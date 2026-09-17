7 Strategi untuk Menghentikan Kebiasaan yang Memicu Kekambuhan Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang berusaha menghentikan kebiasaan buruk / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Kekambuhan sering kali dianggap sebagai tanda bahwa seseorang gagal mempertahankan perubahan yang sudah dibangun. Padahal, dalam psikologi, kekambuhan dapat dipahami sebagai bagian dari proses perubahan perilaku yang kompleks. Seseorang bisa saja sudah berusaha keras meninggalkan suatu kebiasaan, tetapi kemudian kembali melakukannya ketika menghadapi stres, lingkungan tertentu, emosi yang intens, atau situasi yang mengingatkan pada pola lama.

Karena itu, menghentikan kebiasaan yang memicu kekambuhan bukan sekadar soal memiliki kemauan yang kuat. Yang lebih penting adalah memahami mengapa kebiasaan tersebut muncul, apa yang menjadi pemicunya, dan bagaimana menciptakan respons baru ketika pemicu itu datang.



Kebiasaan terbentuk melalui pengulangan. Otak belajar menghubungkan situasi tertentu dengan respons tertentu karena respons tersebut pernah memberikan manfaat, misalnya rasa nyaman, pengalihan perhatian, kesenangan, atau pengurangan ketegangan. Masalahnya, respons yang awalnya terasa membantu bisa berubah menjadi pola yang sulit dihentikan.



Kabar baiknya, pola tersebut dapat diubah.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (17/9), terdapat tujuh strategi psikologis yang dapat membantu seseorang memutus kebiasaan yang berpotensi memicu kekambuhan.



1. Kenali Pemicu Sebelum Mencoba Mengubah Perilaku



Langkah pertama bukan langsung melawan kebiasaan, melainkan memahami kapan dan mengapa kebiasaan itu muncul.



Dalam pendekatan psikologi perilaku, suatu perilaku biasanya tidak muncul secara acak. Ada kondisi atau rangsangan tertentu yang mendahuluinya. Pemicu dapat berasal dari lingkungan, pikiran, emosi, maupun kondisi fisik.



Misalnya:



merasa stres setelah bekerja;

mengalami konflik dengan pasangan atau keluarga;

merasa kesepian;

berada di tempat yang mengingatkan pada kebiasaan lama;

bertemu orang tertentu;

merasa bosan;

kurang tidur;

mengalami kegagalan atau penolakan;

mendapatkan tekanan pekerjaan;

melihat benda, tempat, atau aktivitas yang berkaitan dengan kebiasaan tersebut.



Salah satu cara sederhana untuk mengenali pemicu adalah menggunakan pola:



Situasi → Pikiran/Perasaan → Dorongan → Perilaku → Akibat



Contohnya:



Pulang kerja dalam keadaan lelah → merasa tertekan → muncul keinginan melakukan kebiasaan lama → melakukannya → merasa lega sementara.



Dengan mencatat pola tersebut selama beberapa hari atau minggu, seseorang dapat mulai melihat hubungan yang sebelumnya tidak disadari.



Hal ini penting karena kita sering kali berusaha menghentikan perilaku tanpa menyentuh penyebab yang membuat perilaku tersebut berulang.



Jangan hanya bertanya, "Mengapa saya melakukan ini?"



Cobalah bertanya lebih spesifik:



"Apa yang biasanya terjadi beberapa menit atau beberapa jam sebelum saya melakukannya?"



Pertanyaan tersebut membantu menggeser perhatian dari menyalahkan diri sendiri menuju pengamatan terhadap pola.



Tujuannya bukan mencari alasan untuk membenarkan kebiasaan, melainkan menemukan titik intervensi.



Jika pemicu sudah diketahui, seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu sebelum kebiasaan lama mengambil alih.



2. Ubah Lingkungan, Bukan Hanya Mengandalkan Kemauan



Banyak orang menganggap perubahan perilaku terutama bergantung pada disiplin. Padahal, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku manusia.



Jika seseorang terus-menerus berada di lingkungan yang memunculkan isyarat terkait kebiasaan lama, mempertahankan perubahan bisa menjadi jauh lebih sulit.



Karena itu, salah satu strategi yang efektif adalah mengurangi paparan terhadap pemicu yang sebenarnya dapat dihindari.



Misalnya, seseorang yang ingin menghentikan kebiasaan tertentu mungkin perlu:



menghindari tempat yang sangat kuat memunculkan dorongan;

menghapus akses mudah terhadap benda yang berkaitan dengan kebiasaan;

mengubah rutinitas yang selama ini selalu diikuti perilaku lama;

mengurangi interaksi dengan situasi yang mendorong perilaku tersebut;

mengatur ulang ruang kerja atau kamar;

mengganti aktivitas pada waktu yang biasanya menjadi periode berisiko.



Prinsip sederhananya adalah:



Buat kebiasaan lama lebih sulit dilakukan dan kebiasaan baru lebih mudah dilakukan.



Sebagai contoh, jika seseorang biasanya melakukan kebiasaan tertentu ketika sendirian di kamar pada malam hari, perubahan lingkungan dapat berupa menghabiskan waktu di ruang bersama, membaca buku, melakukan aktivitas fisik ringan, atau membuat rutinitas sebelum tidur yang berbeda.



Perubahan kecil pada lingkungan dapat mengurangi jumlah keputusan yang harus dibuat.



Ini penting karena ketika seseorang sedang lelah, stres, atau emosional, kemampuan untuk mengandalkan kontrol diri secara terus-menerus dapat terasa lebih berat.



Jangan berusaha menghindari semua pemicu selamanya



Menghindari situasi berisiko dapat menjadi strategi awal yang berguna, tetapi tidak selalu realistis untuk jangka panjang.



Ada situasi tertentu yang memang tidak bisa dihindari.



Karena itu, tujuan akhirnya bukan sekadar hidup tanpa pernah bertemu pemicu, melainkan membangun kemampuan untuk menghadapi pemicu tanpa kembali ke perilaku lama.



3. Ganti Kebiasaan Lama dengan Respons Pengganti



Menghilangkan suatu kebiasaan tanpa menyediakan alternatif sering kali membuat perubahan terasa sangat sulit.



Alasannya sederhana: kebiasaan lama mungkin memiliki fungsi tertentu.



Seseorang mungkin melakukan perilaku tertentu untuk:



meredakan stres;

mendapatkan stimulasi;

mengurangi rasa bosan;

menghindari emosi tidak nyaman;

mendapatkan rasa nyaman;

melarikan diri sementara dari masalah;

mendapatkan koneksi sosial.



Jika fungsi tersebut tetap ada tetapi perilakunya tiba-tiba dihilangkan, otak masih akan mencari cara untuk mendapatkan efek yang sama.



Karena itu, strategi yang lebih konstruktif adalah mencari perilaku pengganti yang lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan yang mendasarinya.



Misalnya:



Pemicu Kebiasaan lama Respons pengganti

Stres Kembali ke kebiasaan lama Jalan kaki, latihan pernapasan, berbicara dengan orang tepercaya

Bosan Melakukan perilaku impulsif Olahraga, membaca, aktivitas kreatif

Kesepian Mencari pelarian Menghubungi teman atau keluarga

Marah Bereaksi secara impulsif Menjauh sementara dan menenangkan diri

Sulit tidur Kembali ke rutinitas lama Rutinitas tidur yang konsisten



Kuncinya adalah memilih pengganti yang realistis.



Tidak perlu mencari aktivitas yang sempurna. Yang penting aktivitas tersebut dapat dilakukan ketika dorongan muncul.



Semakin sederhana respons alternatif, semakin besar kemungkinan seseorang benar-benar menggunakannya.



4. Gunakan Teknik "Tunda, Jangan Langsung Menyerah"



Ketika dorongan muncul, seseorang sering merasa harus segera mengambil keputusan.



Pikiran dapat berbunyi:



"Saya harus melakukannya sekarang."



Padahal, dorongan tidak selalu bertahan pada tingkat intensitas yang sama.



Salah satu strategi yang dapat dicoba adalah menunda respons.



Alih-alih mengatakan:



"Saya tidak boleh melakukan ini lagi selamanya."



cobalah mengatakan:



"Saya akan menunggu 10 atau 15 menit sebelum mengambil keputusan."



Selama periode tersebut, lakukan aktivitas lain.



Misalnya:



keluar dari ruangan;

minum air;

berjalan sebentar;

menarik napas secara perlahan;

menghubungi seseorang;

mandi;

melakukan pekerjaan rumah;

mengalihkan perhatian ke aktivitas yang membutuhkan konsentrasi.



Tujuan teknik ini bukan berpura-pura bahwa dorongan tersebut tidak ada.



Sebaliknya, seseorang belajar bahwa:



dorongan dapat muncul tanpa harus langsung diikuti tindakan.



Kemampuan tersebut sangat penting dalam perubahan kebiasaan.



Seiring waktu, seseorang dapat mulai mengenali bahwa antara "munculnya dorongan" dan "melakukan perilaku" sebenarnya terdapat ruang untuk memilih.



5. Belajar Mengelola Emosi yang Sering Menjadi Pemicu



Kebiasaan tertentu tidak selalu dipicu oleh benda atau tempat. Kadang-kadang pemicunya adalah emosi.



Stres, kecemasan, kemarahan, kesedihan, rasa malu, kesepian, dan frustrasi dapat meningkatkan dorongan untuk kembali ke pola perilaku lama.



Inilah sebabnya mengapa perubahan kebiasaan sering kali membutuhkan kemampuan regulasi emosi.



Regulasi emosi bukan berarti seseorang harus selalu tenang atau positif.



Sebaliknya, regulasi emosi berarti mampu:



mengenali emosi;

memahami bahwa emosi tersebut sedang muncul;

memberi ruang untuk merasakan emosi;

memilih respons yang tidak memperburuk keadaan.



Contohnya, ketika merasa sangat marah, seseorang dapat belajar mengatakan:



"Saya sedang marah. Saya tidak perlu mengambil keputusan sekarang."



Kemudian ia dapat mengambil jeda sebelum bertindak.



Teknik sederhana seperti pernapasan perlahan, grounding, olahraga ringan, journaling, meditasi, atau berbicara dengan orang yang dipercaya dapat menjadi bagian dari strategi regulasi emosi.



Yang juga penting adalah mengembangkan kemampuan untuk menoleransi ketidaknyamanan.



Tidak semua perasaan tidak nyaman harus segera dihilangkan.



Kadang-kadang kita justru menjadi lebih kuat ketika belajar bahwa rasa tidak nyaman bisa muncul, bertahan untuk sementara, kemudian berubah dengan sendirinya.



6. Ubah Cara Berbicara kepada Diri Sendiri Setelah Terjadi Kesalahan



Salah satu faktor yang dapat memperburuk kekambuhan adalah pola pikir:



"Saya sudah gagal. Sekalian saja."



Satu kesalahan kemudian berubah menjadi serangkaian perilaku lama.



Dalam konteks perubahan perilaku, penting membedakan antara terpeleset dan kembali sepenuhnya ke pola lama.



Satu kejadian tidak otomatis menghapus semua kemajuan sebelumnya.



Jika seseorang mengalami kekambuhan, respons yang lebih membantu adalah melakukan evaluasi:



Apa yang terjadi?

Apa pemicunya?

Apa yang saya rasakan sebelum kejadian?

Apa yang sebenarnya saya butuhkan saat itu?

Apa yang bisa saya lakukan berbeda lain kali?

Dukungan apa yang saya perlukan?



Bandingkan dua cara berpikir berikut.



Pola pertama:



"Saya gagal. Berarti semua usaha saya sia-sia."



Pola kedua:



"Saya mengalami kemunduran. Saya perlu memahami apa yang memicunya dan memperbaiki strategi."



Pola kedua tidak berarti mengabaikan kesalahan. Justru sebaliknya, seseorang tetap bertanggung jawab tetapi menggunakan kejadian tersebut sebagai informasi.



Perubahan perilaku jarang berjalan lurus.



Ada hari ketika seseorang merasa sangat kuat. Ada pula hari ketika dorongan terasa jauh lebih sulit dikendalikan.



Yang penting adalah tidak mengubah satu kejadian menjadi alasan untuk berhenti berusaha.



7. Bangun Sistem Dukungan dan Jangan Mengandalkan Diri Sendiri Sepenuhnya



Perubahan kebiasaan menjadi jauh lebih sulit ketika seseorang mencoba melakukannya sendirian.



Dukungan sosial dapat membantu seseorang menghadapi situasi sulit, mendapatkan perspektif baru, dan mempertahankan komitmen terhadap perubahan.



Dukungan dapat berasal dari:



pasangan;

keluarga;

teman yang dipercaya;

kelompok dukungan;

konselor;

psikolog;

dokter atau tenaga kesehatan;

komunitas yang memiliki tujuan pemulihan yang sama.



Meminta bantuan bukan berarti seseorang lemah.



Justru, mengetahui kapan membutuhkan dukungan merupakan bagian dari keterampilan menghadapi masalah.



Buat rencana untuk situasi berisiko tinggi



Salah satu cara praktis adalah membuat rencana jika-maka.



Contohnya:



"Jika saya merasa dorongan mulai meningkat, maka saya akan meninggalkan situasi tersebut dan menghubungi orang yang sudah saya tentukan."



Atau:



"Jika saya mengalami stres berat setelah bekerja, maka saya akan berjalan selama 15 menit sebelum melakukan aktivitas lain."



Rencana seperti ini membantu mengurangi kebutuhan untuk berpikir panjang ketika sedang berada dalam situasi emosional.



Semakin spesifik rencananya, semakin mudah diterapkan.



Mengapa Kebiasaan Lama Bisa Terasa Sulit Dihentikan?



Untuk memahami kekambuhan, kita perlu memahami bagaimana kebiasaan bekerja.



Secara sederhana, banyak kebiasaan dapat digambarkan sebagai rangkaian:



Pemicu → Dorongan → Perilaku → Konsekuensi



Misalnya:



Stres → ingin merasa lega → melakukan kebiasaan tertentu → merasa lebih tenang untuk sementara.



Masalahnya, otak dapat belajar bahwa perilaku tersebut merupakan cara cepat untuk mendapatkan konsekuensi yang diinginkan.



Jika pola itu terjadi berulang kali, hubungan antara pemicu dan respons dapat menjadi semakin otomatis.



Karena itu, menghentikan kebiasaan bukan hanya tentang mengatakan "tidak".



Seseorang perlu mengubah satu atau beberapa bagian dari rangkaian tersebut.



Misalnya:



Pemicu tetap ada → respons baru → konsekuensi yang lebih sehat.



Inilah alasan mengapa strategi seperti perubahan lingkungan, respons pengganti, penundaan, dan regulasi emosi dapat bekerja secara bersama-sama.



Buat "Rencana Anti-Kambuh" yang Konkret



Mengetahui strategi secara teori belum tentu cukup. Strategi akan lebih berguna jika diterjemahkan menjadi rencana yang jelas.



Cobalah membuat tabel sederhana berikut:



Pertanyaan Jawaban

Apa kebiasaan yang ingin saya ubah? ...

Apa tiga pemicu utama saya? ...

Kapan risiko paling tinggi? ...

Apa tanda awal bahwa dorongan mulai muncul? ...

Apa aktivitas pengganti saya? ...

Siapa yang dapat saya hubungi? ...

Apa yang akan saya lakukan jika terpeleset? ...



Contohnya:



Pemicu utama: stres setelah bekerja.



Tanda awal: mulai gelisah dan mencari alasan untuk kembali ke kebiasaan lama.



Respons: keluar berjalan selama 10–15 menit.



Dukungan: menghubungi teman yang dipercaya.



Jika terpeleset: berhenti secepat mungkin, mencatat pemicunya, kemudian kembali ke rencana tanpa menunggu hari berikutnya.



Rencana seperti ini membuat perubahan menjadi lebih konkret.



Kekambuhan Bukan Berarti Semua Kemajuan Hilang



Salah satu kesalahan paling umum dalam proses perubahan adalah menganggap kekambuhan sebagai bukti bahwa seseorang tidak mampu berubah.



Padahal, satu kejadian tidak menghapus keterampilan, pengalaman, dan kemajuan yang telah diperoleh sebelumnya.



Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah kekambuhan.



Jika seseorang dapat mengidentifikasi pemicu, memahami kondisi yang menyertainya, dan memperbaiki strategi, kejadian tersebut dapat menjadi sumber pembelajaran.



Pertanyaan yang lebih berguna bukan:



"Mengapa saya selalu gagal?"



melainkan:



"Apa yang dapat saya pelajari dari kejadian ini agar saya lebih siap menghadapi situasi serupa?"



Perubahan yang berkelanjutan biasanya membutuhkan kombinasi antara kesadaran diri, strategi praktis, dukungan sosial, dan kesediaan untuk mengevaluasi pendekatan ketika strategi lama tidak cukup.



Kapan Sebaiknya Mencari Bantuan Profesional?



Jika kebiasaan yang dimaksud berkaitan dengan penggunaan zat, perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang lain, gangguan makan, perjudian, perilaku kompulsif, atau masalah psikologis yang berat, dukungan profesional sangat dianjurkan.



Psikolog, psikiater, dokter, atau tenaga kesehatan terkait dapat membantu mengidentifikasi faktor yang mempertahankan pola tersebut dan menentukan bentuk bantuan yang sesuai.



Terutama jika kekambuhan sudah terjadi berulang kali, sulit dikendalikan, menimbulkan masalah dalam pekerjaan atau hubungan, atau membuat seseorang merasa tidak mampu mengatasinya sendiri.



Mencari bantuan tidak harus menunggu sampai kondisi menjadi sangat buruk.



Kesimpulan



Menghentikan kebiasaan yang memicu kekambuhan bukan hanya persoalan kemauan. Kebiasaan biasanya memiliki pemicu, fungsi, dan pola yang dapat dipelajari.



Tujuh strategi yang dapat membantu adalah:



Mengenali pemicu sebelum mengubah perilaku.

Mengubah lingkungan agar paparan terhadap pemicu berkurang.

Mengganti kebiasaan lama dengan respons alternatif.

Menunda respons ketika dorongan muncul.

Meningkatkan kemampuan regulasi emosi.

Menghindari pola pikir "sudah gagal, sekalian saja" setelah terpeleset.

Membangun sistem dukungan dan rencana menghadapi situasi berisiko.



Perubahan tidak harus sempurna untuk menjadi berarti. Yang penting adalah membangun kemampuan untuk mengenali pola, menciptakan jeda sebelum bertindak, dan kembali ke arah yang diinginkan setelah mengalami kemunduran.



