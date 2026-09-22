6 Hal Lain yang Dapat Kita Pelajari dari Istilah “Love Is Blind” Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang mempelajari makna lain dari love is blind./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Istilah “love is blind” atau cinta itu buta sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasanya menggunakannya untuk menggambarkan seseorang yang sedang jatuh cinta sampai tidak lagi mampu melihat kekurangan pasangannya. Ada orang yang tetap bertahan meskipun hubungan tersebut sebenarnya penuh masalah. Ada pula yang begitu mengagumi seseorang sampai tanda-tanda yang sebelumnya dianggap sebagai red flag tiba-tiba terlihat seperti sesuatu yang bisa dimaklumi.
Namun, jika dilihat dari perspektif psikologi, “cinta itu buta” sebenarnya tidak sesederhana seseorang kehilangan kemampuan berpikir karena jatuh cinta.
Cinta dapat memengaruhi cara kita memperhatikan informasi, menafsirkan perilaku pasangan, mengingat pengalaman, hingga mengambil keputusan. Ketika seseorang memiliki perasaan yang kuat, otak dan pikiran tidak selalu bekerja seperti ketika kita menilai orang lain secara netral.
Karena itu, istilah love is blind dapat menjadi pintu masuk untuk memahami sejumlah fenomena psikologis yang menarik.
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), terdapat enam hal lain yang dapat kita pelajari dari konsep tersebut.
1. Cinta Dapat Membuat Kita Lebih Fokus pada Hal yang Kita Sukai
Ketika menyukai seseorang, perhatian kita cenderung tertarik pada berbagai hal yang memperkuat ketertarikan tersebut.
Misalnya, seseorang mungkin menyadari bahwa pasangannya memiliki kebiasaan yang sebenarnya mengganggu. Namun, pada saat yang sama, ia lebih banyak mengingat bagaimana pasangannya selalu mendengarkan cerita, membuatnya tertawa, atau memberikan dukungan ketika sedang mengalami masalah.
Bukan berarti orang tersebut benar-benar tidak melihat kekurangan pasangannya. Bisa saja ia melihatnya, tetapi kekurangan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang sama besar seperti hal-hal positif.
Dalam psikologi, perhatian merupakan salah satu bagian penting dalam bagaimana manusia membangun pengalaman subjektif. Kita tidak memproses seluruh informasi yang tersedia dengan bobot yang sama. Apa yang menjadi pusat perhatian dapat memengaruhi bagaimana kita memahami seseorang secara keseluruhan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang
Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022