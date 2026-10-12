6 Alasan Mengapa Hidup Kamu Lebih Berarti dari yang Pernah Kamu Bayangkan Menurut Psikolog

seseorang yang merasa hidupnya tidak berarti / foto: Magnific/Jomkwan

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu biasa-biasa saja?

Kamu bangun, bekerja atau belajar, menyelesaikan berbagai masalah, bertemu orang-orang, pulang, beristirahat, lalu mengulang semuanya lagi keesokan harinya. Tidak ada pencapaian besar yang membuat dunia berhenti sejenak. Tidak ada tepuk tangan yang panjang. Bahkan mungkin ada masa ketika kamu bertanya kepada diri sendiri:



“Sebenarnya, apa yang sudah aku lakukan dengan hidupku?”



Pertanyaan seperti itu sangat manusiawi.



Kita hidup di zaman ketika pencapaian sering kali terlihat jauh lebih jelas daripada proses. Media sosial memperlihatkan keberhasilan orang lain dalam bentuk foto perjalanan, pekerjaan impian, rumah baru, hubungan romantis, penghargaan, atau pencapaian finansial. Akibatnya, kita mudah membandingkan kehidupan kita yang penuh proses dengan kehidupan orang lain yang hanya kita lihat dari hasil akhirnya.



Padahal, menurut psikologi, kebermaknaan hidup tidak selalu muncul dari sesuatu yang spektakuler.



Justru, banyak hal yang membuat hidup seseorang berarti terjadi secara diam-diam.



Cara kamu bertahan ketika tidak ada yang melihat. Cara kamu membantu seseorang tanpa mengharapkan balasan. Hubungan yang kamu rawat. Kesalahan yang mengubah cara berpikirmu. Bahkan hari-hari ketika kamu hanya berusaha bangun dari tempat tidur dan menjalani hidup sebaik mungkin.



Semua itu memiliki nilai.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), terdapat enam alasan mengapa hidupmu mungkin jauh lebih berarti daripada yang selama ini kamu bayangkan.



1. Kamu Tidak Harus Melakukan Sesuatu yang Luar Biasa untuk Memiliki Hidup yang Bermakna



Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kehidupan adalah anggapan bahwa hidup yang berarti harus menghasilkan sesuatu yang besar.



Kita sering membayangkan orang yang hidupnya bermakna sebagai seseorang yang menemukan obat, membangun perusahaan besar, menjadi terkenal, menciptakan karya monumental, atau mengubah dunia.



Padahal psikologi tentang kebermaknaan hidup menunjukkan bahwa makna tidak harus berasal dari pencapaian luar biasa.



Makna dapat muncul dari kehidupan sehari-hari.



Membesarkan seorang anak.



Menjadi teman yang bisa dipercaya.



Merawat orang tua.



Mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh.



Menghibur seseorang yang sedang mengalami masa sulit.



Mengajarkan sesuatu kepada orang lain.



Menjadi orang yang membuat lingkungan di sekitarmu sedikit lebih baik.



Semua itu mungkin tidak masuk berita.



Namun bukan berarti tidak berarti.



Ada kecenderungan manusia untuk menilai sesuatu berdasarkan ukurannya. Semakin besar pencapaiannya, semakin besar pula kita menganggap nilainya.



Padahal, dalam kehidupan manusia, dampak tidak selalu sebanding dengan ukurannya.



Satu percakapan sederhana bisa mengubah keputusan seseorang.



Satu kalimat dukungan bisa membuat seseorang tidak menyerah.



Satu tindakan kecil bisa membuat seseorang merasa dirinya masih berharga.



Dan sering kali, kita bahkan tidak pernah mengetahui seberapa besar pengaruh kita terhadap kehidupan orang lain.



Bayangkan seorang guru yang pernah mengatakan kepada muridnya, “Saya percaya kamu bisa.”



Bagi sang guru, mungkin itu hanya satu kalimat biasa.



Namun bagi murid tersebut, kalimat itu mungkin menjadi sesuatu yang diingat selama bertahun-tahun.



Itulah sebabnya kita perlu berhenti mengukur kebermaknaan hidup hanya dari pencapaian yang terlihat.



Hidup yang berarti tidak selalu hidup yang terlihat besar.



Terkadang, hidup yang berarti adalah kehidupan yang memberikan rasa aman, kasih sayang, pengetahuan, keberanian, atau harapan kepada orang lain.



Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah melakukan banyak hal seperti itu.



2. Hubunganmu dengan Orang Lain Membuat Keberadaanmu Jauh Lebih Berarti



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial.



Kita berkembang melalui hubungan dengan orang lain. Kebutuhan untuk merasa terhubung, diterima, dan memiliki hubungan yang bermakna merupakan bagian penting dari kehidupan psikologis manusia.



Karena itu, salah satu sumber terbesar kebermaknaan hidup bukanlah status atau kekayaan.



Melainkan hubungan.



Pikirkan kembali kehidupanmu.



Mungkin ada seseorang yang merasa lebih tenang ketika berbicara denganmu.



Ada seseorang yang tahu bahwa mereka bisa menghubungimu ketika sedang menghadapi masalah.



Ada anggota keluarga yang merasa dicintai karena kehadiranmu.



Ada teman yang pernah tertawa bersamamu pada masa yang sulit.



Mungkin ada seseorang yang tidak pernah mengatakannya secara langsung, tetapi kehadiranmu pernah membuat hidup mereka sedikit lebih mudah.



Kita sering meremehkan hal tersebut karena hubungan tidak selalu menghasilkan sesuatu yang dapat diukur.



Tidak ada angka yang menunjukkan berapa banyak orang yang merasa nyaman bersamamu.



Tidak ada sertifikat yang diberikan karena kamu menjadi teman yang baik.



Tidak ada penghargaan untuk seseorang yang selalu mendengarkan ketika orang lain sedang kesulitan.



Tetapi secara psikologis, hal-hal tersebut sangat penting.



Dalam teori kebutuhan psikologis, hubungan dengan orang lain merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia. Kita membutuhkan rasa keterhubungan dan perasaan bahwa kita menjadi bagian dari sesuatu.



Karena itu, hidupmu tidak hanya bernilai berdasarkan apa yang berhasil kamu capai sendirian.



Hidupmu juga berarti melalui kehidupan orang-orang yang pernah bersentuhan denganmu.



Dan pengaruh itu bisa jauh lebih luas daripada yang kamu sadari.



Seseorang yang pernah kamu bantu mungkin suatu hari membantu orang lain.



Seseorang yang pernah kamu dengarkan mungkin kemudian belajar mendengarkan orang lain.



Seseorang yang pernah kamu perlakukan dengan baik mungkin membawa pengalaman tersebut ke hubungan mereka berikutnya.



Dengan kata lain, kebaikan manusia dapat memiliki efek berantai.



Kamu mungkin tidak melihat seluruh rantainya.



Tetapi bukan berarti rantai itu tidak ada.



3. Masa Sulit yang Kamu Lewati Telah Membentuk Dirimu



Ada masa dalam hidup ketika kita melihat penderitaan sebagai sesuatu yang hanya mengurangi nilai kehidupan.



Kegagalan.



Penolakan.



Kehilangan.



Kesepian.



Kebingungan.



Kesalahan.



Kekecewaan.



Semua itu terasa seperti bukti bahwa hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya.



Namun psikologi menunjukkan bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan berkembang setelah menghadapi pengalaman sulit.



Konsep seperti resiliensi menggambarkan kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan, beradaptasi, dan melanjutkan kehidupannya.



Bukan berarti orang yang resilien tidak terluka.



Justru sebaliknya.



Mereka bisa terluka, takut, kecewa, bahkan kehilangan arah.



Namun perlahan mereka menemukan cara untuk tetap berjalan.



Dan mungkin itulah sesuatu yang sering kamu lupakan tentang dirimu sendiri.



Lihat kembali kehidupanmu lima atau sepuluh tahun yang lalu.



Ada masalah yang dulu terasa seperti akhir dunia.



Tetapi sekarang kamu masih berada di sini.



Mungkin masalah itu meninggalkan luka.



Mungkin kamu tidak menjadi orang yang sama setelah mengalaminya.



Tetapi kamu berhasil melewatinya.



Kita sering terlalu fokus pada apa yang belum berhasil kita capai sehingga lupa menghargai semua hal yang sudah berhasil kita lewati.



Padahal bertahan juga merupakan bentuk pencapaian.



Tidak semua keberhasilan terlihat seperti kemenangan.



Kadang-kadang keberhasilan terlihat seperti:



“Besok aku coba lagi.”



Kadang-kadang terlihat seperti:



“Aku belum baik-baik saja, tetapi aku akan terus berjalan.”



Dan kadang-kadang keberhasilan hanya terlihat seperti bangun pagi dan menjalani hari ketika sebenarnya kamu ingin menyerah.



Itu bukan hal kecil.



Pengalaman sulit juga dapat mengubah perspektif seseorang.



Setelah mengalami kehilangan, seseorang mungkin menjadi lebih menghargai waktu.



Setelah mengalami kegagalan, seseorang mungkin menjadi lebih rendah hati.



Setelah merasakan kesepian, seseorang mungkin menjadi lebih peka terhadap orang lain.



Setelah melakukan kesalahan, seseorang mungkin belajar menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab.



Artinya, pengalaman sulit tidak selalu hanya mengambil sesuatu darimu.



Kadang-kadang pengalaman tersebut juga membentuk sesuatu di dalam dirimu.



4. Kamu Memiliki Kemampuan untuk Memberi Makna pada Pengalamanmu



Salah satu hal paling menarik tentang manusia adalah kemampuan kita untuk memberikan makna terhadap apa yang terjadi.



Dua orang dapat mengalami peristiwa yang mirip tetapi memberikan arti yang sangat berbeda terhadap pengalaman tersebut.



Seseorang mungkin berkata:



“Aku gagal. Berarti aku tidak cukup baik.”



Orang lain mungkin berkata:



“Aku gagal. Berarti ada sesuatu yang perlu aku pelajari.”



Peristiwanya mungkin sama.



Tetapi maknanya berbeda.



Dan makna tersebut dapat memengaruhi bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri dan masa depannya.



Inilah alasan mengapa kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi kepada kita, tetapi juga oleh bagaimana kita memahami apa yang terjadi.



Tentu saja, ini bukan berarti kita harus selalu berpikir positif.



Tidak semua pengalaman buruk harus dicari hikmahnya secara paksa.



Kehilangan tetap menyakitkan.



Kegagalan tetap mengecewakan.



Pengkhianatan tetap melukai.



Tetapi manusia memiliki kemampuan untuk perlahan membangun cerita tentang kehidupannya.



Kamu bisa melihat masa lalu sebagai kumpulan kegagalan.



Atau kamu bisa melihatnya sebagai kumpulan pengalaman yang membentuk dirimu.



Kamu bisa menganggap jalan hidupmu berantakan karena tidak sesuai rencana.



Atau kamu bisa melihat bahwa kehidupan memang jarang berjalan lurus.



Dalam psikologi, manusia memiliki kebutuhan untuk memahami pengalaman hidupnya sebagai sesuatu yang memiliki pola dan makna.



Itulah sebabnya kita sering menceritakan kembali pengalaman masa lalu.



Kita mencoba menjawab:



“Kenapa ini terjadi?”



“Apa yang bisa kupelajari?”



“Siapa aku setelah mengalami semua ini?”



Dan proses tersebut penting.



Karena mungkin tujuan hidup bukan menemukan satu jawaban besar yang berlaku untuk selamanya.



Mungkin makna hidup dibangun sedikit demi sedikit melalui cara kita menjalani pengalaman sehari-hari.



5. Kamu Memiliki Pengaruh yang Tidak Bisa Kamu Ukur



Ini mungkin salah satu alasan paling kuat mengapa hidupmu lebih berarti daripada yang kamu bayangkan.



Kamu tidak pernah benar-benar tahu seberapa besar pengaruhmu terhadap kehidupan orang lain.



Bayangkan seseorang yang pernah kamu bantu bertahun-tahun lalu.



Kamu mungkin bahkan sudah lupa percakapannya.



Namun orang tersebut mungkin masih mengingatnya.



Atau seseorang yang pernah kamu beri kesempatan.



Seseorang yang pernah kamu dengarkan.



Seseorang yang pernah kamu maafkan.



Seseorang yang pernah kamu dukung.



Seseorang yang pernah kamu buat tertawa pada hari yang buruk.



Kita hidup dengan asumsi bahwa sesuatu hanya berarti jika kita dapat melihat hasilnya.



Padahal banyak pengaruh manusia bekerja tanpa terlihat.



Sebuah pohon yang ditanam seseorang mungkin memberikan keteduhan kepada orang yang tidak pernah mengenal orang yang menanamnya.



Begitu pula tindakan manusia.



Kamu mungkin melakukan sesuatu hari ini yang manfaatnya baru dirasakan orang lain bertahun-tahun kemudian.



Seorang kakak memberi contoh kepada adiknya.



Seorang orang tua menanamkan nilai kepada anaknya.



Seorang teman menunjukkan bahwa meminta bantuan bukanlah kelemahan.



Seorang pemimpin memperlakukan bawahannya dengan hormat.



Seorang guru menumbuhkan rasa percaya diri kepada muridnya.



Tidak semua dampak langsung terlihat.



Dan karena itu, jangan menggunakan ketidakmampuanmu melihat dampak sebagai bukti bahwa kamu tidak memberikan dampak.



Tidak terlihat bukan berarti tidak ada.



Bahkan mungkin ada bagian dari kehidupan orang lain yang menjadi lebih baik karena kamu pernah hadir di dalamnya.



Kamu mungkin tidak akan pernah mengetahui semuanya.



Dan mungkin memang tidak perlu.



6. Kamu Masih Memiliki Kesempatan untuk Membentuk Apa Arti Hidupmu Selanjutnya



Alasan terakhir mungkin yang paling penting.



Hidupmu belum selesai.



Artinya, makna hidupmu juga belum selesai.



Mungkin saat ini kamu merasa tertinggal.



Mungkin ada keputusan yang kamu sesali.



Mungkin kariermu belum seperti yang kamu inginkan.



Mungkin hubunganmu tidak berjalan sesuai harapan.



Mungkin kamu pernah membuat kesalahan yang masih kamu pikirkan sampai sekarang.



Tetapi masa lalu bukan keseluruhan cerita.



Manusia memiliki kemampuan untuk berubah.



Kepribadian dapat berkembang.



Nilai hidup dapat berubah.



Cara berpikir dapat berubah.



Hubungan dapat diperbaiki.



Kebiasaan dapat dibangun.



Arah hidup dapat ditentukan kembali.



Itulah salah satu alasan mengapa membandingkan dirimu dengan orang lain sering kali tidak adil.



Kamu sedang membandingkan dirimu yang masih berada di tengah perjalanan dengan seseorang yang mungkin berada di bab yang berbeda.



Kamu tidak tahu bagaimana cerita mereka berakhir.



Dan mereka juga tidak tahu bagaimana ceritamu akan berakhir.



Mungkin saat ini kamu belum menjadi orang yang ingin kamu jadikan.



Tidak apa-apa.



Kamu masih bisa bergerak ke arah itu.



Mungkin kamu belum melakukan sesuatu yang membuatmu bangga.



Kamu masih bisa memulainya.



Mungkin kamu merasa hidupmu tidak memiliki arti.



Kamu masih bisa membangun arti itu melalui pilihan-pilihan kecil yang kamu lakukan mulai hari ini.



Karena kebermaknaan hidup bukan hanya sesuatu yang ditemukan.



Ia juga sesuatu yang dibangun.



Dibangun melalui siapa yang kamu cintai.



Apa yang kamu perjuangkan.



Bagaimana kamu memperlakukan orang lain.



Bagaimana kamu menghadapi kegagalan.



Apa yang kamu pilih untuk pelajari.



Dan seperti apa manusia yang ingin kamu menjadi.



Jadi, Mengapa Hidupmu Lebih Berarti dari yang Kamu Bayangkan?



Mungkin karena selama ini kamu menggunakan ukuran yang salah.



Kamu mengukur hidup berdasarkan pencapaian, padahal hidup juga bisa diukur berdasarkan hubungan.



Kamu mengukur keberhasilan berdasarkan seberapa jauh kamu sudah berjalan, padahal kamu juga perlu melihat seberapa banyak badai yang sudah kamu lewati.



Kamu mengukur pengaruh berdasarkan apa yang bisa kamu lihat, padahal sebagian besar pengaruh manusia terjadi secara diam-diam.



Kamu menganggap hidupmu tidak berarti karena tidak spektakuler, padahal kehidupan manusia tidak harus spektakuler untuk memiliki nilai.



Dan mungkin yang paling penting:



kamu terlalu terbiasa melihat kekuranganmu sampai lupa melihat keberadaanmu sendiri sebagai sesuatu yang berharga.



Coba berhenti sejenak.



Pikirkan semua orang yang pernah kamu temui.



Semua percakapan yang pernah kamu lakukan.



Semua orang yang pernah kamu bantu.



Semua pengalaman yang telah membentukmu.



Semua kesalahan yang membuatmu belajar.



Semua kegagalan yang membuatmu lebih kuat.



Semua momen ketika kamu tetap memilih untuk melanjutkan hidup meskipun keadaan tidak mudah.



Semua itu adalah bagian dari ceritamu.



Kamu mungkin tidak memiliki jutaan pengikut.



Mungkin namamu tidak dikenal banyak orang.



Mungkin pencapaianmu tidak terlihat mengesankan di media sosial.



Tetapi nilai sebuah kehidupan tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang mengenal namamu.



Sebuah kehidupan dapat berarti karena seseorang pernah merasa dicintai di dalamnya.



Karena seseorang pernah merasa didengarkan.



Karena seseorang pernah mendapatkan keberanian.



Karena seseorang pernah mendapatkan kesempatan kedua.



Karena seseorang pernah tersenyum.



Karena seseorang pernah melihat bahwa masih ada harapan.



Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sudah menjadi alasan bagi seseorang untuk terus berjalan.



Jadi, jika hari ini kamu merasa hidupmu tidak terlalu berarti, jangan buru-buru mempercayai perasaan tersebut sebagai fakta.



Perasaan itu nyata.



Tetapi kesimpulan yang muncul darinya belum tentu benar.



Kamu tidak perlu menunggu menjadi luar biasa untuk membuat hidupmu berarti.



Kamu tidak perlu menunggu sukses.



Kamu tidak perlu menjadi terkenal.



Kamu tidak perlu mencapai semua target yang pernah kamu buat.



Kamu hanya perlu terus membangun kehidupan yang sesuai dengan nilai yang kamu anggap penting.



Karena pada akhirnya, kebermaknaan hidup sering kali bukan tentang seberapa besar dunia melihatmu.



Melainkan tentang seberapa dalam keberadaanmu menyentuh kehidupan—termasuk kehidupanmu sendiri.



Dan mungkin ketika suatu hari kamu melihat kembali perjalananmu, kamu akan menyadari sesuatu:



