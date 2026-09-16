Jika Kamu Sedang Membangun Kepercayaan Diri, Lakukan 9 Kebiasaan Harian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membangun kepercayaan diri / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Kepercayaan diri sering kali terlihat seperti sesuatu yang dimiliki seseorang sejak lahir. Kita melihat orang yang berani berbicara di depan banyak orang, mampu menyampaikan pendapat tanpa ragu, atau tetap tenang ketika menghadapi kritik, lalu berpikir, “Dia memang punya rasa percaya diri yang tinggi.”

Padahal, psikologi menunjukkan bahwa kepercayaan diri bukan sekadar sifat bawaan. Cara seseorang memandang dirinya, menilai kemampuannya, menghadapi kegagalan, dan merespons pengalaman sehari-hari dapat memengaruhi seberapa yakin ia terhadap dirinya sendiri.



Itulah mengapa membangun kepercayaan diri tidak harus dimulai dari perubahan besar.



Justru, perubahan kecil yang dilakukan berulang kali dapat membantu seseorang membentuk pengalaman baru: “Ternyata aku mampu.”



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (16/9), jika saat ini kamu sedang merasa kurang percaya diri, terlalu sering meragukan diri sendiri, takut melakukan kesalahan, atau cenderung membandingkan diri dengan orang lain, cobalah membangun beberapa kebiasaan sederhana berikut.



1. Mulai hari dengan satu hal yang bisa kamu kendalikan



Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang ingin meningkatkan kepercayaan diri adalah menetapkan target yang terlalu besar.



Misalnya:



“Mulai besok aku harus menjadi orang yang sangat percaya diri.”



Masalahnya, target seperti ini terlalu abstrak. Kamu tidak tahu kapan target tersebut benar-benar tercapai.



Sebaliknya, psikologi perilaku menunjukkan pentingnya memecah perubahan menjadi tindakan yang konkret dan dapat dilakukan.



Setiap pagi, pilih satu hal sederhana yang sepenuhnya berada dalam kendalimu.



Misalnya:



merapikan tempat tidur,

menyelesaikan satu tugas penting,

berolahraga selama 10 menit,

membaca beberapa halaman buku,

membalas satu pesan yang selama ini tertunda,

atau menyelesaikan pekerjaan sebelum membuka media sosial.



Mengapa hal kecil seperti ini penting?



Karena kepercayaan diri tidak hanya muncul dari kata-kata positif. Kepercayaan diri juga dapat berkembang dari pengalaman bahwa kamu mampu menetapkan sesuatu dan kemudian melakukannya.



Setiap kali kamu memenuhi komitmen kecil kepada diri sendiri, kamu memberikan bukti bahwa dirimu dapat dipercaya.



Dan semakin sering hal itu terjadi, semakin kuat kemungkinan munculnya keyakinan:



“Aku memang bisa mengandalkan diriku sendiri.”



Tidak perlu spektakuler.



Yang penting konsisten.



2. Berhenti berbicara kepada diri sendiri seperti musuh



Perhatikan cara kamu berbicara kepada diri sendiri ketika melakukan kesalahan.



Ketika lupa sesuatu, apakah kamu berkata:



“Aku memang bodoh.”



Ketika gagal, apakah kamu berpikir:



“Aku selalu gagal.”



Ketika melakukan sesuatu dengan kurang sempurna:



“Kenapa aku selalu seperti ini?”



Jika iya, mungkin masalahnya bukan hanya pada kejadian tersebut, tetapi juga pada cara kamu menafsirkan kejadian itu.



Dalam psikologi kognitif, pikiran dapat memengaruhi emosi dan perilaku. Cara kita memberikan makna terhadap sebuah peristiwa dapat membuat kegagalan terasa sebagai bukti bahwa kita tidak mampu—atau sebagai informasi yang bisa digunakan untuk berkembang.



Karena itu, cobalah mengganti kritik yang terlalu keras dengan evaluasi yang lebih realistis.



Bukan:



“Aku gagal karena aku tidak mampu.”



Tetapi:



“Cara yang aku gunakan belum berhasil. Apa yang bisa aku perbaiki?”



Bukan:



“Aku selalu gugup.”



Tetapi:



“Aku masih gugup dalam situasi tertentu, tetapi aku bisa belajar mengelolanya.”



Perbedaannya terlihat kecil, tetapi cara berpikir seperti ini membantu memisahkan perilaku atau hasil tertentu dari nilai dirimu sebagai manusia.



Kamu boleh melakukan kesalahan tanpa menyimpulkan bahwa dirimu adalah sebuah kegagalan.



3. Lakukan satu hal yang sedikit membuatmu tidak nyaman



Kepercayaan diri sering kali tidak muncul sebelum kita bertindak.



Justru, dalam banyak situasi, rasa percaya diri berkembang setelah kita berani bertindak.



Karena itu, salah satu kebiasaan yang dapat kamu coba adalah melakukan satu tindakan kecil setiap hari yang sedikit berada di luar zona nyaman.



Tidak harus sesuatu yang ekstrem.



Contohnya:



mengemukakan pendapat dalam rapat,

menyapa orang baru,

bertanya ketika tidak memahami sesuatu,

menelepon seseorang daripada terus menunda,

mengatakan “tidak” pada permintaan yang tidak bisa kamu penuhi,

mengunggah karya yang sudah kamu kerjakan,

atau berbicara lebih jelas ketika menyampaikan pendapat.



Tujuannya bukan membuatmu merasa nyaman setiap saat.



Tujuannya adalah memberikan pengalaman kepada otak bahwa rasa gugup tidak selalu berarti bahaya.



Bayangkan seseorang yang takut berbicara di depan orang lain. Jika setiap kali gugup ia menghindar, ia mungkin mendapatkan kelegaan sesaat. Namun, penghindaran juga dapat membuat situasi tersebut terasa semakin menakutkan di kemudian hari.



Sebaliknya, menghadapi situasi secara bertahap dapat memberikan pengalaman baru.



“Aku gugup, tetapi aku tetap bisa melakukannya.”



Itulah jenis pengalaman yang berharga ketika membangun kepercayaan diri.



4. Catat bukti bahwa kamu mampu



Orang yang kurang percaya diri sering kali mengingat kegagalannya dengan sangat jelas, tetapi melupakan keberhasilan-keberhasilan kecil yang pernah dicapainya.



Satu kesalahan dapat terus dipikirkan sepanjang hari.



Sementara itu, sepuluh hal yang berhasil dilakukan dianggap biasa saja.



Karena itu, buatlah jurnal singkat setiap malam.



Tidak perlu panjang.



Tulis tiga hal:



1. Apa yang berhasil aku lakukan hari ini?



2. Kesulitan apa yang berhasil aku hadapi?



3. Apa satu hal yang aku pelajari hari ini?



Jawabannya tidak harus luar biasa.



Misalnya:



“Hari ini aku menyelesaikan pekerjaan meskipun sedang tidak bersemangat.”



Atau:



“Aku berani menyampaikan pendapat.”



Atau:



“Aku membuat kesalahan dalam presentasi, tetapi aku berhasil menyelesaikannya sampai akhir.”



Kebiasaan ini membantu mengarahkan perhatian pada bukti yang sering diabaikan.



Dan ada perbedaan besar antara mengatakan:



“Aku harus percaya bahwa aku hebat.”



dengan:



“Aku memiliki bukti bahwa aku pernah menghadapi hal sulit dan berhasil melewatinya.”



Kepercayaan diri yang sehat tidak harus dibangun dari keyakinan bahwa kamu selalu hebat.



Ia dapat dibangun dari keyakinan bahwa kamu mampu menghadapi berbagai situasi, belajar, beradaptasi, dan mencoba lagi.



5. Kurangi kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain



Media sosial membuat kebiasaan membandingkan diri menjadi jauh lebih mudah.



Kamu melihat seseorang mendapatkan pekerjaan baru.



Orang lain membeli rumah.



Temanmu menikah.



Seseorang melakukan perjalanan ke luar negeri.



Orang lain terlihat lebih sukses, lebih menarik, lebih produktif, atau lebih bahagia.



Kemudian kamu melihat hidupmu sendiri dan berpikir:



“Aku tertinggal.”



Masalahnya, perbandingan seperti ini sering kali tidak adil.



Kamu membandingkan kehidupan sehari-harimu—termasuk kegagalan, kecemasan, kekurangan, dan masalah pribadi—dengan bagian terbaik kehidupan orang lain yang mereka pilih untuk ditampilkan.



Karena itu, cobalah mengganti pertanyaan:



“Apakah aku lebih baik daripada dia?”



menjadi:



“Apakah aku berkembang dibandingkan diriku yang sebelumnya?”



Ini disebut sebagai perbandingan dengan diri sendiri.



Misalnya, daripada berpikir:



“Dia jauh lebih percaya diri daripada aku.”



Cobalah:



“Apakah hari ini aku sedikit lebih berani dibandingkan beberapa bulan lalu?”



Fokus seperti ini membuat proses perkembangan menjadi lebih personal.



Kamu tidak harus menjadi orang lain untuk menjadi lebih percaya diri.



Kamu hanya perlu terus berkembang dari versi dirimu sebelumnya.



6. Jaga tubuh karena kondisi fisik dapat memengaruhi kondisi psikologis



Membangun kepercayaan diri bukan hanya persoalan berpikir positif.



Tubuh juga memiliki peran.



Tidur yang cukup, aktivitas fisik, pola makan yang baik, dan rutinitas harian yang teratur dapat membantu menjaga kondisi psikologis secara keseluruhan.



Ketika seseorang kurang tidur, kelelahan, atau terus-menerus berada dalam kondisi stres, kemampuan untuk mengatur emosi dan menghadapi tantangan dapat ikut terganggu.



Karena itu, jangan menganggap kebiasaan fisik sebagai sesuatu yang terpisah dari kepercayaan diri.



Kamu bisa memulainya dengan sederhana:



berjalan kaki 15–30 menit,

melakukan peregangan,

tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten,

mengurangi penggunaan layar sebelum tidur,

menjaga asupan makanan dan minuman,

serta mengambil waktu untuk beristirahat.



Tidak perlu mengubah seluruh gaya hidup dalam satu hari.



Pilih satu kebiasaan yang realistis.



Misalnya, berjalan kaki selama 15 menit setiap pagi.



Tujuannya bukan sekadar mendapatkan tubuh yang lebih sehat.



Kamu juga sedang melatih diri untuk konsisten melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu sendiri.



7. Belajar mengatakan “tidak” tanpa merasa harus menjelaskan semuanya



Kepercayaan diri juga berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali batas diri.



Orang yang takut mengecewakan orang lain mungkin sering mengatakan “iya” meskipun sebenarnya tidak ingin atau tidak mampu.



Mereka mungkin takut dianggap egois, tidak baik, atau mengecewakan.



Akibatnya, mereka mengorbankan kebutuhan sendiri agar mendapatkan penerimaan dari orang lain.



Padahal, mengatakan “tidak” bukan berarti kamu adalah orang yang buruk.



Kamu dapat menolak sesuatu dengan tetap menghormati orang lain.



Misalnya:



“Maaf, kali ini aku tidak bisa membantu.”



Atau:



“Terima kasih sudah mengajak, tetapi aku tidak bisa ikut.”



Atau:



“Aku perlu mempertimbangkannya dulu sebelum memberikan jawaban.”



Kamu tidak selalu harus memberikan penjelasan panjang.



Semakin kamu terbiasa menetapkan batas secara sehat, semakin kamu belajar bahwa ketidaksetujuan orang lain tidak otomatis berarti kamu melakukan sesuatu yang salah.



Ini penting karena kepercayaan diri bukan berarti tidak peduli terhadap pendapat orang lain.



Kepercayaan diri berarti kamu mampu mempertimbangkan pendapat orang lain tanpa sepenuhnya menyerahkan nilai dirimu kepada penilaian mereka.



8. Berhenti menunggu merasa siap



Ini mungkin salah satu kebiasaan yang paling sulit.



Banyak orang menunggu percaya diri terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu.



“Nanti kalau sudah percaya diri, aku akan mencoba.”



“Kalau sudah tidak takut, aku akan bicara.”



“Kalau sudah merasa cukup pintar, aku akan mulai.”



Masalahnya, rasa siap sering kali tidak datang sebelum tindakan.



Kamu mungkin merasa gugup ketika pertama kali mencoba.



Kamu mungkin masih ragu.



Kamu bahkan mungkin melakukan kesalahan.



Namun, melalui proses tersebut, kamu memperoleh pengalaman.



Dan pengalaman dapat menjadi dasar bagi keyakinan baru.



Bayangkan seseorang ingin belajar berbicara di depan umum.



Jika ia menunggu sampai tidak gugup sama sekali, ia mungkin tidak pernah memulai.



Tetapi jika ia mulai dari kelompok kecil, kemudian berbicara di depan beberapa orang, lalu secara bertahap menghadapi situasi yang lebih menantang, ia mendapatkan pengalaman:



“Aku bisa melakukan ini meskipun merasa gugup.”



Itulah sebabnya jangan menjadikan rasa takut sebagai satu-satunya indikator apakah kamu harus bertindak.



Terkadang keberanian bukan berarti tidak takut.



Keberanian berarti tetap mengambil langkah meskipun rasa takut masih ada.



9. Akhiri hari dengan mengakui usaha, bukan hanya hasil



Banyak orang menilai dirinya berdasarkan hasil.



Jika berhasil, mereka merasa berharga.



Jika gagal, mereka merasa tidak cukup baik.



Pola seperti ini dapat membuat kepercayaan diri menjadi sangat rapuh karena nilainya selalu bergantung pada hasil eksternal.



Padahal, tidak semua hasil berada dalam kendali kita.



Kamu bisa mempersiapkan presentasi dengan sangat baik, tetapi tetap mendapatkan pertanyaan yang sulit.



Kamu bisa bekerja keras, tetapi proyek tetap mengalami masalah.



Kamu bisa memperlakukan seseorang dengan baik, tetapi orang tersebut belum tentu menyukaimu.



Karena itu, setiap malam tanyakan:



“Apakah hari ini aku sudah melakukan hal yang berada dalam kendaliku?”



Jika jawabannya iya, berikan penghargaan kepada diri sendiri.



Bukan berarti kamu harus puas dengan semua hasil.



Kamu tetap dapat mengevaluasi kesalahan.



Tetapi evaluasi berbeda dengan menghukum diri sendiri.



Katakan:



“Hasilnya belum sesuai harapan, tetapi aku sudah berusaha. Besok aku bisa memperbaiki bagian yang masih kurang.”



Dengan cara ini, kegagalan tidak lagi menjadi ancaman terhadap harga diri.



Ia menjadi informasi.



Mengapa 9 Kebiasaan Ini Bisa Membantu Membangun Kepercayaan Diri?



Jika diperhatikan, sembilan kebiasaan di atas sebenarnya memiliki satu benang merah.



Kamu tidak sedang mencoba meyakinkan diri bahwa:



“Aku sempurna.”



Kamu sedang mengumpulkan pengalaman yang menunjukkan:



“Aku mampu menghadapi sesuatu.”



Itu perbedaan yang penting.



Kepercayaan diri yang sehat bukan berarti selalu merasa yakin, tidak pernah takut, atau selalu tampil sempurna.



Seseorang yang percaya diri tetap bisa gugup.



Tetap bisa gagal.



Tetap bisa menerima kritik.



Tetap bisa mengatakan, “Aku tidak tahu.”



Bahkan, seseorang yang percaya diri dapat mengakui:



“Aku belum bisa melakukan ini.”



Tanpa mengubah kalimat tersebut menjadi:



“Aku tidak akan pernah bisa.”



Dengan kata lain, kepercayaan diri bukan keyakinan bahwa kamu selalu berhasil.



Kepercayaan diri lebih dekat dengan keyakinan bahwa ketika menghadapi kesulitan, kamu memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, meminta bantuan, dan mencoba kembali.



Jangan Mencoba Melakukan Semuanya Sekaligus



Ada satu hal penting yang perlu diingat.



Jika kamu membaca sembilan kebiasaan ini kemudian berpikir:



“Mulai besok aku harus melakukan semuanya.”



Berhati-hatilah.



Semangat yang terlalu besar di awal sering kali membuat seseorang membuat terlalu banyak perubahan sekaligus. Setelah beberapa hari, rutinitas menjadi berat dan akhirnya ditinggalkan.



Lebih baik pilih satu atau dua kebiasaan terlebih dahulu.



Misalnya:



Minggu pertama:

Tulis tiga hal yang berhasil kamu lakukan setiap malam.



Minggu kedua:

Tambahkan satu tindakan kecil di luar zona nyaman setiap hari.



Minggu ketiga:

Mulai memperhatikan cara kamu berbicara kepada diri sendiri.



Minggu keempat:

Tambahkan rutinitas fisik seperti berjalan kaki atau olahraga ringan.



Dengan begitu, kamu tidak hanya membangun kebiasaan.



Kamu juga sedang membangun bukti bahwa kamu mampu konsisten.



Pada Akhirnya, Kepercayaan Diri Dibangun dari Pengalaman



Jika hari ini kamu belum merasa percaya diri, itu bukan berarti ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Mungkin kamu hanya belum memiliki cukup pengalaman yang membuatmu percaya bahwa kamu mampu.



Dan pengalaman tersebut tidak harus datang dalam bentuk pencapaian besar.



Ia bisa dimulai dari hal-hal kecil.



Berani mengatakan pendapat.



Menyelesaikan pekerjaan yang ditunda.



Menerima kesalahan tanpa menghina diri sendiri.



Mengatakan tidak ketika memang tidak bisa.



Mencoba sesuatu meskipun gugup.



Bangun kembali setelah gagal.



Dan menepati janji kecil kepada diri sendiri.



Hari demi hari, tindakan-tindakan kecil tersebut memberikan pesan yang sama kepada dirimu:



“Aku bisa menghadapi ini.”



Mungkin awalnya kamu belum benar-benar mempercayainya.



Tidak apa-apa.



Terus lakukan.



Karena kepercayaan diri bukan sesuatu yang harus kamu tunggu sampai muncul sebelum menjalani hidup.



