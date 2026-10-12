7 Alasan Mengapa Kekuatan Terbesarmu Akan Menjadi Masalah Suatu Saat Nanti Menurut Psikologi

seseorang yang mendapat masalah akibat kekuatannya sendiri / foto: Magnific/sodawhiskey

JawaPos.com - Ada sesuatu yang menarik tentang manusia: hal yang membuat kita kuat sering kali merupakan hal yang sama yang dapat membuat kita jatuh.

Orang yang sangat mandiri bisa menjadi terlalu sulit menerima bantuan. Orang yang sangat bertanggung jawab bisa berubah menjadi seseorang yang merasa harus mengendalikan semuanya. Orang yang sangat sabar bisa terlalu lama bertahan dalam hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Orang yang sangat peduli pada orang lain bisa lupa bahwa dirinya juga membutuhkan perhatian.



Pada awalnya, kekuatan tersebut terlihat seperti kelebihan.



Bahkan mungkin itulah alasan mengapa kita mendapatkan pujian.



"Kamu kuat banget."



"Kamu selalu bisa diandalkan."



"Kamu nggak pernah menyerah."



"Kamu orangnya sabar."



"Kamu selalu tahu harus melakukan apa."



Masalahnya, psikologi manusia tidak bekerja sesederhana itu.



Sebuah sifat yang adaptif dalam satu situasi dapat menjadi tidak adaptif ketika digunakan terlalu sering, terlalu intens, atau pada situasi yang salah.



Inilah yang sering disebut sebagai strength overuse—ketika sebuah kekuatan digunakan secara berlebihan sampai kehilangan fungsi sehatnya.



Jadi, mungkin masalah terbesar dalam hidupmu suatu hari nanti bukan berasal dari kelemahanmu.



Bisa jadi justru berasal dari sesuatu yang selama ini paling kamu banggakan.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (11/10), terdapat tujuh alasannya.



1. Kemandirianmu Bisa Berubah Menjadi Ketidakmampuan untuk Menerima Bantuan



Menjadi mandiri adalah kualitas yang sangat berharga.



Kamu terbiasa menyelesaikan masalah sendiri. Kamu tidak mudah bergantung pada orang lain. Ketika keadaan menjadi sulit, kamu mencari solusi. Kamu belajar berdiri dengan kaki sendiri.



Dan mungkin, pada satu titik dalam hidupmu, kemandirian itulah yang menyelamatkanmu.



Namun ada perbedaan besar antara mampu melakukan semuanya sendiri dan merasa harus melakukan semuanya sendiri.



Yang pertama adalah kekuatan.



Yang kedua bisa menjadi beban.



Orang yang sangat mandiri terkadang membangun identitas berdasarkan kemampuan untuk tidak membutuhkan siapa pun. Mereka merasa nyaman ketika menjadi pihak yang membantu, tetapi merasa tidak nyaman ketika harus menjadi pihak yang dibantu.



Mereka bisa berkata:



"Aku bisa sendiri."



"Aku nggak mau merepotkan orang."



"Aku sudah biasa menghadapi semuanya."



Kalimat-kalimat tersebut terdengar kuat.



Tetapi jika digunakan terus-menerus, ada risiko psikologis yang tersembunyi di baliknya.



Kamu mulai menganggap kebutuhan sebagai kelemahan.



Kamu mulai merasa bahwa meminta bantuan berarti gagal.



Kamu mulai menjaga jarak ketika sebenarnya kamu membutuhkan kedekatan.



Dalam psikologi, manusia tetap memiliki kebutuhan fundamental akan keterhubungan sosial. Kita membutuhkan hubungan, dukungan, rasa aman, dan pengalaman bahwa kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian.



Ironisnya, seseorang bisa menjadi sangat kompeten dalam bertahan hidup tetapi sangat kesulitan untuk merasa ditopang.



Kemandirian akhirnya berubah menjadi isolasi.



Dan ketika krisis besar datang—kehilangan pekerjaan, kegagalan, perpisahan, kehilangan orang terdekat, atau tekanan hidup yang terlalu berat—orang yang terbiasa mengurus semuanya sendiri mungkin justru tidak tahu bagaimana cara berkata:



"Aku membutuhkanmu."



Itulah saat kekuatan berubah menjadi masalah.



Kemandirian yang sehat bukan berarti tidak membutuhkan siapa pun.



Kemandirian yang sehat berarti kamu mampu berdiri sendiri, tetapi juga cukup aman untuk bersandar ketika memang diperlukan.



2. Sifat Perfeksionismemu Bisa Berubah Menjadi Ketakutan terhadap Kegagalan



Perfeksionisme sering terlihat seperti kualitas luar biasa.



Orang perfeksionis biasanya teliti, disiplin, memiliki standar tinggi, dan tidak mudah puas dengan hasil yang biasa-biasa saja.



Mereka mungkin menjadi orang yang paling dapat diandalkan dalam sebuah tim.



Mereka memperhatikan detail yang tidak dilihat orang lain.



Mereka mengoreksi kesalahan.



Mereka terus meningkatkan kualitas pekerjaan.



Dalam kondisi tertentu, standar tinggi memang dapat menghasilkan prestasi.



Tetapi masalah muncul ketika harga diri mulai bergantung pada kesempurnaan.



Saat itu, tujuanmu bukan lagi:



"Aku ingin melakukan yang terbaik."



Melainkan:



"Aku harus sempurna agar aku merasa cukup."



Perbedaannya sangat besar.



Orang dengan standar sehat dapat berkata:



"Aku melakukan kesalahan, tetapi aku masih bisa belajar."



Sementara perfeksionisme yang tidak sehat membuat seseorang berpikir:



"Aku melakukan kesalahan, berarti aku tidak cukup baik."



Akibatnya, kekuatan yang seharusnya mendorong pertumbuhan justru mulai menghasilkan kecemasan.



Kamu mungkin menunda memulai sesuatu karena takut hasilnya tidak sempurna.



Kamu mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu memperbaiki hal-hal kecil.



Kamu mungkin sulit menikmati keberhasilan karena pikiran langsung mencari kekurangan berikutnya.



Dan yang paling berbahaya:



kamu bisa mencapai banyak hal tetapi tetap merasa tidak pernah cukup.



Prestasi bertambah.



Tetapi kepuasan tidak ikut bertambah.



Inilah paradoks perfeksionisme.



Standar yang tinggi dapat membawamu jauh.



Namun jika kamu tidak pernah mengizinkan dirimu menjadi manusia yang tidak sempurna, pencapaian sebesar apa pun tidak akan pernah benar-benar terasa selesai.



Pada akhirnya, bukan kegagalan yang paling kamu takuti.



Melainkan kemungkinan bahwa kegagalan akan membuktikan ketakutan terdalam tentang dirimu sendiri.



Bahwa kamu ternyata tidak sebaik yang kamu pikirkan.



Karena itu, salah satu bentuk kedewasaan psikologis adalah belajar membedakan antara mengejar keunggulan dan mengejar kesempurnaan untuk mendapatkan validasi diri.



3. Empatimu Bisa Berubah Menjadi Kebiasaan Mengabaikan Diri Sendiri



Orang yang empatik sering dianggap sebagai orang yang sangat baik.



Mereka bisa membaca suasana.



Mereka memperhatikan perubahan kecil dalam ekspresi orang lain.



Mereka tahu ketika seseorang sedang tidak baik-baik saja.



Mereka sering menjadi tempat curhat.



Mereka tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus memberi ruang.



Tetapi ada sisi lain dari empati yang jarang dibicarakan.



Ketika kemampuan memahami perasaan orang lain sangat kuat, seseorang bisa menjadi terlalu terfokus pada kebutuhan orang lain.



"Aku nggak enak kalau menolak."



"Dia sedang mengalami masa sulit."



"Mungkin dia tidak bermaksud menyakitiku."



"Yang penting dia baik-baik saja."



Lama-kelamaan, kamu menjadi sangat terlatih memahami orang lain tetapi tidak terlatih memahami dirimu sendiri.



Kamu tahu kenapa orang lain marah.



Kamu tahu kenapa pasanganmu bersikap seperti itu.



Kamu tahu alasan temanmu menjauh.



Kamu tahu latar belakang seseorang melakukan kesalahan.



Tetapi ketika dirimu sendiri terluka, kamu justru berkata:



"Mungkin aku terlalu sensitif."



Di sinilah empati dapat berubah menjadi self-abandonment—meninggalkan kebutuhan diri sendiri demi mempertahankan kenyamanan orang lain.



Kamu memaafkan terlalu cepat.



Kamu memberi terlalu banyak kesempatan.



Kamu menoleransi perilaku yang sebenarnya sudah melewati batas.



Bukan karena kamu tidak tahu bahwa itu menyakitkan.



Justru karena kamu terlalu pandai memahami alasan di balik perilaku tersebut.



Masalahnya, memahami seseorang tidak sama dengan membenarkan perilakunya.



Kamu bisa memahami mengapa seseorang terluka dan tetap memutuskan untuk menjaga jarak.



Kamu bisa memahami masa lalu seseorang dan tetap mengatakan bahwa perlakuannya terhadapmu tidak dapat diterima.



Kamu bisa berempati tanpa mengorbankan batas pribadi.



Empati yang sehat memiliki dua arah:



"Aku memahami perasaanmu."



Dan:



"Aku juga perlu memperhatikan perasaanku."



Jika hanya kalimat pertama yang terus kamu gunakan, suatu hari nanti kamu mungkin bangun dan menyadari bahwa kamu sudah terlalu lama menjadi tempat nyaman bagi semua orang, sementara tidak ada tempat nyaman untuk dirimu sendiri.



4. Ketangguhanmu Bisa Membuatmu Terlalu Lama Bertahan



Ada orang yang sangat sulit menyerah.



Mereka pernah mengalami masa sulit dan berhasil melewatinya.



Mereka belajar bahwa kehidupan tidak selalu mudah.



Mereka memiliki mentalitas:



"Aku harus bertahan."



Mentalitas ini sangat berguna ketika keadaan memang membutuhkan ketahanan.



Tetapi ada perbedaan antara bertahan karena sesuatu masih layak diperjuangkan dan bertahan hanya karena kamu tidak terbiasa menyerah.



Inilah salah satu jebakan terbesar dari resilience.



Kamu mungkin sudah terlalu lama berada dalam pekerjaan yang membuatmu hancur.



Kamu mungkin terus mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat.



Kamu mungkin terus mengejar tujuan yang sudah tidak lagi sesuai dengan dirimu.



Tetapi karena kamu telah menginvestasikan begitu banyak waktu, energi, emosi, dan pengorbanan, kamu merasa meninggalkan semuanya berarti gagal.



Padahal terkadang, melepaskan bukanlah kegagalan.



Melepaskan adalah bentuk evaluasi.



Psikologi mengenal fenomena sunk cost effect, yaitu kecenderungan manusia untuk terus mempertahankan sesuatu karena sudah terlalu banyak investasi yang diberikan kepadanya.



"Aku sudah bertahun-tahun di sini."



"Aku sudah berkorban begitu banyak."



"Aku sudah mencoba berkali-kali."



Namun pertanyaan yang lebih sehat bukan:



"Berapa banyak yang sudah aku korbankan?"



Melainkan:



"Apakah sesuatu ini masih layak untuk terus diperjuangkan?"



Ketangguhan tanpa fleksibilitas dapat berubah menjadi keras kepala.



Kesetiaan tanpa batas dapat berubah menjadi keterikatan.



Kegigihan tanpa evaluasi dapat berubah menjadi pengulangan penderitaan.



Karena itu, orang yang kuat bukan selalu orang yang bertahan paling lama.



Kadang-kadang, orang yang paling kuat adalah orang yang cukup jujur untuk berkata:



"Aku sudah mencoba. Sekarang saatnya memilih jalan lain."



5. Kemampuanmu Mengendalikan Situasi Bisa Berubah Menjadi Kebutuhan untuk Mengontrol Segalanya



Sebagian orang sangat pandai mengatur kehidupan.



Mereka membuat rencana.



Mereka memikirkan kemungkinan.



Mereka mempersiapkan risiko.



Mereka tidak suka kejutan.



Kemampuan mengantisipasi masalah memang merupakan kekuatan.



Tetapi hidup memiliki satu masalah besar:



Tidak semuanya bisa dikendalikan.



Kamu bisa merencanakan karier.



Tetapi kamu tidak bisa mengendalikan keputusan atasan.



Kamu bisa mencintai seseorang.



Tetapi kamu tidak bisa mengendalikan apakah dia akan tetap tinggal.



Kamu bisa menjaga kesehatan.



Tetapi kamu tidak bisa mengontrol semua hal yang terjadi pada tubuhmu.



Kamu bisa bekerja keras.



Tetapi kamu tidak bisa menjamin hasil.



Ketika seseorang terlalu terbiasa mengontrol keadaan, ketidakpastian dapat terasa sangat mengancam.



Mereka mulai berpikir berlebihan.



Mereka mencoba memprediksi semua kemungkinan.



Mereka sulit mendelegasikan pekerjaan.



Mereka merasa harus mengetahui semua informasi.



Mereka kesulitan mempercayai orang lain.



Dan akhirnya, energi mental mereka habis bukan karena masalah yang benar-benar terjadi, tetapi karena mencoba mengantisipasi semua masalah yang mungkin terjadi.



Inilah paradoks kontrol:



Semakin kamu berusaha mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendalimu, semakin tidak berdaya kamu merasa.



Ketenangan tidak selalu datang dari mengetahui apa yang akan terjadi.



Terkadang ketenangan datang dari mengetahui bahwa apa pun yang terjadi, kamu akan mampu meresponsnya.



Perbedaan ini sangat penting.



Kontrol berkata:



"Aku harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana."



Penerimaan berkata:



"Aku akan melakukan bagian yang bisa kulakukan dan menghadapi sisanya ketika tiba."



Kekuatan sejati bukan selalu kemampuan untuk mengendalikan kehidupan.



Terkadang kekuatan adalah kemampuan untuk tetap tenang ketika kehidupan tidak mengikuti rencanamu.



6. Optimisme Bisa Berubah Menjadi Penolakan terhadap Kenyataan



Menjadi orang yang positif memang menyenangkan.



Kamu mampu melihat peluang ketika orang lain hanya melihat masalah.



Kamu percaya bahwa sesuatu akan membaik.



Kamu tidak mudah menyerah.



Kamu mencoba mencari sisi baik dari situasi buruk.



Optimisme seperti ini dapat menjadi sumber ketahanan psikologis.



Tetapi ada bentuk optimisme yang justru menjadi mekanisme untuk menghindari kenyataan.



Misalnya ketika seseorang sedang mengalami masalah serius tetapi terus berkata:



"Positive thinking saja."



"Semua pasti ada hikmahnya."



"Jangan berpikir negatif."



Kalimat-kalimat tersebut mungkin terdengar bijaksana.



Namun emosi negatif bukan selalu sesuatu yang harus segera dihilangkan.



Kesedihan memiliki fungsi.



Kemarahan memiliki fungsi.



Ketakutan memiliki fungsi.



Kekecewaan memiliki fungsi.



Emosi tersebut memberikan informasi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam diri kita.



Jika kamu selalu memaksa diri untuk positif, kamu mungkin kehilangan kesempatan untuk memahami pesan dari emosi tersebut.



Kamu tidak memproses kesedihan.



Kamu menekan kemarahan.



Kamu menyangkal ketakutan.



Kamu mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja ketika sebenarnya tidak.



Pada akhirnya, emosi yang tidak diproses tidak otomatis menghilang.



Ia bisa muncul dalam bentuk lain: kelelahan, iritabilitas, kehilangan motivasi, hubungan yang memburuk, atau rasa kosong yang sulit dijelaskan.



Optimisme yang sehat bukan berarti selalu melihat sisi positif.



Optimisme yang sehat mengatakan:



"Situasinya memang buruk sekarang, tetapi aku percaya aku bisa melewatinya."



Itu berbeda dengan:



"Situasinya tidak buruk. Aku tidak boleh merasakan hal negatif."



Kamu tidak harus memilih antara menjadi positif atau realistis.



Kamu bisa melakukan keduanya.



Kamu bisa berharap keadaan membaik sambil mengakui bahwa sekarang memang sedang sakit.



Dan terkadang, mengakui bahwa sesuatu menyakitkan adalah langkah pertama untuk benar-benar menyembuhkannya.



7. Kemampuanmu Menjadi "Orang yang Kuat" Bisa Membuatmu Takut Menunjukkan Kerentanan



Ini mungkin yang paling dalam.



Ketika seseorang sudah terlalu lama dikenal sebagai orang yang kuat, ada tekanan psikologis untuk mempertahankan identitas tersebut.



Semua orang datang kepadamu ketika mereka membutuhkan bantuan.



Kamu menjadi tempat orang lain bersandar.



Kamu jarang menunjukkan bahwa kamu sedang kesulitan.



Orang-orang kemudian membuat sebuah kesimpulan:



"Dia pasti baik-baik saja."



Masalahnya, lama-kelamaan kamu mungkin ikut mempercayainya.



Kamu mulai berpikir bahwa menangis berarti lemah.



Mengeluh berarti tidak bersyukur.



Meminta bantuan berarti merepotkan.



Mengatakan "aku takut" berarti kehilangan kendali.



Akhirnya, kamu membangun sebuah persona yang sangat kuat di luar tetapi semakin terisolasi di dalam.



Padahal kerentanan bukan kebalikan dari kekuatan.



Kerentanan adalah bagian dari hubungan manusia.



Orang tidak hanya ingin mengenal versi dirimu yang berhasil.



Mereka juga ingin mengenal versi dirimu yang bingung, takut, sedih, dan tidak tahu harus berbuat apa.



Ketika kamu selalu menunjukkan kekuatan, orang lain mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk benar-benar hadir untukmu.



Dan ini menciptakan sebuah paradoks yang menyakitkan:



Kamu dikelilingi banyak orang, tetapi merasa sendirian.



Bukan karena tidak ada yang peduli.



Tetapi karena tidak ada yang tahu bahwa kamu sedang membutuhkan kepedulian.



Menjadi kuat sepanjang waktu bukanlah tanda kesehatan mental.



Manusia memiliki kapasitas terbatas.



Bahkan orang yang paling tangguh pun membutuhkan istirahat.



Bahkan orang yang selalu membantu pun membutuhkan bantuan.



Bahkan orang yang terlihat paling tenang pun bisa mengalami ketakutan.



Mungkin kedewasaan bukan tentang menjadi semakin kuat.



Mungkin kedewasaan adalah mengetahui kapan harus kuat dan kapan boleh berkata:



"Kali ini, aku tidak sanggup sendirian."



Kekuatan Tidak Menjadi Masalah Karena Ia Salah



Ada satu hal penting yang perlu dipahami.



Kemandirian bukan masalah.



Empati bukan masalah.



Kegigihan bukan masalah.



Perfeksionisme tidak selalu buruk.



Kontrol diri bukan masalah.



Optimisme bukan masalah.



Ketangguhan bukan masalah.



Yang menjadi masalah adalah ketika sebuah kekuatan kehilangan fleksibilitas.



Sifat yang sehat seharusnya bisa menyesuaikan diri dengan keadaan.



Ada saat untuk mandiri.



Ada saat untuk meminta bantuan.



Ada saat untuk bertahan.



Ada saat untuk melepaskan.



Ada saat untuk bekerja keras.



Ada saat untuk beristirahat.



Ada saat untuk memahami orang lain.



Ada saat untuk mengatakan tidak.



Ada saat untuk merencanakan.



Ada saat untuk menerima ketidakpastian.



Dengan kata lain:



Masalahnya bukan pada kekuatanmu. Masalahnya adalah ketika kamu hanya memiliki satu cara untuk menghadapi kehidupan.



Jika satu-satunya alat yang kamu punya adalah palu, semua masalah akan terlihat seperti paku.



Begitu juga dalam psikologi.



Jika satu-satunya responsmu terhadap masalah adalah bekerja lebih keras, kamu akan terus bekerja meskipun tubuhmu meminta istirahat.



Jika satu-satunya responsmu adalah bertahan, kamu akan bertahan bahkan ketika seharusnya pergi.



Jika satu-satunya responsmu adalah memahami orang lain, kamu akan terus memaklumi orang yang menyakitimu.



Jika satu-satunya responsmu adalah mandiri, kamu akan menolak bantuan bahkan ketika kamu membutuhkannya.



Kekuatan yang matang bukan hanya tentang memiliki kemampuan.



Kekuatan yang matang adalah mengetahui kapan kemampuan tersebut digunakan dan kapan harus dihentikan.



Jadi, Apa yang Harus Dilakukan?



Cobalah melihat kekuatanmu dengan pertanyaan yang berbeda.



Bukan hanya:



"Apa kelebihan saya?"



Tetapi juga:



"Apa yang terjadi ketika kelebihan ini saya gunakan terlalu jauh?"



Jika kamu sangat mandiri, tanyakan:



"Apakah aku bisa menerima bantuan tanpa merasa bersalah?"



Jika kamu sangat bertanggung jawab:



"Apakah aku sering merasa semuanya adalah tanggung jawabku?"



Jika kamu sangat empatik:



"Apakah aku masih mampu mengatakan tidak?"



Jika kamu sangat gigih:



"Apakah aku bertahan karena masih percaya pada tujuan ini, atau karena takut mengakui bahwa aku perlu berubah?"



Jika kamu sangat terorganisir:



"Apakah aku mampu tetap tenang ketika sesuatu berjalan di luar rencana?"



Jika kamu sangat positif:



"Apakah aku sedang menghadapi kenyataan, atau justru menghindari emosi yang tidak nyaman?"



Jika kamu dikenal sebagai orang yang kuat:



"Apakah orang-orang terdekatku tahu ketika sebenarnya aku sedang tidak baik-baik saja?"



Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk membuatmu membenci kekuatanmu.



Justru sebaliknya.



Tujuannya adalah membuatmu memiliki hubungan yang lebih sehat dengan kekuatan tersebut.



Pada Akhirnya, Kekuatan Terbesar Kita Membutuhkan Batas



Ada sebuah paradoks dalam pertumbuhan pribadi:



Kita tidak hanya perlu belajar mengembangkan kekuatan. Kita juga perlu belajar mengendalikan kekuatan tersebut.



Karena hampir semua kualitas baik memiliki sisi ekstrem.



Keberanian tanpa kehati-hatian bisa menjadi kecerobohan.



Kemandirian tanpa keterhubungan bisa menjadi isolasi.



Empati tanpa batas bisa menjadi pengorbanan diri.



Kegigihan tanpa fleksibilitas bisa menjadi keterikatan.



Kontrol tanpa penerimaan bisa menjadi kecemasan.



Optimisme tanpa realitas bisa menjadi penyangkalan.



Kekuatan tanpa kerentanan bisa menjadi kesepian.



Maka mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan:



"Bagaimana aku bisa menjadi lebih kuat?"



Tetapi:



"Bagaimana aku bisa menggunakan kekuatanku tanpa menjadi budak dari kekuatan tersebut?"



Karena pada akhirnya, tujuan perkembangan psikologis bukan menjadi manusia yang tidak pernah lemah.



Tujuannya adalah menjadi manusia yang cukup fleksibel untuk mengetahui kapan harus kuat, kapan harus lembut, kapan harus bertahan, kapan harus melepaskan, kapan harus berbicara, dan kapan harus meminta bantuan.



Kamu tidak harus membuang kekuatanmu.



Kamu hanya perlu memastikan bahwa kekuatan itu masih bekerja untukmu—bukan sebaliknya.



Sebab bisa jadi, hal yang paling perlu kamu pelajari bukan bagaimana menjadi lebih kuat.



