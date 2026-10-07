4 Ciri Kepribadian Dampak dari Orang yang Sering Pindah Rumah Saat Masa Kecil Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi menunjukkan bahwa pindah rumah pada masa kecil tidak hanya melatih adaptasi, tetapi juga meninggalkan jejak yang terbawa sampai dewasa.

Studi dari American Psychological Association melibatkan 7.108 orang dewasa Amerika yang diamati selama sepuluh tahun untuk melihat dampak perpindahan tersebut.

Hasilnya, orang dewasa yang sering berpindah semasa kecil melaporkan kesejahteraan hidup lebih buruk, dan temuan ini berkaitan erat dengan kesehatan mental mereka.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (7/10), berikut empat pengalaman berat kepribadian yang paling sering muncul pada orang dewasa yang dulu sering berpindah tempat tinggal semasa anak-anak.

1. Kepuasan hidup lebih rendah

Semakin sering seorang anak berpindah tempat tinggal, semakin besar kemungkinan ia melaporkan kepuasan hidup yang rendah saat dewasa nanti.

Perasaan tidak terpenuhi dan tidak bahagia tersebut menjadi bentuk nyata dari rendahnya kepuasan yang mereka rasakan terhadap perjalanan hidupnya.

Pandangan ini diduga berakar dari rasa tidak stabil, sulit diprediksi, dan minimnya rasa aman yang dialami sejak usia belia.