7 Pilihan Bijak yang Dapat Dilakukan Orang Tua Saat Anak Remaja Melanggar Aturan Menurut Psikologi

seseorang yang anaknya melanggar aturan / foto: Magnific/vh-studio

JawaPos.com - Masa remaja merupakan salah satu tahap perkembangan yang penuh perubahan. Anak mulai mencari identitas diri, ingin memiliki kebebasan lebih besar, membangun hubungan yang lebih kuat dengan teman sebaya, sekaligus belajar mengambil keputusan sendiri.

Pada fase ini, tidak sedikit orang tua yang mulai menghadapi berbagai pelanggaran aturan. Anak pulang lebih larut dari waktu yang telah disepakati, menggunakan ponsel secara berlebihan, mengabaikan tugas sekolah, berbohong, membantah ketika dinasihati, atau melakukan sesuatu yang sudah jelas dilarang.



Situasi seperti ini tentu dapat membuat orang tua marah, kecewa, bahkan khawatir. Namun, menurut perspektif psikologi perkembangan, respons orang tua terhadap pelanggaran tersebut sangat penting. Cara orang tua menghadapi kesalahan anak dapat memengaruhi kemampuan anak untuk bertanggung jawab, mengendalikan diri, berkomunikasi, dan mengambil keputusan pada masa depan.



Bukan berarti setiap pelanggaran harus dibiarkan. Anak tetap membutuhkan batasan yang jelas. Namun, batasan akan lebih efektif apabila disertai komunikasi, konsekuensi yang masuk akal, serta kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahannya.



Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua ketika anak remaja melanggar aturan?



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), terdapat tujuh pilihan bijak yang dapat dilakukan.



1. Jangan Langsung Bereaksi Saat Emosi Sedang Memuncak



Ketika mengetahui anak melanggar aturan, reaksi pertama orang tua sering kali adalah marah.



Misalnya, anak seharusnya pulang pukul 21.00, tetapi baru tiba di rumah pukul 23.30 tanpa memberikan kabar. Orang tua yang merasa khawatir sekaligus kecewa mungkin langsung mengatakan:



"Kamu memang tidak pernah bisa dipercaya!"



"Sudah dibilang jangan pulang malam!"



"Mulai sekarang kamu tidak boleh keluar rumah lagi!"



Respons tersebut dapat muncul secara spontan. Namun, ketika emosi sedang tinggi, pembicaraan antara orang tua dan anak berisiko berubah menjadi pertengkaran.



Karena itu, salah satu pilihan yang bijak adalah memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan emosi sebelum berbicara.



Bukan berarti orang tua harus mengabaikan kesalahan anak. Justru sebaliknya, orang tua tetap perlu membahasnya, tetapi dengan kondisi emosional yang lebih stabil.



Cobalah membedakan antara perasaan dan tindakan.



Orang tua boleh merasa marah. Orang tua juga boleh merasa kecewa. Namun, perasaan tersebut tidak harus langsung diwujudkan dalam bentuk bentakan, penghinaan, ancaman, atau hukuman yang berlebihan.



Ketika suasana sudah lebih tenang, orang tua dapat mengatakan:



"Saya tadi sangat khawatir karena kamu belum pulang dan tidak memberi kabar. Sekarang kita perlu membicarakan apa yang terjadi."



Kalimat seperti ini tetap menunjukkan bahwa pelanggaran dianggap serius, tetapi tidak langsung menyerang kepribadian anak.



Mengapa hal ini penting?



Remaja sedang belajar mengembangkan kemampuan mengatur emosi dan mengambil keputusan. Orang tua merupakan salah satu model utama dalam proses tersebut.



Ketika orang tua mampu mengendalikan reaksi terhadap situasi yang membuat frustrasi, anak mendapatkan contoh konkret bahwa masalah dapat dihadapi tanpa kehilangan kendali.



Dengan demikian, disiplin tidak hanya mengajarkan "apa yang tidak boleh dilakukan", tetapi juga mengajarkan bagaimana menghadapi konflik dengan sehat.



2. Cari Tahu Alasan di Balik Pelanggaran, Bukan Hanya Kesalahannya



Ketika anak melanggar aturan, orang tua sering kali langsung berfokus pada perilakunya.



Anak tidak mengerjakan tugas.



Anak pulang terlambat.



Anak berbohong.



Anak menggunakan ponsel melewati batas waktu.



Anak membantah.



Semua perilaku tersebut memang perlu diperhatikan. Namun, orang tua juga perlu bertanya:



"Apa yang menyebabkan anak melakukan hal tersebut?"



Memahami penyebab bukan berarti membenarkan kesalahan.



Misalnya, anak pulang terlambat karena terlalu asyik bersama teman. Itu tetap merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan.



Namun, orang tua juga dapat menemukan informasi lain. Mungkin anak merasa kesulitan mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia harus pulang. Mungkin ia takut dianggap tidak kompak. Mungkin ia tidak menyadari bahwa waktu sudah terlalu malam. Atau mungkin memang ada masalah lain yang selama ini tidak diceritakan kepada orang tua.



Dengan mengetahui konteksnya, orang tua dapat memberikan respons yang lebih tepat.



Daripada langsung bertanya:



"Kenapa kamu selalu seperti ini?"



Orang tua dapat mencoba:



"Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?"



"Apa yang membuat kamu tidak memberi kabar?"



"Apakah ada sesuatu yang membuat kamu kesulitan mengikuti aturan tersebut?"



Pertanyaan terbuka memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan situasi.



Jangan buru-buru menyimpulkan



Salah satu kesalahan yang sering dilakukan orang tua adalah membuat kesimpulan sebelum mendengar penjelasan anak.



Misalnya:



"Kamu pasti sengaja!"



"Kamu pasti berbohong!"



"Teman-temanmu pasti membawa pengaruh buruk!"



Padahal, belum tentu kesimpulan tersebut benar.



Remaja mungkin melakukan kesalahan karena impulsivitas, tekanan teman sebaya, keinginan untuk diterima, kurangnya kemampuan mengantisipasi konsekuensi, atau sekadar membuat keputusan yang buruk.



Mencari tahu penyebab membantu orang tua menentukan langkah berikutnya.



3. Bedakan Antara Anak yang Salah dan Anak yang "Dianggap Buruk"



Ini merupakan salah satu prinsip penting dalam pengasuhan.



Perilaku anak bisa salah, tetapi bukan berarti anak adalah orang yang buruk.



Perbedaan tersebut terlihat sederhana, tetapi memiliki dampak besar.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kamu anak pembohong."



Lebih baik mengatakan:



"Berbohong adalah tindakan yang tidak dapat diterima dalam keluarga kita."



Daripada:



"Kamu memang tidak bertanggung jawab."



Lebih baik:



"Kamu belum menjalankan tanggung jawab yang sudah kita sepakati."



Perhatikan perbedaannya.



Kalimat pertama menyerang identitas anak. Kalimat kedua mengevaluasi perilaku.



Remaja sedang membangun identitas dirinya. Label negatif yang terus-menerus diberikan orang tua dapat membuat anak merasa bahwa dirinya memang seperti yang dikatakan.



Jika seorang anak terus mendengar "kamu malas", "kamu nakal", atau "kamu tidak bisa dipercaya", ada risiko komunikasi keluarga semakin dipenuhi konflik dan anak menjadi defensif.



Sebaliknya, ketika orang tua memisahkan perilaku dari identitas anak, masih terdapat ruang untuk perubahan.



Orang tua pada dasarnya sedang menyampaikan pesan:



"Saya tidak menerima perilakumu, tetapi saya tetap melihat kamu sebagai seseorang yang mampu belajar dan memperbaiki diri."



Pesan seperti ini penting untuk menjaga hubungan sekaligus mempertahankan batasan.



4. Tetapkan Konsekuensi yang Logis, Bukan Hukuman yang Dilakukan Karena Marah



Ketika anak melanggar aturan, orang tua mungkin ingin memberikan hukuman seberat mungkin agar anak jera.



Namun, hukuman yang terlalu keras belum tentu membuat anak belajar bertanggung jawab.



Dalam banyak situasi, pendekatan yang lebih konstruktif adalah memberikan konsekuensi yang berhubungan dengan perilaku yang dilakukan.



Misalnya, anak menggunakan ponsel melewati batas waktu yang telah disepakati.



Daripada orang tua langsung mengatakan:



"HP kamu saya sita satu bulan!"



Orang tua dapat membuat konsekuensi yang lebih proporsional:



"Kita sudah sepakat penggunaan ponsel sampai pukul 21.00. Karena aturan itu dilanggar, untuk beberapa hari ke depan waktu penggunaan ponsel akan dikurangi. Setelah itu kita evaluasi kembali."



Contoh lainnya, jika anak terlambat pulang karena terlalu lama berkumpul dengan teman, konsekuensinya dapat berupa pengurangan kebebasan keluar rumah untuk sementara waktu, disertai pembicaraan mengenai bagaimana mendapatkan kembali kepercayaan.



Konsekuensi yang baik seharusnya memiliki beberapa karakteristik:



jelas;



masuk akal;



berkaitan dengan perilaku;



proporsional;



diketahui sebelumnya jika memungkinkan;



konsisten;



bertujuan mengajarkan tanggung jawab.



Tujuan utamanya bukan membuat anak menderita, melainkan membantu anak memahami hubungan antara pilihan, konsekuensi, dan tanggung jawab.



Disiplin bukan balas dendam



Orang tua perlu mengingat bahwa disiplin berbeda dari pelampiasan kemarahan.



Jika hukuman diberikan terutama karena orang tua ingin "membalas" rasa kecewa, kemungkinan besar anak hanya belajar bahwa orang tua sedang marah.



Sebaliknya, konsekuensi yang dirancang dengan baik membantu anak memahami:



"Saya membuat pilihan tertentu, dan pilihan tersebut memiliki akibat."



Pemahaman inilah yang akan lebih berguna ketika anak mulai menghadapi kehidupan tanpa pengawasan orang tua.



5. Berikan Kesempatan kepada Anak untuk Memperbaiki Kesalahan



Kesalahan tidak selalu harus menjadi akhir dari kepercayaan.



Jika anak melakukan pelanggaran, orang tua dapat memberikan kesempatan untuk memperbaikinya.



Misalnya, anak merusak barang milik saudara karena marah. Selain memberikan konsekuensi, orang tua dapat meminta anak ikut bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti barang tersebut jika memungkinkan.



Jika anak berbohong, orang tua dapat memberikan ruang bagi anak untuk mengatakan kebenaran dan menjelaskan situasinya.



Jika anak tidak menyelesaikan tanggung jawab rumah, orang tua dapat meminta anak menyelesaikan tugas tersebut sebelum memperoleh kembali hak istimewanya.



Dengan demikian, anak belajar bahwa kesalahan bukan sesuatu yang harus disembunyikan selamanya.



Mengapa kesempatan kedua penting?



Dalam perkembangan moral, anak perlu belajar bukan hanya bahwa "kesalahan itu salah", tetapi juga bagaimana memperbaiki dampaknya.



Ada perbedaan antara:



"Kamu dihukum karena melakukan kesalahan."



dan



"Kamu bertanggung jawab memperbaiki akibat dari kesalahanmu."



Pendekatan kedua membantu mengembangkan rasa tanggung jawab.



Anak juga belajar bahwa kejujuran dan usaha memperbaiki kesalahan memiliki nilai.



Namun, kesempatan kedua bukan berarti tidak ada batasan. Orang tua tetap dapat mengatakan:



"Saya menghargai kamu sudah jujur. Tetapi pelanggaran aturan tetap memiliki konsekuensi."



Pesan tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dihargai tanpa menghapus tanggung jawab.



6. Libatkan Anak dalam Membuat atau Mengevaluasi Aturan



Ketika anak masih kecil, orang tua biasanya menentukan sebagian besar aturan.



Namun, ketika memasuki masa remaja, pendekatan tersebut dapat mulai disesuaikan.



Remaja membutuhkan kesempatan untuk belajar membuat keputusan dan memahami alasan di balik suatu aturan.



Karena itu, orang tua dapat mengajak anak berdiskusi mengenai aturan keluarga.



Misalnya, daripada hanya mengatakan:



"Kamu harus pulang jam 9 malam."



Orang tua dapat berdiskusi:



"Kita perlu menentukan batas waktu pulang yang membuat kamu tetap punya kesempatan berkumpul dengan teman, tetapi juga menjaga keamanan dan kebutuhan istirahat. Menurutmu, jam berapa yang masuk akal?"



Kemudian orang tua tetap dapat menetapkan batas yang dianggap perlu.



Misalnya:



"Untuk hari sekolah, kita sepakati pukul 21.00. Kalau akhir pekan, kita bisa membicarakan pengecualian."



Cara seperti ini tidak berarti anak memiliki kendali penuh atas aturan. Orang tua tetap memegang tanggung jawab sebagai orang tua.



Namun, anak mendapatkan pengalaman penting: bernegosiasi, mempertimbangkan alasan, memahami batasan, dan menerima konsekuensi.



Aturan perlu konsisten



Konsistensi juga penting.



Jika hari ini orang tua melarang sesuatu tetapi besok membiarkannya tanpa alasan yang jelas, anak dapat kesulitan memahami batasan.



Namun, konsisten tidak berarti kaku.



Aturan dapat berubah sesuai usia, kondisi, tingkat tanggung jawab, dan situasi.



Misalnya, semakin anak menunjukkan tanggung jawab, semakin besar pula kebebasan yang dapat diberikan.



Dengan cara ini, kebebasan menjadi sesuatu yang berkembang bersama tanggung jawab.



7. Jadikan Pelanggaran sebagai Kesempatan Memperkuat Hubungan



Mungkin terdengar paradoks, tetapi konflik dengan anak remaja dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan.



Ketika anak melakukan kesalahan, orang tua sering kali hanya fokus pada perilaku yang harus diperbaiki.



Padahal, orang tua juga dapat bertanya:



"Bagaimana hubungan saya dengan anak saat ini?"



Apakah anak merasa aman untuk bercerita?



Apakah anak merasa pendapatnya didengar?



Apakah komunikasi di rumah hanya terjadi ketika anak melakukan kesalahan?



Apakah orang tua lebih sering memberikan kritik daripada apresiasi?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting.



Remaja memang membutuhkan batasan, tetapi mereka juga membutuhkan hubungan yang hangat dengan orang tua.



Seorang anak mungkin menolak nasihat orang tua pada satu waktu, tetapi tetap membutuhkan keyakinan bahwa orang tuanya berada di pihaknya.



Karena itu, setelah konflik selesai, jangan biarkan hubungan berhenti pada hukuman.



Ajak anak kembali melakukan aktivitas bersama.



Makan bersama.



Berbicara santai.



Menanyakan kegiatan sekolah.



Mendengarkan cerita tentang teman-temannya.



Memberikan apresiasi ketika ia menunjukkan tanggung jawab.



Hal-hal sederhana seperti ini membantu menjaga hubungan tetap positif.



Orang tua dapat menyampaikan:



"Saya tidak setuju dengan keputusanmu kemarin. Tetapi saya tetap sayang kepada kamu dan saya percaya kamu bisa belajar dari kejadian ini."



Kalimat semacam ini menyampaikan dua pesan sekaligus:



Batasan tetap ada, tetapi kasih sayang tidak hilang.



Mengapa Orang Tua Tidak Perlu Panik Ketika Anak Mulai Membantah?



Masa remaja memang sering ditandai dengan meningkatnya kebutuhan akan kemandirian.



Anak mulai mempertanyakan aturan, memiliki pendapat sendiri, dan terkadang menolak keputusan orang tua.



Hal tersebut tidak selalu berarti anak menjadi "nakal".



Sebagian perilaku tersebut merupakan bagian dari proses perkembangan menuju kemandirian.



Namun, orang tua tetap perlu memperhatikan batas.



Ada perbedaan antara:



"Saya tidak setuju dengan keputusan Ayah dan ingin menjelaskan alasan saya."



dengan:



"Saya tidak peduli dengan aturan dan akan melakukan apa pun yang saya mau."



Perbedaan ini penting.



Tujuan pengasuhan bukan membuat anak selalu patuh tanpa berpikir. Tujuan jangka panjangnya adalah membantu anak berkembang menjadi individu yang mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab meskipun orang tua tidak sedang mengawasi.



Karena itu, kemampuan anak berdiskusi, mempertanyakan alasan, dan mengemukakan pendapat sebenarnya dapat diarahkan menjadi keterampilan positif.



Orang tua dapat mengajarkan:



"Kamu boleh tidak setuju. Tetapi kamu tetap harus menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan."



Dengan demikian, anak belajar bahwa memiliki suara tidak berarti bebas dari tanggung jawab.



Hal-Hal yang Sebaiknya Dihindari Orang Tua



Ketika menghadapi pelanggaran aturan, ada beberapa respons yang sebaiknya dihindari.



1. Mempermalukan anak



Hindari mempermalukan anak di depan saudara, teman, atau anggota keluarga lain.



Rasa malu yang berlebihan dapat membuat anak lebih fokus pada penghinaan yang diterimanya daripada memahami kesalahan.



2. Menggunakan label negatif



Hindari kata-kata seperti:



"Kamu bodoh."



"Kamu pemalas."



"Kamu anak nakal."



"Kamu tidak pernah bisa dipercaya."



Fokuslah pada perilakunya.



3. Mengancam secara berlebihan



Ancaman seperti "Ayah tidak akan pernah memaafkan kamu" atau "Ibu tidak mau menganggap kamu sebagai anak lagi" dapat melukai rasa aman emosional anak.



Jika orang tua memang ingin menetapkan konsekuensi, buatlah konsekuensi yang jelas dan realistis.



4. Mengungkit semua kesalahan masa lalu



Jika sedang membahas satu masalah, usahakan fokus pada masalah tersebut.



Membuka kembali seluruh kesalahan anak sejak masa kecil hanya akan membuat percakapan semakin emosional dan sulit menghasilkan solusi.



5. Membandingkan anak dengan orang lain



"Kenapa kamu tidak seperti kakakmu?"



"Lihat anak tetangga, dia lebih bertanggung jawab."



Perbandingan seperti ini jarang menyelesaikan masalah dan dapat merusak hubungan antara anak dengan orang tua maupun saudara.



Kapan Orang Tua Perlu Lebih Serius Mencari Bantuan?



Tidak semua pelanggaran aturan merupakan tanda adanya masalah psikologis. Remaja memang dapat melakukan kesalahan dan menguji batas.



Namun, orang tua perlu memberikan perhatian lebih apabila perubahan perilaku berlangsung terus-menerus, semakin berat, atau mengganggu kehidupan sehari-hari.



Misalnya, perubahan perilaku yang sangat drastis, penurunan fungsi sekolah yang signifikan, konflik yang semakin intens, perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, penggunaan zat, atau masalah lain yang membuat keluarga kesulitan mengatasinya.



Dalam kondisi seperti itu, orang tua dapat mempertimbangkan berkonsultasi dengan psikolog atau profesional kesehatan mental yang sesuai.



Meminta bantuan bukan berarti orang tua gagal mendidik anak.



Sebaliknya, mencari bantuan ketika diperlukan dapat menjadi bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap perkembangan anak.



Pada Akhirnya, Tujuan Disiplin Bukan Sekadar Membuat Anak Patuh



Ketika anak melanggar aturan, pertanyaan yang sering muncul adalah:



"Bagaimana supaya anak tidak mengulangi kesalahannya?"



Pertanyaan tersebut memang penting.



Namun, ada pertanyaan yang lebih panjang:



"Keterampilan apa yang ingin saya ajarkan kepada anak melalui situasi ini?"



Apakah anak belajar mengendalikan diri?



Apakah ia belajar mempertimbangkan konsekuensi?



Apakah ia belajar berkata jujur?



Apakah ia belajar meminta maaf?



Apakah ia belajar memperbaiki kesalahan?



Apakah ia belajar berkomunikasi ketika menghadapi masalah?



Jika jawabannya iya, maka proses disiplin tidak hanya menghasilkan kepatuhan sesaat.



Orang tua sedang membantu anak membangun keterampilan hidup.



Anak remaja tidak akan selamanya tinggal di bawah pengawasan orang tua. Suatu saat mereka akan kuliah, bekerja, menjalin hubungan, mengelola uang, membuat keputusan, dan menghadapi masalah sendiri.



Karena itu, tujuan akhir pengasuhan bukan menciptakan anak yang hanya patuh ketika diawasi.



Tujuannya adalah membantu anak menjadi pribadi yang mampu membuat keputusan yang baik ketika tidak ada orang tua di sampingnya.



Kesimpulan



Ketika anak remaja melanggar aturan, orang tua memang perlu mengambil tindakan. Namun, tindakan tersebut tidak harus selalu berupa kemarahan atau hukuman berat.



Ada setidaknya tujuh pilihan bijak yang dapat dilakukan:



Menenangkan diri sebelum bereaksi.



Mencari tahu alasan di balik perilaku anak.



Memisahkan perilaku yang salah dari identitas anak.



Memberikan konsekuensi yang logis dan proporsional.



Memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan.



Melibatkan anak dalam membuat dan mengevaluasi aturan.



Menggunakan konflik sebagai kesempatan memperkuat hubungan.



Menjadi orang tua bagi remaja memang tidak selalu mudah. Ada saat ketika anak terlihat keras kepala, sulit diajak berbicara, atau membuat keputusan yang mengecewakan.



Namun, di balik perilaku tersebut terdapat seorang anak yang sedang belajar menjadi lebih mandiri.



Karena itu, ketika anak melakukan kesalahan, orang tua tidak hanya perlu bertanya, "Bagaimana cara menghentikan perilaku ini?"



Cobalah juga bertanya:



"Apa yang dapat saya ajarkan dari kejadian ini agar anak saya menjadi lebih bertanggung jawab di masa depan?"



Di situlah disiplin berubah dari sekadar hukuman menjadi proses pendidikan.



Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu sempurna. Mereka membutuhkan orang tua yang mampu menetapkan batas, tetap hadir ketika terjadi konflik, mau mendengarkan, dan memberikan kesempatan untuk belajar.



Sebab pada akhirnya, membesarkan remaja bukan tentang memenangkan setiap pertengkaran.



