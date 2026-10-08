Jangan Sepelekan Kebiasaan Semir Sepatu, Ternyata Bisa Menggambarkan 7 Sifat Ini

Ciri kepribadian orang yang masih semir sepatu menurut psikologi

JawaPos.com – Kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari terkadang dapat memberikan gambaran mengenai karakter seseorang. Salah satunya adalah kebiasaan merawat dan menyemir sepatu hingga tetap bersih dan terlihat rapi.

Bagi sebagian orang, menyemir sepatu mungkin dianggap sebagai rutinitas lama yang mulai ditinggalkan. Namun, aktivitas tersebut membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kemauan untuk merawat barang agar tetap dalam kondisi baik.

Dilansir dari geediting.com, terdapat tujuh karakter yang disebut dapat dikaitkan dengan orang yang masih rutin menyemir dan merawat sepatunya. Meski demikian, kebiasaan ini tentu tidak bisa menjadi ukuran pasti kepribadian seseorang.

Berikut beberapa karakter yang sering dikaitkan dengan kebiasaan tersebut.

1. Teliti terhadap Hal-Hal Kecil Membuat sepatu terlihat bersih dan mengilap membutuhkan proses yang cukup telaten. Mulai dari membersihkan permukaan, memberikan semir, hingga menggosoknya sampai mendapatkan hasil yang diinginkan.

Orang yang menikmati proses tersebut mungkin memiliki kecenderungan untuk memperhatikan detail dalam aktivitas lainnya.

Ketelitian semacam ini dapat terlihat ketika mereka mengerjakan tugas, menata barang pribadi, maupun menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan ketepatan.

2. Menghargai Barang dan Kebiasaan Lama Di tengah gaya hidup serba praktis, merawat sepatu secara manual membutuhkan waktu dan usaha tambahan.

Orang yang tetap melakukannya bisa jadi memiliki apresiasi terhadap barang yang dimiliki. Mereka tidak terburu-buru mengganti sesuatu hanya karena sudah tidak terlihat baru.

Karakter seperti ini juga dapat mencerminkan kecenderungan untuk menghargai sesuatu yang tahan lama, termasuk kebiasaan atau nilai yang sudah dianggap baik sejak lama.

3. Menikmati Waktu untuk Diri Sendiri Bagi sebagian orang, menyemir sepatu dapat menjadi aktivitas sederhana yang dilakukan dalam suasana tenang.

Rutinitas tersebut memberikan kesempatan untuk berhenti sejenak dari kesibukan dan menikmati proses tanpa terburu-buru.