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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.53 WIB

Ingin Membangun Kepercayaan dalam Hubungan? Lakukan 6 Cara Ini Secara Berkala Menurut Psikologi

seseorang yang membangun kepercayaan dalam hubungan./Magnific/jcomp - Image

seseorang yang membangun kepercayaan dalam hubungan./Magnific/jcomp

JawaPos.com - Kepercayaan dalam hubungan tidak terbentuk hanya karena dua orang saling mencintai. Ia tumbuh dari pengalaman yang berulang: ketika seseorang berkata akan melakukan sesuatu, lalu benar-benar melakukannya; ketika kita sedang rapuh, pasangan tidak menggunakan kelemahan itu untuk menyerang; ketika terjadi kesalahpahaman, keduanya memilih berbicara daripada saling menghindar.

Karena itu, kepercayaan bukan sesuatu yang cukup “dinyatakan”. Kepercayaan perlu dipraktikkan secara konsisten.

Dalam psikologi hubungan, rasa aman dan percaya banyak berkaitan dengan bagaimana pasangan merespons kebutuhan emosional, berkomunikasi, memperbaiki konflik, serta menunjukkan konsistensi dari waktu ke waktu. Bahkan hubungan yang sudah berlangsung bertahun-tahun tetap membutuhkan perilaku-perilaku kecil yang membuat kedua orang di dalamnya merasa aman.

Menariknya, membangun kepercayaan tidak selalu membutuhkan tindakan besar. Sering kali justru hal-hal sederhana yang dilakukan berulang kali memberikan pesan paling kuat kepada pasangan: “Aku bisa diandalkan. Kamu aman bersamaku. Aku menghargai hubungan ini.”

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), jika kamu ingin membangun kepercayaan dalam hubungan, berikut 6 cara yang bisa dilakukan secara berkala.

1. Tepati janji-janji kecil, bukan hanya janji besar

Ketika membicarakan kepercayaan, banyak orang langsung berpikir tentang kesetiaan atau komitmen dalam situasi besar. Padahal, kepercayaan sehari-hari sering dibentuk melalui hal-hal yang jauh lebih sederhana.

Misalnya, kamu mengatakan akan menelepon setelah selesai bekerja. Kamu mengatakan akan datang pukul tujuh. Kamu berjanji menyelesaikan sesuatu yang memang menjadi tanggung jawabmu.

Hal-hal tersebut mungkin terlihat sepele.

Namun bagi pasangan, pola yang berulang bisa menjadi informasi penting tentang apakah perkataanmu dapat dipercaya.

Editor: Hanny Suwindari
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