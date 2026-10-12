7 Hal yang Diajarkan oleh Film-Film tentang Putus Cinta Mengenai Cara Melangkah Maju

seseorang yang melangkah maju setelah menonton film / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Putus cinta hampir tidak pernah terasa sederhana.

Di atas kertas, hubungan berakhir ketika dua orang memutuskan untuk tidak lagi bersama. Namun secara emosional, perpisahan bisa berarti jauh lebih banyak: kehilangan rutinitas, kehilangan sosok tempat bercerita, kehilangan rencana masa depan, bahkan kehilangan sebagian dari gambaran tentang diri sendiri.



Tidak mengherankan jika banyak film memilih tema patah hati sebagai pusat cerita. Dari kisah seseorang yang berusaha mendapatkan kembali mantan kekasihnya hingga karakter yang akhirnya menyadari bahwa hubungan tersebut memang harus berakhir, film-film tentang putus cinta sering kali menggambarkan proses yang sangat manusiawi: menyangkal, marah, berharap, mengenang, menyesal, lalu perlahan belajar menerima.



Menariknya, meskipun film tentu saja dibuat untuk menghibur dan tidak selalu menggambarkan psikologi secara akurat, ada sejumlah pelajaran emosional yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (11/10), dalam psikologi, proses setelah putus cinta tidak selalu berjalan lurus. Seseorang bisa merasa sudah baik-baik saja hari ini, kemudian kembali sedih keesokan harinya setelah mendengar sebuah lagu atau melihat foto lama. Kemajuan bukan berarti tidak pernah mengingat mantan lagi. Kemajuan lebih sering berarti kita mampu mengingat tanpa kembali kehilangan kendali atas hidup kita.



Lalu, apa saja yang dapat dipelajari dari film-film tentang putus cinta mengenai cara melangkah maju?



1. Tidak Semua Hubungan yang Berakhir Berarti Hubungan Itu Gagal



Salah satu pelajaran paling penting dari banyak film romantis adalah bahwa sebuah hubungan tidak harus berlangsung selamanya agar pernah memiliki arti.



Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa jika hubungan berakhir, berarti seluruh hubungan tersebut merupakan kesalahan. Seolah-olah waktu yang dihabiskan bersama menjadi sia-sia hanya karena akhirnya tidak sesuai harapan.



Padahal, secara psikologis, manusia cenderung menilai pengalaman masa lalu berdasarkan hasil akhirnya. Ketika hubungan berakhir buruk, kita bisa melihat kembali seluruh perjalanan dan menyimpulkan, "Seharusnya dari awal aku tidak bersamanya."



Cara berpikir seperti ini dapat membuat proses pemulihan semakin sulit.



Hubungan yang berakhir tetap dapat mengandung pengalaman yang berharga. Kita mungkin belajar bagaimana berkomunikasi, memahami kebutuhan emosional, mengenali batasan diri, atau mengetahui jenis hubungan yang sebenarnya kita inginkan.



Beberapa film menggambarkan hal tersebut dengan sangat jelas: dua karakter bisa saling mencintai, tetapi tetap tidak cocok untuk menjalani kehidupan bersama.



Ini merupakan perbedaan penting antara "orang yang tepat" dan "orang yang cocok untuk kita pada situasi tertentu."



Cinta saja tidak selalu cukup untuk membuat sebuah hubungan bertahan. Faktor seperti nilai hidup, komunikasi, kesiapan emosional, tujuan masa depan, kepercayaan, dan kemampuan menyelesaikan konflik juga memiliki peran besar.



Karena itu, setelah putus cinta, pertanyaan yang lebih sehat bukan:



"Mengapa hubungan ini gagal?"



Melainkan:



"Apa yang hubungan ini ajarkan kepada saya?"



Pertanyaan kedua mengubah posisi kita dari seseorang yang hanya menjadi korban dari perpisahan menjadi seseorang yang sedang belajar dari pengalaman.



Kita tidak perlu menganggap mantan sebagai "kesalahan" hanya karena hubungan itu berakhir.



Kadang-kadang, sebuah hubungan memang berhasil menjalankan fungsinya dalam hidup kita—meskipun fungsinya bukan untuk berlangsung selamanya.



2. Merindukan Seseorang Tidak Selalu Berarti Kita Harus Kembali



Film romantis sering membuat kerinduan terlihat seperti tanda bahwa dua orang memang ditakdirkan untuk bersama.



Karakter mendengarkan lagu tertentu, melihat tempat yang pernah mereka kunjungi, lalu tiba-tiba menyadari bahwa mereka masih mencintai mantannya. Dalam cerita fiksi, perasaan tersebut sering menjadi alasan untuk melakukan rekonsiliasi.



Dalam kehidupan nyata, situasinya lebih kompleks.



Rasa rindu merupakan respons emosional yang normal setelah kehilangan hubungan. Ketika kita terbiasa berbicara dengan seseorang setiap hari, otak dan kehidupan kita membangun berbagai pola di sekitar kehadiran orang tersebut.



Tiba-tiba semuanya berhenti.



Tidak ada lagi pesan pagi hari. Tidak ada lagi percakapan sebelum tidur. Tidak ada lagi orang yang secara otomatis kita hubungi ketika sesuatu yang menarik terjadi.



Maka, ketika rasa kehilangan muncul, otak dapat menafsirkan ketidaknyamanan tersebut sebagai keinginan untuk kembali.



Padahal:



merindukan seseorang dan cocok kembali dengannya adalah dua hal yang berbeda.



Kita bisa merindukan seseorang tetapi tetap mengetahui bahwa hubungan tersebut tidak sehat.



Kita bisa merindukan kebiasaan bersama seseorang tanpa benar-benar ingin menjalani kembali seluruh hubungan.



Kita bahkan bisa merindukan versi diri kita ketika sedang bersama orang tersebut.



Karena itu, ketika rasa rindu muncul, kita tidak selalu harus langsung bertindak.



Cobalah berhenti sejenak dan bertanya:



Apa yang sebenarnya saya rindukan?



Apakah saya merindukan orangnya atau rutinitasnya?



Apakah masalah yang menyebabkan putus sudah berubah?



Jika hubungan ini dimulai kembali hari ini, apakah saya menginginkan hubungan yang sama?



Apakah saya ingin kembali karena cinta atau karena tidak nyaman dengan kesendirian?



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu memisahkan emosi sesaat dari keputusan jangka panjang.



Film mungkin membuat tindakan spontan terlihat romantis. Dalam kehidupan nyata, memberi diri sendiri waktu untuk berpikir sering kali jauh lebih sehat.



3. Jangan Mengubah Masa Lalu Menjadi Versi yang Lebih Indah daripada Kenyataannya



Salah satu fenomena yang sering terjadi setelah putus cinta adalah kecenderungan mengidealkan mantan.



Kita mengingat tawa mereka.



Kita mengingat perjalanan bersama.



Kita mengingat pesan-pesan manis.



Kita mengingat bagaimana mereka pernah membuat kita merasa dicintai.



Namun, pada saat yang sama, kita mungkin mulai melupakan pertengkaran, ketidakcocokan, komunikasi yang buruk, rasa tidak dihargai, atau alasan mengapa hubungan tersebut akhirnya berakhir.



Inilah salah satu alasan mengapa media sosial dapat membuat proses move on terasa semakin sulit.



Kita melihat satu foto bahagia dan mulai membangun narasi:



"Mereka terlihat bahagia."



"Mungkin sebenarnya aku yang salah."



"Mungkin hubungan kami dulu sempurna."



Padahal sebuah foto hanya menunjukkan satu momen.



Film juga sering memainkan mekanisme serupa. Ketika karakter mengingat mantannya, yang muncul adalah adegan-adegan indah. Namun kehidupan nyata tidak memiliki soundtrack yang secara otomatis menghapus bagian-bagian yang menyakitkan.



Karena itu, salah satu langkah penting dalam proses pemulihan adalah berusaha mengingat hubungan secara utuh, bukan hanya bagian yang menyenangkan.



Ini bukan berarti kita harus membenci mantan.



Justru sebaliknya.



Kita dapat mengakui:



"Ya, ada banyak hal indah dalam hubungan itu."



Dan sekaligus:



"Ya, ada alasan mengapa hubungan itu tidak dapat berlanjut."



Dua hal tersebut bisa benar secara bersamaan.



Menerima gambaran yang lebih lengkap tentang hubungan membantu kita keluar dari jebakan romantisasi masa lalu.



4. Move On Bukan Berarti Menghapus Kenangan



Banyak orang memiliki gambaran yang keliru tentang move on.



Mereka berpikir bahwa suatu hari nanti mereka harus benar-benar tidak peduli lagi.



Tidak boleh rindu.



Tidak boleh sedih.



Tidak boleh teringat.



Tidak boleh menangis.



Padahal pemulihan emosional tidak selalu berarti menghapus memori.



Kenangan tentang seseorang bisa tetap ada tanpa harus menentukan kehidupan kita.



Bayangkan sebuah film lama yang pernah sangat berarti. Kita mungkin masih bisa menontonnya bertahun-tahun kemudian dan merasakan nostalgia, tetapi nostalgia tersebut tidak berarti kita ingin kembali hidup di masa lalu.



Hal yang sama dapat terjadi pada hubungan.



Seseorang dapat mengingat mantan dengan perasaan hangat tanpa ingin kembali bersama.



Ini merupakan bentuk perkembangan emosional yang penting: kenangan tetap ada, tetapi kekuatannya berubah.



Pada awalnya, sebuah lagu mungkin membuat kita menangis.



Beberapa bulan kemudian, lagu yang sama mungkin hanya membuat kita terdiam sebentar.



Setelah waktu yang lebih panjang, kita mungkin mendengarnya dan menyadari bahwa lagu tersebut hanyalah bagian dari sebuah periode dalam hidup.



Jadi, jangan menjadikan "tidak pernah sedih lagi" sebagai ukuran keberhasilan.



Ukuran yang lebih realistis adalah:



Apakah perasaan itu masih mengendalikan keputusan dan kehidupan saya?



Jika jawabannya semakin sering "tidak", berarti ada proses pemulihan yang sedang berlangsung.



5. Kehilangan Hubungan Juga Bisa Menjadi Kesempatan untuk Mengenal Diri Sendiri



Dalam sebuah hubungan, identitas seseorang terkadang perlahan bercampur dengan identitas pasangan.



Kita mulai menggunakan kata "kita" untuk hampir semuanya.



Tempat makan menjadi tempat favorit "kami".



Teman-teman menjadi lingkaran pertemanan "kami".



Rencana masa depan menjadi rencana "kami".



Ketika hubungan berakhir, yang hilang bukan hanya pasangan, tetapi juga struktur kehidupan yang terbentuk di sekitar hubungan tersebut.



Karena itulah seseorang bisa merasa bingung:



"Kalau sekarang saya sendirian, sebenarnya saya ini siapa?"



Banyak film tentang patah hati akhirnya menjadi cerita tentang menemukan kembali diri sendiri.



Karakter mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya tertunda. Mereka kembali bertemu teman, mengejar pekerjaan, memulai hobi, bepergian, atau sekadar belajar menikmati waktu sendirian.



Dari perspektif psikologi, proses ini dapat menjadi bagian penting dari pembangunan kembali identitas.



Setelah putus, cobalah bertanya:



"Apa yang saya sukai sebelum hubungan ini?"



"Apa yang selama ini saya tinggalkan?"



"Apa yang ingin saya coba tetapi belum pernah saya lakukan?"



"Bagaimana saya ingin menjalani hidup jika keputusan saya tidak lagi harus mempertimbangkan pasangan?"



Pertanyaan tersebut bukan tentang menjadi egois.



Ini tentang membangun kembali kehidupan yang memiliki makna di luar hubungan romantis.



Semakin banyak sumber makna yang kita miliki—pekerjaan, pertemanan, keluarga, kreativitas, olahraga, pembelajaran, spiritualitas, atau tujuan pribadi—semakin kecil kemungkinan seluruh rasa berharga dalam diri kita bergantung pada satu orang.



6. Tidak Semua Perpisahan Membutuhkan "Closure" dari Mantan



Film sering menggambarkan adegan perpisahan terakhir sebagai momen yang sangat penting.



Dua karakter bertemu.



Mereka mengatakan semua yang selama ini belum pernah dikatakan.



Mereka akhirnya memahami satu sama lain.



Kemudian mereka berjalan pergi dengan perasaan lega.



Dalam kehidupan nyata, closure tidak selalu datang dalam bentuk seperti itu.



Kadang-kadang kita tidak akan mendapatkan jawaban yang memuaskan.



Kita mungkin tidak pernah memahami sepenuhnya mengapa seseorang berubah.



Kita mungkin tidak mendapatkan permintaan maaf.



Kita mungkin tidak mendapatkan penjelasan yang kita harapkan.



Bahkan terkadang, percakapan terakhir justru membuka luka yang sudah mulai sembuh.



Karena itu, penting memahami bahwa closure tidak selalu harus diberikan oleh orang lain.



Sebagian closure dapat dibangun dari cara kita memahami pengalaman tersebut.



Kita dapat mengatakan kepada diri sendiri:



"Hubungan ini berakhir, dan saya tidak menyukai akhirnya."



"Saya masih memiliki pertanyaan yang tidak terjawab."



"Tetapi saya tidak harus mengetahui semua jawabannya untuk melanjutkan hidup."



Ini merupakan bentuk penerimaan yang lebih matang.



Penerimaan bukan berarti mengatakan bahwa perpisahan tersebut adil.



Penerimaan berarti mengakui bahwa peristiwa itu telah terjadi dan kehidupan kita tetap perlu berjalan.



Kadang-kadang, penutupan sebuah bab tidak datang dari kalimat terakhir antara dua orang.



Ia datang ketika kita berhenti menunggu bab tersebut ditulis ulang.



7. Melangkah Maju Bukan Tentang Menemukan Pengganti Secepat Mungkin



Banyak film memiliki akhir yang sederhana: karakter patah hati bertemu orang baru, jatuh cinta lagi, lalu semuanya terasa baik-baik saja.



Cerita seperti ini menyenangkan untuk ditonton.



Namun kehidupan nyata tidak selalu bekerja seperti itu.



Hubungan baru memang dapat menjadi pengalaman positif, tetapi hubungan baru bukan obat otomatis untuk luka lama.



Jika seseorang memasuki hubungan baru hanya untuk menghindari kesepian, membuktikan bahwa dirinya masih menarik, membuat mantan cemburu, atau mengalihkan rasa sakit, masalah emosional yang belum selesai dapat ikut terbawa ke hubungan berikutnya.



Karena itu, tujuan utama setelah putus cinta bukanlah:



"Kapan saya mendapatkan pasangan baru?"



Pertanyaan yang lebih penting adalah:



"Kapan saya kembali merasa utuh sebagai diri saya sendiri?"



Ketika kita sudah mampu menikmati hidup tanpa harus memiliki pasangan, hubungan baru dapat menjadi sesuatu yang kita pilih, bukan sesuatu yang kita gunakan untuk menyelamatkan diri.



Perbedaan ini sangat penting.



Kita tidak mencari seseorang karena kita tidak mampu hidup sendirian.



Kita memilih seseorang karena kehidupan yang sudah kita bangun ingin kita bagikan dengannya.



Dan ketika hubungan baru datang, kita tidak lagi memintanya untuk menyembuhkan semua luka lama.



Kita datang dengan kesadaran bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap kesehatan emosional dirinya sendiri.



Jadi, Seperti Apa Sebenarnya "Move On" yang Sehat?



Jika film sering menggambarkan move on sebagai adegan dramatis—menangis, membuang foto, pergi jauh, kemudian bertemu cinta baru—kehidupan nyata biasanya jauh lebih sederhana.



Move on dapat terlihat seperti:



Bangun pagi dan tidak lagi mengecek media sosial mantan.



Melewati tempat yang dulu sering dikunjungi bersama tanpa merasa harus menghindarinya.



Mendengar lagu tertentu tanpa langsung tenggelam dalam kenangan.



Mampu membicarakan hubungan lama tanpa merasa harus menyalahkan diri sendiri.



Mulai membuat rencana masa depan yang tidak lagi memasukkan mantan sebagai tokoh utama.



Menyadari bahwa kesendirian tidak sama dengan kesepian.



Dan yang paling penting, mulai kembali mengenali diri sendiri.



Pemulihan tidak selalu terasa seperti kemajuan. Ada hari ketika kita merasa sangat kuat, kemudian tiba-tiba kembali sedih. Itu tidak otomatis berarti kita kembali ke titik nol.



Proses emosional lebih mirip gelombang daripada garis lurus.



Yang berubah adalah kemampuan kita untuk menghadapi gelombang tersebut.



Pada Akhirnya, Setiap Perpisahan Adalah Sebuah Cerita yang Harus Ditafsirkan Kembali



Film-film tentang putus cinta sering kali memberi kita sebuah narasi yang sederhana: seseorang kehilangan cinta, mengalami patah hati, lalu menemukan jalan menuju kebahagiaan.



Namun kehidupan nyata jauh lebih kompleks.



Tidak semua hubungan memiliki akhir yang rapi.



Tidak semua pertanyaan mendapatkan jawaban.



Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan sempurna.



Dan tidak semua cinta yang besar harus berakhir dengan hidup bersama.



Namun, mungkin justru di situlah pelajaran terbesarnya.



Melangkah maju bukan berarti mengatakan bahwa hubungan tersebut tidak penting.



Melangkah maju berarti mengakui bahwa hubungan tersebut pernah penting, pernah memberikan pengalaman, pernah menyakitkan, pernah membahagiakan—tetapi sekarang bukan lagi tempat kita harus tinggal.



Kita boleh membawa kenangannya.



Kita boleh mengakui bahwa kita pernah mencintai seseorang.



Kita boleh merasa sedih atas apa yang hilang.



Tetapi kita juga berhak membangun kehidupan baru yang tidak lagi bergantung pada hubungan tersebut.



Pada akhirnya, tujuan dari move on bukan menjadi seseorang yang tidak pernah patah hati.



Tujuannya adalah menjadi seseorang yang, setelah patah hati, tetap mampu memilih dirinya sendiri.



Karena terkadang akhir dari sebuah hubungan bukanlah akhir dari kisah kita.



Itu hanya akhir dari satu bab.



