7 Alasan Mengapa Berurusan dengan Orang yang Narsis Sangat Menguras Tenaga Menurut Psikologi

seseorang yang berurusan dengan orang yang narsis / foto: Magnific/drobotdean

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa sangat lelah setelah berinteraksi dengan seseorang, padahal secara fisik kamu tidak melakukan aktivitas berat?

Kamu mungkin hanya berbicara, mendengarkan keluhannya, menjelaskan sesuatu, atau mencoba menyelesaikan sebuah masalah. Namun setelah percakapan berakhir, pikiran terasa penuh, emosi terkuras, dan kamu membutuhkan waktu untuk kembali tenang.



Hal ini bisa terjadi ketika kita berhadapan dengan seseorang yang menunjukkan perilaku narsistik.



Dalam percakapan sehari-hari, istilah "narsis" sering digunakan untuk menggambarkan orang yang terlalu mementingkan diri sendiri, membutuhkan perhatian, sulit menerima kritik, atau selalu ingin dianggap paling benar. Namun dalam psikologi, narcissistic personality disorder (NPD) adalah kondisi klinis yang jauh lebih spesifik dan hanya dapat didiagnosis oleh profesional kesehatan mental.



Karena itu, artikel ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis seseorang. Fokusnya adalah pada pola perilaku narsistik yang mungkin muncul dalam hubungan sehari-hari dan mengapa pola tersebut dapat membuat orang lain merasa sangat terkuras.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (28/9), terdapat tujuh alasannya.



1. Kamu Terus-Menerus Harus Menyesuaikan Diri dengan Kebutuhan Mereka



Salah satu hal yang paling melelahkan ketika berhadapan dengan perilaku narsistik adalah munculnya perasaan bahwa hubungan selalu harus berputar di sekitar orang tersebut.



Apa yang mereka rasakan menjadi penting.



Apa yang mereka inginkan menjadi prioritas.



Sementara kebutuhanmu sendiri perlahan berada di urutan belakang.



Misalnya, ketika kamu sedang mengalami masalah, pembicaraan mungkin hanya berlangsung sebentar sebelum kembali membahas masalah mereka.



Ketika kamu mencoba menyampaikan pendapat, mereka bisa segera mengubah arah pembicaraan.



Ketika kamu membutuhkan dukungan, mereka mungkin justru membicarakan bagaimana masalah tersebut memengaruhi diri mereka.



Jika pola ini terjadi berulang kali, kamu akhirnya harus melakukan banyak pekerjaan emosional untuk menjaga hubungan tetap berjalan.



Kamu mulai berpikir:



"Bagaimana cara menyampaikannya supaya dia tidak tersinggung?"



"Kalau aku menolak, apakah dia akan marah?"



"Lebih baik aku diam daripada membuat masalah menjadi lebih besar."



Tanpa disadari, interaksi sosial yang seharusnya berlangsung secara timbal balik berubah menjadi aktivitas yang membutuhkan kewaspadaan dan penyesuaian terus-menerus.



Inilah salah satu alasan mengapa hubungan semacam ini dapat terasa melelahkan.



Hubungan yang sehat pada dasarnya membutuhkan ruang bagi kedua pihak. Kamu boleh memiliki kebutuhan, batasan, perasaan, dan pendapat sendiri.



Ketika salah satu pihak selalu membutuhkan perhatian yang jauh lebih besar, keseimbangan tersebut dapat terganggu.



2. Kamu Menghabiskan Banyak Energi untuk Menebak Reaksi Mereka



Berurusan dengan orang yang sulit diprediksi secara emosional dapat membuat seseorang menjadi sangat waspada.



Kamu mungkin mulai memperhatikan nada bicara mereka.



Ekspresi wajah mereka.



Cara mereka membalas pesan.



Bahkan kata-kata kecil yang kamu gunakan.



Bukan karena kamu ingin melakukan itu, tetapi karena pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa respons mereka bisa berubah dengan cepat ketika merasa dikritik, diabaikan, atau tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan.



Akibatnya, otak terus melakukan semacam "pemantauan sosial".



Kamu tidak hanya memikirkan apa yang ingin kamu katakan, tetapi juga memikirkan:



"Bagaimana dia akan menanggapinya?"



"Apakah kalimat ini akan membuatnya tersinggung?"



"Apakah dia akan menganggap aku menyerangnya?"



Proses semacam ini membutuhkan energi mental.



Dalam psikologi, perhatian dan pengendalian diri merupakan sumber daya yang terbatas. Ketika sebagian besar perhatianmu digunakan untuk mengantisipasi reaksi orang lain, kapasitas mentalmu untuk melakukan hal lain ikut berkurang.



Itulah sebabnya percakapan tertentu bisa membuatmu merasa lelah bahkan ketika percakapannya tidak berlangsung lama.



Kelelahannya bukan selalu berasal dari jumlah kata yang diucapkan.



Kadang-kadang, kelelahan berasal dari berapa banyak energi mental yang kamu gunakan untuk mengelola interaksi tersebut.



3. Mereka Bisa Sangat Sulit Menerima Kritik



Manusia pada dasarnya tidak selalu nyaman ketika menerima kritik.



Namun pada pola narsistik yang kuat, kritik terhadap diri dapat dirasakan sebagai ancaman yang jauh lebih besar terhadap harga diri.



Karena itu, percakapan sederhana bisa berubah menjadi konflik.



Misalnya kamu berkata:



"Menurutku cara itu kurang efektif. Mungkin kita bisa mencoba cara lain."



Namun orang tersebut mungkin menangkapnya bukan sebagai masukan terhadap sebuah tindakan, melainkan sebagai serangan terhadap dirinya.



Kemudian muncul pembelaan diri.



Mereka menjelaskan mengapa mereka benar.



Mereka menunjukkan kesalahanmu.



Mereka mengungkit kejadian masa lalu.



Atau percakapan berubah menjadi perdebatan mengenai siapa yang sebenarnya salah.



Akhirnya kamu tidak lagi membicarakan masalah awal.



Kamu malah sibuk mempertahankan diri.



Situasi seperti ini bisa sangat melelahkan karena otak harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan posisi, menjelaskan maksud, dan mengendalikan emosi.



Lebih buruk lagi, jika pola ini terjadi berkali-kali, kamu mungkin mulai menghindari komunikasi yang jujur.



Kamu memilih diam.



Bukan karena kamu setuju.



Tetapi karena kamu tidak memiliki energi untuk menghadapi konsekuensi dari mengatakan apa yang sebenarnya kamu pikirkan.



4. Percakapan Sering Terasa Seperti Pertandingan, Bukan Komunikasi



Komunikasi yang sehat tidak selalu berarti kedua orang harus setuju.



Kamu bisa berbeda pendapat dengan seseorang tanpa harus menjadikan perbedaan itu sebagai pertarungan.



Namun pada hubungan yang dipenuhi perilaku narsistik, percakapan terkadang berubah menjadi kompetisi mengenai siapa yang lebih benar, lebih sukses, lebih pintar, lebih penting, atau lebih berhak mendapatkan perhatian.



Misalnya, ketika kamu menceritakan pencapaianmu, mereka segera menceritakan pencapaian yang lebih besar.



Ketika kamu mengalami masalah, mereka menjelaskan bahwa masalah mereka jauh lebih berat.



Ketika kamu memiliki pengalaman tertentu, mereka merasa perlu menunjukkan bahwa pengalaman mereka lebih istimewa.



Lama-kelamaan kamu bisa merasa bahwa setiap interaksi merupakan sebuah perlombaan.



Bukan lagi:



"Aku mendengarkanmu, lalu kamu mendengarkanku."



Tetapi:



"Siapa yang lebih hebat?"



"Siapa yang lebih benar?"



"Siapa yang lebih penting?"



Interaksi semacam ini menguras energi karena manusia tidak hanya berkomunikasi menggunakan kata-kata. Kita juga terus memproses status sosial, penerimaan, ancaman, dan kemungkinan konflik.



Ketika hampir setiap percakapan terasa kompetitif, sistem mentalmu harus bekerja lebih keras.



5. Kamu Bisa Terjebak dalam Siklus Membuktikan Diri



Ini merupakan salah satu bagian yang sering tidak disadari.



Ketika seseorang terus mempertanyakan niat, kemampuan, atau karakter kita, kita bisa terdorong untuk terus membuktikan diri.



"Aku sebenarnya tidak bermaksud begitu."



"Aku sudah melakukan yang terbaik."



"Aku tidak pernah mengatakan itu."



"Aku hanya mencoba membantu."



"Aku juga punya alasan."



Awalnya kamu mungkin menganggap penjelasan tambahan akan menyelesaikan masalah.



Tetapi jika lawan bicaramu tidak benar-benar ingin memahami penjelasan tersebut, kamu bisa masuk ke dalam siklus yang tidak ada akhirnya.



Kamu menjelaskan.



Mereka mempertanyakan.



Kamu menjelaskan lagi.



Mereka menemukan masalah baru.



Akhirnya kamu menghabiskan banyak energi untuk mendapatkan validasi dari seseorang yang mungkin tidak berniat memberikannya.



Di sinilah pentingnya memahami bahwa tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan memberikan penjelasan yang lebih panjang.



Kadang-kadang semakin banyak kamu menjelaskan, semakin banyak bahan yang tersedia untuk diperdebatkan.



Bukan berarti kamu harus selalu diam.



Namun kamu perlu memahami bahwa mempertahankan diri secara terus-menerus juga memiliki biaya psikologis.



6. Kamu Harus Mengelola Emosi Mereka Sekaligus Mengelola Emosimu Sendiri



Dalam hubungan yang sehat, setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap emosinya sendiri.



Kamu dapat memberikan dukungan kepada seseorang.



Kamu dapat mendengarkan.



Kamu dapat menunjukkan empati.



Tetapi kamu tidak mungkin bertanggung jawab penuh atas bagaimana orang lain merasa sepanjang waktu.



Masalah muncul ketika kamu mulai merasa bahwa ketenangan hubungan sepenuhnya berada di tanganmu.



Kalau mereka marah, kamu merasa harus memperbaikinya.



Kalau mereka kecewa, kamu merasa harus meminta maaf.



Kalau mereka tersinggung, kamu harus menjelaskan.



Kalau mereka tidak mendapatkan perhatian, kamu merasa bersalah.



Lama-kelamaan kamu menjadi seperti "pengatur emosi" dalam hubungan tersebut.



Kamu terus memantau suasana hati orang lain.



Dan ketika suasana memburuk, kamu merasa bahwa kamu harus melakukan sesuatu untuk mengembalikannya menjadi baik.



Hal ini dapat menciptakan emotional exhaustion, yaitu kondisi ketika seseorang merasa sumber daya emosionalnya terkuras karena tuntutan hubungan atau situasi yang terus-menerus.



Yang perlu diingat:



Berempati kepada seseorang berbeda dengan bertanggung jawab atas semua emosinya.



Kamu boleh peduli tanpa harus mengambil alih seluruh beban emosionalnya.



7. Setelah Berinteraksi, Pikiranmu Tetap Melanjutkan Percakapannya



Mungkin ini adalah tanda yang paling mudah dikenali.



Percakapan sudah selesai.



Orangnya sudah pergi.



Tetapi pikiranmu belum berhenti.



Kamu mengulang percakapan tersebut berkali-kali.



"Tadi seharusnya aku menjawab apa?"



"Kenapa dia mengatakan seperti itu?"



"Apakah aku salah?"



"Mengapa aku tidak membalas perkataannya?"



"Bagaimana kalau besok dia membicarakannya lagi?"



Kondisi ini sering disebut rumination, yaitu kecenderungan memikirkan kembali pengalaman atau masalah secara berulang.



Rumination dapat membuat sebuah interaksi yang sebenarnya hanya berlangsung 30 menit terasa seperti menghabiskan waktu berjam-jam.



Tubuhmu mungkin sudah berada di rumah.



Tetapi pikiranmu masih berada di dalam percakapan.



Dan semakin sering hal ini terjadi, semakin besar kemungkinan interaksi dengan orang tersebut terasa menguras tenaga bahkan sebelum percakapan dimulai.



Kamu mulai merasa:



"Aku sudah lelah hanya dengan membayangkan harus berbicara dengannya."



Ini bukan berarti orang tersebut pasti memiliki gangguan kepribadian narsistik.



Namun pola interaksi yang membuatmu terus-menerus berada dalam keadaan defensif, waspada, atau penuh tekanan memang dapat menjadi beban psikologis.



Mengapa Kita Tetap Bertahan dalam Hubungan yang Menguras Energi?



Pertanyaan berikutnya adalah:



Kalau hubungan tersebut begitu melelahkan, mengapa seseorang tidak langsung pergi?



Jawabannya tidak sesederhana itu.



Orang bisa tetap mempertahankan hubungan karena berbagai alasan.



Ada hubungan keluarga yang tidak mudah ditinggalkan.



Ada hubungan pekerjaan yang tidak bisa begitu saja diputus.



Ada persahabatan bertahun-tahun.



Ada pasangan yang masih dicintai.



Ada juga situasi ketika perilaku bermasalah tidak muncul sepanjang waktu.



Seseorang bisa bersikap sangat menyenangkan pada satu waktu, kemudian sulit dihadapi pada waktu lain.



Ketidakkonsistenan ini dapat membuat seseorang terus berharap bahwa hubungan tersebut akan kembali seperti sebelumnya.



Selain itu, manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan hubungan yang sudah menghabiskan banyak waktu, energi, dan emosi.



Karena itu, solusi terhadap hubungan yang menguras tenaga tidak selalu berarti "tinggalkan orang tersebut."



Dalam banyak situasi, pendekatan yang lebih realistis adalah mengubah cara kita berinteraksi dan menetapkan batasan yang lebih jelas.



Lalu, Apa yang Bisa Dilakukan?

1. Kenali Polanya, Bukan Sekadar Labelnya



Daripada terus berpikir:



"Dia orang narsis."



lebih berguna untuk bertanya:



"Perilaku apa yang sebenarnya terjadi?"



Apakah dia sering meremehkan?



Apakah dia tidak menghargai batasan?



Apakah setiap percakapan berubah menjadi konflik?



Apakah kamu selalu merasa harus membuktikan diri?



Fokus pada perilaku membuat situasi lebih objektif dan membantumu menentukan respons yang lebih tepat.



2. Belajar Mengatakan "Tidak"



Batasan yang sehat tidak harus disampaikan dengan agresif.



Kamu bisa berkata:



"Aku tidak bisa melakukan itu."



"Aku tidak nyaman membicarakan hal tersebut."



"Aku akan membahasnya ketika kita sama-sama tenang."



"Aku memahami kamu tidak setuju, tetapi keputusanku tetap seperti ini."



Kamu tidak selalu membutuhkan penjelasan panjang.



Kadang-kadang batasan yang jelas justru lebih efektif daripada argumentasi yang panjang.



3. Jangan Merasa Harus Memenangkan Setiap Perdebatan



Tidak semua percakapan membutuhkan pemenang.



Kadang-kadang keputusan terbaik untuk kesehatan mental adalah berhenti mencoba mendapatkan pengakuan dari seseorang yang tidak ingin memberikan pengakuan tersebut.



Kamu bisa mengatakan:



"Aku rasa kita memiliki pandangan yang berbeda."



Kemudian mengakhiri pembicaraan.



Tidak semua perbedaan harus diselesaikan melalui debat.



4. Pisahkan Empati dari Tanggung Jawab



Kamu boleh memahami bahwa seseorang sedang marah tanpa harus menyalahkan dirimu sendiri.



Kamu boleh memahami kekecewaannya tanpa harus memenuhi semua keinginannya.



Kamu boleh peduli tanpa mengorbankan seluruh energimu.



Ini adalah perbedaan penting.



Empati mengatakan: "Aku memahami perasaanmu."



Sementara tanggung jawab berlebihan mengatakan:



"Aku harus membuatmu merasa baik."



Keduanya bukan hal yang sama.



Pada Akhirnya, Kamu Tidak Harus Kehilangan Dirimu untuk Mempertahankan Hubungan



Berurusan dengan seseorang yang memiliki pola perilaku narsistik dapat melelahkan bukan semata-mata karena orang tersebut "sulit".



Kelelahannya sering muncul karena hubungan tersebut menuntut terlalu banyak perhatian, kewaspadaan, pengendalian emosi, pembelaan diri, dan penyesuaian psikologis.



Kamu mungkin merasa harus berhati-hati dalam berbicara.



Harus terus menjelaskan.



Harus menghindari konflik.



Harus memahami mereka.



Harus memaklumi perilaku mereka.



Sementara kebutuhanmu sendiri semakin jarang mendapatkan ruang.



Jika kamu mengalami hal tersebut, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan:



"Bagaimana caranya membuat orang ini berubah?"



Tetapi:



"Bagaimana caranya agar aku tetap menjadi diriku sendiri ketika berhadapan dengannya?"



Kamu tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain bereaksi.



Kamu juga tidak selalu bisa membuat seseorang menerima kritik, meminta maaf, atau memahami sudut pandangmu.



Namun kamu masih bisa menentukan batasanmu.



Kamu bisa memilih kapan harus menjelaskan.



Kamu bisa memilih kapan harus berhenti berdebat.



Kamu bisa memilih percakapan mana yang perlu dilanjutkan.



Dan yang paling penting, kamu bisa belajar membedakan antara menjaga hubungan dan mengorbankan kesehatan emosional demi hubungan tersebut.



