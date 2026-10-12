5 Alasan Mengapa Kamu Perlu Bersikap Lebih Baik Saat Keadaan Semakin Sulit Menurut Psikologi

seseorang yang bersikap baik / foto: Magnific/dragonimages

JawaPos.com - Ada masa dalam hidup ketika semuanya terasa berjalan tidak sesuai harapan.

Masalah datang bertubi-tubi. Pekerjaan terasa semakin berat, hubungan dengan orang lain mulai renggang, kondisi keuangan membuat pikiran tidak tenang, sementara masa depan terasa semakin tidak jelas. Dalam keadaan seperti itu, bersikap baik mungkin menjadi hal terakhir yang ingin kita lakukan.



Ketika sedang tertekan, kita cenderung menjadi lebih mudah marah, lebih sensitif, lebih defensif, dan lebih cepat menyalahkan keadaan. Itu manusiawi. Otak kita memang memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada ancaman ketika sedang berada di bawah tekanan.



Namun, ada sebuah paradoks menarik dalam psikologi: justru ketika keadaan semakin sulit, kemampuan untuk tetap bersikap baik menjadi semakin penting.



Bersikap baik bukan berarti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bukan pula berarti membiarkan orang lain memperlakukan kita seenaknya. Bersikap baik berarti tetap berusaha menjaga cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain, bahkan ketika hidup sedang tidak berjalan sesuai keinginan.



Mengapa hal itu penting?



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (11/10), terdapat lima alasannya.



1. Bersikap baik membantu menurunkan beban stres yang sedang kamu rasakan



Ketika seseorang menghadapi tekanan besar, tubuh dan pikirannya memasuki kondisi siaga. Kita menjadi lebih mudah waspada terhadap ancaman, lebih cepat bereaksi, dan terkadang lebih sulit berpikir secara tenang.



Dalam kondisi seperti ini, respons kita terhadap orang lain sering kali ikut berubah.



Hal kecil yang biasanya tidak mengganggu tiba-tiba terasa sangat menyebalkan. Perkataan sederhana bisa terdengar seperti serangan. Kesalahan kecil orang lain dapat membuat kita marah besar.



Masalahnya, reaksi negatif tersebut sering kali menciptakan masalah baru.



Kita marah kepada seseorang. Orang tersebut membalas dengan kemarahan. Hubungan menjadi tegang. Setelah itu kita merasa bersalah atau menyesal. Akhirnya, masalah yang awalnya hanya satu berkembang menjadi beberapa masalah sekaligus.



Sebaliknya, ketika kita mencoba merespons dengan lebih tenang dan baik, kita dapat memutus rantai tersebut.



Bukan berarti emosi negatif langsung menghilang. Namun, kita memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi.



Dalam psikologi, kemampuan untuk mengatur respons emosional ini berkaitan dengan regulasi emosi. Seseorang tidak selalu dapat memilih apa yang terjadi kepadanya, tetapi ia dapat belajar mengelola bagaimana dirinya merespons apa yang terjadi.



Misalnya, ketika seseorang berbicara kasar kepada kita, ada perbedaan besar antara:



"Kamu memang selalu menyebalkan!"



dan:



"Aku sedang cukup tertekan sekarang. Kita bicarakan ini setelah aku lebih tenang."



Keduanya sama-sama menunjukkan bahwa kita tidak nyaman. Namun, respons kedua tidak menambah konflik yang tidak perlu.



Inilah mengapa bersikap baik ketika sedang mengalami kesulitan bukan sekadar tentang menjadi orang yang menyenangkan.



Ini juga merupakan bentuk perlindungan terhadap kesehatan emosional kita sendiri.



Semakin banyak konflik yang kita ciptakan ketika sedang stres, semakin besar pula beban psikologis yang harus kita tanggung.



Kadang-kadang, menjadi lebih baik bukan berarti melakukan sesuatu yang besar.



Cukup dengan tidak membalas perkataan kasar.



Cukup dengan menarik napas sebelum menjawab.



Cukup dengan berkata, "Aku sedang tidak baik-baik saja, jadi mungkin aku butuh waktu sebentar."



Kebaikan kecil seperti itu dapat membantu kita melewati situasi sulit tanpa membuat keadaan menjadi lebih buruk.



2. Bersikap baik membuat kita tetap memiliki hubungan sosial ketika sedang membutuhkan dukungan



Manusia bukan makhluk yang dirancang untuk menghadapi semua masalah sendirian.



Ketika hidup menjadi sulit, dukungan sosial menjadi salah satu sumber daya psikologis yang sangat penting. Teman, pasangan, keluarga, rekan kerja, atau bahkan seseorang yang sekadar mau mendengarkan dapat membantu kita menghadapi tekanan.



Namun ada satu masalah.



Ketika sedang mengalami banyak tekanan, kita terkadang justru menjauhkan orang-orang yang sebenarnya ingin membantu.



Kita menjadi mudah marah. Kita membalas pesan dengan ketus. Kita menolak bantuan. Kita merasa semua orang tidak memahami keadaan kita. Bahkan tanpa sadar, kita dapat melampiaskan frustrasi kepada orang-orang yang sebenarnya tidak menyebabkan masalah tersebut.



Lama-kelamaan, orang lain mungkin memilih untuk menjaga jarak.



Pada akhirnya, ketika kita benar-benar membutuhkan dukungan, kita justru merasa sendirian.



Inilah salah satu alasan mengapa bersikap baik tetap penting ketika keadaan sulit.



Kebaikan membantu menjaga hubungan sosial tetap sehat.



Kamu tidak harus selalu terlihat kuat. Kamu juga tidak harus selalu tersenyum. Kamu boleh mengatakan bahwa kamu sedang lelah.



Tetapi ada perbedaan antara jujur mengenai kesulitan yang sedang dialami dan melampiaskan kesulitan tersebut kepada orang lain.



Kamu bisa berkata:



"Maaf kalau akhir-akhir ini aku lebih sensitif. Aku sedang menghadapi banyak hal dan mungkin belum bisa mengelolanya dengan baik."



Kalimat sederhana seperti ini dapat membuka ruang bagi orang lain untuk memahami keadaanmu.



Bahkan terkadang, orang yang kamu kira tidak peduli sebenarnya hanya tidak tahu bahwa kamu sedang mengalami kesulitan.



Kebaikan juga dapat menciptakan hubungan timbal balik.



Ketika kita terbiasa memperlakukan orang lain dengan hormat, kemungkinan besar kita memiliki lingkungan sosial yang lebih aman ketika suatu hari membutuhkan pertolongan.



Itulah sebabnya jangan meremehkan hubungan yang sehat.



Ketika keadaan baik, kita mungkin tidak terlalu menyadari nilainya.



Tetapi ketika hidup menjadi sulit, kita akan memahami bahwa memiliki seseorang yang berkata, "Aku ada di sini kalau kamu membutuhkan," merupakan sesuatu yang sangat berharga.



Dan sering kali, hubungan seperti itu dibangun bukan ketika kita sedang jatuh, melainkan melalui cara kita memperlakukan orang lain setiap hari.



3. Bersikap baik membantu kita mempertahankan rasa kemanusiaan ketika hidup terasa tidak adil



Ada masa ketika hidup terasa sangat tidak adil.



Kamu sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan.



Kamu sudah bekerja keras, tetapi orang lain yang mendapatkan kesempatan.



Kamu sudah menjaga seseorang dengan baik, tetapi justru kamu yang ditinggalkan.



Kamu sudah mencoba menjadi orang yang baik, tetapi tetap mengalami hal-hal yang menyakitkan.



Dalam situasi seperti itu, sangat mudah bagi seseorang untuk berpikir:



"Kalau dunia tidak memperlakukanku dengan baik, mengapa aku harus tetap baik?"



Pertanyaan tersebut sangat manusiawi.



Namun, jika kita membiarkan pengalaman buruk menentukan seluruh cara kita memperlakukan dunia, kita berisiko kehilangan bagian penting dari diri kita sendiri.



Seseorang menyakiti kita, lalu kita menyakiti orang lain.



Seseorang bersikap kasar kepada kita, lalu kita menjadi kasar kepada orang berikutnya.



Seseorang mengecewakan kita, lalu kita mulai percaya bahwa semua orang tidak dapat dipercaya.



Tanpa disadari, perilaku buruk orang lain mulai menentukan siapa diri kita.



Padahal, ada perbedaan antara apa yang terjadi kepada kita dan siapa yang ingin kita menjadi setelah mengalaminya.



Kamu mungkin tidak dapat mengendalikan ketidakadilan yang terjadi dalam hidup.



Namun, kamu masih memiliki ruang untuk menentukan bagaimana pengalaman tersebut membentuk dirimu.



Inilah salah satu gagasan penting dalam psikologi: manusia memiliki kemampuan untuk memberikan makna terhadap pengalaman yang dialaminya.



Kesulitan tidak selalu membuat seseorang menjadi lebih buruk.



Dalam beberapa keadaan, kesulitan justru dapat membuat seseorang menjadi lebih matang, lebih berempati, lebih sabar, dan lebih memahami penderitaan orang lain.



Tentu saja, bukan berarti kita harus menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang baik.



Kehilangan tetap menyakitkan.



Kegagalan tetap mengecewakan.



Pengkhianatan tetap meninggalkan luka.



Tetapi kita dapat bertanya:



"Setelah semua ini terjadi, aku ingin menjadi orang seperti apa?"



Pertanyaan tersebut mengubah fokus dari sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan menjadi sesuatu yang masih berada dalam kendali kita.



Mungkin kamu tidak dapat mengubah masa lalu.



Mungkin kamu tidak dapat memaksa seseorang meminta maaf.



Mungkin kamu tidak dapat menghapus masalah yang sedang terjadi.



Tetapi kamu masih dapat memilih untuk tidak menjadi versi dirimu yang penuh kebencian hanya karena pernah disakiti.



Menjadi baik dalam keadaan sulit adalah salah satu cara untuk mengatakan kepada diri sendiri:



"Apa yang terjadi kepadaku tidak akan sepenuhnya menentukan siapa diriku."



4. Kebaikan dapat membuat kita merasa bahwa hidup masih memiliki kendali dan makna



Salah satu hal paling melelahkan dari masa sulit adalah perasaan kehilangan kendali.



Kita tidak tahu kapan masalah akan selesai.



Kita tidak tahu apakah usaha kita akan berhasil.



Kita tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, bahkan besok.



Ketidakpastian seperti itu dapat membuat seseorang merasa tidak berdaya.



Dalam kondisi tersebut, kita sering mencari sesuatu yang dapat kita kendalikan.



Dan salah satu hal yang sebenarnya masih dapat kita kendalikan adalah cara kita memperlakukan orang lain dan diri sendiri.



Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan kondisi ekonomi.



Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain.



Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apakah sebuah rencana akan berhasil.



Tetapi kamu dapat memilih untuk tidak mempermalukan orang lain.



Kamu dapat memilih untuk membantu seseorang.



Kamu dapat memilih untuk berbicara dengan lebih lembut.



Kamu dapat memilih untuk memberikan waktu kepada orang yang sedang membutuhkan.



Kamu dapat memilih untuk memperlakukan dirimu sendiri dengan lebih manusiawi.



Pilihan-pilihan kecil tersebut mungkin terlihat tidak penting dibandingkan masalah besar yang sedang kamu hadapi.



Namun secara psikologis, tindakan kecil dapat memberikan kembali perasaan bahwa kita masih memiliki pengaruh terhadap hidup kita.



Dan perasaan memiliki kendali adalah sesuatu yang sangat penting bagi kesejahteraan psikologis.



Bayangkan seseorang sedang mengalami hari yang sangat buruk.



Pekerjaannya berantakan. Ia mendapat kabar mengecewakan. Ia bertengkar dengan seseorang yang penting baginya.



Dalam perjalanan pulang, ia melihat seseorang kesulitan membawa barang.



Ia dapat memilih untuk berjalan melewatinya.



Atau ia dapat berhenti dan membantu.



Masalah hidupnya tentu tidak langsung selesai setelah membantu orang tersebut.



Namun ada sesuatu yang berubah.



Untuk sesaat, ia bukan hanya seseorang yang "mengalami sesuatu".



Ia menjadi seseorang yang masih mampu melakukan sesuatu.



Ada perbedaan psikologis yang besar antara keduanya.



Kebaikan membuat kita menyadari bahwa bahkan ketika hidup terasa kacau, kita masih mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada dunia.



Dan terkadang, itu cukup untuk membuat satu hari yang buruk terasa sedikit lebih manusiawi.



5. Bersikap baik kepada diri sendiri membantu kita bangkit setelah mengalami kegagalan



Ketika membicarakan kebaikan, kita sering berpikir tentang bagaimana memperlakukan orang lain.



Padahal ada satu orang yang sering kita lupakan:



diri kita sendiri.



Menariknya, banyak orang dapat memaafkan kesalahan orang lain tetapi sangat kejam kepada dirinya sendiri.



Ketika teman gagal, kita berkata:



"Tidak apa-apa. Semua orang pernah gagal."



Namun ketika kita sendiri gagal, suara di kepala kita mungkin berkata:



"Aku memang bodoh."



"Aku tidak pernah bisa melakukan sesuatu dengan benar."



"Aku seharusnya lebih baik."



"Hidupku tidak akan pernah berubah."



Cara kita berbicara kepada diri sendiri memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana kita menghadapi kesulitan.



Dalam psikologi terdapat konsep self-compassion, atau welas asih terhadap diri sendiri. Secara sederhana, konsep ini mengajarkan kita untuk memperlakukan diri sendiri dengan pengertian ketika mengalami kegagalan, kesalahan, atau penderitaan.



Self-compassion bukan berarti memanjakan diri.



Bukan berarti mengatakan bahwa semua kesalahan kita tidak penting.



Dan bukan berarti berhenti berusaha menjadi lebih baik.



Sebaliknya, self-compassion memungkinkan kita mengakui:



"Aku melakukan kesalahan, tetapi aku tetap manusia dan masih bisa belajar."



Perhatikan perbedaannya.



"Aku gagal" adalah evaluasi terhadap sebuah kejadian.



"Aku adalah orang gagal" adalah penilaian terhadap seluruh identitas diri.



Keduanya sangat berbeda.



Jika kita menganggap kegagalan sebagai bagian dari pengalaman, kita masih memiliki ruang untuk memperbaiki diri.



Tetapi jika kita menjadikan kegagalan sebagai identitas, kita mungkin kehilangan motivasi untuk mencoba lagi.



Karena itu, bersikap baik kepada diri sendiri bukan berarti menjadi lemah.



Justru sebaliknya.



Seseorang yang mampu mengakui kelemahan tanpa membenci dirinya sendiri memiliki ruang psikologis yang lebih besar untuk belajar dan berkembang.



Bayangkan kamu gagal dalam sebuah pekerjaan.



Daripada berkata:



"Aku benar-benar tidak berguna."



Kamu dapat berkata:



"Hasilnya memang tidak sesuai harapan. Aku kecewa, tetapi aku bisa melihat apa yang salah dan mencoba memperbaikinya."



Kalimat kedua bukan sekadar lebih lembut.



Ia juga lebih konstruktif.



Karena setelah mengatakan kalimat tersebut, masih ada kemungkinan untuk bergerak maju.



Bersikap baik bukan berarti membiarkan orang lain menyakitimu



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Menjadi baik tidak berarti kamu harus selalu mengalah.



Kamu boleh mengatakan tidak.



Kamu boleh menjaga batasan.



Kamu boleh meninggalkan hubungan yang tidak sehat.



Kamu boleh marah ketika diperlakukan tidak adil.



Kamu boleh membela diri.



Kamu bahkan boleh berhenti berkomunikasi dengan seseorang jika hubungan tersebut terus-menerus merusak dirimu.



Kebaikan tidak sama dengan kelemahan.



Kebaikan yang sehat tetap memiliki batas.



Kamu dapat tegas tanpa menghina.



Kamu dapat menolak tanpa merendahkan.



Kamu dapat pergi tanpa membalas dendam.



Kamu dapat menjaga diri tanpa harus membuat orang lain menderita.



Justru kemampuan untuk bersikap tegas sekaligus tetap menghormati orang lain merupakan bentuk kematangan emosional.



Ketika hidup sedang sulit, jangan menuntut dirimu untuk selalu positif



Ada kecenderungan di zaman sekarang untuk menganggap bahwa kita harus selalu berpikir positif.



Padahal psikologi tidak mengajarkan bahwa seseorang harus terus-menerus bahagia.



Kamu tidak harus tersenyum ketika sedang sedih.



Kamu tidak harus mengatakan "semuanya baik-baik saja" ketika memang sedang tidak baik-baik saja.



Kamu boleh kecewa.



Kamu boleh menangis.



Kamu boleh merasa takut.



Kamu boleh merasa marah.



Kamu boleh merasa lelah.



Bersikap baik tidak berarti menyangkal emosi tersebut.



Justru langkah pertama untuk bersikap baik kepada diri sendiri adalah mengakui apa yang sedang kita rasakan.



Kamu bisa mengatakan:



"Aku sedang mengalami masa yang sulit."



Tanpa harus menambahkan:



"Dan aku seharusnya tidak merasa seperti ini."



Emosi tidak selalu perlu dilawan.



Terkadang ia perlu didengarkan.



Setelah itu, barulah kita dapat memilih tindakan yang lebih sehat.



Pada akhirnya, kebaikan adalah pilihan yang tetap bisa kamu miliki



Ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita.



Kita tidak bisa memilih keluarga tempat kita dilahirkan.



Kita tidak bisa mengontrol semua keputusan orang lain.



Kita tidak bisa memastikan semua usaha akan berhasil.



Kita tidak bisa menjamin bahwa orang yang kita cintai tidak akan pernah meninggalkan kita.



Kita juga tidak bisa memastikan hidup akan selalu berjalan sesuai rencana.



Namun, di tengah ketidakpastian itu, masih ada beberapa hal yang dapat kita pilih.



Kita dapat memilih bagaimana berbicara.



Kita dapat memilih bagaimana memperlakukan orang lain.



Kita dapat memilih apakah akan membalas keburukan dengan keburukan.



Kita dapat memilih apakah akan menghukum diri sendiri karena sebuah kesalahan atau belajar darinya.



Dan kita dapat memilih apakah pengalaman sulit akan membuat kita semakin keras kepada dunia atau justru semakin memahami manusia.



Mungkin kamu tidak bisa membuat keadaan langsung menjadi lebih baik.



Tetapi kamu bisa memastikan bahwa keadaan sulit tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri.



Jadi, ketika hidup terasa semakin berat, jangan berpikir bahwa kamu harus menjadi lebih keras hanya agar bisa bertahan.



Terkadang, yang kamu butuhkan bukan menjadi lebih keras.



Melainkan menjadi lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih baik.



Karena pada akhirnya, bersikap baik bukan hanya sesuatu yang kita berikan kepada orang lain.



Kebaikan juga merupakan cara kita menyelamatkan diri sendiri dari menjadi seseorang yang tidak kita kenali hanya karena hidup pernah memperlakukan kita dengan buruk.



Dan mungkin, itulah salah satu bentuk kekuatan yang paling tenang:



