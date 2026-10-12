Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.47 WIB

Kalau Anda Suka 8 Hal Ini, Anda Introvert Sejati: Ekstrovert Pasti Tak Tahan

Ilustrasi Seorang Introvert vs Ekstrovert./pexels.com - Image

Ilustrasi Seorang Introvert vs Ekstrovert./pexels.com

JawaPos.com - Akhir pekan di rumah tanpa agenda, kabar bahwa janji temu dibatalkan, atau duduk diam berjam-jam membaca buku mungkin terdengar membosankan bagi sebagian orang. Namun bagi orang lain, itulah definisi bahagia.

Perbedaan selera ini sering dikaitkan dengan kepribadian, yaitu introvert dan ekstrovert. Banyak orang mengira introvert pemalu atau anti sosial, padahal bukan itu intinya.

Perbedaan utamanya terletak pada dari mana seseorang memperoleh energi atau semangat hidupnya.

Mengenali kebiasaan khas introvert bisa membantu memahami kepribadian sendiri, juga orang di sekitar kita.

Melansir dari laman YourTango pada Senin (12/10), introvert memulihkan energi lewat kesendirian atau kelompok kecil yang akrab, sesuatu yang bagi ekstrovert bisa terlihat menyedihkan.

Berikut delapan hal yang disukai kepribadian introvert dan membantu Anda memahami kepribadian sendiri

  1. Sore yang tenang sendirian

Kepribadian introvert nyaman duduk diam tanpa layar, bahkan menikmati melamun sebagai hobi senyap.

  1. Rencana yang batal

Bertemu orang, meski menyenangkan, tetap menguras tenaga emosional dan fisik, sehingga pembatalan sering terasa melegakan.

  1. Hari hujan

Suara hujan menenangkan dan menjadi alasan sempurna untuk tinggal di rumah, merenung, dan bermimpi.

  1. Keheningan panjang

Diam memberi ruang bagi pikiran untuk tenang, dan introvert kerap merasa terhubung lewat kebersamaan tanpa harus bercerita.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak Kepribadian Ekstrovert yang Bersinar di Tengah Keramaian Menurut Astrologi - Image
Zodiak

5 Zodiak Kepribadian Ekstrovert yang Bersinar di Tengah Keramaian Menurut Astrologi

Kamis, 30 Juli 2026 | 17.12 WIB

Bukan Introvert atau Ekstrovert Sepenuhnya, Ini 8 Tanda Anda Seorang Ambivert - Image
Kepribadian

Bukan Introvert atau Ekstrovert Sepenuhnya, Ini 8 Tanda Anda Seorang Ambivert

Rabu, 15 Juli 2026 | 03.00 WIB

Menurut Psikologi, 9 Hal yang Membuat Para Introvert Merasa Rileks, tetapi Sulit Dipahami oleh Orang Ekstrovert - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, 9 Hal yang Membuat Para Introvert Merasa Rileks, tetapi Sulit Dipahami oleh Orang Ekstrovert

Kamis, 2 Juli 2026 | 12.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore