7 Praktik Kesadaran Penuh untuk Meningkatkan Rasa Memiliki Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang meningkatkan rasa memiliki / foto: Magnific/Lifestylememory

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian?

Anda mungkin hadir dalam sebuah keluarga, bekerja dalam sebuah tim, memiliki banyak teman di media sosial, atau rutin berinteraksi dengan orang lain. Namun, ada kalanya semua itu belum cukup untuk membuat seseorang merasa benar-benar diterima, dipahami, dan menjadi bagian dari sesuatu.



Dalam psikologi, pengalaman tersebut berkaitan dengan konsep rasa memiliki atau sense of belonging. Rasa memiliki bukan sekadar memiliki banyak hubungan sosial. Lebih dalam dari itu, rasa memiliki adalah perasaan bahwa keberadaan kita berarti, bahwa kita diterima oleh kelompok tertentu, dan bahwa kita memiliki tempat yang aman di antara orang lain.



Menariknya, salah satu pendekatan yang dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirinya sendiri dan orang lain adalah kesadaran penuh atau mindfulness.



Mindfulness sering dipahami sebagai kemampuan untuk memberikan perhatian secara sengaja pada pengalaman saat ini dengan sikap terbuka dan tidak menghakimi. Pada awalnya, praktik ini mungkin terlihat seperti aktivitas individual—duduk diam, mengatur napas, atau memperhatikan pikiran. Namun, manfaatnya tidak berhenti pada hubungan seseorang dengan dirinya sendiri.



Ketika seseorang menjadi lebih sadar terhadap pikiran, emosi, kebutuhan, dan pola interaksinya, ia juga berpotensi menjadi lebih hadir dalam hubungan sosial. Ia dapat mendengarkan dengan lebih baik, menyadari kecenderungan menarik diri, mengurangi reaksi otomatis, dan lebih berani membangun koneksi.



Dilansir dari Psychology Today pada Senin (14/9), terdapat tujuh praktik kesadaran penuh yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan rasa memiliki.



1. Berlatih Hadir Sepenuhnya Ketika Berinteraksi



Salah satu hambatan terbesar dalam membangun rasa memiliki adalah ketidakhadiran secara psikologis.



Secara fisik kita mungkin sedang bersama orang lain, tetapi pikiran sibuk memikirkan pekerjaan, membandingkan diri, memikirkan apa yang harus dikatakan berikutnya, atau mengkhawatirkan bagaimana kita terlihat di mata orang lain.



Mindfulness mengajarkan kita untuk kembali ke pengalaman yang sedang berlangsung.



Ketika berbicara dengan seseorang, cobalah benar-benar memperhatikan percakapan tersebut. Dengarkan kata-katanya. Perhatikan ekspresinya. Sadari nada suaranya. Perhatikan pula reaksi yang muncul dalam diri Anda.



Misalnya, ketika seorang teman bercerita tentang masalahnya, jangan langsung memikirkan solusi atau membandingkannya dengan pengalaman Anda sendiri. Berikan ruang untuk mendengarkan.



Anda dapat menggunakan pertanyaan sederhana dalam hati:



"Apa yang sebenarnya sedang dikatakan orang ini?"



Bukan:



"Apa yang harus saya jawab supaya terlihat pintar?"



Perbedaan kecil tersebut dapat mengubah kualitas interaksi.



Ketika seseorang merasa didengarkan, hubungan cenderung menjadi lebih bermakna. Sebaliknya, ketika kita belajar mendengarkan secara penuh, kita juga mendapatkan kesempatan untuk memahami orang lain secara lebih mendalam.



Cara mempraktikkannya



Dalam satu percakapan setiap hari, cobalah:



meletakkan ponsel;

mempertahankan perhatian pada lawan bicara;

tidak memotong pembicaraan;

menyadari keinginan untuk segera memberikan respons;

mengambil napas sebelum menjawab;

dan mencoba memahami pengalaman orang tersebut sebelum memberikan pendapat.



Tidak perlu melakukannya sempurna. Tujuannya bukan menjadi pendengar tanpa cela, melainkan menyadari ketika perhatian kita pergi dan membawanya kembali.



Praktik sederhana ini dapat membuat hubungan sosial terasa lebih hadir dan nyata.



2. Mengamati Pikiran "Saya Tidak Cocok"



Perasaan tidak memiliki tempat sering kali diperkuat oleh pikiran otomatis.



Misalnya:



"Mereka sebenarnya tidak menyukai saya."



"Saya berbeda dari mereka."



"Saya tidak cukup menarik untuk diajak berteman."



"Kalau saya mengatakan sesuatu, mereka pasti menganggap saya aneh."



Masalahnya, pikiran seperti ini sering terasa seperti fakta.



Padahal dalam psikologi kognitif, kita memahami bahwa pikiran merupakan interpretasi terhadap pengalaman, bukan selalu representasi objektif dari kenyataan.



Mindfulness dapat membantu seseorang menciptakan jarak antara dirinya dan pikirannya.



Alih-alih mengatakan:



"Tidak ada yang menyukai saya."



cobalah mengubahnya menjadi:



"Saya sedang memiliki pikiran bahwa tidak ada yang menyukai saya."



Perubahan kalimat tersebut tampak kecil, tetapi secara psikologis penting.



Anda tidak lagi sepenuhnya mengidentifikasi diri dengan pikiran tersebut. Anda sedang mengamatinya.



Latihan tiga langkah



Ketika muncul pikiran bahwa Anda tidak diterima:



1. Sadari



"Sepertinya saya sedang berpikir bahwa saya tidak cocok di sini."



2. Jangan langsung mempercayainya



Tanyakan:



"Apakah ini fakta, atau interpretasi saya?"



3. Kembali pada pengalaman nyata



Apa yang benar-benar terjadi?



Apakah seseorang memang menolak Anda?



Atau sebenarnya mereka sedang sibuk?



Apakah seseorang tidak membalas pesan karena tidak menyukai Anda?



Atau mungkin mereka memang sedang memiliki banyak urusan?



Mindfulness tidak berarti memaksa diri berpikir positif. Tujuannya adalah melihat pikiran dengan lebih jernih sehingga kita tidak langsung bereaksi berdasarkan asumsi.



Ketika pikiran tentang penolakan tidak lagi mengendalikan perilaku, seseorang dapat memiliki lebih banyak keberanian untuk berinteraksi.



3. Mempraktikkan Self-Compassion Saat Merasa Tidak Diterima



Rasa tidak memiliki sering kali menghasilkan respons internal yang keras.



Seseorang mungkin berkata kepada dirinya sendiri:



"Kenapa saya selalu seperti ini?"



"Saya memang tidak pandai bergaul."



"Orang lain bisa punya teman, kenapa saya tidak?"



"Ada yang salah dengan saya."



Padahal pengalaman ditolak, diabaikan, atau merasa berbeda merupakan bagian dari pengalaman manusia.



Di sinilah self-compassion, atau welas asih terhadap diri sendiri, dapat menjadi bagian penting dari mindfulness.



Self-compassion bukan berarti memanjakan diri atau mengatakan bahwa semua tindakan kita benar. Self-compassion berarti mampu memperlakukan diri sendiri dengan pengertian ketika menghadapi kesulitan.



Saat merasa tidak diterima, cobalah berhenti sejenak dan mengatakan:



"Ini memang terasa menyakitkan."



Kemudian:



"Banyak orang juga pernah mengalami perasaan seperti ini."



Dan:



"Saya tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Saya bisa memperlakukan diri saya dengan lebih lembut."



Pendekatan ini membantu mengurangi kecenderungan untuk menyerang diri sendiri setelah mengalami pengalaman sosial yang tidak menyenangkan.



Mengapa hal ini berhubungan dengan rasa memiliki?



Hubungan dengan orang lain tidak berdiri sendiri. Hubungan sosial juga dipengaruhi oleh cara kita memperlakukan diri sendiri.



Seseorang yang terus-menerus meyakini bahwa dirinya tidak layak diterima mungkin lebih mudah:



menghindari interaksi;

takut mengambil inisiatif;

terlalu banyak membaca tanda-tanda penolakan;

meminta kepastian secara berlebihan;

atau menarik diri ketika hubungan mulai terasa dekat.



Dengan membangun hubungan internal yang lebih penuh kasih, seseorang dapat memiliki ruang psikologis yang lebih besar untuk membangun hubungan eksternal.



4. Melakukan Latihan "Three Good Connections"



Mindfulness tidak harus selalu dilakukan dengan meditasi formal.



Salah satu praktik yang sederhana adalah melatih perhatian terhadap momen-momen koneksi sosial yang sebenarnya sudah terjadi.



Setiap malam, tuliskan tiga interaksi yang membuat Anda merasa sedikit terhubung dengan orang lain.



Tidak harus sesuatu yang besar.



Contohnya:



seorang rekan kerja tersenyum kepada Anda;

teman mengirim pesan;

Anda berbicara dengan tetangga;

seseorang mengucapkan terima kasih;

keluarga makan bersama;

seorang rekan meminta pendapat Anda;

atau Anda membantu seseorang.



Kemudian berhenti sejenak dan ingat kembali pengalaman tersebut.



Apa yang terjadi?



Bagaimana perasaan Anda?



Apa yang membuat momen itu terasa berarti?



Latihan ini membantu mengarahkan perhatian pada pengalaman koneksi yang mungkin sebelumnya dilewatkan.



Hal ini penting karena manusia tidak hanya dipengaruhi oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh apa yang diperhatikan dan bagaimana pengalaman tersebut diproses.



Jika seseorang terbiasa berfokus pada tanda-tanda penolakan, ia mungkin tidak menyadari banyak tanda penerimaan yang terjadi dalam kesehariannya.



Latihan ini bukan berarti mengabaikan pengalaman negatif.



Tujuannya adalah menciptakan gambaran yang lebih seimbang.



5. Mindful Listening: Mendengarkan Tanpa Sibuk Menilai



Salah satu bentuk mindfulness yang paling kuat dalam hubungan sosial adalah mendengarkan secara sadar.



Ketika seseorang berbicara kepada kita, sering kali pikiran melakukan banyak hal sekaligus.



Kita mungkin:



menilai apakah perkataannya benar;

memikirkan pengalaman kita sendiri;

mempersiapkan jawaban;

memikirkan apakah kita terlihat pintar;

atau menunggu kesempatan untuk berbicara.



Akibatnya, kita sebenarnya tidak sepenuhnya mendengarkan.



Mindful listening mengajak kita untuk mengamati kecenderungan tersebut.



Saat seseorang berbicara, coba lakukan tiga hal:



Dengarkan isi



Apa yang sebenarnya dikatakan?



Dengarkan emosi



Apa yang mungkin dirasakan orang tersebut?



Sadari respons diri



Apa yang terjadi dalam diri saya ketika mendengarnya?



Misalnya, seorang rekan kerja berkata bahwa ia sedang kewalahan.



Respons otomatis mungkin:



"Saya juga sedang sibuk."



Namun, mindful listening memberikan kesempatan untuk berhenti dan memahami:



"Kedengarannya minggu ini cukup berat buat kamu."



Kalimat sederhana seperti ini dapat menciptakan pengalaman emosional bahwa seseorang dilihat dan dipahami.



Dan rasa dilihat serta dipahami merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan interpersonal.



6. Menggunakan Mindfulness untuk Menghadapi Rasa Canggung



Banyak orang sebenarnya ingin memiliki hubungan sosial, tetapi menghindari kesempatan tersebut karena merasa canggung.



Misalnya ketika:



masuk ke ruangan yang penuh orang;

bergabung dengan kelompok baru;

menghadiri acara;

memulai percakapan;

atau bertemu orang yang belum dikenal.



Tubuh mungkin menjadi tegang.



Jantung berdebar.



Pikiran berkata:



"Saya tidak tahu harus berkata apa."



"Mereka semua sudah saling mengenal."



"Saya terlihat aneh."



Respons yang umum adalah menghindar.



Masalahnya, semakin sering seseorang menghindari situasi sosial, semakin sedikit kesempatan yang dimilikinya untuk memperoleh pengalaman bahwa sebenarnya ia mampu berinteraksi.



Mindfulness dapat digunakan bukan untuk menghilangkan rasa canggung, tetapi untuk memberi ruang terhadap rasa canggung tersebut.



Sebelum memasuki situasi sosial, berhentilah selama beberapa detik.



Rasakan telapak kaki.



Tarik napas.



Perhatikan ketegangan di tubuh.



Kemudian katakan:



"Saya merasa gugup, dan tidak apa-apa."



Perhatikan perasaan tanpa berusaha mengusirnya.



Tujuannya bukan:



"Saya harus percaya diri."



Melainkan:



"Saya bisa tetap berada di sini meskipun merasa sedikit gugup."



Ini merupakan perbedaan yang penting.



Keberanian sosial bukan berarti tidak pernah merasa canggung. Sering kali keberanian berarti tetap melakukan sesuatu yang penting meskipun muncul rasa tidak nyaman.



7. Mempraktikkan Gratitude terhadap Hubungan yang Dimiliki



Praktik terakhir adalah mengembangkan kesadaran terhadap hubungan yang sudah ada.



Ketika merasa kesepian atau tidak memiliki tempat, perhatian kita mudah terfokus pada hubungan yang tidak kita miliki.



Kita melihat orang lain yang memiliki kelompok pertemanan besar.



Kita melihat foto acara keluarga orang lain.



Kita melihat pasangan atau komunitas orang lain.



Kemudian muncul perbandingan:



"Kenapa hidup sosial saya tidak seperti mereka?"



Mindfulness dapat membantu kita kembali kepada kehidupan yang benar-benar sedang dijalani.



Tanyakan:



Siapa saja orang yang pernah hadir dalam hidup saya?



Siapa yang pernah membantu saya?



Dengan siapa saya merasa cukup nyaman menjadi diri sendiri?



Siapa yang mungkin ingin saya hubungi kembali?



Rasa syukur bukan berarti menyangkal kesepian.



Seseorang bisa sekaligus merasa kesepian dan menghargai hubungan yang dimilikinya.



Justru dengan menyadari hubungan yang sudah ada, kita dapat mulai memperkuatnya.



Misalnya, daripada hanya berpikir:



"Saya tidak punya banyak teman."



kita dapat bertanya:



"Hubungan mana yang ingin saya rawat lebih dalam?"



Pertanyaan kedua jauh lebih actionable.



Rasa memiliki tidak selalu membutuhkan jaringan sosial yang besar. Sering kali yang lebih penting adalah memiliki beberapa hubungan yang terasa aman, bermakna, dan saling mendukung.



Mengapa Mindfulness Dapat Membantu Rasa Memiliki?



Secara psikologis, rasa memiliki berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia untuk merasa terhubung dengan orang lain.



Namun, hubungan sosial tidak hanya ditentukan oleh jumlah interaksi. Kualitas perhatian, interpretasi terhadap pengalaman sosial, kemampuan mengelola emosi, serta keberanian untuk mendekati orang lain juga memainkan peran penting.



Mindfulness dapat mendukung beberapa proses tersebut.



Pertama, mindfulness membantu seseorang menyadari pengalaman internal tanpa langsung bereaksi.



Kedua, mindfulness dapat membantu seseorang mengenali pikiran otomatis yang mungkin memperkuat rasa ditolak.



Ketiga, mindfulness dapat meningkatkan kualitas perhatian ketika berinteraksi dengan orang lain.



Keempat, pendekatan yang berhubungan dengan mindfulness dan self-compassion dapat membantu seseorang menghadapi pengalaman sosial yang menyakitkan dengan lebih lembut.



Kelima, mindfulness dapat membantu seseorang tetap berada dalam situasi sosial meskipun muncul rasa tidak nyaman.



Dengan demikian, mindfulness bukan semacam "obat" yang secara otomatis membuat seseorang memiliki banyak teman.



Mindfulness lebih tepat dipandang sebagai keterampilan yang dapat membantu seseorang hadir, memahami dirinya, mengelola reaksinya, dan membangun hubungan dengan lebih sadar.



Rencana Praktik 7 Hari



Jika ingin mencobanya, Anda tidak perlu langsung melakukan meditasi selama 30 menit setiap hari.



Mulailah dengan latihan kecil.



Hari 1 — Hadir dalam percakapan



Pilih satu percakapan dan berikan perhatian penuh selama beberapa menit.



Hari 2 — Amati pikiran



Ketika muncul pikiran "mereka tidak menyukai saya", ubah menjadi "saya sedang memiliki pikiran bahwa mereka tidak menyukai saya."



Hari 3 — Self-compassion



Ketika merasa tidak diterima, gunakan kalimat:



"Ini terasa sulit, dan saya boleh memperlakukan diri saya dengan baik."



Hari 4 — Tiga koneksi



Tuliskan tiga interaksi sosial yang membuat Anda merasa sedikit terhubung.



Hari 5 — Mendengarkan



Dalam satu percakapan, fokuslah memahami orang lain sebelum memikirkan respons Anda.



Hari 6 — Hadapi kecanggungan



Lakukan satu tindakan sosial kecil yang biasanya Anda hindari.



Misalnya menyapa seseorang, memulai percakapan singkat, atau bergabung dalam sebuah aktivitas.



Hari 7 — Syukuri hubungan



Pikirkan tiga orang yang memiliki arti dalam hidup Anda dan satu hubungan yang ingin Anda rawat lebih baik.



Rasa Memiliki Tidak Selalu Dimulai dari "Diterima"



Ada satu hal penting yang sering terlupakan.



Kita mungkin berpikir bahwa rasa memiliki baru muncul setelah orang lain menerima kita.



Namun, dalam praktiknya, prosesnya dapat berlangsung dua arah.



Kita memang membutuhkan lingkungan yang menerima, tetapi kita juga perlu mengembangkan kemampuan untuk hadir di dalam hubungan tersebut.



Kadang-kadang masalahnya bukan karena tidak ada orang yang peduli, melainkan karena pikiran kita terlalu sibuk mencari tanda bahwa kita tidak diterima.



Kadang-kadang bukan karena tidak ada kesempatan untuk terhubung, tetapi karena rasa takut membuat kita menghindarinya.



Dan kadang-kadang bukan karena kita benar-benar sendirian, tetapi karena perhatian kita terus membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain.



Mindfulness tidak menghapus kebutuhan manusia untuk diterima.



Sebaliknya, mindfulness dapat membantu kita melihat kebutuhan tersebut dengan lebih jernih.



Kita dapat mengakui:



"Saya ingin diterima."



tanpa harus menyimpulkan:



"Karena itu saya harus disukai semua orang."



Kita dapat mengakui:



"Saya merasa kesepian."



tanpa harus menyimpulkan:



"Berarti tidak ada seorang pun yang peduli kepada saya."



Dan kita dapat mengakui:



"Saya merasa canggung."



tanpa harus menyimpulkan:



"Saya tidak cocok berada di sini."



Di situlah kekuatan kesadaran penuh.



Bukan membuat kita kebal terhadap penolakan, kesepian, atau kecanggungan, tetapi membantu kita menghadapi pengalaman tersebut tanpa langsung dikuasai olehnya.



Penutup



Rasa memiliki adalah salah satu kebutuhan psikologis yang penting dalam kehidupan manusia. Kita membutuhkan pengalaman bahwa kita memiliki tempat, bahwa keberadaan kita berarti, dan bahwa ada hubungan yang memungkinkan kita menjadi diri sendiri.



Tujuh praktik mindfulness—hadir dalam interaksi, mengamati pikiran tentang penolakan, mengembangkan self-compassion, menyadari momen koneksi, mendengarkan secara penuh, menghadapi kecanggungan, dan menghargai hubungan yang sudah ada—dapat menjadi langkah kecil untuk membangun pengalaman tersebut.



Namun, penting untuk diingat bahwa mindfulness bukan pengganti hubungan yang sehat. Jika seseorang berada dalam lingkungan yang terus-menerus merendahkan, mengucilkan, atau melakukan kekerasan emosional, solusinya bukan sekadar "lebih mindful". Lingkungan sosial juga perlu diperhatikan.



Pada akhirnya, rasa memiliki bukan hanya tentang berapa banyak orang yang ada di sekitar kita, tetapi tentang seberapa nyata kita mengalami hubungan, penerimaan, dan keterhubungan.



Dan sering kali, proses itu dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana:



