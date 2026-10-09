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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.54 WIB

7 Perilaku Kecil Ini Menunjukkan Kedewasaan Emosional Seseorang Menurut Psikologi, Apa Saja?

Perilaku kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional menurut psikologi. - Image

Perilaku kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional menurut psikologi.

JawaPos.com – Perilaku kecil sering kali menjadi cerminan nyata dari kedewasaan emosional menurut psikologi modern.

Psikologi menekankan bahwa kedewasaan emosional tidak hanya terlihat dari hal besar, melainkan dari perilaku kecil sehari-hari.

Perilaku sederhana yang konsisten bisa menunjukkan kemampuan seseorang dalam mengelola kedewasaan emosional dengan baik.

Kedewasaan emosional menurut psikologi ditandai oleh perilaku yang tenang, sabar, dan mampu memahami situasi secara mendalam.

Psikologi membuktikan bahwa perilaku kecil yang mencerminkan kedewasaan emosional dapat menjadi kunci dalam membangun hubungan yang sehat.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada tujuh perilaku kecil yang menunjukkan kedewasaan emosional seseorang menurut psikologi.

1. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara

Orang yang matang secara batin memiliki kebiasaan untuk memberikan ruang lebih besar bagi orang lain dalam percakapan.

Mereka memahami bahwa komunikasi sejati bukan hanya tentang menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang menciptakan ruang dialog yang seimbang.

Ketika berbicara dengan seseorang, mereka tidak hanya menunggu giliran untuk merespons, melainkan benar-benar hadir dan fokus pada apa yang disampaikan lawan bicara.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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