Jika Kamu Ingin Menjadi Partner Padel yang Baik, Lakukan 7 Hal Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi partner padel yang baik / foto: Magnific/HelloDavidPradoPerucha

JawaPos.com - Bermain padel bukan hanya soal siapa yang memiliki pukulan paling keras, servis paling akurat, atau kemampuan membaca arah bola paling baik.

Ada satu hal yang sering kali tidak terlihat di papan skor, tetapi sangat menentukan apakah sebuah permainan terasa menyenangkan atau justru melelahkan: kualitas partner.



Kamu bisa memiliki teknik yang bagus, tetapi jika mudah menyalahkan pasangan, terlalu mendominasi permainan, tidak mampu berkomunikasi, atau membuat partner merasa terus-menerus diuji, permainan yang seharusnya menyenangkan bisa berubah menjadi pengalaman yang membuat orang enggan bermain bersamamu lagi.



Sebaliknya, partner yang secara teknis biasa saja bisa menjadi pasangan bermain yang sangat menyenangkan ketika ia mampu menciptakan rasa aman, saling percaya, dan komunikasi yang sehat.



Dalam psikologi, hal seperti ini berkaitan dengan berbagai konsep seperti emotional regulation, komunikasi, psychological safety, kepercayaan, dan respons terhadap kesalahan.



Jadi, kalau kamu ingin menjadi partner padel yang baik, bukan hanya kemampuan bermain yang perlu dilatih.



Cara kamu memperlakukan partner juga perlu dilatih.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (28/9), terdapat tujuh hal yang bisa kamu lakukan.



1. Jangan langsung menyalahkan ketika partner melakukan kesalahan



Dalam permainan berpasangan, kesalahan adalah sesuatu yang hampir pasti terjadi.



Partner bisa gagal mengembalikan bola, salah mengambil keputusan, kehilangan posisi, atau melakukan pukulan yang terlalu berisiko.



Respons pertamamu sangat penting.



Ada perbedaan besar antara mengatakan:



“Kenapa tadi kamu nggak ambil?”



dengan:



“Nggak apa-apa. Bola berikutnya kita ambil lagi.”



Keduanya mungkin berasal dari situasi yang sama, tetapi dampak psikologisnya berbeda.



Ketika seseorang terus-menerus merasa akan disalahkan setiap kali melakukan kesalahan, otaknya dapat menjadi lebih fokus pada menghindari kesalahan daripada memainkan bola dengan baik.



Akibatnya, permainan justru bisa menjadi semakin kaku.



Ia mulai berpikir:



“Kalau bola ini gagal, nanti partner gue marah nggak?”



“Harusnya tadi gue ambil atau dia?”



“Jangan sampai salah lagi.”



Perhatian yang seharusnya digunakan untuk membaca permainan akhirnya habis untuk mengelola tekanan sosial.



Partner yang baik memahami satu hal sederhana:



Kesalahan sudah terjadi. Tidak ada manfaatnya membuat orang merasa lebih buruk setelahnya.



Bukan berarti kamu tidak boleh mengevaluasi kesalahan.



Tetapi evaluasi sebaiknya dilakukan pada situasi yang tepat, dengan bahasa yang membantu, bukan bahasa yang mempermalukan.



Alih-alih:



“Kamu selalu salah di situ.”



Coba:



“Kayaknya kalau bola berikutnya datang seperti itu, kita bisa coba panggil siapa yang ambil.”



Fokusnya berubah dari orangnya menjadi situasinya.



Itulah komunikasi yang jauh lebih konstruktif.



2. Belajar berkomunikasi dengan jelas, bukan banyak bicara



Padel adalah olahraga yang membutuhkan koordinasi.



Karena dimainkan berpasangan, kamu dan partner perlu mengetahui siapa yang mengambil bola, kapan harus maju, kapan bertahan, dan bagaimana merespons situasi tertentu.



Masalahnya, komunikasi yang buruk bisa menciptakan kebingungan.



Terlalu sedikit komunikasi membuat partner menebak-nebak.



Terlalu banyak komunikasi juga bisa membuat permainan kacau.



Karena itu, partner yang baik bukan orang yang paling banyak bicara.



Ia adalah orang yang mampu memberikan informasi yang relevan pada waktu yang tepat.



Misalnya:



“Saya.”



“Kamu.”



“Keluar.”



“Naik.”



“Tahan.”



“Bola belakang.”



Instruksi sederhana sering kali jauh lebih berguna daripada penjelasan panjang ketika rally sedang berlangsung.



Yang tidak kalah penting adalah membangun kesepakatan komunikasi sebelum pertandingan.



Misalnya:



siapa yang mengambil bola di area tertentu,

bagaimana memanggil bola,

kapan melakukan pergantian posisi,

bagaimana memberi sinyal ketika salah satu ingin bermain lebih agresif,

dan bagaimana merespons ketika terjadi miskomunikasi.



Dengan begitu, kamu tidak perlu berdebat di tengah permainan.



Secara psikologis, komunikasi seperti ini juga menciptakan rasa predictability.



Partner tahu apa yang bisa ia harapkan darimu.



Dan rasa bisa memprediksi perilaku pasangan adalah salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan.



3. Berikan apresiasi, bukan hanya komentar ketika terjadi kesalahan



Coba perhatikan pola komunikasi kamu ketika bermain.



Apakah kamu lebih sering berbicara ketika partner melakukan kesalahan?



Atau kamu juga memberikan respons ketika ia melakukan sesuatu dengan baik?



Banyak orang tanpa sadar hanya memberikan perhatian pada hal negatif.



Ketika partner berhasil melakukan pukulan bagus, mereka diam.



Tetapi ketika partner gagal satu kali:



“Aduh!”



“Harusnya tadi…”



“Kenapa nggak…”



Lama-kelamaan partner bisa merasa bahwa kontribusinya tidak pernah cukup.



Padahal apresiasi tidak harus berlebihan.



Kamu tidak perlu setiap lima detik berkata:



“Amazing!”



Cukup sesuatu yang sederhana dan spesifik.



“Nice.”



“Bagus, tadi sabar.”



“Timing-nya bagus.”



“Good call.”



“Bagus tadi kita tahan.”



Apresiasi seperti ini membantu membangun suasana emosional yang positif.



Dan yang menarik, apresiasi yang efektif bukan hanya tentang memuji hasil.



Kamu juga bisa menghargai proses dan keputusan.



Misalnya:



“Bagus tadi kamu nggak maksa smash.”



Ini jauh lebih bermakna daripada sekadar:



“Pukulannya bagus.”



Karena kamu menunjukkan bahwa kamu memperhatikan cara partner mengambil keputusan.



Dalam hubungan apa pun, manusia cenderung lebih nyaman bersama orang yang membuat mereka merasa dilihat dan dihargai.



Hal yang sama berlaku di lapangan padel.



4. Jangan mencoba menjadi pahlawan sendirian



Ini salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam olahraga berpasangan.



Ketika merasa sedang bermain bagus, seseorang bisa mulai mengambil terlalu banyak bola.



Sedikit demi sedikit, permainan berubah dari:



“Kita bermain bersama.”



menjadi:



“Saya harus memenangkan pertandingan.”



Masalahnya, padel bukan permainan individu.



Ketika kamu terlalu banyak mengambil bola, partner bisa kehilangan ritme dan kepercayaan diri.



Lebih buruk lagi, ia bisa mulai merasa bahwa kamu tidak percaya pada kemampuannya.



Partner yang baik memahami bahwa kepercayaan bukan hanya mengatakan “percaya sama kamu”, tetapi juga memberikan ruang kepada partner untuk bermain.



Tentu saja, ada situasi tertentu ketika kamu memang harus mengambil bola.



Namun jika setiap bola ingin kamu ambil, partner akhirnya hanya menjadi penonton.



Cobalah memperhatikan pembagian peran.



Jika partner mendapatkan momentum, beri ia kesempatan.



Jika kamu sedang berada dalam kondisi yang lebih baik, bantu menutup ruang tanpa mengambil semua keputusan.



Tujuan kalian bukan agar salah satu terlihat paling hebat.



Tujuannya adalah agar dua orang bisa bermain sebagai satu tim.



Dalam psikologi kelompok, kemampuan untuk berbagi peran dan memberikan ruang merupakan bagian penting dari kerja sama yang efektif.



5. Ketika situasi mulai tegang, kendalikan emosimu terlebih dahulu



Inilah bagian yang sering membedakan partner yang matang dengan partner yang sekadar jago bermain.



Ketika pertandingan berjalan buruk, bagaimana reaksimu?



Apakah kamu mulai:



membanting raket,

menghela napas keras,

menyindir,

diam dan mengabaikan partner,

menyalahkan keadaan,

atau menunjukkan ekspresi frustrasi setiap kali partner gagal?



Emosi itu normal.



Kesal karena kalah juga normal.



Frustrasi setelah melakukan kesalahan sendiri juga normal.



Yang menjadi masalah bukan keberadaan emosi tersebut, tetapi bagaimana kamu mengekspresikannya kepada orang lain.



Kemampuan untuk tetap mengelola respons ketika frustrasi berkaitan dengan emotional regulation.



Partner yang baik bukan orang yang tidak pernah marah.



Ia adalah orang yang mampu berkata kepada dirinya sendiri:



“Gue sedang frustrasi. Tapi gue nggak perlu melampiaskannya ke partner.”



Coba gunakan jeda kecil setelah poin yang buruk.



Tarik napas.



Kembali ke posisi.



Fokus pada poin berikutnya.



Bahkan satu kalimat sederhana seperti:



“Reset.”



bisa membantu.



Karena pertandingan tidak dimenangkan dengan memikirkan kesalahan yang sudah lewat.



Bola berikutnya selalu datang.



Dan partner yang tenang sering kali membantu pasangannya ikut kembali tenang.



6. Jangan hanya bermain untuk menang—buat partner merasa aman untuk berkembang



Ada perbedaan antara winning-oriented dan relationship-oriented.



Kamu tentu boleh ingin menang.



Bahkan kompetisi adalah bagian menyenangkan dari olahraga.



Tetapi kalau kemenangan menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan, partner bisa merasa bahwa nilainya hanya ditentukan oleh performa.



Begitu ia bermain buruk, ia merasa menjadi beban.



Padahal dalam permainan amatir atau sosial, tujuan orang datang ke lapangan bisa sangat beragam.



Ada yang ingin kompetitif.



Ada yang ingin olahraga.



Ada yang ingin meningkatkan teknik.



Ada yang ingin bertemu teman.



Ada yang hanya ingin bersenang-senang setelah bekerja.



Partner yang baik mampu membaca konteks.



Kalau kamu bermain dengan orang yang sedang belajar, jangan membuatnya merasa sedang mengikuti ujian.



Jika ia melakukan kesalahan, bantu dia memahami permainan.



Jika ia belum percaya diri, beri kesempatan.



Jika ia ingin mencoba sesuatu yang baru, jangan langsung mematikan keberaniannya hanya karena kemungkinan gagal.



Lingkungan seperti ini menciptakan psychological safety—perasaan bahwa seseorang dapat mencoba, melakukan kesalahan, bertanya, dan belajar tanpa takut dipermalukan.



Dan menariknya, psychological safety bukan berarti tidak ada standar.



Kamu tetap bisa kompetitif.



Tetap bisa serius.



Tetap bisa mengejar kemenangan.



Tetapi kamu melakukannya tanpa membuat partner merasa bahwa satu kesalahan akan membuat dirinya kehilangan harga diri.



7. Setelah pertandingan, jangan hanya bertanya “menang atau kalah?”



Ada satu kebiasaan sederhana yang bisa membuatmu menjadi partner yang jauh lebih baik:



Evaluasi bersama.



Setelah pertandingan, jangan hanya melihat skor.



Coba tanyakan:



“Tadi menurut kamu gimana?”



Atau:



“Ada yang perlu kita ubah kalau main lagi?”



Pertanyaan seperti ini memberi ruang bagi partner untuk berbicara.



Mungkin ternyata ia merasa terlalu sering mengambil bola.



Mungkin ia bingung dengan komunikasi.



Mungkin ia merasa kalian terlalu cepat bermain agresif.



Mungkin justru ia merasa semuanya sudah nyaman.



Kamu tidak akan tahu kalau tidak bertanya.



Dan yang paling penting, jangan menjadikan evaluasi sebagai sesi menyalahkan.



Hindari:



“Tadi kamu banyak banget salah.”



Lebih baik:



“Menurut kamu, bagian mana yang paling susah tadi?”



Perbedaan kecil dalam bahasa bisa mengubah percakapan dari mencari siapa yang salah menjadi mencari apa yang bisa diperbaiki.



Itulah pola pikir yang membuat pasangan olahraga bisa berkembang bersama.



Pada akhirnya, partner yang baik bukan yang tidak pernah membuat kesalahan



Kamu tidak perlu menjadi pemain padel sempurna untuk menjadi partner yang menyenangkan.



Kamu bisa salah.



Kamu bisa kehilangan poin.



Kamu bisa salah mengambil bola.



Kamu bisa melakukan servis buruk.



Kamu bahkan bisa mengalami hari ketika permainanmu benar-benar berantakan.



Itu semua manusiawi.



Yang membedakan partner yang menyenangkan dan tidak menyenangkan sering kali bukan seberapa sedikit kesalahannya, tetapi bagaimana ia bersikap ketika kesalahan terjadi.



Partner yang baik membuatmu merasa:



“Kita menghadapi ini bersama.”



Bukan:



“Kalau gue salah, gue akan disalahkan.”



Ia memberikan ruang ketika kamu membutuhkan ruang.



Ia berbicara ketika komunikasi diperlukan.



Ia memberikan apresiasi.



Ia mampu mengontrol emosinya.



Ia tidak berusaha menjadi pahlawan sendirian.



Dan yang paling penting, ia membuat permainan terasa seperti kerja sama, bukan ujian.



Karena pada akhirnya, padel adalah olahraga berpasangan.



Kamu mungkin mengingat skor pertandingan.



Tetapi orang biasanya lebih lama mengingat bagaimana perasaan mereka ketika bermain bersamamu.



Jadi, jika kamu ingin menjadi partner padel yang baik, mulai dari tujuh hal sederhana:



Jangan cepat menyalahkan.

Komunikasikan dengan jelas.

Berikan apresiasi.

Berikan ruang kepada partner.

Kelola emosimu.

Ciptakan rasa aman untuk berkembang.

Dan evaluasi bersama setelah pertandingan.



Teknik membuatmu menjadi pemain yang lebih baik.



