Kalau Anda Suka 8 Hal Ini, Anda Introvert Sejati: Ekstrovert Pasti Tak Tahan

JawaPos.com - Akhir pekan di rumah tanpa agenda, kabar bahwa janji temu dibatalkan, atau duduk diam berjam-jam membaca buku mungkin terdengar membosankan bagi sebagian orang. Namun bagi orang lain, itulah definisi bahagia.

Perbedaan selera ini sering dikaitkan dengan kepribadian, yaitu introvert dan ekstrovert. Banyak orang mengira introvert pemalu atau anti sosial, padahal bukan itu intinya.

Perbedaan utamanya terletak pada dari mana seseorang memperoleh energi atau semangat hidupnya.

Mengenali kebiasaan khas introvert bisa membantu memahami kepribadian sendiri, juga orang di sekitar kita.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), introvert memulihkan energi lewat kesendirian atau kelompok kecil yang akrab, sesuatu yang bagi ekstrovert bisa terlihat menyedihkan.

Berikut delapan hal yang disukai kepribadian introvert dan membantu Anda memahami kepribadian sendiri

Sore yang tenang sendirian Kepribadian introvert nyaman duduk diam tanpa layar, bahkan menikmati melamun sebagai hobi senyap.

Rencana yang batal Bertemu orang, meski menyenangkan, tetap menguras tenaga emosional dan fisik, sehingga pembatalan sering terasa melegakan.

Hari hujan Suara hujan menenangkan dan menjadi alasan sempurna untuk tinggal di rumah, merenung, dan bermimpi.