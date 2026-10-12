Kepribadian Anak dari Orang Tua Narsistik: 13 Kebiasaan yang Sering Terbawa hingga Dewasa

JawaPos.com – Pengalaman masa kecil membentuk kepribadian, termasuk cara seseorang memandang diri dan berhubungan dengan orang lain.

Bagi sebagian orang, pengaruh terhadap kepribadian ini terbawa hingga dewasa, termasuk bila dibesarkan oleh orang tua yang narsistik.

Mereka mungkin tumbuh dengan orang tua yang haus perhatian, sulit berempati, atau memperlakukan anak sebagai penopang citra diri, sehingga kepribadian anak ikut terpengaruh.

Dampaknya tidak selalu disadari dan bisa tampak sebagai kebiasaan sehari-hari yang terasa wajar.

Mengenali hubungan antara pola asuh dan kebiasaan saat dewasa adalah langkah awal untuk berubah.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), menyebutkan 13 kebiasaan yang kerap terbawa, beserta kemungkinan keterkaitannya dengan perilaku orang tua:

1. Sulit mengambil keputusan

Pengalaman ketika pilihan anak sering dikritik atau diragukan dapat membuat anak kehilangan kepercayaan terhadap penilaian sendiri.

2. Terus memikirkan konfrontasi