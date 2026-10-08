Jangan Dianggap Sepele, Kebiasaan Membersihkan Meja Bisa Ungkap 7 Sifat Ini

JawaPos.com – Kebiasaan sederhana sering kali memberikan gambaran mengenai bagaimana seseorang bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kebiasaan membereskan meja atau tempat makan setelah selesai digunakan.

Bagi sebagian orang, membersihkan sisa makanan dan membuang sampah setelah makan mungkin merupakan hal biasa. Namun, tindakan sederhana tersebut juga dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, peduli terhadap orang lain, serta memiliki kesadaran terhadap lingkungan sekitar.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang terbiasa membersihkan tempat makannya sendiri. Kebiasaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebersihan, tetapi juga dapat mencerminkan nilai dan cara seseorang memperlakukan lingkungan di sekitarnya.

Lantas, karakter apa saja yang mungkin terlihat dari kebiasaan sederhana tersebut?

1. Menghargai fasilitas yang digunakan bersama Orang yang terbiasa membereskan meja setelah makan biasanya memahami bahwa fasilitas umum bukan hanya miliknya.

Ketika menggunakan meja di food court, restoran, kantor, atau tempat umum lainnya, mereka menyadari bahwa tempat tersebut akan digunakan oleh orang lain setelah mereka pergi.

Karena itu, mereka memilih meninggalkan meja dalam keadaan lebih rapi daripada ketika pertama kali menggunakannya.

Sikap tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa kenyamanan di ruang bersama merupakan tanggung jawab semua orang, bukan hanya petugas kebersihan.

2. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Meninggalkan sampah dan sisa makanan begitu saja berarti membiarkan orang lain membereskan sesuatu yang sebenarnya berasal dari aktivitas pribadi.