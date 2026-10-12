8 Alasan Mengapa Imbalan Bisa Merusak Motivasi Anak untuk Berusaha Lebih Menurut Psikologi

seseorang yang memberi imbalan kepada anak / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - “Kalau kamu dapat nilai bagus, nanti Mama belikan mainan.”

Kalimat seperti ini terdengar sederhana dan bahkan cukup masuk akal. Banyak orang tua menggunakan imbalan untuk mendorong anak belajar, menyelesaikan tugas, membantu pekerjaan rumah, atau berperilaku baik.



Pada awalnya, cara ini memang tampak berhasil.



Anak belajar lebih giat karena menginginkan hadiah. Anak membereskan kamar karena dijanjikan sesuatu. Anak mengerjakan tugas karena tahu akan mendapatkan uang saku tambahan.



Namun, ada pertanyaan penting yang sering terlewat:



Apa yang terjadi ketika imbalannya dihentikan?



Apakah anak tetap ingin belajar? Apakah ia masih merasa bangga ketika berhasil? Apakah ia akan tetap berusaha ketika tidak ada hadiah yang menunggu?



Dalam psikologi, pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik muncul ketika seseorang melakukan sesuatu karena aktivitas tersebut dianggap menarik, bermakna, memuaskan, atau memberikan rasa kompeten. Sementara itu, motivasi ekstrinsik muncul karena adanya konsekuensi dari luar, seperti hadiah, uang, pujian, nilai, atau pengakuan.



Imbalan bukan berarti selalu buruk. Dalam situasi tertentu, imbalan dapat membantu membentuk perilaku. Namun, penggunaan imbalan yang berlebihan atau terlalu dikaitkan dengan aktivitas yang sebenarnya sudah memiliki daya tarik intrinsik dapat mengubah cara anak memandang aktivitas tersebut.



Alih-alih berpikir, “Aku ingin melakukan ini karena aku suka dan ingin menjadi lebih baik,” anak bisa mulai berpikir, “Aku melakukan ini karena ada hadiahnya.”



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (12/10), terdapat delapan alasan mengapa imbalan dapat, dalam kondisi tertentu, justru melemahkan motivasi anak untuk berusaha lebih.



1. Imbalan Dapat Menggeser Motivasi dari Dalam ke Luar



Salah satu risiko terbesar dari penggunaan imbalan adalah terjadinya perubahan fokus motivasi.



Bayangkan seorang anak yang sebenarnya senang menggambar. Ia menggambar karena menikmati proses memilih warna, menciptakan karakter, dan melihat idenya menjadi sebuah gambar.



Kemudian orang tua mulai memberikan hadiah setiap kali ia menyelesaikan sejumlah gambar.



Awalnya, anak mungkin menjadi semakin rajin menggambar.



Tetapi lama-kelamaan, perhatian anak dapat bergeser.



Bukan lagi:



“Aku ingin menggambar.”



Melainkan:



“Kalau aku menggambar tiga kali, aku dapat hadiah apa?”



Perubahan ini penting secara psikologis.



Aktivitas yang sebelumnya memiliki nilai pada dirinya sendiri mulai dipandang sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu yang lain.



Fenomena ini berkaitan dengan apa yang dikenal dalam psikologi sebagai overjustification effect. Secara sederhana, ketika seseorang mendapatkan alasan eksternal yang kuat untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah ia sukai, ia dapat menjadi lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan aktivitas tersebut karena alasan internal setelah imbalan tersebut tidak lagi tersedia.



Artinya, masalahnya bukan sekadar “anak menjadi manja karena hadiah”.



Masalah yang lebih mendasar adalah anak dapat belajar mengaitkan usaha dengan imbalan eksternal, bukan dengan kepuasan dari proses itu sendiri.



Jika setiap aktivitas selalu memiliki hadiah, anak dapat kesulitan memahami bahwa ada hal-hal yang layak dilakukan karena prosesnya memang berharga.



Belajar, membaca, berlatih olahraga, bermain musik, atau menyelesaikan tantangan seharusnya tidak selalu membutuhkan hadiah eksternal.



Anak juga perlu mengalami perasaan:



“Aku berhasil karena aku berusaha.”



Perasaan kompeten seperti itu sendiri dapat menjadi sumber motivasi yang kuat.



2. Anak Bisa Belajar Bahwa Usaha Harus Selalu “Dibayar”



Ada perbedaan besar antara:



“Aku mau berusaha karena ini penting.”



dan



“Aku mau berusaha kalau ada imbalannya.”



Jika hadiah digunakan untuk hampir semua perilaku yang diharapkan, anak dapat mulai mengembangkan pola pikir transaksional.



Misalnya:



“Kalau aku belajar, aku dapat apa?”



“Kalau aku membereskan kamar, dapat uang berapa?”



“Kalau aku membaca buku, hadiahnya apa?”



“Kalau aku membantu adik, aku dapat sesuatu tidak?”



Tidak ada yang salah dengan anak yang sesekali bertanya demikian. Namun, jika pola tersebut menjadi dominan, anak dapat mulai melihat usaha sebagai transaksi.



Dalam jangka panjang, ini berpotensi menimbulkan masalah ketika dunia nyata tidak memberikan hadiah langsung.



Di sekolah, tidak setiap usaha menghasilkan hadiah.



Dalam olahraga, latihan berulang kali sering kali terasa membosankan sebelum kemampuan meningkat.



Dalam pekerjaan, seseorang harus melakukan banyak hal yang tidak memberikan penghargaan langsung.



Dalam hubungan sosial, membantu orang lain tidak selalu menghasilkan imbalan.



Karena itu, anak perlu belajar bahwa usaha tidak selalu menghasilkan hadiah langsung, tetapi tetap memiliki nilai.



Ia perlu mengalami bahwa belajar dapat membuatnya lebih mampu, latihan dapat membuatnya lebih terampil, dan menyelesaikan tantangan dapat membuatnya merasa bangga.



Motivasi yang matang tidak selalu bertanya:



“Apa yang akan aku dapat?”



Kadang-kadang motivasi yang lebih kuat justru berbunyi:



“Aku ingin melihat sejauh mana aku bisa berkembang.”



3. Imbalan Dapat Mengurangi Rasa Memiliki terhadap Tujuan



Anak akan lebih mudah mempertahankan usaha ketika ia merasa bahwa tujuan tersebut juga merupakan miliknya.



Misalnya, seorang anak ingin belajar bermain piano karena ia ingin bisa memainkan lagu favoritnya.



Motivasinya berasal dari dirinya sendiri.



Namun, jika orang tua kemudian menetapkan:



“Kalau kamu latihan piano 30 menit setiap hari, Mama kasih uang.”



fokusnya dapat berubah.



Tujuan yang awalnya berasal dari anak mulai terasa seperti proyek orang tua yang harus diselesaikan demi memperoleh imbalan.



Dalam teori Self-Determination Theory, manusia memiliki kebutuhan psikologis dasar terhadap autonomy, yaitu perasaan bahwa dirinya memiliki pilihan dan kendali terhadap tindakannya.



Ketika anak merasa terlalu dikendalikan oleh hadiah, tekanan, atau ancaman kehilangan sesuatu, rasa otonominya dapat berkurang.



Hal ini dapat menghasilkan situasi yang ironis.



Orang tua memberikan hadiah dengan tujuan agar anak lebih termotivasi.



Namun, anak justru dapat merasa:



“Aku melakukan ini karena Mama menyuruhku.”



Motivasi yang kuat tidak hanya membutuhkan tujuan.



Anak juga membutuhkan pengalaman bahwa ia memiliki hubungan pribadi dengan tujuan tersebut.



Karena itu, daripada selalu berkata:



“Kalau kamu belajar, nanti Mama kasih hadiah.”



orang tua dapat mencoba:



“Kamu ingin bisa apa setelah belajar ini?”



Pertanyaan tersebut membantu anak menghubungkan usaha dengan tujuan yang ia miliki sendiri.



4. Anak Bisa Memilih Tantangan yang Lebih Mudah Demi Mendapatkan Hadiah



Imbalan juga dapat memengaruhi jenis tantangan yang dipilih anak.



Bayangkan seorang anak diberi hadiah berdasarkan jumlah tugas yang berhasil diselesaikan.



Anak kemudian memiliki dua pilihan:



mengerjakan tugas mudah dan cepat selesai;



mengerjakan tugas sulit yang membutuhkan waktu dan berisiko salah.



Jika hadiah terutama diberikan berdasarkan hasil yang mudah diukur, anak mungkin terdorong memilih pilihan pertama.



Mengapa?



Karena tugas mudah memberikan kepastian hadiah.



Sementara itu, tugas sulit memiliki risiko gagal.



Padahal, perkembangan kemampuan sering kali justru terjadi ketika anak berani menghadapi tantangan yang sedikit berada di luar kemampuannya saat ini.



Anak perlu belajar bahwa kesulitan bukan tanda bahwa ia tidak mampu.



Kesulitan adalah bagian dari proses belajar.



Jika sistem hadiah membuat anak terlalu fokus pada “menang”, “mendapat nilai tinggi”, atau “menyelesaikan sebanyak mungkin”, anak dapat kehilangan kesempatan untuk menikmati proses mencoba, gagal, memperbaiki kesalahan, dan mencoba lagi.



Karena itu, orang tua sebaiknya tidak hanya menghargai hasil akhir.



Perhatikan juga prosesnya.



Misalnya:



“Soal ini sulit, tetapi kamu tadi mencoba cara lain setelah cara pertama tidak berhasil.”



Kalimat seperti itu mengajarkan bahwa ketekunan memiliki nilai bahkan ketika hasil akhirnya belum sempurna.



5. Hadiah Dapat Membuat Anak Lebih Fokus pada Hasil daripada Proses



Bayangkan seorang anak mendapatkan uang setiap kali memperoleh nilai 100.



Apa yang kemungkinan besar menjadi pusat perhatiannya?



Nilai.



Bukan pemahaman.



Bukan rasa ingin tahu.



Bukan proses belajar.



Bukan kemampuan memecahkan masalah.



Ketika imbalan dikaitkan terlalu erat dengan hasil, anak dapat mulai memandang kegagalan sebagai sesuatu yang sangat mengancam.



Jika nilai 100 berarti hadiah, maka nilai 80 bisa terasa seperti kehilangan.



Akibatnya, anak mungkin mulai menghindari situasi yang memungkinkan dirinya gagal.



Padahal, dalam pembelajaran, kesalahan memiliki fungsi yang sangat penting.



Kesalahan memberi informasi mengenai apa yang belum dipahami.



Seorang anak yang tidak takut salah akan lebih mungkin mencoba strategi baru.



Sebaliknya, anak yang terlalu takut kehilangan hadiah dapat menjadi lebih berhati-hati, memilih tugas yang aman, atau bahkan menghindari tantangan.



Karena itu, fokus orang tua sebaiknya tidak hanya pada:



“Berapa nilaimu?”



tetapi juga:



“Apa yang kamu pelajari?”



“Bagian mana yang paling sulit?”



“Bagaimana kamu menyelesaikannya?”



Pertanyaan seperti ini membantu anak memahami bahwa keberhasilan bukan hanya tentang angka di akhir.



Keberhasilan juga tentang perkembangan kemampuan.



6. Imbalan Bisa Mengubah Makna dari Pujian



Pujian sebenarnya dapat menjadi sumber motivasi yang positif. Namun, sama seperti hadiah, pujian juga perlu digunakan dengan bijaksana.



Jika setiap keberhasilan anak selalu diikuti pujian yang sangat berorientasi pada hasil, anak dapat menjadi terlalu bergantung pada validasi eksternal.



Misalnya:



“Kamu memang anak pintar!”



Jika terus-menerus diberikan setelah anak mendapatkan nilai tinggi, anak mungkin mulai mengaitkan identitas dirinya dengan kemampuan untuk selalu terlihat pintar.



Akibatnya, ketika menghadapi tugas sulit, ia bisa takut melakukan kesalahan karena kesalahan tersebut terasa mengancam identitasnya.



Pujian yang lebih konstruktif berfokus pada proses dan strategi.



Misalnya:



“Kamu tadi terus mencoba meskipun soal ini sulit.”



atau:



“Cara kamu mencari kesalahan di jawabanmu tadi bagus.”



atau:



“Kamu menemukan strategi baru setelah cara pertama tidak berhasil.”



Perbedaannya tampak kecil, tetapi pesan psikologisnya berbeda.



Pujian yang berfokus pada identitas mengatakan:



“Kamu pintar.”



Sedangkan pujian yang berfokus pada proses mengatakan:



“Aku melihat bagaimana kamu bekerja.”



Yang kedua membantu anak memahami bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui usaha, strategi, dan latihan.



7. Ketika Hadiah Hilang, Motivasi Bisa Ikut Hilang



Ini mungkin merupakan masalah yang paling mudah diamati.



Selama ada hadiah:



anak berusaha.



Ketika hadiah dihentikan:



usaha ikut menurun.



Jika hal ini terjadi, orang tua mungkin berpikir:



“Anak saya malas.”



Padahal, bisa jadi anak hanya telah belajar bahwa aktivitas tersebut memiliki nilai terutama karena konsekuensi eksternalnya.



Misalnya, selama beberapa bulan anak mendapatkan uang setiap kali membaca buku.



Ketika orang tua menghentikan sistem tersebut, anak tidak lagi tertarik membaca.



Orang tua kemudian menyimpulkan bahwa anak memang tidak suka membaca.



Namun, kemungkinan lain adalah bahwa sistem hadiah sebelumnya telah membuat perhatian anak terpusat pada uang, bukan pada pengalaman membaca.



Ini menunjukkan pentingnya membangun motivasi dari beberapa sumber.



Anak perlu mengalami:



rasa ingin tahu;



rasa kompeten;



kebebasan memilih;



kemajuan;



kepuasan menyelesaikan tantangan;



hubungan dengan orang lain;



dan makna dari aktivitas yang dilakukan.



Dengan demikian, ketika hadiah eksternal tidak tersedia, masih ada alasan internal untuk terus berusaha.



8. Imbalan Berlebihan Dapat Mengajarkan Anak untuk Menghindari Aktivitas yang Tidak Memberikan “Keuntungan”



Ini adalah konsekuensi yang lebih luas.



Jika anak terbiasa mendapatkan hadiah untuk hampir setiap perilaku positif, ia dapat mulai membedakan aktivitas berdasarkan pertanyaan:



“Apa untungnya untuk saya?”



Masalahnya, kehidupan penuh dengan aktivitas yang tidak selalu memberikan keuntungan langsung.



Belajar membantu teman.



Berlatih sesuatu berulang kali.



Membaca sesuatu yang belum tentu keluar dalam ujian.



Membantu pekerjaan rumah.



Mencoba memperbaiki kesalahan.



Merawat sesuatu.



Menyelesaikan pekerjaan yang membosankan.



Semua aktivitas tersebut memiliki nilai, meskipun tidak selalu menghasilkan hadiah.



Anak membutuhkan kesempatan untuk menemukan bahwa kepuasan tidak selalu datang dari mendapatkan sesuatu.



Kadang kepuasan muncul karena:



“Aku bisa melakukannya sekarang.”



“Aku lebih baik daripada sebelumnya.”



“Aku berhasil menyelesaikan sesuatu yang sulit.”



“Aku membantu seseorang.”



“Aku memahami sesuatu yang sebelumnya tidak kupahami.”



Inilah bentuk motivasi yang lebih tahan lama.



Jadi, Apakah Orang Tua Tidak Boleh Memberikan Hadiah?



Tidak sesederhana itu.



Mengatakan bahwa “hadiah selalu buruk” juga tidak tepat.



Dalam psikologi perilaku, konsekuensi eksternal dapat memang efektif dalam meningkatkan perilaku tertentu, terutama ketika perilaku tersebut belum terbentuk atau ketika tugasnya memang tidak menarik.



Masalahnya adalah bagaimana, kapan, dan untuk apa hadiah digunakan.



Hadiah dapat menjadi masalah ketika:



diberikan untuk hampir semua aktivitas;



terlalu besar atau terlalu menarik;



digunakan untuk mengendalikan anak;



selalu dikaitkan dengan hasil;



menggantikan motivasi intrinsik;



membuat anak merasa bahwa aktivitas hanya bernilai jika ada imbalan;



atau membuat anak takut gagal karena takut kehilangan hadiah.



Sebaliknya, orang tua dapat lebih banyak menggunakan strategi yang membantu anak menemukan nilai dari aktivitas itu sendiri.



Apa yang Sebaiknya Dilakukan Orang Tua?



Daripada selalu menggunakan:



“Kalau kamu melakukan X, kamu dapat Y.”



cobalah menggeser percakapan ke:



1. Hubungkan usaha dengan tujuan



“Kalau kamu terus latihan, kamu akan semakin bisa memainkan lagu itu.”



2. Hargai proses



“Aku melihat kamu tetap mencoba meskipun tadi beberapa kali salah.”



3. Berikan pilihan



“Kamu mau mengerjakan matematika dulu atau membaca dulu?”



Pilihan sederhana dapat membantu anak merasakan otonomi.



4. Ajarkan hubungan antara latihan dan kemajuan



“Kemarin kamu belum bisa mengerjakan soal seperti ini. Sekarang kamu sudah bisa.”



Ini membantu anak melihat perkembangan dirinya sendiri.



5. Jangan selalu menyelesaikan masalah untuk anak



Kadang-kadang orang tua terlalu cepat memberikan hadiah, bantuan, atau solusi.



Berikan kesempatan kepada anak untuk mengalami kepuasan karena berhasil menemukan solusi sendiri.



6. Tanyakan tentang pengalaman, bukan hanya hasil



Alih-alih:



“Dapat nilai berapa?”



cobalah:



“Bagian mana yang paling menarik?”



atau:



“Apa yang paling sulit?”



atau:



“Apa yang sekarang sudah kamu pahami?”



Anak Tidak Selalu Membutuhkan Hadiah untuk Mau Berusaha



Pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan sekadar membuat anak melakukan sesuatu.



Tujuannya adalah membantu anak menjadi seseorang yang mampu mengarahkan dirinya sendiri.



Anak yang hanya bekerja ketika ada hadiah akan membutuhkan hadiah.



Anak yang hanya belajar ketika ada ancaman akan membutuhkan tekanan.



Namun, anak yang belajar menemukan kepuasan dalam proses belajar dapat terus berkembang bahkan ketika tidak ada yang mengawasi.



Itulah mengapa motivasi intrinsik begitu penting.



Anak perlu merasakan:



“Aku ingin tahu.”



“Aku ingin bisa.”



“Aku ingin mencoba.”



“Aku ingin menjadi lebih baik daripada kemarin.”



Dan yang paling penting:



“Aku berusaha bukan hanya karena akan mendapatkan sesuatu, tetapi karena usahaku sendiri memiliki arti.”



Jadi, bukan berarti orang tua harus menghapus seluruh bentuk hadiah dari kehidupan anak.



Yang lebih penting adalah memastikan bahwa hadiah tidak menjadi satu-satunya alasan anak untuk berusaha.



Gunakan penghargaan dengan bijaksana, tetapi jangan sampai anak kehilangan kesempatan untuk menemukan penghargaan yang jauh lebih kuat: rasa ingin tahu, rasa kompeten, kemandirian, dan kebanggaan karena berhasil melewati sesuatu yang sulit.



Karena pada akhirnya, anak yang paling kuat bukanlah anak yang selalu bertanya,



“Apa yang akan aku dapat kalau aku melakukan ini?”



Melainkan anak yang perlahan mampu berkata,



