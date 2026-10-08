Terlihat Mandiri dan Kuat, 8 Kebiasaan Ini Bisa Jadi Jejak Masa Kecil yang Berat

seseorang yang tumbuh cepat saat anak-anak./Freepik/Lifestylememory

JawaPos.com - Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menikmati masa kanak-kanak dengan santai. Sebagian justru harus menghadapi berbagai tanggung jawab sejak usia dini, seperti mengurus diri sendiri, menjaga saudara, atau menjadi penengah ketika terjadi masalah di dalam keluarga.

Pengalaman tersebut dapat membuat seorang anak belajar menjadi mandiri jauh lebih cepat dibandingkan teman-teman seusianya. Di satu sisi, kondisi ini bisa membentuk pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, pengalaman tersebut juga dapat meninggalkan pola perilaku yang terbawa sampai mereka dewasa.

Dalam psikologi, pengalaman ketika anak mengambil tanggung jawab yang seharusnya menjadi peran orang dewasa sering dikaitkan dengan istilah parentifikasi. Dampaknya bisa berbeda pada setiap orang, tetapi pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi hubungan, emosi, pekerjaan, hingga dirinya sendiri.

Dilansir dari Geediting, orang yang terbiasa tumbuh terlalu cepat cenderung membawa sejumlah kebiasaan tertentu hingga dewasa. Berikut delapan perilaku yang mungkin terbentuk dari pengalaman tersebut.

1. Sulit Meminta Pertolongan Sejak kecil, mereka terbiasa menjadi orang yang menyelesaikan masalah, bukan pihak yang meminta bantuan. Akibatnya, ketika sudah dewasa, meminta pertolongan kepada orang lain bisa terasa sangat tidak nyaman.

Bahkan saat sedang kelelahan atau menghadapi masalah berat, mereka cenderung memilih mengatasinya sendiri. Padahal, menerima bantuan bukan berarti tidak mampu, melainkan bagian dari hubungan yang sehat.

2. Refleks Menenangkan Orang Lain Ketika melihat seseorang marah, sedih, atau sedang menghadapi konflik, mereka biasanya langsung berusaha membuat keadaan kembali tenang.

Kemampuan membaca ekspresi, nada bicara, dan suasana hati orang lain dapat berkembang sangat kuat karena sejak kecil mereka terbiasa memperhatikan kondisi emosional di rumah.

Sayangnya, kebiasaan ini terkadang membuat mereka lebih sibuk menjaga perasaan orang lain daripada memperhatikan kondisi dirinya sendiri.

3. Merasa Harus Selalu Sibuk Bagi sebagian orang yang tumbuh terlalu cepat, waktu istirahat justru dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Mereka merasa harus selalu melakukan sesuatu agar dirinya tetap berguna.

Produktivitas akhirnya menjadi ukuran harga diri. Ketika tidak bekerja atau menghasilkan sesuatu, mereka dapat merasa bersalah atau menganggap dirinya tidak cukup baik.

Padahal, beristirahat bukanlah tanda kemalasan. Tubuh dan pikiran juga membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak.