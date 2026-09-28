Sifat Toksik Berdasarkan Bulan Kelahiran, Mulai Januari sampai Desember, Bulan Apa Anda Lahir?

JawaPos.com - Tidak selalu berarti jahat, sifat toksik kadang kala menandakan adanya luka batin yang belum pulih.



Sampai-sampai sifat toksik tertentu bisa dilihat dari bulan kelahiran, meski tidak selalu benar.



Dilansir JawaPos.com dari psych.whiz pada Kamis (24/9), berikut ini sifat toksik yang dibawa masing-masing bulan kelahiran.



Januari



Mereka yang lahir bulan Januari memiliki sifat toksik berupa keinginan untuk mengontrol.



Keinginan mereka begitu kuat untuk mengatur segala hal secara mendetail demi menghindari ketidakpastian.



Lucunya, mereka menyebut sifat ini sebagai sifat yang bertanggung jawab.



2. Februari



Menutup diri secara emosional, itulah sifat buruk yang dimiliki oleh mereka yang lahir bulan Februari.



Mereka menutup diri, bahkan sebelum ada orang yang sempat menyakitimu.



Tapi, anehnya, mereka mengharapkan orang lain bisa 'memahami' mereka tanpa perlu diberi tahu.



3. Maret



Sifat toksik dari mereka yang lahir bulan Maret adalah selalu memposisikan diri sebagai korban.



Saat keadaan memburuk, mereka terjebak dalam pikiran 'mengapa hal ini selalu terjadi padaku?', lalu berhenti mengambil tindakan.



4. April



Reaktif adalah sifat toksik mereka yang lahir April.



Maksudnya, mereka merasakan segala sesuatu secara intens, namun sering kali meledak-ledak sebelum sempat memahami emosi tersebut.



Berhati-hatilah, semangat yang membara seperti ini bisa saja dengan cepat berubah menjadi racun.



5. Mei



Mereka lebih memilih untuk tetap pada pendirian daripada mengakui kesalahan, karena bagi mereka sikap fleksibel terasa seperti sebuah kelemahan.



Dengan kata lain, keras kepala adalah sifat toksik mereka yang lahir di bulan Mei.



6. Juni



Selalu membuat orang lain merasa bersalah, itulah karakter orang yang lahir bulan Juni dan menjadi sifat toksik mereka.



Mereka mengungkapkan rasa sakit hati dengan cara membuat orang lain merasa seolah-olah orang lain yang mengecewakan mereka.



Padahal, kenyataannya tidak demikian.



7. Juli



Sifat toksik bulan kelahiran Juli adalah ketergantungan secara emosional.



Maksudnya, mereka sering kali kehilangan jati diri saat terlalu terikat dengan orang lain.



Lalu, merasa kesal karena orang lain tidak memahami siapa diri mereka yang sebenarnya.



8. Agustus



Harus selalu merasa benar, itu sifat toksik dari bulan kelahiran Agustus.



Mereka terus berdebat, membela diri, dan mendominasi pembicaraan, bahkan ketika hal itu harus mengorbankan kedekatan emosional dengan seseorang.



9. September



Bulan kelahiran September membawa sifat toksik berupa kritik yang berkedok bantuan.



Maksudnya, mereka berusaha memperbaiki orang lain, namun mereka tidak menerima orang tersebut di hatinya.



Lucunya, mereka sebut itu cinta.



10. Oktober



Mereka yang bulan kelahirannya Oktober memiliki kemampuan manipulasi emosional yang halus dan itu menjadi sifat toksik mereka.



Mereka menahan diri untuk tidak memberikan kasih sayang, pujian, atau kehadiran demi mendapatkan apa yang mereka inginkan.



11. November



Trust issues atau masalah kepercayaan menjadi sifat toksik bulan kelahiran November.



Mereka berasumsi kalau setiap orang memiliki agenda tersembunyi.