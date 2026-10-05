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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.07 WIB

Inilah 5 Kebiasaan Generasi Boomer yang Dinilai Kurang Relevan oleh Milenial dan Gen Z

Ilustrasi generasi boomer (Freepik) - Image

Ilustrasi generasi boomer (Freepik)

JawaPos.com - Perkembangan media sosial dan penggunaan telepon pintar yang semakin meluas membuat pola kehidupan generasi milenial dan Generasi Z berbeda dari generasi boomer.

Perbedaan kebiasaan tersebut tidak jarang memicu kesalahpahaman hingga ketegangan akibat perubahan zaman dan perkembangan teknologi.

Memahami latar belakang serta sudut pandang masing-masing generasi dapat membantu mengurangi kesenjangan antargenerasi dan menciptakan hubungan yang lebih baik.

Dilansir dari laman Geediting, inilah 5 kebiasaan yang dilakukan oleh generasi boomer namun tidak relevan oleh generasi millenial dan Generasi Z.

1. Menulis cek

Cek kertas merupakan hal yang lazim pada masanya, era digital telah menghadirkan metode pembayaran yang lebih efisien dan aman yang sangat disukai oleh generasi milenial dan Gen Z.

Namun generasi boomer menganggapnya sebagai kebiasaan yang sulit ditinggalkan serta berpegang teguh pada apa yang mereka ketahui. Mereka lebih suka menghabiskan beberapa menit tambahan untuk menulis cek daripada menggesek kartu atau mengetik di ponsel.

Namun, ini bukan hanya tentang terjebak di masa lalu. Ini juga tentang kepercayaan dan kenyamanan. Generasi baby boomer telah menggunakan cek selama beberapa dekade dan mereka mempercayai metode ini. Ini merupakan hal yang nyata dan memberi mereka rasa kendali atas keuangan mereka.

2.  Menghindari teknologi

Editor: Candra Mega Sari
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