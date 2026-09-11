Simak, 6 Tanda Seseorang Sedang Berpura-pura Kuat, Meski Sebetulnya Tidak Baik-baik Saja

Pexels.com
JawaPos.com - Berpura-pura terlihat baik-baik saja ternyata bisa menguras lebih banyak energi daripada yang kita kira. Di era di mana senyum bisa difilter dan kesedihan bisa dibungkus dalam caption inspiratif, banyak orang sebenarnya sedang tenggelam sambil tersenyum di bawah permukaan.
Kita hidup dalam budaya “harus kuat”—di mana keputusasaan sering kali tidak terjadi dalam bentuk drama besar atau tangisan histeris seperti di film. Sebaliknya, keputusasaan hadir dalam versi silent mode; tanda-tandanya samar, nyaris tak terlihat, dan mudah sekali diabaikan.
Melansir VegOut, berikut adalah enam tanda halus ketika seseorang sebenarnya sedang berada di titik terendah dalam hidupnya , tapi memilih menyembunyikannya dari semua orang bahkan dari orang terdekat mereka.
1. Dari “si paling andal” jadi “hampir selalu sibuk”
Dulu mereka adalah teman yang paling rajin mengingat ulang tahun, paling cepat balas chat, dan selalu datang lebih awal ke janji temu.
Sekarang? Pesanmu terbaca tiga hari kemudian dengan balasan “maaf, baru lihat ini”, rencana sering dibatalkan mendadak, dan alasan yang terdengar wajar jadi semacam default setting.
Apa yang sebenarnya terjadi: mereka sedang melakukan survival mode. Energi emosionalnya habis hanya untuk hal-hal paling darurat. Percakapan ringan denganmu mungkin terasa kecil, tapi buat mereka itu sudah beban tambahan.
2. Ruang pribadi jadi cermin rahasia
Sekilas rumah mereka tampak rapi. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat: ada piring dari minggu lalu, cucian menumpuk jadi furnitur, atau tanaman hadiah ulang tahun yang kini sekarat. Mobil mereka penuh barang, seakan jadi kamar darurat.
Ini bukan sekadar malas. Ketika mental drop, merapikan kamar bisa terasa seperti mendaki gunung. Mereka merapikan bagian yang terlihat demi menjaga ilusi, sementara sisanya dibiarkan memburuk dalam siklus yang menyakitkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022