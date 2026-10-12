7 Alasan Mengapa Memulai Hal Terasa Lebih Sulit daripada Setelah Menjalankannya Menurut Psikologi

seseorang yang sulit memulai hal / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa ingin melakukan sesuatu, tetapi justru bagian tersulitnya adalah memulai?

Anda ingin berolahraga, tetapi rasanya berat sekali untuk mengenakan sepatu dan keluar rumah. Anda ingin mulai belajar, tetapi tiba-tiba membersihkan meja, membuka media sosial, atau melakukan hal-hal kecil lainnya terasa jauh lebih menarik.



Menariknya, setelah akhirnya mulai, semuanya sering kali tidak seburuk yang dibayangkan.



Lima menit pertama terasa berat. Sepuluh menit kemudian mulai terbiasa. Setelah setengah jam, Anda bahkan mungkin bertanya-tanya, “Kenapa tadi saya merasa begitu sulit untuk memulainya?”



Fenomena ini sebenarnya cukup masuk akal jika dilihat dari psikologi manusia. Kesulitan yang kita rasakan sebelum melakukan sesuatu tidak selalu menggambarkan kesulitan sebenarnya dari aktivitas tersebut. Sering kali, otak kita lebih banyak bereaksi terhadap ketidakpastian, usaha awal, dan bayangan tentang tugas daripada tugas itu sendiri.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), terdapat tujuh alasan mengapa memulai sesuatu sering terasa lebih sulit daripada setelah kita benar-benar menjalankannya.



1. Otak Kita Bereaksi terhadap Ketidakpastian



Salah satu alasan terbesar mengapa memulai terasa berat adalah karena kita belum tahu persis seperti apa pengalaman yang akan kita hadapi.



Sebelum memulai, pikiran dipenuhi pertanyaan:



Apakah saya bisa melakukannya?



Berapa lama ini akan berlangsung?



Bagaimana kalau hasilnya buruk?



Bagaimana kalau ternyata jauh lebih sulit dari yang saya bayangkan?



Bagaimana kalau saya gagal?



Ketidakpastian seperti ini dapat membuat sebuah aktivitas tampak lebih mengancam daripada kondisi sebenarnya.



Bayangkan Anda ingin mulai berlari setelah berbulan-bulan tidak berolahraga. Sebelum berlari, pikiran mungkin langsung membayangkan rasa lelah, napas terengah-engah, kaki pegal, atau rasa tidak nyaman. Akibatnya, aktivitas yang sebenarnya mungkin hanya membutuhkan beberapa menit terasa seperti sesuatu yang sangat berat.



Namun begitu Anda mulai berjalan atau berlari, situasinya menjadi konkret.



Anda tidak lagi menghadapi sesuatu yang abstrak. Anda hanya perlu mengambil satu langkah, kemudian langkah berikutnya.



Di sinilah terdapat perbedaan penting antara membayangkan sebuah tugas dan mengalami tugas tersebut secara langsung.



Sebelum memulai, pikiran harus memperkirakan apa yang akan terjadi. Setelah memulai, otak mendapatkan informasi nyata dari pengalaman tersebut.



Karena itu, sesuatu yang awalnya terasa menakutkan sering menjadi lebih mudah setelah kita memiliki pengalaman langsung dengannya.



Ketidakpastian sering lebih melelahkan daripada aktivitasnya



Menariknya, terkadang yang menguras energi bukan pekerjaan itu sendiri, melainkan proses mental sebelum mengerjakannya.



Anda bisa menghabiskan satu jam memikirkan pekerjaan yang harus dilakukan tanpa benar-benar mengerjakannya. Selama satu jam tersebut, pikiran terus kembali pada tugas yang sama.



Akhirnya muncul perasaan:



“Saya sudah memikirkan ini seharian. Rasanya sudah capek duluan.”



Padahal pekerjaan sebenarnya belum dimulai.



Begitu Anda mengambil langkah pertama, ketidakpastian mulai berkurang. Anda mengetahui apa yang harus dilakukan berikutnya.



Itulah sebabnya memulai sering kali menjadi cara tercepat untuk mengurangi rasa takut terhadap sesuatu yang belum diketahui.



2. Otak Cenderung Membesar-besarkan Usaha yang Dibutuhkan



Sebelum melakukan sesuatu, kita sering mencoba memperkirakan berapa banyak energi yang diperlukan.



Masalahnya, perkiraan tersebut tidak selalu akurat.



Misalnya, Anda ingin membaca sebuah buku selama 30 menit. Sebelum mulai, aktivitas tersebut mungkin terasa seperti sebuah komitmen besar.



“Saya harus fokus selama 30 menit.”



“Saya harus benar-benar memahami isinya.”



“Bagaimana kalau saya tidak bisa berkonsentrasi?”



Namun setelah membuka halaman pertama dan membaca beberapa halaman, hambatan mental tersebut mulai menghilang.



Ternyata Anda tidak perlu memikirkan 30 menit sekaligus.



Anda hanya perlu membaca paragraf berikutnya.



Fenomena ini berkaitan dengan bagaimana manusia memperkirakan biaya usaha sebelum melakukan suatu aktivitas. Ketika sebuah tugas belum dimulai, otak harus membuat prediksi mengenai energi, waktu, dan perhatian yang diperlukan.



Prediksi tersebut bisa terasa lebih berat karena kita melihat tugas sebagai satu kesatuan besar.



Misalnya:



“Saya harus menyelesaikan laporan.”



Kalimat tersebut terdengar berat.



Tetapi jika dipecah menjadi:



membuka dokumen,



membuat judul,



menulis pendahuluan,



mengumpulkan data,



menyusun bagian berikutnya,



tugas yang sama tiba-tiba terasa lebih masuk akal.



Kita sering takut pada keseluruhan, bukan langkah pertama



Inilah salah satu alasan mengapa metode “mulai dari yang paling kecil” sangat membantu.



Jangan bertanya:



“Bagaimana saya menyelesaikan semuanya?”



Coba bertanya:



“Apa satu tindakan kecil yang bisa saya lakukan sekarang?”



Anda tidak harus menyelesaikan seluruh buku. Anda hanya perlu membaca satu halaman.



Tidak harus menyelesaikan seluruh laporan. Anda hanya perlu membuka dokumen.



Tidak harus langsung berolahraga selama satu jam. Anda hanya perlu mengenakan pakaian olahraga.



Begitu tindakan pertama dilakukan, hambatan mental biasanya mulai menurun.



3. Ada “Biaya Aktivasi” untuk Berpindah dari Diam Menjadi Bergerak



Dalam psikologi perilaku, kita dapat melihat memulai sebagai proses perubahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya.



Ketika sedang santai, tubuh dan pikiran berada dalam kondisi tertentu. Anda sedang duduk, berbaring, bermain ponsel, atau melakukan aktivitas yang relatif mudah.



Kemudian Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan usaha.



Perubahan kondisi tersebut membutuhkan semacam biaya aktivasi.



Contohnya sederhana.



Ketika sedang duduk di sofa, Anda tahu bahwa berolahraga selama 30 menit sebenarnya tidak terlalu sulit.



Tetapi untuk memulainya, Anda harus:



berdiri,



mengambil pakaian olahraga,



mengganti pakaian,



mencari sepatu,



keluar rumah,



melakukan pemanasan.



Serangkaian langkah kecil tersebut menciptakan gesekan.



Lucunya, setelah Anda sudah berada di tempat olahraga, hambatan terbesar sering kali sudah hilang.



Inilah yang membuat pengalaman tersebut terasa seperti:



“Ternyata setelah mulai, tidak sesulit itu.”



Masalahnya bukan selalu pada aktivitas utama. Masalahnya bisa terletak pada transisi menuju aktivitas tersebut.



Karena itu, lingkungan sangat penting



Jika Anda ingin membaca setiap malam, letakkan buku di tempat yang mudah terlihat.



Jika ingin berolahraga pagi, siapkan pakaian olahraga sejak malam.



Jika ingin menulis, buka dokumen sebelum tidur atau sebelum memulai hari kerja.



Tujuannya adalah mengurangi jumlah keputusan dan tindakan yang harus dilakukan sebelum aktivitas dimulai.



Semakin kecil gesekan menuju tindakan pertama, semakin mudah Anda bergerak.



4. Kita Sering Mengalami Prokrastinasi karena Mencari Kenyamanan Jangka Pendek



Alasan lain mengapa memulai terasa sulit adalah karena otak manusia cenderung tertarik pada kenyamanan yang bisa diperoleh sekarang.



Bayangkan Anda memiliki dua pilihan:



Pilihan A: mulai mengerjakan tugas yang sulit.



Pilihan B: membuka media sosial selama lima menit.



Pilihan B memberikan imbalan yang lebih cepat.



Anda tidak perlu berkonsentrasi. Tidak perlu menghadapi kemungkinan gagal. Tidak perlu menggunakan banyak energi.



Karena itu, otak bisa terdorong untuk memilih aktivitas yang memberikan kenyamanan segera.



Masalahnya, kenyamanan tersebut sering hanya sementara.



Setelah lima menit membuka media sosial, Anda mungkin merasa bersalah karena belum mengerjakan tugas. Kemudian Anda membuka aplikasi lain. Lima menit berubah menjadi 20 menit.



Pada titik tertentu, tugas yang awalnya terasa berat justru menjadi semakin berat karena sekarang disertai rasa bersalah.



Menghindari tugas dapat memperkuat rasa takut terhadap tugas



Ini adalah salah satu lingkaran yang sering terjadi:



Tugas terasa sulit → kita menghindar → merasa lega sementara → tugas tetap ada → kecemasan meningkat → tugas terasa semakin sulit → kita kembali menghindar.



Perasaan lega setelah menghindar dapat membuat perilaku menghindar menjadi semakin kuat.



Sebaliknya, ketika kita mulai mengerjakan tugas meskipun hanya sedikit, kita mendapatkan pengalaman yang berbeda:



Tugas terasa sulit → mulai sedikit → menyadari ternyata bisa dilakukan → kecemasan menurun → lebih mudah melanjutkan.



Karena itu, salah satu cara memutus prokrastinasi bukanlah menunggu sampai merasa termotivasi.



Sering kali justru tindakan kecil perlu dilakukan terlebih dahulu agar motivasi muncul kemudian.



5. Setelah Memulai, Muncul Momentum



Pernahkah Anda merasa tidak ingin melakukan sesuatu, tetapi setelah lima atau sepuluh menit Anda justru ingin melanjutkannya?



Ini adalah pengalaman yang sangat umum.



Ketika kita sudah mulai bergerak, hambatan untuk terus bergerak biasanya lebih kecil dibandingkan hambatan untuk memulai.



Bayangkan sebuah mobil yang sedang berhenti total.



Untuk membuatnya bergerak, diperlukan dorongan awal.



Namun setelah mobil sudah bergerak, mempertahankan gerakannya membutuhkan kondisi yang berbeda.



Hal serupa dapat terjadi pada perilaku manusia.



Sebelum memulai:



“Saya tidak ingin mengerjakannya.”



Lima menit setelah mulai:



“Ya sudah, sekalian saya selesaikan bagian ini.”



Sepuluh menit kemudian:



“Tanggung kalau berhenti sekarang.”



Inilah yang sering disebut sebagai momentum perilaku.



Ketika kita sudah berada dalam suatu aktivitas, otak tidak lagi harus melakukan transisi dari keadaan diam ke keadaan aktif. Perhatian juga sudah mulai diarahkan pada tugas.



Momentum membuat tugas terasa lebih ringan



Misalnya Anda ingin menulis artikel.



Jika Anda hanya memikirkan:



“Saya harus menulis artikel 2.000 kata.”



tugas tersebut bisa terasa sangat besar.



Tetapi setelah Anda menulis 100 kata, kemudian 300 kata, Anda sudah memiliki sesuatu.



Tulisan yang sudah ada memberikan struktur untuk tulisan berikutnya.



Satu kalimat memunculkan kalimat berikutnya.



Satu ide memunculkan ide lainnya.



Dengan kata lain, memulai menciptakan konteks yang membuat langkah berikutnya lebih mudah.



6. Kita Sering Menunggu Motivasi, Padahal Motivasi Bisa Muncul Setelah Bertindak



Banyak orang memiliki keyakinan bahwa mereka harus merasa termotivasi terlebih dahulu sebelum mulai.



Mereka berpikir:



“Kalau sudah semangat, saya akan mulai.”



Masalahnya, motivasi tidak selalu datang sebelum tindakan.



Dalam banyak situasi, hubungan antara motivasi dan tindakan justru berjalan dua arah.



Tindakan dapat menghasilkan motivasi.



Misalnya Anda tidak ingin membersihkan kamar.



Anda merasa malas.



Tetapi kemudian Anda memutuskan untuk merapikan satu meja.



Setelah meja terlihat lebih rapi, Anda merasa sedikit lebih puas.



Kemudian Anda membersihkan rak.



Setelah rak bersih, Anda mulai melihat perubahan.



Perubahan tersebut memberikan umpan balik positif yang membuat Anda lebih ingin melanjutkan.



Dengan demikian, motivasi tidak selalu merupakan syarat untuk bertindak.



Terkadang motivasi merupakan hasil dari tindakan.



Ini mengubah cara kita memandang disiplin



Disiplin bukan berarti selalu merasa ingin melakukan sesuatu.



Disiplin lebih dekat dengan kemampuan untuk tetap melakukan langkah yang diperlukan meskipun perasaan belum mendukung.



Anda tidak harus berkata:



“Saya sangat bersemangat untuk belajar.”



Cukup katakan:



“Saya akan belajar selama lima menit.”



Target yang kecil mengurangi tekanan psikologis.



Dan sering kali, setelah lima menit berlalu, Anda menemukan bahwa melanjutkannya tidak sesulit yang dibayangkan.



7. Setelah Memulai, Otak Mendapat Bukti bahwa “Saya Bisa Melakukannya”



Ini mungkin alasan yang paling penting.



Sebelum memulai sesuatu, Anda hanya memiliki prediksi.



Setelah memulai, Anda memiliki bukti.



Perbedaannya sangat besar.



Sebelum berpresentasi untuk pertama kali, Anda mungkin membayangkan:



“Bagaimana kalau saya tiba-tiba lupa?”



“Bagaimana kalau semua orang memperhatikan kesalahan saya?”



“Bagaimana kalau saya tidak bisa menjawab pertanyaan?”



Namun setelah presentasi benar-benar dimulai, Anda mendapatkan informasi nyata.



Anda ternyata bisa menyampaikan bagian pertama.



Anda berhasil menjawab satu pertanyaan.



Anda bisa melanjutkan meskipun sempat gugup.



Pengalaman tersebut memberikan informasi baru kepada otak:



“Ternyata saya mampu.”



Pengalaman seperti ini dapat mengubah keyakinan kita terhadap kemampuan sendiri.



Semakin sering seseorang berhasil melewati tahap awal sebuah aktivitas, semakin banyak bukti yang dimilikinya bahwa aktivitas tersebut dapat dilakukan.



Itulah mengapa pengalaman sering kali mengurangi rasa takut lebih efektif daripada sekadar berpikir positif.



Anda tidak hanya mengatakan:



“Saya bisa.”



Anda memiliki pengalaman yang membuktikan bahwa Anda pernah melakukannya.



Jadi, Mengapa Memulai Terasa Begitu Sulit?



Jika tujuh alasan di atas dirangkum, kita bisa melihat sebuah pola.



Memulai sesuatu berarti menghadapi beberapa hambatan sekaligus:



ketidakpastian,



perkiraan usaha,



perubahan dari kondisi pasif menjadi aktif,



godaan kenyamanan jangka pendek,



belum adanya momentum,



motivasi yang belum terbentuk,



dan belum adanya bukti bahwa kita mampu.



Setelah kita mulai, sebagian besar hambatan tersebut perlahan berkurang.



Ketidakpastian berubah menjadi pengalaman.



Perkiraan berubah menjadi kenyataan.



Usaha awal berubah menjadi rutinitas.



Keraguan berubah menjadi bukti.



Dan aktivitas yang sebelumnya terasa berat mulai terasa normal.



Karena itu, perasaan “sulit memulai” tidak selalu berarti kita benar-benar tidak mampu melakukan sesuatu.



Terkadang itu hanya berarti otak sedang menghadapi sebuah transisi.



Cara Membuat Memulai Menjadi Lebih Mudah



Jika masalah terbesar ada pada permulaan, jangan fokus membuat seluruh aktivitas menjadi mudah.



Fokuslah membuat langkah pertama menjadi sangat mudah.



Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan.



1. Gunakan aturan lima menit



Katakan kepada diri sendiri:



“Saya hanya akan melakukannya selama lima menit.”



Anda tidak perlu berjanji menyelesaikan semuanya.



Tujuannya hanya memulai.



Setelah lima menit, Anda boleh berhenti jika memang ingin berhenti.



Namun sering kali, setelah momentum terbentuk, Anda akan memilih untuk melanjutkan.



2. Pecah tugas menjadi tindakan konkret



Jangan menulis:



“Kerjakan laporan.”



Tulislah:



“Buka dokumen dan tulis tiga poin utama.”



Semakin konkret langkah pertama, semakin kecil beban mentalnya.



3. Kurangi gesekan



Jika ingin membaca, letakkan buku di dekat tempat tidur.



Jika ingin berolahraga, siapkan pakaian sebelumnya.



Jika ingin belajar, siapkan meja dan materi terlebih dahulu.



Buat tindakan pertama membutuhkan sesedikit mungkin usaha.



4. Jangan menunggu perasaan yang tepat



Anda mungkin tidak akan selalu merasa siap.



Tidak masalah.



Tanyakan:



“Apa yang bisa saya lakukan meskipun saya belum merasa siap?”



Pertanyaan tersebut lebih berguna daripada:



“Bagaimana supaya saya merasa termotivasi?”



5. Fokus pada tindakan, bukan hasil



Alih-alih berkata:



“Saya harus menyelesaikan semuanya hari ini.”



cobalah:



“Saya akan mulai selama 10 menit.”



Hasil besar sering kali merupakan kumpulan dari tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten.



Kesimpulan: Sering Kali yang Paling Berat Bukan Perjalanannya, tetapi Langkah Pertamanya



Ada alasan psikologis mengapa kita sering merasa bahwa sesuatu sangat sulit sebelum memulainya.



Otak harus menghadapi ketidakpastian, memperkirakan usaha, meninggalkan kondisi nyaman, dan mengambil risiko bahwa hasilnya mungkin tidak sesuai harapan.



Namun setelah kita mengambil langkah pertama, situasi berubah.



Kita mendapatkan informasi nyata.



Kita mulai beradaptasi.



Momentum terbentuk.



Dan yang paling penting, kita memperoleh bukti bahwa kita sebenarnya mampu melakukannya.



Itulah sebabnya sebuah tugas yang terlihat sangat berat pada pukul 08.00 bisa terasa jauh lebih mudah pada pukul 08.10—bukan karena tugasnya berubah, tetapi karena kita sudah melewati hambatan untuk memulainya.



Jadi, ketika Anda merasa enggan memulai sesuatu, mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan:



“Bagaimana caranya agar saya langsung termotivasi?”



Melainkan:



“Apa langkah terkecil yang bisa saya lakukan sekarang?”



Buka dokumennya.



Tulis satu kalimat.



Baca satu halaman.



Kenakan sepatu.



Berdiri dari kursi.



Mulai selama lima menit.



