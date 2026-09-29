Tidak Ingin Memiliki Hubungan yang Cepat Berakhir? Jauhkan 6 Pemikiran Toxic Ini Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki pemikiran toxic./Magnific/skawee
JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak selalu berakhir karena hilangnya cinta.
Kadang, dua orang masih saling menyayangi, tetapi hubungan mereka perlahan rusak karena cara berpikir yang keliru. Bukan karena ada satu masalah besar, melainkan karena ada pola kecil yang terus diulang: terlalu banyak curiga, takut ditinggalkan, menuntut pasangan selalu memahami, atau menganggap setiap konflik sebagai tanda bahwa hubungan tersebut sudah tidak layak dipertahankan.
Dalam psikologi hubungan, cara seseorang menafsirkan perilaku pasangannya dapat memengaruhi bagaimana ia merespons konflik dan kedekatan. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tetapi memberikan makna yang sangat berbeda.
Misalnya, pasangan belum membalas pesan selama beberapa jam.
Satu orang mungkin berpikir:
"Mungkin dia sedang sibuk."
Sementara orang lain berpikir:
"Dia sudah berubah. Dia pasti sudah tidak peduli lagi."
Situasinya sama. Namun pikiran yang berbeda menghasilkan emosi dan perilaku yang berbeda pula.
Karena itu, jika kamu ingin membangun hubungan yang lebih tahan lama, bukan hanya perilaku yang perlu diperhatikan. Cara berpikirmu tentang cinta, pasangan, konflik, dan dirimu sendiri juga perlu diperiksa.
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Jawa Pos
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