6 Alasan Mengapa Kita Ragu untuk Menghubungi Teman Lama yang Sudah Tidak Berkomunikasi

seseorang yang menghubungi teman lama / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Pernahkah Anda tiba-tiba teringat seorang teman lama?

Mungkin teman sekolah yang dahulu hampir setiap hari diajak berbicara. Teman kuliah yang pernah menjadi tempat bercerita tentang banyak hal. Atau seseorang yang dulu begitu dekat, tetapi perlahan menghilang dari kehidupan tanpa pernah benar-benar ada pertengkaran.



Sesekali kita mungkin melihat namanya di media sosial, menemukan foto lama, mendengar lagu tertentu, atau sekadar teringat sebuah kejadian yang pernah dilewati bersama.



Kemudian muncul keinginan sederhana:



"Bagaimana kabarnya sekarang?"



Bahkan mungkin kita sudah mengetik pesan:



"Hai, sudah lama ya. Apa kabar?"



Namun sebelum tombol kirim ditekan, kita mengurungkan niat.



"Nanti dia merasa aneh tidak, ya?"



"Kalau dia sudah tidak ingat aku bagaimana?"



"Kalau pesanku tidak dibalas?"



"Apa tidak terlalu tiba-tiba menghubunginya setelah bertahun-tahun?"



Menariknya, keraguan seperti ini cukup manusiawi. Dalam perspektif psikologi, menghubungi kembali seseorang dari masa lalu bukan hanya persoalan mengirim pesan. Di balik tindakan sederhana tersebut terdapat berbagai proses psikologis: rasa takut ditolak, ketidakpastian, perubahan identitas, kenangan emosional, hingga kekhawatiran bahwa hubungan yang dulu terasa dekat mungkin sudah tidak sama.



Lantas, mengapa kita bisa begitu ragu menghubungi teman lama?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (11/10), terdapat enam alasan yang dapat menjelaskannya.



1. Kita Takut Ditolak atau Tidak Mendapat Respons yang Kita Harapkan



Salah satu alasan paling sederhana adalah ketakutan terhadap penolakan.



Ketika ingin menghubungi seseorang yang sudah lama tidak berbicara dengan kita, sebenarnya kita sedang membuka kemungkinan terhadap berbagai hasil. Teman tersebut bisa menyambut dengan hangat, membalas singkat, tidak membalas sama sekali, atau bahkan terlihat tidak tertarik melanjutkan percakapan.



Ketidakpastian inilah yang dapat membuat seseorang memilih tidak mengirim pesan.



Dalam psikologi sosial, manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk diterima dan memiliki hubungan dengan orang lain. Karena itu, kemungkinan mendapatkan respons negatif dapat terasa lebih berat daripada sekadar "pesan tidak dibalas".



Kita mungkin mulai membayangkan berbagai skenario:



"Bagaimana kalau dia sebenarnya tidak ingin berbicara denganku?"



"Bagaimana kalau dia sudah punya kehidupan yang jauh lebih baik?"



"Jangan-jangan dia menganggap aku menghilang terlalu lama."



Bahkan sebelum terjadi apa-apa, pikiran kita sudah membuat berbagai kemungkinan.



Inilah salah satu bentuk antisipasi terhadap penolakan.



Menariknya, ketakutan tersebut tidak selalu muncul karena kita memiliki bukti bahwa teman lama itu tidak menyukai kita. Sering kali, kita hanya tidak tahu apa yang akan terjadi.



Dan ketidakpastian dapat membuat pikiran mengisi kekosongan informasi dengan berbagai kemungkinan.



Masalahnya, manusia sering kali lebih mudah membayangkan skenario negatif ketika sesuatu terasa penting secara emosional.



Teman lama yang tidak terlalu berarti mungkin tidak membuat kita berpikir panjang. Tetapi justru karena orang tersebut pernah penting, responsnya menjadi lebih berarti.



Jika dia membalas dengan hangat, kita mungkin merasa senang.



Jika dia tidak membalas, kita mungkin merasa benar-benar ditolak.



Karena itu, sebagian orang memilih tidak mengambil risiko sama sekali.



Ironisnya, keputusan untuk tidak menghubungi teman tersebut memang menghilangkan kemungkinan ditolak, tetapi sekaligus menghilangkan kemungkinan untuk kembali terhubung.



2. Kita Terlalu Banyak Memikirkan "Apa yang Akan Dia Pikirkan?"



Alasan kedua berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk memikirkan bagaimana dirinya dinilai oleh orang lain.



Ketika hendak menghubungi teman lama, kita tidak hanya memikirkan isi pesan. Kita juga membayangkan bagaimana pesan tersebut akan ditafsirkan.



Misalnya:



"Kenapa tiba-tiba menghubungi setelah bertahun-tahun?"



"Apakah dia akan mengira aku sedang membutuhkan sesuatu?"



"Apakah dia akan menganggapku kesepian?"



"Jangan-jangan dia berpikir aku tidak punya teman lain."



Padahal, belum tentu teman tersebut berpikir demikian.



Kita sering kali melakukan semacam simulasi sosial di dalam pikiran: mencoba menebak apa yang dipikirkan orang lain tentang kita.



Dalam kondisi tertentu, proses ini dapat berubah menjadi overthinking.



Sebuah pesan sederhana seperti:



"Hai, sudah lama tidak ngobrol. Semoga kamu baik-baik saja."



dapat berubah menjadi proses berpikir panjang.



Kita menghapus kalimat pertama.



Menulis ulang.



Mengganti tanda baca.



Membaca kembali.



Lalu berpikir:



"Terlalu formal."



Kemudian:



"Terlalu santai."



Akhirnya pesan tersebut tidak pernah dikirim.



Padahal, kemungkinan besar orang yang menerima pesan juga tidak menganalisisnya sedalam itu.



Fenomena ini berkaitan dengan kecenderungan manusia untuk melebih-lebihkan seberapa besar perhatian orang lain terhadap perilaku dirinya. Dalam psikologi sosial, salah satu konsep yang relevan adalah spotlight effect, yaitu kecenderungan untuk merasa bahwa tindakan dan kesalahan kita lebih diperhatikan orang lain daripada kenyataannya.



Dengan kata lain, kita bisa merasa bahwa menghubungi teman lama adalah sebuah tindakan besar.



Padahal bagi orang lain, mungkin itu hanya sebuah pesan biasa dari seseorang yang pernah dikenalnya.



3. Kita Takut Menemukan Bahwa Hubungan yang Dulu Dekat Sudah Berubah



Ini mungkin salah satu alasan yang paling emosional.



Kadang-kadang kita bukan takut menghubungi teman lama.



Kita justru takut mengetahui bahwa hubungan tersebut sudah tidak seperti dulu.



Dulu mungkin kalian bisa berbicara berjam-jam tanpa kehabisan topik.



Dulu ada banyak lelucon yang hanya kalian berdua pahami.



Dulu saling mengetahui kehidupan masing-masing.



Tetapi waktu mengubah banyak hal.



Kalian mungkin sekarang tinggal di kota berbeda, memiliki pekerjaan berbeda, lingkungan sosial berbeda, pasangan berbeda, bahkan nilai dan cara pandang yang sudah berkembang.



Karena itu muncul pertanyaan:



"Kalau sekarang kami sudah tidak cocok bagaimana?"



Inilah konflik antara kenangan tentang hubungan dan realitas hubungan saat ini.



Kenangan dapat membuat seseorang terlihat tetap dekat dalam pikiran kita, meskipun hubungan nyata sudah lama berhenti.



Ada kalanya kita merasa lebih nyaman menyimpan kenangan tersebut sebagai sesuatu yang indah daripada mengambil risiko menghidupkannya kembali.



Sebab ketika kita menghubungi teman lama, kita mungkin menemukan bahwa percakapan yang dahulu terasa alami sekarang terasa canggung.



Dan itu bisa mengecewakan.



Namun perubahan tersebut sebenarnya tidak selalu berarti hubungan tersebut gagal.



Hubungan manusia memang dapat berubah mengikuti perkembangan kehidupan.



Teman yang dulu sangat dekat mungkin tidak kembali menjadi sahabat seperti dahulu. Tetapi bukan berarti percakapan baru dengannya tidak memiliki nilai.



Kadang-kadang hubungan lama tidak perlu kembali persis seperti masa lalu.



Ia bisa menjadi bentuk hubungan yang baru.



4. Kita Merasa Malu Karena Sudah Terlalu Lama Menghilang



Semakin lama tidak berkomunikasi, semakin sulit sebagian orang untuk memulai kembali.



Ini menciptakan semacam lingkaran:



Tidak menghubungi → waktu berlalu → merasa semakin canggung → semakin takut menghubungi → kembali tidak menghubungi.



Awalnya mungkin hanya beberapa minggu.



Kemudian menjadi beberapa bulan.



Lalu bertahun-tahun.



Pada titik tertentu, kita mulai merasa:



"Sekarang sudah terlalu lama."



Padahal sebenarnya tidak ada batas waktu resmi yang menentukan kapan seseorang "sudah terlambat" untuk menyapa.



Namun secara psikologis, lamanya waktu dapat membuat hambatan terasa semakin besar.



Kita mungkin merasa perlu memberikan penjelasan.



"Maaf ya, aku menghilang."



"Maaf baru menghubungi setelah sekian lama."



"Aku sebenarnya ingin menghubungi dari dulu."



Semakin banyak penjelasan yang kita pikir harus diberikan, semakin berat rasanya untuk memulai.



Padahal, tidak semua hubungan membutuhkan penjelasan panjang untuk kembali dimulai.



Sebuah sapaan sederhana terkadang sudah cukup.



"Tiba-tiba aku ingat kamu hari ini. Apa kabar?"



Pesan seperti itu tidak harus langsung membawa hubungan kembali ke masa lalu.



Ia hanya membuka pintu.



Dan teman lama tersebut memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah ingin membukanya lebih jauh atau tidak.



Yang menarik, rasa malu karena terlalu lama tidak berkomunikasi terkadang justru muncul karena kita masih menganggap hubungan tersebut berarti.



Jika benar-benar tidak peduli, mungkin kita tidak akan merasa canggung.



Kita tidak takut dinilai oleh orang yang tidak penting bagi kita.



Karena itu, rasa canggung tersebut terkadang justru menunjukkan bahwa hubungan itu masih memiliki tempat tertentu dalam pikiran kita.



5. Kita Takut Menghadapi Perubahan dalam Diri Sendiri



Ketika memikirkan teman lama, sebenarnya kita tidak hanya mengingat orang tersebut.



Kita juga mengingat diri kita yang dulu.



Teman masa sekolah mungkin mengingatkan kita pada versi diri yang masih sangat berbeda dari sekarang.



Teman kuliah mungkin mengingatkan kita pada masa ketika hidup terasa lebih bebas.



Teman dari masa tertentu mungkin mengingatkan kita pada ambisi, impian, kegagalan, atau pengalaman yang sudah lama kita tinggalkan.



Karena itu, menghubungi teman lama terkadang terasa seperti membuka kembali bagian dari identitas masa lalu.



Kita mungkin bertanya:



"Apa yang akan dia pikirkan kalau melihat diriku sekarang?"



"Apakah dia akan mengenaliku?"



"Apakah aku masih orang yang sama?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa hubungan sosial juga berkaitan dengan identitas.



Teman lama memiliki semacam "versi lama" tentang diri kita dalam ingatannya.



Sementara itu, kita sudah berubah.



Begitu pula dengannya.



Perubahan ini bisa terasa menyenangkan, tetapi juga dapat membuat seseorang merasa rentan.



Kita mungkin membandingkan kehidupan sekarang dengan kehidupan teman tersebut.



Melihat kariernya.



Keluarganya.



Pencapaiannya.



Lingkungan sosialnya.



Kemudian tanpa sadar bertanya kepada diri sendiri:



"Apakah hidupku sudah sejauh itu?"



Inilah mengapa media sosial terkadang membuat keinginan untuk menghubungi seseorang menjadi semakin rumit.



Kita tidak hanya melihat teman lama sebagai orang yang ingin kita sapa.



Kita juga melihat versi kehidupannya yang ditampilkan kepada publik.



Padahal apa yang terlihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang.



Namun perbandingan tersebut tetap dapat memengaruhi rasa percaya diri dan keberanian kita untuk memulai percakapan.



6. Kita Takut Mengganggu Kehidupan Mereka yang Sudah Berubah



Alasan terakhir adalah asumsi bahwa teman lama mungkin sudah memiliki kehidupan baru dan tidak membutuhkan kehadiran kita lagi.



Kita mungkin berpikir:



"Dia pasti sibuk."



"Dia sudah punya keluarga."



"Dia sudah punya lingkungan pertemanan baru."



"Mungkin aku sudah tidak relevan dalam kehidupannya."



Pemikiran seperti ini sebenarnya menunjukkan adanya rasa hormat terhadap batasan orang lain. Namun jika terlalu jauh, kita bisa membuat keputusan untuk orang lain tanpa pernah bertanya kepada mereka.



Kita mengasumsikan bahwa mereka tidak ingin dihubungi.



Padahal kita tidak tahu.



Mungkin mereka juga pernah mengingat kita.



Mungkin mereka juga penasaran bagaimana kehidupan kita sekarang.



Mungkin mereka juga pernah membuka ruang percakapan tetapi tidak tahu harus memulai dari mana.



Bahkan sangat mungkin kedua orang sama-sama ingin menghubungi, tetapi masing-masing menunggu pihak lain untuk memulai.



Inilah salah satu situasi menarik dalam hubungan manusia.



Dua orang dapat sama-sama memiliki keinginan untuk terhubung kembali, tetapi tidak ada yang mengambil langkah pertama.



Bukan karena tidak peduli.



Melainkan karena keduanya takut menjadi pihak yang lebih dulu menunjukkan kepedulian.



Jadi, Haruskah Kita Menghubungi Teman Lama?



Tidak ada kewajiban untuk menghubungi kembali setiap orang dari masa lalu.



Beberapa hubungan memang berakhir karena alasan tertentu. Ada pula hubungan yang lebih baik tetap menjadi kenangan.



Namun jika satu-satunya alasan kita tidak menghubungi seseorang adalah karena takut dianggap aneh, takut ditolak, atau terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk, mungkin kita bisa mempertimbangkannya kembali.



Menghubungi teman lama tidak harus berarti ingin mengembalikan hubungan seperti dahulu.



Tidak perlu memiliki tujuan besar.



Tidak perlu langsung mengajak bertemu.



Tidak perlu menulis pesan panjang yang menjelaskan seluruh alasan mengapa kita baru menghubungi sekarang.



Kadang-kadang cukup dengan satu kalimat sederhana:



"Tadi aku tiba-tiba ingat kamu. Apa kabar sekarang?"



Setelah itu, biarkan percakapan berkembang secara alami.



Jika dibalas hangat, mungkin hubungan tersebut memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali.



Jika balasannya singkat, kita bisa menghormatinya.



Jika tidak mendapat balasan, itu juga merupakan informasi—meskipun bukan berarti kita tidak berharga atau hubungan tersebut tidak pernah berarti.



Kita hanya tidak bisa mengendalikan respons orang lain.



Yang bisa kita kendalikan adalah keberanian untuk mengambil langkah pertama.



Pada Akhirnya, Keraguan Itu Sering Kali Berasal dari Ketidakpastian



Menariknya, enam alasan di atas memiliki satu kesamaan: kita tidak tahu apa yang akan terjadi.



Kita tidak tahu apakah mereka akan senang menerima pesan.



Kita tidak tahu apakah mereka masih mengingat kita.



Kita tidak tahu apakah percakapan akan terasa canggung.



Kita tidak tahu apakah hubungan itu bisa kembali dekat.



Dan justru karena tidak tahu, pikiran kita mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan berbagai kemungkinan.



Sayangnya, sebagian besar kemungkinan yang kita bayangkan tidak pernah benar-benar diuji.



Kita hanya memikirkannya.



Karena itu, terkadang satu-satunya cara untuk mengetahui apakah sebuah percakapan masih mungkin terjadi adalah dengan benar-benar menyapa.



Bukan untuk memaksa masa lalu kembali.



Bukan untuk menuntut hubungan menjadi seperti dahulu.



Melainkan sekadar memberi kesempatan kepada dua orang yang pernah saling mengenal untuk mengetahui kabar masing-masing.



Sebab ada hubungan yang memang sudah selesai.



Tetapi ada juga hubungan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar berakhir—hanya berhenti karena waktu, jarak, kesibukan, dan kehidupan membawa masing-masing orang ke arah yang berbeda.



Dan terkadang, sebuah pesan sederhana setelah bertahun-tahun sudah cukup untuk mengetahui apakah pintu itu masih terbuka.



