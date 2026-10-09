Dari Tidak Dianggap hingga Disegani, Ini 8 Sikap yang Membedakan Orang Bermental Kuat

seseorang yang kini dihormati (Freepik/pressfoto)
JawaPos.com – Tidak semua orang mendapatkan pengakuan sejak awal perjalanan hidupnya. Sebagian pernah dianggap kurang mampu, dipandang sebelah mata, atau diragukan ketika berusaha mengejar impian. Namun, pengalaman tersebut tidak selalu menjadi penghalang untuk berkembang dan meraih keberhasilan.
Seiring berjalannya waktu, seseorang dapat mengubah cara berpikir, kebiasaan, serta sikapnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Perubahan yang dilakukan secara konsisten bisa membantu membangun kepercayaan diri, memperkuat karakter, dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain.
Dalam psikologi, proses perkembangan diri dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, termasuk kemampuan mengelola emosi, membangun kebiasaan positif, serta mengevaluasi pengalaman masa lalu. Rasa hormat dari lingkungan pun cenderung tumbuh ketika seseorang menunjukkan sikap yang dapat dipercaya dan menghargai orang lain.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan perubahan yang sering dikaitkan dengan perjalanan seseorang dari kondisi diremehkan hingga menjadi pribadi yang lebih dihargai. Berikut ulasannya.
Pada awalnya, seseorang yang kerap diremehkan mungkin berusaha keras untuk mendapatkan pujian atau membuktikan bahwa dirinya mampu. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, ia dapat menyadari bahwa penilaian orang lain tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Dalam teori self-determination, motivasi intrinsik dan kebutuhan akan otonomi serta kompetensi menjadi bagian penting dari perkembangan individu. Artinya, seseorang dapat lebih terdorong untuk bertumbuh ketika memiliki tujuan pribadi dan merasa mampu menentukan arah hidupnya sendiri.
Alih-alih terus mencari persetujuan, mereka mulai mengevaluasi kemajuan berdasarkan kemampuan yang berhasil dikembangkan dan target yang telah dicapai.
Perubahan ini membantu seseorang menjadi lebih mandiri dalam mengambil keputusan. Mereka tetap terbuka terhadap kritik yang membangun, tetapi tidak mudah kehilangan kepercayaan diri hanya karena tidak mendapatkan pujian.
Diremehkan oleh orang lain dapat menimbulkan rasa kecewa, marah, bahkan keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Akan tetapi, pengalaman tersebut juga bisa menjadi kesempatan untuk mengevaluasi diri dan menentukan langkah yang lebih baik.
Sebagian orang memilih menggunakan pengalaman pahit sebagai dorongan untuk belajar, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki kelemahan. Mereka tidak sekadar berusaha membuktikan bahwa orang lain salah, tetapi mulai membangun kehidupan yang sesuai dengan tujuan pribadi.
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