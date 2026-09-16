Sisi Gelap Kepribadian seperti Sifat Dark Triad, Ternyata Berkaitan dengan Kreativitas, Ini Studinya

Ilustrasi seseorang dengan sifat kepribadian gelap yang dikaitkan dengan gaya berpikir mandiri dan pencapaian kreatif / Foto: (PsyPost)
JawaPos.com — Sifat kepribadian yang selama ini dianggap tidak menyenangkan ternyata memiliki kaitan dengan pencapaian kreatif.
Studi terbaru menemukan bahwa orang dengan tingkat Machiavellianisme, psikopati, dan narsisme yang lebih tinggi cenderung menggunakan pola berpikir yang lebih mandiri dan analitis.
Pola kognitif ini diduga menjadi penghubung antara sifat kepribadian tersebut dan keberhasilan dalam menghasilkan karya kreatif.
Studi yang diterbitkan dalam Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts itu menyoroti konsep field independence, yakni gaya kognitif yang membuat seseorang lebih mampu memisahkan informasi penting dari latar belakang yang kompleks serta tidak terlalu bergantung pada petunjuk sosial atau penilaian orang lain.
Dilansir dari PsyPost, Rabu (16/9/2026), penelitian yang dipimpin Marco Giancola dari Department of Biotechnological and Applied Clinical Sciences, University of L’Aquila, Italia, berangkat dari temuan sebelumnya bahwa sifat Dark Triad dapat berkaitan dengan pencapaian kreatif. Dark Triad mencakup Machiavellianisme, psikopati, dan narsisme.
Machiavellianisme ditandai kecenderungan manipulatif, sinis, dan strategis. Psikopati berkaitan dengan impulsivitas, pencarian sensasi, serta rendahnya empati dan rasa bersalah. Sementara itu, narsisme mencakup rasa penting diri yang berlebihan, kebutuhan akan pengakuan, dan perasaan berhak mendapat perlakuan khusus.
Meski memiliki konotasi negatif, ketiga sifat tersebut hadir dalam kadar berbeda pada populasi umum. Penelitian sebelumnya bahkan menemukan kaitan kecil antara perilaku kreatif dan narsisme serta Machiavellianisme.
Meta-analisis pada 2021 juga menunjukkan hubungan positif kecil tersebut, sementara penelitian lain yang dilaporkan PsyPost pada tahun yang sama menemukan peran Dark Triad dalam menghasilkan gagasan baru yang dalam kondisi tertentu bahkan dapat bersifat merugikan.
“Banyak penelitian tentang kreativitas berfokus pada sisi positifnya, terutama keterbukaan terhadap pengalaman, kecerdasan, dan divergent thinking,” kata Giancola kepada PsyPost.
Menurut Giancola, faktor-faktor yang sudah dikenal itu hanya menjelaskan sebagian perbedaan pencapaian kreatif di dunia nyata. Karena itu, ia ingin mengetahui bukan hanya apakah Dark Triad berkaitan dengan kreativitas, tetapi bagaimana hubungan itu muncul melalui cara seseorang memproses informasi.
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