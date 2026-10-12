Jika Kamu Ingin Menghadapi Seseorang yang Memiliki Kebiasaan Buruk, Lakukan 6 Langkah Efektif Ini

seseorang yang menghadapi teman yang memiliki kebiasaan buruk / foto: Magnific/stockking

JawaPos.com - Berhadapan dengan seseorang yang memiliki kebiasaan buruk bukanlah perkara sederhana.

Kita mungkin menyayangi orang tersebut. Kita mungkin peduli terhadap kehidupannya. Bahkan, terkadang kita sudah berkali-kali mencoba mengingatkan, menasihati, atau menunjukkan bahwa perilakunya justru merugikan dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.



Namun, semakin sering kita mengingatkan, semakin keras pula ia menolak.



Pada akhirnya, kita merasa lelah.



Kita mulai berpikir, “Kenapa dia tidak mau berubah?”, “Bukankah sudah jelas kebiasaannya itu buruk?”, atau bahkan, “Apa aku harus menyerah saja?”



Masalahnya, manusia tidak selalu berubah hanya karena diberi tahu bahwa dirinya salah.



Dalam psikologi, perubahan perilaku merupakan proses yang jauh lebih kompleks. Kebiasaan biasanya terbentuk dari pengulangan, lingkungan, emosi, kebutuhan tertentu, dan pola pikir yang sudah berlangsung cukup lama.



Karena itu, ketika menghadapi seseorang dengan kebiasaan buruk, pendekatan yang terlalu keras justru bisa membuatnya semakin defensif.



Jika kamu benar-benar ingin membantu seseorang berubah, ada cara yang lebih efektif.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (11/10), terdapat 6 langkah yang dapat kamu lakukan ketika menghadapi seseorang yang memiliki kebiasaan buruk.



1. Jangan langsung menyerang kebiasaannya



Kesalahan pertama yang sering dilakukan adalah langsung menyerang perilaku orang tersebut.



Misalnya:



"Kamu memang malas."



"Kamu selalu melakukan hal yang sama."



"Sampai kapan kamu mau seperti ini?"



"Kamu tidak pernah mau mendengarkan."



Kalimat seperti ini mungkin muncul karena kita sudah terlalu lelah menghadapi perilakunya. Namun, ada perbedaan besar antara mengkritik perilaku dan menyerang identitas seseorang.



Ketika seseorang merasa dirinya sedang diserang, ia cenderung masuk ke posisi defensif.



Alih-alih mendengarkan pesan yang ingin kita sampaikan, pikirannya justru sibuk mempertahankan diri.



Ia mungkin membantah.



Ia mungkin mencari alasan.



Ia mungkin balik menyalahkan kita.



Atau bahkan memilih menjauh.



Karena itu, jika kamu ingin membuka ruang untuk perubahan, mulailah dengan membicarakan perilakunya, bukan memberikan label terhadap dirinya.



Daripada berkata:



"Kamu orang yang malas."



lebih baik mengatakan:



"Aku melihat akhir-akhir ini kamu sering menunda pekerjaan sampai mendekati batas waktu. Menurutmu, apa yang membuat itu terjadi?"



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa sangat besar.



Kalimat pertama memberikan identitas negatif.



Kalimat kedua mengajak seseorang melihat perilakunya.



Dan ketika seseorang tidak merasa harga dirinya sedang dihancurkan, ia akan lebih mudah melakukan refleksi.



Tujuannya bukan membuat dia merasa bersalah. Tujuannya adalah membuat dia mau melihat masalahnya.



2. Cari tahu alasan di balik kebiasaan tersebut



Kebiasaan buruk biasanya memiliki fungsi tertentu bagi seseorang.



Ini bukan berarti perilakunya harus dibenarkan.



Namun, memahami penyebabnya dapat membantu kita menentukan cara menghadapi masalah tersebut.



Misalnya, seseorang yang selalu menunda pekerjaan mungkin bukan sekadar "malas".



Bisa jadi ia takut gagal.



Bisa jadi ia merasa kewalahan.



Bisa jadi ia tidak tahu harus memulai dari mana.



Bisa juga karena ia terbiasa mendapatkan rasa nyaman dengan menghindari tugas yang membuatnya cemas.



Begitu pula seseorang yang mudah marah.



Kemarahan yang terlihat di permukaan mungkin sebenarnya berkaitan dengan rasa frustrasi, stres, rasa tidak dihargai, atau kesulitan mengelola emosi.



Karena itu, daripada hanya bertanya:



"Kenapa kamu selalu melakukan ini?"



cobalah bertanya:



"Menurutmu, apa yang biasanya membuat kamu melakukan itu?"



atau:



"Apa yang kamu rasakan sebelum biasanya melakukan hal tersebut?"



Pertanyaan seperti ini mengubah percakapan dari menghakimi menjadi memahami.



Dan sering kali, perubahan justru dimulai ketika seseorang mampu memahami pola dirinya sendiri.



Kita tidak harus menyetujui perilakunya.



Kita hanya perlu memahami bahwa perilaku yang terlihat sering kali hanyalah bagian paling luar dari sebuah masalah.



3. Pilih waktu yang tepat untuk berbicara



Nasihat yang benar sekalipun dapat gagal jika disampaikan pada waktu yang salah.



Bayangkan seseorang sedang marah, lelah, malu, atau berada dalam situasi penuh tekanan.



Kemudian kita datang dan berkata:



"Kamu harus berubah."



Kemungkinan besar pesan tersebut tidak akan diterima dengan baik.



Bukan karena apa yang kita katakan salah, tetapi karena kondisi emosional seseorang memengaruhi kemampuannya untuk menerima masukan.



Karena itu, pilih waktu ketika suasana relatif tenang.



Jika masalahnya cukup serius, jangan membicarakannya ketika orang tersebut baru saja melakukan kesalahan dan emosinya masih tinggi.



Berikan waktu untuk menenangkan diri.



Kemudian ajak berbicara secara pribadi.



Hindari mempermalukannya di depan orang lain.



Misalnya, kamu bisa mengatakan:



"Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Bukan untuk menyalahkan kamu, tapi karena aku peduli. Kapan waktu yang menurutmu nyaman untuk kita ngobrol?"



Kalimat sederhana seperti ini menunjukkan bahwa pembicaraan tersebut bukan sebuah serangan.



Selain itu, berikan kesempatan kepada orang tersebut untuk berbicara.



Jangan menjadikan percakapan sebagai ceramah satu arah.



Terkadang, seseorang tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahunya apa yang salah.



Ia membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa langsung menghakimi.



4. Gunakan pertanyaan, bukan hanya nasihat



Ada kalanya kita terlalu cepat memberikan solusi.



Kita melihat masalahnya, lalu langsung mengatakan apa yang harus dilakukan.



"Kalau begitu, jangan lakukan lagi."



"Mulai sekarang kamu harus disiplin."



"Kamu tinggal berhenti."



Masalahnya, solusi yang datang dari orang lain belum tentu terasa sebagai solusi bagi orang yang menjalaninya.



Salah satu pendekatan yang lebih efektif adalah mengajak seseorang menemukan jawabannya sendiri.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kamu harus mengurangi penggunaan ponsel."



cobalah bertanya:



"Menurutmu, apa dampaknya kalau kebiasaan ini terus berlangsung selama satu tahun?"



Kemudian:



"Apa yang sebenarnya ingin kamu ubah?"



"Kalau kamu ingin mulai sedikit demi sedikit, langkah apa yang paling realistis?"



Pertanyaan seperti ini dapat membantu seseorang mengembangkan kesadaran terhadap konsekuensi perilakunya.



Hal yang penting adalah jangan mengubah percakapan menjadi interogasi.



Tujuannya bukan membuat seseorang mengakui bahwa kita benar.



Tujuannya adalah membantu dia sampai pada kesadaran bahwa perubahan memang dibutuhkan.



Karena perubahan yang dipaksakan dari luar sering kali sulit bertahan.



Sebaliknya, perubahan yang muncul dari kesadaran pribadi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi kebiasaan baru.



5. Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus



Ketika seseorang memiliki banyak kebiasaan buruk, kita mungkin ingin memperbaiki semuanya sekaligus.



Ia sering terlambat.



Tidak teratur.



Mudah marah.



Sering menunda pekerjaan.



Jarang berolahraga.



Tidurnya berantakan.



Kemudian kita ingin mengatakan:



"Mulai besok kamu harus memperbaiki semuanya."



Masalahnya, perubahan besar yang terlalu banyak dalam waktu bersamaan dapat terasa sangat berat.



Karena itu, lebih baik memilih satu perubahan kecil terlebih dahulu.



Misalnya, jika seseorang memiliki kebiasaan menunda pekerjaan, jangan langsung menuntutnya menjadi sangat produktif.



Mulailah dari target sederhana:



"Bagaimana kalau setiap hari kamu menyelesaikan satu tugas penting sebelum membuka media sosial?"



Jika berhasil, kebiasaan tersebut dapat dikembangkan secara bertahap.



Prinsipnya sederhana:



Perubahan kecil yang konsisten lebih realistis daripada perubahan besar yang hanya bertahan beberapa hari.



Kamu juga perlu memahami bahwa seseorang mungkin mengalami kemunduran.



Hari ini ia berhasil.



Besok ia kembali melakukan kebiasaan lamanya.



Itu tidak selalu berarti seluruh proses gagal.



Membentuk pola baru membutuhkan waktu.



Karena itu, jangan menggunakan satu kesalahan sebagai bukti bahwa seseorang "tidak akan pernah berubah."



Lebih baik melihat perubahan sebagai proses.



Ada kemajuan.



Ada kemunduran.



Ada evaluasi.



Kemudian mencoba lagi.



6. Tetapkan batasan dan jangan mengambil tanggung jawab atas perubahan orang lain



Ini mungkin bagian yang paling sulit.



Ketika kita peduli kepada seseorang, kita sering merasa bahwa kita harus menyelamatkannya.



Kita terus mengingatkan.



Terus memaafkan.



Terus membantu.



Bahkan terkadang kita ikut menanggung konsekuensi dari kebiasaan buruknya.



Padahal, membantu seseorang tidak sama dengan mengambil alih tanggung jawab hidupnya.



Ada batas antara mendukung seseorang untuk berubah dan memungkinkan kebiasaan buruknya terus berlangsung.



Misalnya, jika seseorang terus-menerus tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, kamu tidak harus selalu membereskan semua akibat dari perilakunya.



Kamu dapat berkata:



"Aku bersedia membantu kalau kamu benar-benar ingin memperbaikinya. Tetapi aku tidak bisa terus menanggung akibat dari keputusan yang kamu pilih sendiri."



Batasan bukan berarti tidak peduli.



Justru batasan dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan hubungan tersebut.



Kita perlu menerima satu kenyataan yang terkadang menyakitkan:



Kita bisa membantu seseorang berubah, tetapi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berubah.



Pada akhirnya, keputusan tersebut tetap berada di tangan orang itu.



Hal yang Sebaiknya Tidak Kamu Lakukan



Selain mengetahui apa yang harus dilakukan, penting juga memahami apa yang sebaiknya dihindari.



Jangan mempermalukannya



Mempermalukan seseorang di depan orang lain mungkin membuatnya berhenti sesaat, tetapi belum tentu membuatnya memahami masalahnya.



Rasa malu yang berlebihan bahkan dapat membuat seseorang semakin defensif atau menjauh.



Jangan terus-menerus mengungkit kesalahan lama



Jika seseorang sudah berusaha berubah, jangan menjadikan masa lalunya sebagai senjata setiap kali terjadi konflik.



Jika setiap kesalahan baru selalu dihubungkan dengan seluruh kesalahan masa lalu, seseorang bisa merasa bahwa tidak ada gunanya mencoba berubah.



Jangan menggunakan ancaman kosong



Jangan mengatakan:



"Kalau kamu melakukan itu lagi, aku akan pergi."



jika sebenarnya kamu tidak pernah berniat melakukannya.



Ancaman yang terus-menerus tetapi tidak pernah memiliki konsekuensi akan kehilangan makna.



Jangan merasa harus menyelamatkan semua orang



Kepedulian itu penting.



Tetapi kamu juga memiliki batas energi, waktu, dan emosi.



Kamu tidak harus menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas perubahan seseorang.



Ingat: Memahami Bukan Berarti Membenarkan



Ada satu kesalahpahaman yang sering terjadi ketika kita belajar memahami psikologi seseorang.



Memahami alasan di balik perilaku bukan berarti membenarkan perilaku tersebut.



Kamu bisa memahami bahwa seseorang mudah marah karena sedang mengalami tekanan, tetapi tetap mengatakan bahwa ia tidak boleh menyakiti orang lain.



Kamu bisa memahami bahwa seseorang kesulitan mengontrol kebiasaannya, tetapi tetap menetapkan batasan.



Kamu bisa menyayangi seseorang sekaligus menolak perilaku yang merugikanmu.



Dua hal tersebut bisa berjalan bersamaan.



Empati tidak berarti kehilangan batasan.



Justru hubungan yang sehat membutuhkan keduanya: pemahaman dan batas yang jelas.



Pada Akhirnya, Perubahan Harus Datang dari Dirinya Sendiri



Mungkin ini adalah bagian paling penting dari semuanya.



Kamu bisa berbicara dengan cara yang lebih baik.



Kamu bisa memilih waktu yang tepat.



Kamu bisa mendengarkan.



Kamu bisa memberikan dukungan.



Kamu bisa menunjukkan konsekuensi dari kebiasaannya.



Namun, kamu tidak bisa menjalani proses perubahan atas namanya.



Seseorang harus memiliki kemauan untuk berubah.



Karena itu, jika kamu sedang menghadapi seseorang yang memiliki kebiasaan buruk, jangan hanya bertanya:



"Bagaimana caranya membuat dia berubah?"



Cobalah bertanya:



"Apa yang bisa aku lakukan untuk mendukung perubahan tanpa kehilangan diriku sendiri?"



Pertanyaan tersebut akan membuat perspektifmu berubah.



Kamu tidak lagi berusaha mengendalikan orang lain.



Kamu mulai fokus pada hal-hal yang memang berada dalam kendalimu.



Kamu memilih cara berkomunikasi yang lebih sehat.



Kamu memberikan ruang bagi orang tersebut untuk bertanggung jawab.



Dan pada saat yang sama, kamu tetap menjaga batasanmu.



Karena terkadang, bentuk kepedulian terbaik bukanlah terus memaksa seseorang untuk berubah.



Melainkan menunjukkan kepadanya jalan untuk berubah, lalu membiarkan dia memilih apakah ingin berjalan melalui jalan tersebut atau tidak.



