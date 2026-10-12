Jika Ingin Mengubah Seseorang yang Mempercayai Teori Konspirasi, Lakukan 7 Strategi Ini

seseorang yang berusaha mengubah pemikiran orang / foto: Magnific/katemangostar

JawaPos.com - Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang sangat yakin bahwa dunia dikendalikan oleh kelompok rahasia, bahwa suatu peristiwa besar sengaja ditutup-tutupi, atau bahwa informasi resmi hanyalah bagian dari sebuah kebohongan besar?

Kamu mungkin sudah mencoba memberikan fakta.



Mungkin kamu mengirimkan artikel.



Mungkin kamu menunjukkan video dari sumber terpercaya.



Mungkin kamu bahkan mengatakan, “Itu sudah terbukti salah.”



Tetapi bukannya berubah pikiran, orang tersebut justru semakin yakin.



Dalam beberapa kasus, percakapan malah berubah menjadi pertengkaran. Semakin banyak bukti yang diberikan, semakin kuat mereka mempertahankan keyakinannya.



Mengapa hal ini bisa terjadi?



Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang teori konspirasi adalah anggapan bahwa orang mempercayainya semata-mata karena mereka “tidak tahu fakta”. Padahal, persoalannya sering kali jauh lebih kompleks.



Keyakinan seseorang tidak hanya dibentuk oleh informasi, tetapi juga oleh identitas, emosi, rasa percaya, pengalaman hidup, kebutuhan akan kepastian, rasa memiliki, dan cara seseorang memahami dunia.



Karena itu, jika tujuanmu benar-benar ingin membantu seseorang mempertanyakan keyakinannya, pendekatan yang efektif bukanlah sekadar “mengalahkan argumennya.”



Yang lebih penting adalah membantu mereka merasa cukup aman untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka mungkin keliru.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (11/10), terdapat tujuh strategi yang dapat digunakan.



1. Jangan langsung menyerang keyakinannya—bangun rasa aman terlebih dahulu



Kesalahan paling umum ketika menghadapi seseorang yang mempercayai teori konspirasi adalah langsung menyerang keyakinannya.



“Mana buktinya?”



“Itu jelas hoaks.”



“Kamu terlalu gampang percaya.”



“Kamu tidak berpikir kritis.”



Secara logika, mungkin kita merasa sedang melakukan hal yang benar.



Namun secara psikologis, pendekatan seperti itu dapat menjadi bumerang.



Ketika seseorang merasa keyakinannya sedang diserang, otaknya tidak selalu merespons dengan membuka diri terhadap informasi baru. Mereka bisa masuk ke mode defensif.



Masalahnya kemudian bukan lagi:



“Apakah teori ini benar?”



Melainkan berubah menjadi:



“Bagaimana saya mempertahankan diri dari orang yang sedang menyerang saya?”



Inilah alasan mengapa percakapan tentang teori konspirasi sering berubah menjadi konflik identitas.



Orang tersebut tidak lagi hanya mempertahankan sebuah gagasan. Mereka mungkin merasa sedang mempertahankan harga diri, kelompok sosial, atau identitas mereka.



Apa yang sebaiknya dilakukan?



Mulailah dengan pertanyaan yang tidak menghakimi.



Misalnya:



“Apa yang membuat kamu paling yakin dengan teori itu?”



Atau:



“Bagian mana dari teori tersebut yang menurutmu paling kuat?”



Atau bahkan:



“Aku ingin memahami cara kamu melihat masalah ini. Menurutmu, bukti paling pentingnya apa?”



Pertanyaan seperti ini memiliki fungsi penting.



Kamu tidak sedang mengatakan bahwa teorinya benar.



Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu bersedia mendengarkan sebelum memberikan penilaian.



Ini menciptakan ruang psikologis yang lebih aman.



Dan ketika seseorang merasa didengar, mereka biasanya lebih bersedia mendengarkan kembali.



2. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus



Ketika seseorang mempercayai teori konspirasi yang kompleks, biasanya keyakinan tersebut tidak berdiri sendirian.



Satu keyakinan bisa terhubung dengan banyak keyakinan lainnya.



Misalnya:



“Pemerintah berbohong.”



Kemudian:



“Media dikendalikan.”



Lalu:



“Para ilmuwan juga dibayar.”



Kemudian:



“Semua institusi besar bekerja sama.”



Akhirnya terbentuk sebuah sistem keyakinan yang saling memperkuat.



Jika kamu mencoba membantah semuanya sekaligus, percakapan akan menjadi seperti pertandingan debat tanpa akhir.



Kamu membantah klaim A.



Dia berpindah ke klaim B.



Kamu membantah B.



Dia membawa klaim C.



Kamu menjawab C.



Lalu muncul klaim D.



Tidak ada titik akhirnya.



Strategi yang lebih efektif: pilih satu klaim utama



Tanyakan:



“Kalau kita hanya membahas satu bagian dari teori ini, bagian mana yang menurutmu paling penting?”



Kemudian fokuslah pada bagian tersebut.



Misalnya seseorang mengatakan:



“Semua media besar sengaja menyembunyikan informasi ini.”



Daripada menjawab dengan sepuluh argumen sekaligus, tanyakan:



“Menurutmu, bagaimana kita bisa mengetahui apakah semua media memang berkoordinasi?”



Pertanyaan ini menggeser percakapan.



Dari:



“Apakah teori ini benar?”



menjadi:



“Bagaimana kita menentukan apakah sebuah klaim benar?”



Perubahan ini sangat penting.



Kamu tidak lagi hanya bertarung melawan kesimpulan.



Kamu sedang membahas metode berpikir yang menghasilkan kesimpulan tersebut.



3. Gunakan pertanyaan, bukan hanya ceramah



Orang cenderung lebih terlibat dengan kesimpulan yang mereka capai sendiri dibandingkan kesimpulan yang dipaksakan oleh orang lain.



Karena itu, salah satu strategi paling berguna adalah menggunakan pertanyaan Socratic.



Alih-alih berkata:



“Itu tidak masuk akal.”



Coba tanyakan:



“Apa yang akan membuat kamu mempertimbangkan bahwa teori itu mungkin salah?”



Pertanyaan ini sangat kuat.



Mengapa?



Karena teori konspirasi tertentu dapat dibuat sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin dibantah.



Jika bukti mendukung teori, dianggap sebagai bukti.



Jika bukti bertentangan, dianggap sebagai bagian dari konspirasi.



Jika seorang ahli menyangkalnya, ahli tersebut dianggap telah dibayar.



Jika media tidak memberitakannya, dianggap sebagai bukti penutupan informasi.



Jika media memberitakannya, dianggap sebagai propaganda.



Dengan pola seperti ini, tidak ada bukti yang dapat benar-benar mengubah keyakinan.



Maka pertanyaan pentingnya bukan sekadar:



“Apa buktinya?”



Tetapi:



“Bukti seperti apa yang secara prinsip bisa membuat kita mengubah pikiran?”



Ini membantu seseorang melihat apakah sebuah keyakinan benar-benar dapat diuji.



4. Ajarkan cara mengevaluasi sumber, bukan sekadar memberi sumber yang berbeda



Kesalahan lain yang sering terjadi adalah berpikir bahwa seseorang akan berubah hanya karena kita memberikan sumber yang dianggap lebih terpercaya.



Misalnya:



“Kamu jangan percaya video itu. Baca artikel dari situs ini.”



Masalahnya, orang tersebut mungkin tidak mempercayai situs tersebut.



Jika mereka sudah percaya bahwa media mainstream berbohong, memberikan artikel dari media mainstream justru tidak menyelesaikan masalah.



Karena itu, yang perlu dibangun bukan hanya daftar sumber terpercaya, tetapi juga kemampuan mengevaluasi sumber.



Ajukan pertanyaan seperti:



Siapa yang membuat klaim ini?



Apakah identitasnya jelas?



Apakah orang tersebut memiliki keahlian yang relevan?



Dari mana datanya berasal?



Apakah ada data asli yang bisa diperiksa?



Apakah sumber tersebut mengutip penelitian atau hanya mengutip sumber lain?



Ini penting karena terkadang sebuah klaim terlihat memiliki banyak “sumber”, tetapi setelah ditelusuri, semua sumber tersebut ternyata berasal dari satu klaim awal yang sama.



Apakah ada kepentingan tertentu?



Apakah pembuat konten mendapatkan keuntungan finansial, perhatian, pengikut, atau popularitas dari membuat orang percaya?



Ini bukan berarti orang yang memiliki kepentingan otomatis salah.



Tetapi kepentingan merupakan salah satu faktor yang layak dipertimbangkan ketika mengevaluasi informasi.



Apakah ada sumber independen yang mencapai kesimpulan serupa?



Jika sebuah klaim hanya muncul di satu kanal atau satu kelompok tertentu, kita perlu lebih berhati-hati.



Dengan cara ini, kamu tidak hanya berkata:



“Percayalah kepada sumber yang saya percaya.”



Kamu mengajarkan:



“Mari kita belajar bagaimana menilai sumber.”



Itu jauh lebih berguna dalam jangka panjang.



5. Gunakan standar pembuktian yang sama untuk semua pihak



Salah satu jebakan dalam diskusi teori konspirasi adalah standar ganda.



Seseorang mungkin meminta bukti yang sangat kuat untuk menolak teorinya sendiri, tetapi menerima bukti yang sangat lemah untuk mendukungnya.



Misalnya:



“Mana bukti bahwa pemerintah tidak melakukan itu?”



Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi memiliki masalah.



Jika seseorang membuat sebuah klaim, tanggung jawab utama untuk menunjukkan bukti biasanya berada pada pihak yang membuat klaim tersebut.



Jika seseorang berkata:



“Ada organisasi rahasia yang mengendalikan semua kejadian ini.”



Maka pertanyaan yang wajar adalah:



“Apa bukti positif bahwa organisasi tersebut benar-benar ada dan melakukan hal itu?”



Bukan:



“Bisakah kamu membuktikan bahwa organisasi itu tidak ada?”



Ini berkaitan dengan prinsip dasar penalaran:



ketiadaan bukti bukan otomatis bukti bahwa sesuatu benar.



Namun prinsip ini harus diterapkan secara konsisten.



Jangan hanya menggunakan standar pembuktian tinggi terhadap orang lain.



Gunakan standar yang sama terhadap klaim yang kita sendiri sukai.



Kamu bahkan bisa mengatakan:



“Mari kita gunakan aturan yang sama untuk kedua pihak. Kalau bukti seperti ini dianggap cukup untuk mendukung teori tersebut, apakah bukti dengan kualitas yang sama juga akan kita anggap cukup jika digunakan untuk membantahnya?”



Pendekatan ini jauh lebih produktif daripada mengatakan:



“Kamu punya standar yang bodoh.”



6. Bantu mereka membedakan antara “mungkin” dan “kemungkinan besar”



Ini adalah salah satu teknik berpikir paling penting.



Banyak teori konspirasi dibangun dari argumen seperti:



“Hal itu mungkin terjadi.”



Secara logika, benar.



Banyak hal memang mungkin.



Tetapi mungkin terjadi tidak berarti kemungkinan besar terjadi.



Misalnya:



Secara teoritis, sangat mungkin seseorang memenangkan undian besar.



Tetapi fakta bahwa hal tersebut mungkin tidak berarti kita seharusnya berasumsi bahwa kita akan memenangkan undian tersebut.



Dalam kehidupan sehari-hari, kita terus-menerus membuat keputusan berdasarkan probabilitas.



Ketika melihat jejak kaki di halaman, ada banyak kemungkinan.



Bisa saja seseorang berjalan di sana.



Bisa juga hewan.



Bisa juga seseorang membuat jejak tersebut dengan sengaja.



Pertanyaannya bukan:



“Apakah semua kemungkinan itu mungkin?”



Pertanyaannya:



“Mana penjelasan yang paling masuk akal berdasarkan bukti yang tersedia?”



Ini adalah perbedaan besar.



Terapkan prinsip yang sama pada teori konspirasi



Jika seseorang berkata:



“Secara teknis, tidak mustahil ribuan orang terlibat dalam konspirasi ini.”



Kamu tidak perlu menjawab:



“Mustahil!”



Lebih baik katakan:



“Saya setuju bahwa secara teori itu mungkin. Tapi bagaimana kita menentukan apakah itu benar-benar kemungkinan yang paling masuk akal dibandingkan penjelasan lainnya?”



Percakapan kemudian bergerak dari kemungkinan abstrak menuju probabilitas berdasarkan bukti.



7. Jangan menuntut mereka mengakui bahwa mereka salah—beri mereka jalan untuk mengubah pikiran tanpa kehilangan harga diri



Ini mungkin strategi yang paling manusiawi sekaligus paling sulit.



Bayangkan seseorang telah mempercayai sebuah teori selama bertahun-tahun.



Mereka sudah membagikan teori tersebut kepada teman-teman.



Mereka telah berdebat di media sosial.



Mungkin mereka bahkan pernah mengejek orang lain karena tidak mempercayainya.



Kemudian mereka menemukan bukti yang menunjukkan bahwa mereka mungkin salah.



Mengakui kesalahan berarti menghadapi sesuatu yang tidak nyaman:



“Selama ini saya mungkin keliru.”



Bagi sebagian orang, itu sangat sulit.



Karena itu, jangan membuat perubahan pikiran terasa seperti kekalahan.



Hindari kalimat:



“Nah, akhirnya kamu sadar juga.”



Atau:



“Saya sudah bilang dari dulu.”



Atau:



“Makanya jangan sok tahu.”



Kalimat seperti itu mungkin memberikan kepuasan sesaat.



Tetapi secara psikologis, ia dapat membuat orang enggan berubah di masa depan karena perubahan pikiran diasosiasikan dengan rasa malu.



Sebaliknya, berikan jalan keluar yang bermartabat.



Misalnya:



“Menurutku wajar kalau kita dulu mempercayai informasi itu. Informasinya memang terlihat meyakinkan. Yang penting sekarang kita punya informasi tambahan.”



Atau:



“Mengubah pikiran setelah mendapatkan bukti baru bukan berarti kita bodoh. Justru itu menunjukkan kita bisa memperbarui pandangan.”



Ini mengubah makna dari:



“Saya kalah.”



menjadi:



“Saya belajar sesuatu yang baru.”



Dan perbedaan tersebut sangat besar.



Mengapa mempermalukan seseorang biasanya bukan strategi yang baik?



Ada godaan besar dalam menghadapi teori konspirasi untuk menggunakan ejekan.



“Dasar gampang dibohongi.”



“Coba sekolah lagi.”



“Kok percaya beginian?”



Masalahnya, mempermalukan seseorang jarang membuat mereka lebih terbuka.



Sebaliknya, mereka bisa mencari kelompok lain yang memberikan rasa diterima.



Di sinilah teori konspirasi dapat menjadi bagian dari identitas sosial.



Seseorang mungkin tidak hanya percaya pada suatu teori.



Mereka mungkin merasa:



“Saya termasuk orang yang mengetahui kebenaran yang tidak diketahui orang lain.”



Identitas seperti itu memberikan rasa unik, rasa memiliki, bahkan rasa superioritas.



Jika kamu menyerang keyakinannya sekaligus menyerang identitasnya, mereka mungkin merasa tidak punya pilihan selain mempertahankan keyakinan tersebut.



Karena itu, kritik terhadap gagasan sebaiknya dipisahkan dari penghargaan terhadap manusia.



Kamu bisa mengatakan:



“Saya menghargai bahwa kamu serius mencari kebenaran. Saya hanya berbeda dalam menilai bukti yang kita punya.”



Kalimat seperti ini membuat diskusi tetap berada pada level gagasan.



Jangan lupa: orang yang mempercayai teori konspirasi bukan berarti bodoh



Ini poin yang sering dilupakan.



Orang cerdas juga dapat mempercayai keyakinan yang keliru.



Kecerdasan tidak otomatis membuat seseorang kebal terhadap bias.



Bahkan, kemampuan berpikir yang tinggi terkadang dapat digunakan untuk mempertahankan keyakinan yang sudah ada.



Seseorang yang sangat pandai berargumentasi dapat menjadi sangat terampil dalam mencari alasan yang mendukung posisi mereka.



Dengan kata lain:



kemampuan berpikir dan kemauan mengubah pikiran adalah dua hal berbeda.



Karena itu, jangan menjadikan kecerdasan sebagai sasaran serangan.



Fokuslah pada proses:



bagaimana bukti diperoleh,



bagaimana sumber dinilai,



bagaimana alternatif dibandingkan,



bagaimana probabilitas dipertimbangkan,



dan apa yang dapat mengubah kesimpulan.



Contoh percakapan: pendekatan yang buruk vs pendekatan yang lebih baik



Bayangkan seorang teman berkata:



“Semua media sudah dikendalikan. Kalau ada informasi yang benar-benar penting, mereka tidak akan memberitakannya.”



Pendekatan yang buruk



“Ah, teori konspirasi lagi. Kamu terlalu percaya internet.”



Kemungkinan respons:



“Justru kamu yang terlalu percaya media!”



Percakapan langsung menjadi konflik.



Pendekatan yang lebih baik



“Menarik. Kalau begitu, bagaimana kita bisa membedakan antara informasi yang memang sengaja disembunyikan dan informasi yang sebenarnya tidak memiliki bukti cukup?”



Temanmu mungkin menjawab:



“Karena banyak orang sudah membicarakannya.”



Kamu bisa bertanya lagi:



“Menurutmu, apakah banyak orang membicarakan sesuatu cukup untuk membuktikan bahwa sesuatu itu benar?”



Sekarang percakapannya bukan lagi:



“Kamu salah.”



Tetapi:



“Apa yang membuat sebuah bukti dapat dipercaya?”



Itulah jenis percakapan yang lebih produktif.



Strategi tambahan: cari titik temu terlebih dahulu



Salah satu cara terbaik untuk mengurangi konflik adalah menemukan hal yang kalian sepakati.



Misalnya:



“Saya juga setuju bahwa institusi bisa melakukan kesalahan.”



Atau:



“Saya juga tidak percaya semua informasi di internet.”



Atau:



“Saya setuju bahwa media tidak selalu benar.”



Kemudian lanjutkan:



“Karena itu, menurut saya kita sama-sama perlu mencari cara untuk membedakan informasi yang kuat dan yang lemah.”



Dengan begitu, kamu tidak menempatkan dirimu sebagai lawan.



Kalian menjadi dua orang yang sedang melakukan tugas yang sama:



mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.



Jangan berharap perubahan terjadi dalam satu percakapan



Ini mungkin hal terpenting yang perlu diingat.



Keyakinan yang terbentuk selama bertahun-tahun jarang hilang dalam lima menit.



Bahkan, jika seseorang tiba-tiba berkata:



“Oke, kamu benar.”



Belum tentu perubahan tersebut bertahan.



Perubahan keyakinan sering kali lebih realistis dipandang sebagai proses.



Hari ini seseorang mungkin mulai meragukan satu bagian.



Beberapa minggu kemudian mereka menemukan informasi baru.



Kemudian mereka mempertanyakan bagian lainnya.



Lama-kelamaan, struktur keyakinan tersebut mungkin berubah.



Karena itu, tujuan percakapan pertama tidak harus:



“Membuat dia mengaku salah.”



Tujuan yang lebih realistis adalah:



“Membuka sedikit ruang untuk keraguan yang sehat.”



Kadang-kadang satu pertanyaan yang baik lebih berharga daripada sepuluh artikel.



Tujuh strategi tersebut jika diringkas



Jika kamu benar-benar ingin membantu seseorang mempertanyakan teori konspirasi, ingat tujuh prinsip berikut:



1. Bangun rasa aman



Jangan mulai dengan penghinaan atau serangan. Dengarkan alasan mereka.



2. Fokus pada satu klaim



Jangan mencoba membongkar seluruh sistem keyakinan sekaligus.



3. Gunakan pertanyaan



Bantu mereka mengevaluasi pemikirannya sendiri, bukan hanya menerima kesimpulanmu.



4. Ajarkan evaluasi sumber



Jangan hanya mengganti satu sumber dengan sumber lain. Ajarkan cara memeriksa kualitas informasi.



5. Gunakan standar bukti yang konsisten



Terapkan aturan yang sama terhadap klaim yang kamu sukai maupun yang kamu tidak sukai.



6. Bedakan kemungkinan dari probabilitas



Sesuatu yang mungkin terjadi belum tentu merupakan penjelasan yang paling mungkin.



7. Berikan jalan keluar yang bermartabat



Jika seseorang berubah pikiran, jangan mempermalukannya. Buat perubahan pikiran menjadi sesuatu yang positif.



Pada akhirnya, tujuanmu bukan memenangkan debat



Ini mungkin perubahan cara berpikir yang paling penting.



Jika tujuanmu adalah menang, kamu akan mencari kelemahan dalam argumen orang lain.



Jika tujuanmu adalah membantu seseorang berpikir lebih kritis, kamu akan mencari cara agar orang tersebut mampu mengevaluasi bukti dengan lebih baik.



Keduanya terlihat mirip, tetapi hasilnya sangat berbeda.



Dalam debat, kamu ingin orang lain mengatakan:



“Saya kalah.”



Dalam percakapan yang sehat, kamu ingin mereka bisa mengatakan:



“Saya perlu memikirkan kembali hal ini.”



Kalimat kedua jauh lebih berharga.



Sebab perubahan keyakinan yang bertahan lama biasanya tidak terjadi karena seseorang dipaksa.



Ia terjadi ketika seseorang mulai melihat sendiri adanya masalah dalam cara mereka memahami sesuatu.



Karena itu, jika kamu berhadapan dengan seseorang yang mempercayai teori konspirasi, jangan buru-buru bertanya:



“Bagaimana caranya saya membuktikan bahwa dia salah?”



Coba ubah pertanyaannya menjadi:



“Bagaimana saya bisa membantunya mengembangkan cara yang lebih baik untuk membedakan antara klaim yang kuat, klaim yang lemah, kemungkinan, dan kenyataan?”



Pertanyaan kedua jauh lebih sulit.



Tetapi juga jauh lebih konstruktif.



Dan dalam banyak kasus, perubahan yang paling kuat bukanlah ketika seseorang menerima pendapat kita.



