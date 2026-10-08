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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.14 WIB

Masa Pensiun Seharusnya Menyenangkan, tetapi 7 Kebiasaan Ini Bisa Merusaknya

kebiasaan buruk yang bikin masa pensiun tidak bahagia menurut psikologi./Freepik/ freepik - Image

kebiasaan buruk yang bikin masa pensiun tidak bahagia menurut psikologi./Freepik/ freepik

JawaPos.com – Masa pensiun sering dibayangkan sebagai periode ketika seseorang akhirnya terbebas dari rutinitas pekerjaan dan memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati kehidupan. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian.

Kebahagiaan setelah berhenti bekerja tidak hanya ditentukan oleh kondisi finansial. Cara seseorang menjalani keseharian, menjaga hubungan dengan orang lain, serta menghadapi perubahan juga dapat memengaruhi kualitas hidupnya.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah kebiasaan yang menurut sudut pandang psikologi dapat membuat seseorang lebih sulit menikmati masa pensiun. Jika terus dibiarkan, kebiasaan tersebut berpotensi memengaruhi kesehatan mental, hubungan sosial, hingga kepuasan hidup.

Lantas, apa saja kebiasaan yang sebaiknya dihindari agar masa pensiun tetap terasa bermakna?

1. Membiarkan hubungan sosial semakin renggang

Ketika masih bekerja, seseorang secara alami bertemu banyak orang setiap hari. Mulai dari rekan kerja, tetangga kantor, hingga berbagai lingkungan yang terbentuk dari aktivitas pekerjaan.

Setelah pensiun, kesempatan bertemu orang lain bisa berkurang drastis. Jika tidak berusaha mempertahankan pertemanan atau membangun lingkungan sosial baru, seseorang dapat perlahan merasa sendirian.

Padahal, hubungan sosial memiliki peran penting dalam kesejahteraan seseorang. Kesepian yang berlangsung lama dapat memengaruhi kondisi psikologis sekaligus kesehatan secara keseluruhan.

Karena itu, masa pensiun bukan alasan untuk menarik diri sepenuhnya. Menjaga komunikasi dengan teman, mengikuti kegiatan komunitas, atau sekadar rutin bertemu orang-orang terdekat dapat membuat kehidupan sehari-hari terasa lebih hidup.

2. Sulit menerima perubahan

Pensiun membawa banyak perubahan, mulai dari jadwal harian hingga cara seseorang menjalankan aktivitas. Teknologi yang semakin berkembang juga membuat seseorang perlu mempelajari berbagai hal baru.

Masalah dapat muncul ketika seseorang terus berusaha mempertahankan semua hal seperti masa lalu dan menolak menyesuaikan diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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