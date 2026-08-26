6 Pendorong Umum yang Mungkin Sedang Mengendalikan dan Merusak Hidup Seseorang Menurut Psikologi

seseorang yang tanpa sadar hidupnya rusak / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Ada kalanya seseorang merasa hidupnya berjalan, tetapi sebenarnya ia tidak lagi merasa menjadi pengendali atas kehidupannya sendiri. Ia bekerja, memenuhi kewajiban, menjalani hubungan, membuat keputusan, dan terlihat baik-baik saja dari luar. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus mendorongnya melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ia inginkan.

Ia terus mengejar sesuatu yang tidak pernah terasa cukup.

Ia terus takut mengecewakan orang lain.

Ia terus membandingkan dirinya dengan orang lain.

Ia terus menghindari kegagalan.

Ia terus mempertahankan hubungan yang melelahkan.

Atau ia terus bekerja keras, bukan karena benar-benar menginginkannya, tetapi karena merasa dirinya tidak berharga jika berhenti.



Dalam psikologi, perilaku manusia jarang muncul tanpa alasan. Banyak keputusan yang terlihat seperti pilihan sadar sebenarnya dipengaruhi oleh kebutuhan psikologis, pengalaman masa lalu, pola pikir, ketakutan, dan mekanisme pertahanan yang terbentuk selama bertahun-tahun.



Yang membuatnya sulit disadari adalah bahwa pendorong tersebut sering kali menyamar sebagai sesuatu yang positif.



Perfeksionisme bisa terlihat seperti ambisi.

People-pleasing bisa terlihat seperti kebaikan.

Kesibukan bisa terlihat seperti produktivitas.

Kontrol berlebihan bisa terlihat seperti tanggung jawab.

Menghindari risiko bisa terlihat seperti kehati-hatian.



Padahal, ketika dorongan tersebut menjadi terlalu kuat, seseorang dapat kehilangan kemampuan untuk bertanya: “Apakah saya benar-benar memilih kehidupan ini, atau saya hanya sedang bereaksi terhadap ketakutan dan kebutuhan yang belum saya sadari?”



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (26/8), terdapat enam pendorong psikologis umum yang mungkin secara perlahan mengendalikan sekaligus merusak kehidupan seseorang.



1. Kebutuhan untuk Mendapatkan Validasi dari Orang Lain



Salah satu pendorong yang sangat kuat dalam kehidupan manusia adalah kebutuhan untuk diterima.



Manusia memang membutuhkan hubungan sosial. Kita membutuhkan rasa memiliki, penghargaan, dan koneksi dengan orang lain. Masalah muncul ketika harga diri seseorang hampir sepenuhnya bergantung pada bagaimana orang lain menilai dirinya.



Seseorang mungkin mulai hidup berdasarkan pertanyaan:



“Apakah mereka menyukai saya?”



“Apakah mereka menganggap saya sukses?”



“Apakah keluarga saya bangga?”



“Apakah orang lain menganggap saya menarik?”



“Apakah saya terlihat lebih baik daripada mereka?”



Pada titik tertentu, keputusan hidup tidak lagi dibuat berdasarkan nilai pribadi, tetapi berdasarkan reaksi sosial yang diharapkan.



Ia memilih pekerjaan karena dianggap bergengsi.



Ia membeli sesuatu agar terlihat berhasil.



Ia mempertahankan hubungan karena takut dianggap gagal.



Ia menyembunyikan pendapatnya agar tidak ditolak.



Ia mengatakan “iya” meskipun sebenarnya ingin mengatakan “tidak”.



Dalam jangka pendek, mendapatkan penerimaan memang memberikan rasa nyaman. Namun jika berlangsung terus-menerus, seseorang dapat kehilangan kontak dengan keinginannya sendiri.



Yang lebih berbahaya adalah munculnya ketergantungan emosional terhadap validasi.



Ketika dipuji, ia merasa berharga.



Ketika dikritik, harga dirinya runtuh.



Ketika mendapatkan perhatian, ia merasa dirinya penting.



Ketika diabaikan, ia merasa dirinya tidak berarti.



Akhirnya, kehidupan berubah menjadi semacam panggung sosial. Seseorang terus berusaha mempertahankan citra tertentu karena takut jika orang lain melihat dirinya yang sebenarnya, ia tidak akan diterima.



Dalam psikologi, pola seperti ini dapat berkaitan dengan konsep contingent self-worth, yaitu ketika rasa berharga seseorang sangat bergantung pada kondisi eksternal tertentu.



Masalahnya bukan pada keinginan untuk dihargai. Itu manusiawi.



Masalahnya muncul ketika seseorang tidak lagi mampu merasa berharga tanpa penghargaan dari luar.



Kehidupan yang dikendalikan validasi biasanya memiliki satu ciri: seseorang sangat sibuk membangun kehidupan yang terlihat baik, tetapi semakin jauh dari kehidupan yang benar-benar terasa bermakna baginya.



2. Ketakutan terhadap Kegagalan



Tidak semua orang mengejar kesuksesan karena benar-benar mencintai prosesnya.



Sebagian orang mengejar kesuksesan karena sangat takut gagal.



Keduanya terlihat serupa dari luar, tetapi secara psikologis bisa sangat berbeda.



Orang yang termotivasi oleh pertumbuhan biasanya berpikir:



“Saya ingin melihat sejauh mana kemampuan saya.”



Sementara orang yang digerakkan oleh ketakutan mungkin berpikir:



“Saya tidak boleh gagal, karena kalau gagal berarti saya tidak cukup baik.”



Perbedaan tersebut sangat penting.



Ketika kegagalan dianggap sebagai informasi atau bagian dari proses belajar, seseorang masih memiliki ruang untuk bereksperimen.



Namun ketika kegagalan dianggap sebagai ancaman terhadap identitas diri, seseorang dapat mulai menghindari berbagai hal yang sebenarnya penting.



Ia tidak mencoba karena takut gagal.



Ia tidak melamar pekerjaan karena takut ditolak.



Ia tidak memulai bisnis karena takut kehilangan uang.



Ia tidak menyatakan perasaan karena takut tidak dibalas.



Ia tidak mengambil kesempatan karena takut terlihat bodoh.



Ironisnya, ketakutan terhadap kegagalan dapat menciptakan kegagalan yang sebenarnya ingin dihindari.



Seseorang mungkin tidak gagal karena mencoba dan kalah. Ia justru gagal karena tidak pernah berani mencoba.



Pada tingkat tertentu, pola ini juga dapat menghasilkan perfectionism. Seseorang menetapkan standar yang sangat tinggi sehingga segala sesuatu harus sempurna sebelum dimulai.



“Kalau belum sempurna, jangan dipublikasikan.”



“Kalau belum yakin seratus persen, jangan lakukan.”



“Kalau belum siap, jangan mulai.”



Akibatnya, kehidupan dipenuhi penundaan.



Seseorang mungkin memiliki banyak potensi, tetapi potensinya tidak pernah berkembang karena selalu menunggu kondisi ideal.



Padahal, hampir tidak ada keputusan penting dalam hidup yang datang dengan jaminan keberhasilan.



Dewasa berarti belajar menerima bahwa sebagian risiko memang tidak dapat dihilangkan.



Kegagalan tidak selalu berarti seseorang tidak mampu. Kadang-kadang kegagalan hanya berarti strategi tertentu tidak berhasil.



Ketika seseorang mampu memisahkan “saya gagal melakukan sesuatu” dari “saya adalah seorang yang gagal”, kegagalan kehilangan sebagian kekuatannya untuk mengendalikan hidup.



3. Keinginan untuk Mengontrol Segalanya



Ada orang yang merasa tenang hanya ketika segala sesuatu berjalan sesuai rencana.



Mereka ingin mengetahui apa yang akan terjadi.



Mereka ingin memastikan semua kemungkinan sudah diperhitungkan.



Mereka sulit mendelegasikan pekerjaan.



Mereka sulit mempercayai orang lain.



Mereka terus memikirkan skenario terburuk.



Mereka merasa bersalah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana.



Di balik kebutuhan kontrol yang berlebihan, sering kali terdapat kesulitan dalam menghadapi ketidakpastian.



Masalahnya, kehidupan pada dasarnya penuh dengan ketidakpastian.



Kita tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pendapat orang lain.



Kita tidak dapat memastikan hubungan akan bertahan selamanya.



Kita tidak dapat menjamin karier selalu berjalan lancar.



Kita tidak dapat mengontrol kesehatan, ekonomi, perubahan lingkungan, atau berbagai kejadian tak terduga.



Namun seseorang yang sangat membutuhkan kontrol mungkin terus berusaha melakukan hal yang mustahil: menghilangkan semua ketidakpastian dari kehidupan.



Akibatnya, pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat.



Ia terus melakukan overthinking.



Satu percakapan dianalisis berkali-kali.



Satu keputusan dipertanyakan berulang-ulang.



Satu kemungkinan buruk dipikirkan seolah-olah pasti terjadi.



Dalam jangka panjang, kebutuhan untuk mengontrol segala sesuatu justru dapat meningkatkan kecemasan.



Ada paradoks di sini:



Semakin seseorang berusaha mengontrol hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalinya, semakin sedikit rasa kendali yang ia rasakan.



Salah satu perubahan psikologis yang penting adalah membedakan antara hal yang dapat dikendalikan dan hal yang tidak.



Tindakan sendiri dapat dikendalikan.



Respons terhadap masalah dapat diusahakan.



Nilai hidup dapat dipilih.



Namun pikiran orang lain, masa lalu, hasil akhir setiap usaha, dan semua kejadian eksternal tidak dapat dikontrol sepenuhnya.



Menerima ketidakpastian bukan berarti menjadi pasif.



Justru sebaliknya, seseorang belajar menginvestasikan energinya pada hal-hal yang benar-benar dapat ia pengaruhi.



4. Rasa Bersalah dan Kebutuhan untuk Selalu Menyenangkan Orang Lain



Ada orang yang merasa bersalah hampir setiap kali memprioritaskan dirinya sendiri.



Beristirahat membuatnya merasa malas.



Menolak permintaan membuatnya merasa jahat.



Mengatakan tidak membuatnya takut dianggap egois.



Mengambil keputusan sendiri membuatnya takut mengecewakan keluarga.



Akhirnya, ia belajar menjadi orang yang selalu tersedia untuk orang lain.



Ia menjadi pendengar.



Ia menjadi penyelamat.



Ia menjadi orang yang selalu membantu.



Ia menjadi orang yang sulit menolak.



Dari luar, perilaku tersebut mungkin tampak sangat baik.



Namun kebaikan yang terus-menerus dilakukan karena rasa bersalah dapat berubah menjadi bentuk pengabaian terhadap diri sendiri.



Seseorang mungkin berkata:



“Tidak apa-apa, saya bisa.”



Padahal sebenarnya ia sudah kelelahan.



“Biar saya saja.”



Padahal ia ingin dibantu.



“Saya tidak masalah.”



Padahal ia terluka.



“Yang penting mereka bahagia.”



Padahal dirinya sendiri semakin kehilangan kebahagiaan.



Inilah salah satu alasan mengapa people-pleasing dapat menjadi pola yang melelahkan.



Seseorang mulai mengukur dirinya berdasarkan seberapa berguna dirinya bagi orang lain.



Ketika berhasil membantu, ia merasa berharga.



Ketika tidak bisa membantu, ia merasa bersalah.



Dalam jangka panjang, hal ini dapat membuat batas pribadi menjadi kabur.



Ia tidak lagi tahu kapan harus berkata “cukup”.



Padahal batas bukan berarti tidak peduli kepada orang lain.



Batas adalah cara seseorang memberi tahu dunia bahwa kebutuhan, waktu, energi, dan kapasitas dirinya juga memiliki nilai.



Seseorang tidak harus menjadi buruk hanya karena tidak selalu tersedia.



Ia tidak harus menjadi egois hanya karena memilih dirinya sendiri sesekali.



Dan ia tidak bertanggung jawab untuk membuat semua orang bahagia.



5. Perbandingan Sosial dan Keinginan untuk Tidak Tertinggal



Media sosial membuat manusia dapat melihat kehidupan orang lain hampir setiap saat.



Kita melihat karier orang lain.



Hubungan orang lain.



Rumah orang lain.



Perjalanan orang lain.



Tubuh orang lain.



Pencapaian orang lain.



Masalahnya, manusia cenderung membandingkan dirinya dengan informasi yang tersedia, sementara kehidupan orang lain yang terlihat biasanya hanya sebagian kecil dari kenyataan.



Seseorang melihat temannya membeli rumah, tetapi tidak melihat utangnya.



Ia melihat seseorang mendapatkan promosi, tetapi tidak melihat bertahun-tahun kegagalan sebelumnya.



Ia melihat pasangan lain terlihat bahagia, tetapi tidak mengetahui konflik yang terjadi secara pribadi.



Ia melihat seseorang sukses di usia muda, lalu menganggap dirinya tertinggal.



Perbandingan sosial menjadi berbahaya ketika berubah dari sumber informasi menjadi alat untuk menentukan harga diri.



Pertanyaan yang awalnya sederhana:



“Bagaimana perkembangan saya?”



berubah menjadi:



“Mengapa hidup saya tidak seperti mereka?”



Kemudian muncul rasa tertinggal.



Seseorang mulai terburu-buru mengambil keputusan hanya karena takut kalah.



Ia memilih pekerjaan yang tidak disukai karena teman-temannya sudah sukses.



Ia merasa harus menikah karena orang-orang seusianya sudah menikah.



Ia merasa harus memiliki aset tertentu karena lingkungannya memilikinya.



Ia merasa hidupnya gagal hanya karena timeline hidupnya berbeda.



Padahal kehidupan manusia tidak memiliki satu jadwal universal.



Ada orang yang berkembang cepat di awal, kemudian melambat.



Ada yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menemukan arah.



Ada yang sukses secara finansial tetapi kesulitan dalam hubungan.



Ada yang kariernya biasa saja tetapi memiliki kehidupan keluarga yang sangat bermakna.



Ada yang baru menemukan passion setelah usia tertentu.



Membandingkan hasil akhir seseorang dengan proses pribadi kita sendiri sering kali menghasilkan kesimpulan yang tidak adil.



Yang lebih sehat bukan berhenti melihat orang lain sama sekali, melainkan menggunakan perbandingan dengan cara yang lebih konstruktif.



Alih-alih bertanya:



“Kenapa hidup saya tidak seperti dia?”



cobalah bertanya:



“Apa yang bisa saya pelajari dari perjalanan orang tersebut?”



Perubahan kecil dalam cara berpikir dapat mengubah perbandingan dari sumber rasa rendah diri menjadi sumber pembelajaran.



6. Luka Masa Lalu yang Belum Diproses



Pendorong terakhir mungkin yang paling sulit dikenali karena sering bekerja secara diam-diam.



Pengalaman masa lalu dapat memengaruhi cara seseorang memandang dirinya, orang lain, dan dunia.



Seseorang yang pernah dikhianati mungkin menjadi sangat sulit percaya.



Seseorang yang sering dikritik mungkin tumbuh menjadi sangat takut melakukan kesalahan.



Seseorang yang pernah ditolak mungkin terus mencari penerimaan.



Seseorang yang pernah mengalami hubungan yang tidak sehat mungkin menganggap perilaku tertentu sebagai sesuatu yang normal.



Masalahnya, otak manusia belajar dari pengalaman.



Ketika suatu pengalaman dianggap berbahaya, sistem psikologis kita dapat menjadi sangat waspada terhadap tanda-tanda yang mengingatkan kita pada pengalaman tersebut.



Akibatnya, masa lalu dapat ikut menentukan respons terhadap situasi masa kini.



Seseorang mungkin marah bukan hanya karena apa yang terjadi hari ini, tetapi karena kejadian hari ini menyentuh luka yang jauh lebih lama.



Seseorang mungkin menjauh bukan karena orang di depannya benar-benar berbahaya, tetapi karena kedekatan mengingatkannya pada pengalaman sebelumnya.



Seseorang mungkin terus bekerja keras bukan hanya karena ambisi, tetapi karena sejak kecil ia belajar bahwa nilai dirinya harus dibuktikan.



Di sinilah pentingnya membedakan antara reaksi terhadap situasi saat ini dan reaksi terhadap pengalaman masa lalu yang terbawa ke masa kini.



Bukan berarti semua masalah psikologis berasal dari masa lalu.



Dan bukan berarti seseorang harus menyalahkan orang tua, mantan pasangan, atau pengalaman tertentu atas seluruh kehidupannya.



Namun memahami pola masa lalu dapat membantu seseorang melihat mengapa ia terus mengulangi respons tertentu.



Kesadaran tersebut memberikan ruang untuk memilih respons baru.



Masa lalu dapat menjelaskan sebuah pola, tetapi tidak harus menentukan seluruh masa depan.



Ketika Pendorong-Pendorong Ini Mulai Mengendalikan Hidup



Enam pendorong tersebut sebenarnya tidak selalu buruk.



Kebutuhan akan penerimaan adalah manusiawi.



Keinginan untuk sukses adalah hal yang sehat.



Kehati-hatian terhadap risiko diperlukan.



Membantu orang lain adalah bentuk kepedulian.



Membandingkan diri sesekali dapat memberikan informasi.



Belajar dari masa lalu adalah bagian dari perkembangan psikologis.



Yang menjadi masalah adalah ketika sesuatu yang awalnya membantu berubah menjadi kekuatan yang mengendalikan.



Ambisi berubah menjadi obsesi.



Kehati-hatian berubah menjadi ketakutan.



Kebaikan berubah menjadi pengorbanan diri.



Kontrol berubah menjadi kecemasan.



Validasi berubah menjadi ketergantungan.



Pengalaman masa lalu berubah menjadi pola hidup yang terus berulang.



Karena itu, pertanyaan penting bukan hanya:



“Apa yang saya lakukan?”



Tetapi juga:



“Mengapa saya merasa harus melakukan ini?”



Pertanyaan tersebut dapat membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi.



Mungkin seseorang bekerja terlalu keras karena takut tidak dianggap cukup.



Mungkin ia sulit mengatakan tidak karena takut ditolak.



Mungkin ia mengejar uang bukan karena benar-benar membutuhkannya, tetapi karena uang membuatnya merasa aman.



Mungkin ia mempertahankan hubungan bukan karena bahagia, tetapi karena takut sendirian.



Mungkin ia terus membandingkan dirinya karena belum memiliki definisi keberhasilan yang berasal dari dirinya sendiri.



Kesadaran seperti ini bukan berarti semua masalah langsung selesai.



Namun kesadaran adalah titik awal untuk mengambil kembali kendali.



Cara Perlahan Mengambil Kembali Kendali atas Hidup



Langkah pertama adalah belajar mengamati pola tanpa langsung menghakimi diri sendiri.



Ketika muncul dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, berhentilah sejenak dan tanyakan:



“Apa yang sebenarnya sedang saya rasakan?”



Kemudian:



“Apa yang saya takutkan jika saya tidak melakukan ini?”



Dan yang tidak kalah penting:



“Apakah keputusan ini sesuai dengan nilai saya, atau hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu memisahkan keinginan yang autentik dari respons otomatis.



Langkah berikutnya adalah belajar menerima ketidaknyamanan.



Mengatakan tidak mungkin membuat seseorang merasa bersalah.



Mengambil risiko mungkin menimbulkan kecemasan.



Berhenti mencari validasi mungkin terasa asing.



Berhenti membandingkan diri mungkin membuat seseorang merasa kehilangan arah.



Namun ketidaknyamanan tidak selalu berarti keputusan itu salah.



Kadang-kadang ketidaknyamanan hanyalah tanda bahwa seseorang sedang keluar dari pola lama.



Bagi sebagian orang, proses ini dapat dilakukan melalui refleksi pribadi, jurnal, percakapan yang sehat, atau dukungan profesional seperti psikolog ketika pola tersebut sudah sangat mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari.



Yang penting adalah memahami bahwa perubahan psikologis biasanya bukan tentang menjadi orang yang sepenuhnya berbeda.



Perubahan lebih sering berarti belajar mengenali kapan pola lama mengambil alih, lalu menciptakan pilihan yang lebih sadar.



Penutup: Hidup yang Dikendalikan oleh Kesadaran, Bukan Ketakutan



Tidak semua hal yang mengendalikan hidup seseorang terlihat seperti masalah.



Kadang-kadang ia terlihat seperti ambisi.



Kadang-kadang seperti tanggung jawab.



Kadang-kadang seperti cinta.



Kadang-kadang seperti kehati-hatian.



Kadang-kadang seperti keinginan untuk menjadi orang baik.



Namun jika seseorang terus-menerus merasa lelah, cemas, tidak cukup, takut mengecewakan orang lain, atau tidak pernah merasa kehidupannya benar-benar milik sendiri, mungkin ada baiknya berhenti sejenak dan melihat apa yang sebenarnya sedang menggerakkan dirinya.



Sebab kehidupan dapat berubah ketika seseorang mulai memahami perbedaan antara “saya memilih ini” dan “saya merasa harus melakukan ini.”



Tidak semua dorongan harus dilawan.



Sebagian hanya perlu dipahami.



Ketika seseorang memahami ketakutannya, ia dapat mulai memilih meskipun takut.



Ketika ia memahami kebutuhan validasinya, ia dapat mulai membangun harga diri dari dalam.



Ketika ia memahami kebutuhan kontrolnya, ia dapat belajar menerima ketidakpastian.



Ketika ia memahami kecenderungan menyenangkan orang lain, ia dapat mulai membangun batas.



Ketika ia memahami kebiasaan membandingkan diri, ia dapat kembali melihat jalannya sendiri.



Dan ketika ia memahami pengaruh masa lalu, ia dapat mulai membedakan antara apa yang pernah terjadi dengan apa yang sedang terjadi sekarang.



Pada akhirnya, kebebasan psikologis bukan berarti tidak lagi memiliki rasa takut, rasa bersalah, kebutuhan akan penerimaan, atau luka masa lalu.



Kebebasan psikologis berarti hal-hal tersebut tidak lagi selalu memegang kendali atas keputusan hidup kita.



