Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Senin, 28 September 2026 | 21.18 WIB

Sifat Toksik Berdasarkan Bulan Kelahiran, Mulai Januari sampai Desember, Bulan Apa Anda Lahir?

Ilustrasi, sifat toksik yang dimiliki seseorang. Magnific/ magnific.

JawaPos.com - Tidak selalu berarti jahat, sifat toksik kadang kala menandakan adanya luka batin yang belum pulih.

Sampai-sampai sifat toksik tertentu bisa dilihat dari bulan kelahiran, meski tidak selalu benar.

Dilansir JawaPos.com dari psych.whiz pada Kamis (24/9), berikut ini sifat toksik yang dibawa masing-masing bulan kelahiran.

Januari

Mereka yang lahir bulan Januari memiliki sifat toksik berupa keinginan untuk mengontrol.

Keinginan mereka begitu kuat untuk mengatur segala hal secara mendetail demi menghindari ketidakpastian.

Lucunya, mereka menyebut sifat ini sebagai sifat yang bertanggung jawab.

2. Februari

Menutup diri secara emosional, itulah sifat buruk yang dimiliki oleh mereka yang lahir bulan Februari.

Mereka menutup diri, bahkan sebelum ada orang yang sempat menyakitimu.

Tapi, anehnya, mereka mengharapkan orang lain bisa 'memahami' mereka tanpa perlu diberi tahu.

3. Maret

Sifat toksik dari mereka yang lahir bulan Maret adalah selalu memposisikan diri sebagai korban.

Saat keadaan memburuk, mereka terjebak dalam pikiran 'mengapa hal ini selalu terjadi padaku?', lalu berhenti mengambil tindakan.

4. April

Reaktif adalah sifat toksik mereka yang lahir April.

Maksudnya, mereka merasakan segala sesuatu secara intens, namun sering kali meledak-ledak sebelum sempat memahami emosi tersebut.

Berhati-hatilah, semangat yang membara seperti ini bisa saja dengan cepat berubah menjadi racun.

5. Mei

Mereka lebih memilih untuk tetap pada pendirian daripada mengakui kesalahan, karena bagi mereka sikap fleksibel terasa seperti sebuah kelemahan.

Dengan kata lain, keras kepala adalah sifat toksik mereka yang lahir di bulan Mei.

6. Juni

Selalu membuat orang lain merasa bersalah, itulah karakter orang yang lahir bulan Juni dan menjadi sifat toksik mereka.

Mereka mengungkapkan rasa sakit hati dengan cara membuat orang lain merasa seolah-olah orang lain yang mengecewakan mereka.

Padahal, kenyataannya tidak demikian.

7. Juli

Sifat toksik bulan kelahiran Juli adalah ketergantungan secara emosional.

Maksudnya, mereka sering kali kehilangan jati diri saat terlalu terikat dengan orang lain.

Lalu, merasa kesal karena orang lain tidak memahami siapa diri mereka yang sebenarnya.

8. Agustus

Harus selalu merasa benar, itu sifat toksik dari bulan kelahiran Agustus.

Mereka terus berdebat, membela diri, dan mendominasi pembicaraan, bahkan ketika hal itu harus mengorbankan kedekatan emosional dengan seseorang.

9. September

Bulan kelahiran September membawa sifat toksik berupa kritik yang berkedok bantuan.

Maksudnya, mereka berusaha memperbaiki orang lain, namun mereka tidak menerima orang tersebut di hatinya.

Lucunya, mereka sebut itu cinta.

10. Oktober

Mereka yang bulan kelahirannya Oktober memiliki kemampuan manipulasi emosional yang halus dan itu menjadi sifat toksik mereka.

Mereka menahan diri untuk tidak memberikan kasih sayang, pujian, atau kehadiran demi mendapatkan apa yang mereka inginkan.

11. November

Trust issues atau masalah kepercayaan menjadi sifat toksik bulan kelahiran November.

Mereka berasumsi kalau setiap orang memiliki agenda tersembunyi.

 
Padahal asumsi tersebut justru menjauhkan orang-orang yang sebenarnya peduli pada mereka.

12. Desember

Terakhir, sifat toksik dari bulan kelahiran Desember adalah pelarian.

Mereka menghindari tanggung jawab dengan terus mengejar sensasi, ide, atau sosok baru berikutnya.

Sementara itu, mereka mengabaikan momen saat ini begitu saja.

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
4 Bulan Kelahiran yang Selalu Merasa Gagal dan Tertinggal Meski Banyak Pencapaian yang Berhasil - Image
Zodiak

4 Bulan Kelahiran yang Selalu Merasa Gagal dan Tertinggal Meski Banyak Pencapaian yang Berhasil

Rabu, 26 Agustus 2026 | 17.43 WIB

3 Bulan Kelahiran yang Tidak Pernah Melakukan Segala Sesuatu Setengah-Setengah, Mereka Selalu Total - Image
Zodiak

3 Bulan Kelahiran yang Tidak Pernah Melakukan Segala Sesuatu Setengah-Setengah, Mereka Selalu Total

Minggu, 23 Agustus 2026 | 14.18 WIB

Saat SpaceX Rugi Hampir Rp10 Triliun, Elon Musk Justru Ungkap Rencana Pabrik Satelit di Bulan - Image
Internasional

Saat SpaceX Rugi Hampir Rp10 Triliun, Elon Musk Justru Ungkap Rencana Pabrik Satelit di Bulan

Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.42 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore