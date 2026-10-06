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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.51 WIB

Ingin Mengatasi Rasa Kesepian Saat Baru Putus dari Hubungan? Lakukan 7 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengatasi rasa kesepian./Magnific/farknot - Image

seseorang yang mengatasi rasa kesepian./Magnific/farknot

JawaPos.com - Putus cinta sering kali bukan hanya tentang kehilangan seseorang. Bagi banyak orang, perpisahan juga berarti kehilangan rutinitas, tempat bercerita, teman melakukan berbagai aktivitas, hingga perasaan bahwa ada seseorang yang selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, tidak mengherankan jika setelah hubungan berakhir, rasa kesepian bisa datang begitu kuat.

Ada momen ketika Anda baik-baik saja pada siang hari, tetapi tiba-tiba merasa kosong ketika malam tiba. Ada pula saat ketika tangan terasa ingin membuka chat mantan, sekadar melihat apakah ia mengirim pesan atau mungkin mengunggah sesuatu yang berkaitan dengan Anda.

Perasaan seperti ini bukan berarti Anda lemah atau gagal move on.

Secara psikologis, kehilangan hubungan yang dekat memang dapat mengubah pola keseharian dan memengaruhi kebutuhan emosional seseorang. Otak dan pikiran kita terbiasa dengan kehadiran pasangan, sehingga ketika hubungan tiba-tiba berakhir, diperlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru.

Kabar baiknya, rasa kesepian setelah putus bukan sesuatu yang harus Anda lawan sendirian. Ada beberapa cara yang dapat membantu Anda melewati fase ini dengan lebih sehat.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat tujuh cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa kesepian saat baru putus menurut prinsip-prinsip psikologi.

1. Jangan Memaksa Diri untuk Segera "Baik-Baik Saja"

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah berhenti menuntut diri sendiri untuk segera melupakan mantan.

Banyak orang menganggap bahwa semakin cepat mereka terlihat baik-baik saja, semakin berhasil pula mereka melewati putus cinta. Padahal, proses pemulihan emosional tidak selalu berjalan lurus.

Editor: Hanny Suwindari
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