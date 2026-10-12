7 Alasan Mengapa Kita Merindukan Mantan Kekasih yang Sebenarnya Tidak Ingin Kita Ajak Balikan

seseorang yang merindukan mantan kekasih / foto: Magnific/syda_productions

JawaPos.com - Pernahkah kamu tiba-tiba merindukan mantan kekasih, padahal ketika membayangkan untuk kembali bersamanya, kamu justru merasa tidak mau?

Kamu mungkin sudah tahu bahwa hubungan tersebut memang sebaiknya berakhir. Kamu bahkan mungkin merasa lebih tenang setelah berpisah. Namun, pada suatu malam, ketika sedang sendirian, mendengarkan lagu tertentu, melihat foto lama, atau melewati tempat yang pernah didatangi bersama, perasaan rindu itu muncul begitu saja.



Yang membingungkan, rasa rindu tersebut tidak selalu berarti kamu ingin kembali.



Dalam psikologi, perasaan kehilangan seseorang dan keinginan untuk kembali menjalin hubungan dengannya merupakan dua hal yang berbeda. Kita bisa merindukan kehadiran, kebiasaan, perhatian, atau versi diri kita ketika masih bersama seseorang tanpa benar-benar menginginkan hubungan itu kembali.



Inilah salah satu alasan mengapa proses move on sering kali tidak berjalan lurus. Ada hari ketika kita merasa sudah baik-baik saja, lalu tiba-tiba kenangan lama muncul dan membuat kita bertanya, "Kenapa aku masih merindukannya?"



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (11/10), terdapat tujuh alasan psikologis yang mungkin menjelaskan keadaan tersebut.



1. Kita sebenarnya merindukan rutinitas, bukan orangnya



Ketika menjalin hubungan dalam waktu cukup lama, seseorang menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.



Ada pesan "selamat pagi", percakapan sebelum tidur, panggilan telepon, kabar tentang aktivitas sehari-hari, hingga kebiasaan sederhana seperti makan bersama atau menonton film di akhir pekan.



Ketika hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya seseorang. Pola kehidupan yang sudah terbentuk juga ikut berubah.



Otak manusia pada dasarnya menyukai pola yang familiar. Sesuatu yang dilakukan berulang kali dapat menjadi kebiasaan yang terasa otomatis. Karena itu, setelah putus, kita mungkin tetap memiliki dorongan untuk melakukan hal-hal yang dahulu selalu dilakukan bersama mantan.



Misalnya, ketika mengalami sesuatu yang menyenangkan, tangan kita refleks ingin membuka aplikasi pesan dan mengirimkannya kepada mantan. Atau ketika sedang mengalami hari yang buruk, kita tiba-tiba ingin mencari seseorang yang dahulu selalu menjadi tempat bercerita.



Pada saat seperti itu, yang kita rindukan belum tentu hubungan tersebut.



Kita mungkin hanya sedang merindukan rutinitas yang pernah membuat hidup terasa familiar.



Itulah sebabnya seseorang dapat berkata, "Aku kangen dia," tetapi ketika ditanya apakah ingin kembali berpacaran, jawabannya justru, "Tidak."



Keduanya tidak bertentangan.



Kita bisa merindukan kebiasaan tanpa menginginkan sumber kebiasaan tersebut kembali ke dalam hidup kita.



2. Otak cenderung mengingat hal-hal menyenangkan setelah hubungan berakhir



Ada fenomena psikologis yang cukup menarik: ingatan manusia tidak selalu bekerja seperti rekaman video yang objektif.



Ketika hubungan sudah berakhir dan jarak emosional mulai terbentuk, kita bisa lebih mudah mengingat momen-momen menyenangkan daripada keseluruhan realitas hubungan.



Kita mengingat bagaimana mantan tertawa.



Kita mengingat perhatian kecil yang pernah diberikan.



Kita mengingat perjalanan bersama.



Kita mengingat malam-malam ketika merasa sangat dicintai.



Namun, pada saat yang sama, kita mungkin lupa betapa seringnya terjadi konflik, rasa kecewa, komunikasi yang buruk, perbedaan nilai, atau alasan-alasan lain yang pada akhirnya membuat hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan.



Bukan berarti semua kenangan positif itu palsu. Kenangan tersebut memang pernah terjadi.



Masalahnya, ketika sedang rindu, pikiran kita dapat memberikan perhatian yang lebih besar kepada bagian-bagian tertentu dari masa lalu.



Akibatnya, mantan bisa terlihat lebih sempurna dalam ingatan daripada ketika hubungan itu benar-benar dijalani.



Ini dapat membuat seseorang berpikir, "Sebenarnya dulu kami bahagia, ya."



Padahal, jika melihat hubungan secara keseluruhan, mungkin ada banyak alasan mengapa hubungan tersebut berakhir.



Karena itu, rasa rindu sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai bukti bahwa keputusan untuk berpisah adalah kesalahan.



Terkadang, kita hanya sedang mengingat bagian terbaik dari sebuah hubungan.



3. Kita merindukan versi diri kita ketika masih bersama mereka



Ini merupakan alasan yang sering tidak disadari.



Terkadang, yang sebenarnya kita rindukan bukan mantan kekasih, melainkan diri kita sendiri ketika berada dalam hubungan tersebut.



Mungkin ketika masih bersama mantan, kita merasa lebih percaya diri.



Kita merasa ada seseorang yang memperhatikan kita.



Kita merasa menarik, dicintai, dibutuhkan, atau memiliki tempat untuk pulang secara emosional.



Setelah hubungan berakhir, sebagian dari perasaan tersebut mungkin ikut menghilang.



Akibatnya, kita bisa mengasosiasikan perasaan nyaman tersebut dengan mantan.



Padahal, orang yang kita cari sebenarnya adalah perasaan yang pernah muncul ketika bersama dia.



Misalnya, seseorang mungkin berkata, "Aku kangen ketika dia memanggilku dengan panggilan sayang."



Jika diperhatikan lebih dalam, mungkin yang dirindukan bukan orangnya, melainkan sensasi merasa disayangi dan dianggap istimewa.



Perbedaannya sangat penting.



Sebab, jika kita tidak menyadarinya, kita mungkin mengira satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali perasaan tersebut adalah dengan kembali kepada mantan.



Padahal, rasa berharga, dicintai, aman, dan percaya diri dapat dibangun kembali tanpa harus menghidupkan hubungan lama.



4. Kesepian sering terasa seperti kerinduan



Ada kalanya kita tidak benar-benar merindukan mantan.



Kita hanya sedang kesepian.



Namun, karena mantan merupakan salah satu orang yang pernah sangat dekat dengan kita, otak dengan mudah menghubungkan kesepian tersebut dengan dirinya.



Bayangkan kamu sedang berada di kamar pada malam hari. Tidak ada yang mengirim pesan. Tidak ada orang yang bertanya bagaimana harimu. Tidak ada seseorang yang biasanya menjadi tempat berbagi cerita.



Kemudian sebuah kenangan tentang mantan muncul.



Tiba-tiba muncul pikiran:



"Aku kangen dia."



Padahal, kebutuhan emosional yang sebenarnya mungkin adalah:



"Aku ingin ditemani."



Ini merupakan perbedaan yang sangat penting.



Jika kita tidak membedakannya, kita bisa menghubungi mantan hanya karena sedang merasa kosong.



Masalahnya, ketika rasa kesepian itu berlalu, kita mungkin kembali menyadari alasan mengapa hubungan tersebut berakhir.



Karena itu, ketika rasa rindu muncul, cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Aku benar-benar merindukan dia, atau aku sedang merindukan perasaan tidak sendirian?"



Pertanyaan sederhana tersebut dapat membantu kita memahami emosi dengan lebih jernih.



5. Hubungan yang berakhir tidak selalu membuat perasaan ikut berakhir pada hari yang sama



Keputusan untuk mengakhiri hubungan dan proses emosional untuk melepaskan seseorang tidak selalu berjalan dengan kecepatan yang sama.



Secara rasional, kita mungkin sudah memahami bahwa hubungan tersebut tidak sehat atau tidak lagi cocok.



Kita tahu bahwa berpisah merupakan keputusan yang tepat.



Namun, secara emosional, otak kita mungkin masih beradaptasi dengan kehilangan.



Inilah sebabnya seseorang dapat mengatakan:



"Aku tahu kami tidak cocok, tetapi aku tetap kangen."



Kalimat tersebut sangat masuk akal.



Perasaan tidak selalu mengikuti logika.



Kita bisa mengetahui bahwa seseorang bukan pasangan yang tepat untuk kita, tetapi tetap memiliki rasa sayang terhadapnya.



Kita juga bisa mengingat seseorang tanpa ingin memilikinya kembali.



Proses melepaskan seseorang bukan berarti menghapus seluruh perasaan atau kenangan tentangnya. Dalam banyak kasus, proses tersebut lebih menyerupai perubahan hubungan kita dengan kenangan tersebut.



Pada awalnya, kenangan mungkin terasa sangat menyakitkan.



Seiring waktu, kenangan yang sama bisa tetap ada, tetapi tidak lagi mengendalikan emosi kita.



Jadi, munculnya rasa rindu tidak selalu berarti kita gagal move on.



Kadang-kadang, itu hanya bagian dari proses adaptasi setelah kehilangan hubungan yang pernah penting.



6. Kita mungkin merindukan kemungkinan yang tidak pernah terjadi



Ada satu hal lain yang sering membuat mantan sulit dilupakan: bukan hanya kenangan tentang apa yang pernah terjadi, tetapi juga tentang apa yang kita bayangkan mungkin terjadi.



Dalam sebuah hubungan, kita sering memiliki harapan.



Mungkin kita pernah membayangkan menikah dengannya.



Mungkin kita membayangkan tinggal bersama.



Mungkin kita membayangkan perjalanan ke berbagai tempat.



Mungkin kita membayangkan bahwa suatu hari dia akan berubah dan hubungan akan menjadi lebih baik.



Ketika hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya realitas hubungan tersebut.



Kita juga kehilangan masa depan yang pernah kita bayangkan.



Inilah yang terkadang membuat seseorang merasa sangat kehilangan meskipun secara rasional dia tahu hubungan itu memang tidak berjalan dengan baik.



Kita bukan hanya berduka atas apa yang sudah terjadi.



Kita juga bisa berduka atas masa depan yang tidak pernah terjadi.



Karena itu, rasa rindu terkadang sebenarnya merupakan kerinduan terhadap sebuah kemungkinan.



"Kira-kira bagaimana kalau dulu kami tidak putus?"



"Bagaimana kalau kami bertemu lagi dalam keadaan yang lebih dewasa?"



"Bagaimana kalau dia berubah?"



Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat membuat masa lalu terasa masih memiliki pintu yang terbuka.



Padahal, hidup yang sebenarnya hanya berlangsung di masa sekarang.



Tidak semua kemungkinan yang pernah kita bayangkan perlu diwujudkan.



7. Kita belum sepenuhnya kehilangan keterikatan emosional



Alasan terakhir berkaitan dengan keterikatan atau attachment.



Ketika seseorang sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, hubungan tersebut dapat membentuk ikatan emosional yang cukup kuat.



Kita terbiasa mencari kenyamanan, dukungan, validasi, atau rasa aman dari orang tersebut.



Ketika hubungan tiba-tiba berhenti, sistem emosional kita membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri.



Inilah salah satu alasan mengapa seseorang masih bisa merasa tertarik untuk mencari tahu tentang mantan, melihat media sosialnya, membaca kembali percakapan lama, atau bertanya-tanya apakah mantan juga masih mengingatnya.



Namun, keterikatan emosional tidak otomatis berarti hubungan tersebut harus dilanjutkan.



Ini merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dipahami setelah putus cinta.



Merindukan seseorang tidak sama dengan membutuhkan seseorang.



Dan merasa terikat tidak sama dengan berarti hubungan tersebut masih layak diperjuangkan.



Kita dapat memiliki perasaan terhadap seseorang sekaligus menyadari bahwa hidup akan lebih baik jika hubungan tersebut tetap menjadi bagian dari masa lalu.



Jadi, apakah merindukan mantan berarti kita belum move on?



Tidak selalu.



Move on bukan berarti kita tidak pernah memikirkan mantan lagi.



Move on juga bukan berarti kita harus membenci mantan, menghapus seluruh kenangan, atau merasa tidak boleh sedih.



Move on lebih berkaitan dengan kemampuan untuk menjalani kehidupan tanpa terus bergantung pada hubungan masa lalu.



Kamu bisa saja tiba-tiba teringat mantan ketika mendengar sebuah lagu.



Kamu bisa melihat foto lama dan tersenyum.



Kamu bisa merasa rindu pada momen-momen tertentu.



Namun, setelah itu kamu tetap dapat melanjutkan hidup.



Kamu tidak harus menghubunginya.



Kamu tidak harus mengajaknya balikan.



Dan kamu tidak harus mengubah keputusan yang dahulu sudah dibuat dengan pertimbangan matang.



Perasaan adalah sesuatu yang datang dan pergi. Tidak semua perasaan harus diterjemahkan menjadi tindakan.



Ketika rasa rindu muncul, kita tidak harus langsung bertindak berdasarkan rasa tersebut.



Kita dapat mengakuinya:



"Ya, aku sedang merindukan dia."



Kemudian bertanya:



"Apa sebenarnya yang sedang aku rindukan?"



Apakah orangnya?



Rutinitasnya?



Perhatian yang diberikannya?



Rasa aman?



Kedekatan emosional?



Atau versi diriku sendiri ketika masih bersamanya?



Pertanyaan tersebut dapat membantu memisahkan antara rasa rindu dan keinginan untuk kembali.



Rindu bukan selalu tanda bahwa kita harus kembali



Salah satu jebakan terbesar setelah putus cinta adalah menganggap setiap rasa rindu sebagai tanda bahwa kita seharusnya kembali.



Padahal, perasaan rindu hanya memberikan informasi mengenai kondisi emosional kita saat ini. Ia tidak otomatis memberikan rekomendasi mengenai keputusan hidup yang harus diambil.



Kita dapat merindukan seseorang yang sebenarnya tidak cocok untuk kita.



Kita dapat menyayangi seseorang yang tidak baik bagi kita.



Kita dapat mengenang hubungan dengan hangat tanpa harus menghidupkannya kembali.



Dan kita dapat mengakui bahwa sebuah hubungan pernah indah sekaligus menerima bahwa hubungan tersebut sudah selesai.



Mungkin itulah bentuk kedewasaan emosional yang sebenarnya: bukan berhenti merasakan, melainkan belajar memahami apa yang kita rasakan tanpa selalu membiarkan perasaan tersebut menentukan tindakan.



Pada akhirnya, jika kamu merindukan mantan tetapi tidak ingin balikan, mungkin tidak ada yang salah dengan dirimu.



Kamu hanya sedang menjadi manusia yang pernah mencintai seseorang.



Dan terkadang, setelah sebuah hubungan berakhir, yang kita butuhkan bukan kesempatan kedua dengan orang yang sama, melainkan kesempatan pertama untuk membangun kehidupan baru tanpa dirinya.



