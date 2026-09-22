6 Hal Lain yang Dapat Kita Pelajari dari Istilah “Love Is Blind” Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Istilah “love is blind” atau cinta itu buta sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasanya menggunakannya untuk menggambarkan seseorang yang sedang jatuh cinta sampai tidak lagi mampu melihat kekurangan pasangannya. Ada orang yang tetap bertahan meskipun hubungan tersebut sebenarnya penuh masalah. Ada pula yang begitu mengagumi seseorang sampai tanda-tanda yang sebelumnya dianggap sebagai red flag tiba-tiba terlihat seperti sesuatu yang bisa dimaklumi.

Namun, jika dilihat dari perspektif psikologi, “cinta itu buta” sebenarnya tidak sesederhana seseorang kehilangan kemampuan berpikir karena jatuh cinta.

Cinta dapat memengaruhi cara kita memperhatikan informasi, menafsirkan perilaku pasangan, mengingat pengalaman, hingga mengambil keputusan. Ketika seseorang memiliki perasaan yang kuat, otak dan pikiran tidak selalu bekerja seperti ketika kita menilai orang lain secara netral.

Karena itu, istilah love is blind dapat menjadi pintu masuk untuk memahami sejumlah fenomena psikologis yang menarik.

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (22/9), terdapat enam hal lain yang dapat kita pelajari dari konsep tersebut.

1. Cinta Dapat Membuat Kita Lebih Fokus pada Hal yang Kita Sukai

Ketika menyukai seseorang, perhatian kita cenderung tertarik pada berbagai hal yang memperkuat ketertarikan tersebut.

Misalnya, seseorang mungkin menyadari bahwa pasangannya memiliki kebiasaan yang sebenarnya mengganggu. Namun, pada saat yang sama, ia lebih banyak mengingat bagaimana pasangannya selalu mendengarkan cerita, membuatnya tertawa, atau memberikan dukungan ketika sedang mengalami masalah.

Bukan berarti orang tersebut benar-benar tidak melihat kekurangan pasangannya. Bisa saja ia melihatnya, tetapi kekurangan tersebut tidak mendapatkan perhatian yang sama besar seperti hal-hal positif.