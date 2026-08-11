7 Pertanyaan yang Perlu Diajukan Sebelum Mengumumkan Rencana Baru kepada Rekan Kantor

seseorang yang mengumumkan rencana baru / foto: Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Mengumumkan sebuah rencana baru kepada rekan kantor terlihat seperti hal yang sederhana. Anda mungkin hanya perlu menyampaikan apa yang akan dilakukan, kapan dimulai, dan siapa saja yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, cara sebuah rencana diumumkan dapat menentukan bagaimana orang lain meresponsnya.

Rencana yang sebenarnya baik bisa mendapat penolakan apabila disampaikan pada waktu yang tidak tepat, dengan cara yang membuat orang merasa tidak dilibatkan, atau tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerjaan mereka. Sebaliknya, sebuah perubahan yang cukup besar pun dapat diterima dengan lebih baik ketika dikomunikasikan secara jelas dan mempertimbangkan kondisi psikologis orang-orang yang terlibat.



Dalam psikologi organisasi, perubahan di tempat kerja sering kali berkaitan dengan rasa aman, kepercayaan, persepsi terhadap keadilan, dan kebutuhan seseorang untuk memahami bagaimana perubahan tersebut memengaruhi dirinya. Karena itu, sebelum mengumumkan rencana baru kepada rekan kantor, ada baiknya Anda tidak hanya bertanya, “Apa yang ingin saya sampaikan?”



Pertanyaan yang lebih penting adalah, “Bagaimana pesan ini kemungkinan akan diterima oleh orang lain?”



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (11/8), terdapat tujuh pertanyaan yang dapat membantu Anda mempersiapkan diri.



1. Apakah rencana ini sudah cukup jelas untuk dijelaskan kepada orang lain?



Pertanyaan pertama terdengar sederhana, tetapi sangat penting.



Sebelum menyampaikan rencana baru, pastikan Anda sendiri memahami apa yang sebenarnya akan dilakukan. Jangan sampai Anda mengumumkan sesuatu ketika konsepnya masih terlalu kabur, tetapi mengharapkan rekan kerja langsung memahami maksudnya.



Manusia cenderung merasa tidak nyaman terhadap sesuatu yang ambigu. Ketika informasi belum jelas, otak akan berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan membuat asumsi. Di lingkungan kerja, asumsi tersebut bisa berkembang menjadi kekhawatiran.



Misalnya, Anda mengatakan:



“Mulai bulan depan kita akan mengubah sistem kerja tim.”



Kalimat tersebut mungkin terdengar informatif bagi Anda. Namun, bagi rekan kerja, muncul banyak pertanyaan:



Apakah jam kerja berubah?



Apakah tanggung jawab saya bertambah?



Apakah posisi saya terpengaruh?



Apakah target akan dinaikkan?



Apakah sistem lama benar-benar dihentikan?



Semakin banyak pertanyaan yang tidak terjawab, semakin besar kemungkinan orang membuat interpretasi sendiri.



Karena itu, sebelum mengumumkan rencana baru, tanyakan kepada diri sendiri:



“Apakah saya bisa menjelaskan rencana ini dengan sederhana tanpa membuat orang harus menebak-nebak?”



Anda tidak harus memiliki jawaban untuk setiap kemungkinan pertanyaan. Namun, setidaknya Anda perlu mengetahui tujuan utama, alasan perubahan, tahapan pelaksanaan, pihak yang terdampak, dan apa yang diharapkan dari rekan kerja.



Kejelasan bukan berarti memberikan semua informasi sekaligus. Kejelasan berarti memberikan informasi yang cukup agar orang memahami konteks dan tahu apa yang harus dilakukan berikutnya.



2. Apa yang mungkin dirasakan rekan kerja ketika mendengar rencana ini?



Sebelum memikirkan bagaimana membuat orang menerima rencana Anda, cobalah membayangkan bagaimana perasaan mereka ketika mendengarnya.



Ini merupakan bentuk empati yang sangat penting dalam komunikasi.



Sebuah rencana yang terlihat positif dari sudut pandang Anda belum tentu terasa positif bagi orang lain.



Misalnya, Anda mengumumkan penggunaan aplikasi baru karena menurut Anda aplikasi tersebut akan membuat pekerjaan lebih efisien. Anda mungkin melihatnya sebagai sebuah kemajuan.



Namun, rekan kerja bisa saja memikirkan hal yang berbeda:



“Apakah saya harus belajar dari awal?”



“Apakah pekerjaan saya akan menjadi lebih rumit?”



“Apakah kemampuan saya akan dinilai berdasarkan sistem baru?”



“Kenapa kita harus mengubah sesuatu yang selama ini berjalan?”



Reaksi seperti itu tidak selalu berarti mereka menolak perubahan. Bisa jadi mereka sedang mencoba memahami risiko yang mungkin muncul.



Dalam psikologi, manusia memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan potensi kerugian daripada potensi keuntungan ketika menghadapi ketidakpastian. Karena itu, ketika sebuah rencana baru diumumkan, orang mungkin pertama-tama memikirkan apa yang bisa hilang, berubah, atau menjadi lebih sulit.



Sebelum mengumumkan rencana, tanyakan:



“Jika saya berada di posisi mereka, apa yang mungkin membuat saya khawatir?”



Pertanyaan ini membantu Anda mempersiapkan komunikasi yang lebih manusiawi.



Anda bisa langsung mengantisipasi kekhawatiran tersebut tanpa menganggap rekan kerja sebagai orang yang negatif.



Contohnya:



“Kita memang akan menggunakan sistem baru. Saya tahu ini berarti kita perlu beradaptasi terlebih dahulu, jadi dalam dua minggu pertama kita akan menyediakan waktu untuk belajar dan mencoba sistemnya.”



Kalimat seperti ini berbeda dengan sekadar mengatakan:



“Kita akan memakai sistem baru karena ini lebih modern.”



Yang pertama mengakui pengalaman manusia dalam menghadapi perubahan. Yang kedua hanya menjelaskan keputusan dari sudut pandang pembuat keputusan.



3. Apakah saya sedang mengumumkan keputusan atau membuka ruang diskusi?



Tidak semua pengumuman membutuhkan persetujuan dari semua orang. Namun, penting untuk mengetahui apakah sesuatu memang sudah menjadi keputusan final atau masih dapat didiskusikan.



Kesalahan yang cukup sering terjadi di tempat kerja adalah menciptakan kesan bahwa orang lain diminta memberikan pendapat, padahal keputusan sebenarnya sudah dibuat.



Misalnya:



“Kami ingin mendengar pendapat kalian mengenai rencana ini.”



Jika setelah semua orang memberikan pendapat ternyata tidak ada satu pun masukan yang dipertimbangkan, kepercayaan dapat menurun.



Karena itu, sebelum berbicara, tanyakan:



“Bagian mana yang sudah final, dan bagian mana yang masih bisa berubah?”



Jika keputusan sudah final, katakan dengan jujur.



Jika masih ada ruang untuk masukan, jelaskan bagian mana yang dapat dibicarakan.



Ini penting karena manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk merasa memiliki kendali terhadap lingkungan mereka. Ketika seseorang merasa tidak memiliki suara sama sekali dalam perubahan yang memengaruhi pekerjaannya, resistensi dapat meningkat.



Memberikan ruang untuk berbicara bukan berarti menyerahkan seluruh keputusan kepada tim.



Anda tetap dapat mengatakan:



“Keputusan untuk menjalankan program ini sudah dibuat. Namun, cara pelaksanaannya masih bisa kita diskusikan.”



Kalimat tersebut jauh lebih sehat daripada memberikan harapan bahwa semuanya dapat berubah, padahal sebenarnya tidak.



Dengan membedakan antara keputusan final dan ruang diskusi, Anda membantu membangun ekspektasi yang realistis.



4. Apakah waktu dan situasi saat mengumumkannya sudah tepat?



Pesan yang baik bisa kehilangan efektivitas jika disampaikan pada waktu yang buruk.



Bayangkan sebuah tim baru saja menyelesaikan pekerjaan besar, menghadapi tenggat yang sangat ketat, atau sedang mengalami tekanan tinggi. Kemudian, tiba-tiba diumumkan bahwa mereka harus menjalankan proyek baru.



Secara logis, rencana tersebut mungkin masuk akal. Tetapi secara psikologis, penerima pesan mungkin sedang tidak memiliki kapasitas mental untuk menerima perubahan tambahan.



Karena itu, tanyakan:



“Apakah mereka sedang berada dalam kondisi yang cukup siap untuk menerima informasi ini?”



Perhatikan konteks.



Apakah mereka sedang menghadapi deadline?



Apakah ada masalah lain yang belum selesai?



Apakah pengumuman ini membutuhkan diskusi panjang?



Apakah informasi tersebut berpotensi menimbulkan kecemasan?



Apakah lebih baik disampaikan dalam rapat daripada melalui pesan singkat?



Timing tidak selalu berarti mencari waktu ketika semua orang sedang santai. Dalam dunia kerja, kondisi ideal jarang terjadi. Yang lebih penting adalah menghindari momen ketika orang sedang berada dalam tekanan yang membuat mereka sulit memproses informasi baru.



Selain itu, pertimbangkan juga urutan informasi.



Jika sebuah rencana akan berdampak besar terhadap banyak orang, mungkin lebih baik memberikan konteks terlebih dahulu daripada langsung menyampaikan perubahan secara mendadak.



Contohnya:



“Kita menghadapi beberapa perubahan dalam target proyek selama beberapa bulan terakhir. Karena itu, tim sedang menyiapkan cara kerja baru yang akan kita bahas hari ini.”



Dengan konteks tersebut, pengumuman tidak terasa muncul begitu saja.



5. Apakah saya menjelaskan alasan di balik rencana ini?



Orang biasanya lebih mudah menerima perubahan ketika mereka memahami alasan di baliknya.



Bukan berarti semua orang akan setuju setelah mendengar alasan tersebut. Namun, penjelasan memberikan kerangka bagi mereka untuk memahami keputusan.



Bandingkan dua pernyataan berikut:



“Mulai minggu depan kita menggunakan prosedur baru.”



Dengan:



“Mulai minggu depan kita menggunakan prosedur baru karena dalam tiga bulan terakhir terjadi beberapa kendala yang membuat proses lama membutuhkan waktu lebih lama. Prosedur baru ini dirancang untuk mengurangi langkah yang tidak diperlukan.”



Pernyataan kedua memberikan konteks.



Dalam komunikasi organisasi, orang tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa yang berubah, tetapi juga mengapa perubahan itu diperlukan.



Tanpa alasan yang jelas, sebuah perubahan dapat dianggap sebagai keputusan sepihak, keinginan pribadi, atau bahkan ancaman terhadap kebiasaan yang sudah ada.



Karena itu, sebelum mengumumkan rencana baru, tanyakan:



“Apakah orang lain memahami alasan mengapa rencana ini perlu dilakukan?”



Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan.



Jangan menggunakan alasan sebagai alat untuk memaksa orang setuju.



Misalnya, hindari pola komunikasi seperti:



“Kalau kalian profesional, tentu kalian akan mendukung rencana ini.”



Kalimat seperti itu mengubah perbedaan pendapat menjadi persoalan karakter.



Lebih baik menjelaskan fakta, alasan, dan tujuan, lalu memberikan ruang bagi orang untuk mengajukan pertanyaan.



6. Apakah saya sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap identitas dan peran mereka?



Perubahan di kantor tidak hanya menyentuh tugas. Kadang-kadang perubahan juga menyentuh cara seseorang melihat dirinya sendiri.



Seseorang mungkin merasa dirinya ahli dalam sebuah sistem tertentu. Seseorang yang lain mungkin merasa berharga karena memiliki tanggung jawab tertentu. Ketika rencana baru mengubah sistem, tugas, atau struktur kerja, perubahan tersebut dapat terasa seperti ancaman terhadap kompetensi atau posisi mereka.



Misalnya, sebuah perusahaan memperkenalkan teknologi yang dapat mengotomatisasi sebagian pekerjaan.



Dari sudut pandang manajemen, hal tersebut mungkin merupakan peningkatan efisiensi.



Namun, dari sudut pandang karyawan, muncul pertanyaan:



“Kalau pekerjaan ini bisa dilakukan sistem, apa yang akan terjadi dengan peran saya?”



Di sinilah pentingnya melihat dampak psikologis sebuah rencana.



Tanyakan:



“Apakah rencana ini membuat seseorang merasa kehilangan kendali, status, kompetensi, atau keamanan?”



Jika jawabannya mungkin iya, komunikasi perlu dilakukan dengan lebih hati-hati.



Bukan berarti Anda harus menyembunyikan perubahan.



Justru sebaliknya, semakin besar dampaknya terhadap peran seseorang, semakin penting untuk menjelaskannya dengan transparan.



Misalnya:



“Teknologi ini akan mengambil alih beberapa pekerjaan administratif. Namun, peran tim tidak hilang. Waktu yang sebelumnya digunakan untuk pekerjaan administratif akan dialihkan ke analisis dan pekerjaan yang membutuhkan pengambilan keputusan.”



Penjelasan seperti ini membantu orang melihat kemungkinan masa depan mereka dalam sistem baru.



7. Apakah saya siap menerima pertanyaan atau keberatan setelah pengumuman?



Banyak orang mempersiapkan presentasi dengan sangat baik, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk respons yang muncul setelahnya.



Padahal, pengumuman bukanlah akhir dari komunikasi.



Ketika sebuah rencana baru disampaikan, orang mungkin bertanya, mengkritik, mempertanyakan alasan, atau bahkan menunjukkan ketidaksetujuan.



Sebelum berbicara, tanyakan:



“Apakah saya benar-benar siap mendengarkan respons yang tidak sesuai harapan saya?”



Ini penting.



Jika Anda hanya ingin orang mendengar dan menyetujui, Anda sebenarnya tidak sedang membuka komunikasi. Anda sedang menyampaikan keputusan.



Dalam situasi kerja, keberatan tidak selalu berarti permusuhan. Terkadang keberatan justru mengungkap risiko yang sebelumnya belum dipikirkan.



Misalnya, Anda mengusulkan perubahan jadwal kerja dan seseorang mengatakan bahwa jadwal tersebut akan menyulitkan koordinasi dengan departemen lain.



Alih-alih langsung menganggapnya sebagai penolakan, Anda bisa bertanya:



“Apa bagian dari jadwal ini yang paling berpotensi menimbulkan masalah?”



Pertanyaan tersebut mengubah konflik menjadi pencarian informasi.



Kemampuan untuk mendengarkan juga berpengaruh terhadap kepercayaan. Orang cenderung lebih terbuka terhadap perubahan ketika mereka merasa bahwa kekhawatiran mereka dapat disampaikan tanpa langsung disalahkan atau diremehkan.



Tidak semua keberatan harus diterima.



Tetapi hampir semua keberatan layak didengarkan terlebih dahulu.



Mengapa Tujuh Pertanyaan Ini Penting?



Ketujuh pertanyaan tersebut sebenarnya mengarah pada satu prinsip sederhana:



Sebelum meminta orang lain menerima sebuah rencana, pahami terlebih dahulu bagaimana mereka akan mengalami rencana tersebut.



Mengumumkan perubahan bukan hanya persoalan memindahkan informasi dari satu orang ke orang lain. Ada proses psikologis yang terjadi di dalamnya.



Orang mencoba memahami:



Apa yang berubah?

Mengapa ini berubah?

Apa dampaknya bagi saya?

Apakah saya memiliki kendali?

Apakah pendapat saya dihargai?

Apa yang akan terjadi setelah ini?

Apakah saya masih aman dan dihargai dalam lingkungan kerja tersebut?



Semakin besar perubahan yang diumumkan, semakin penting pertanyaan-pertanyaan tersebut diperhatikan.



Karena itu, komunikasi yang efektif tidak selalu berarti komunikasi yang paling cepat.



Terkadang, komunikasi yang efektif justru membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk memikirkan perspektif orang lain.



Sebelum Mengumumkan Rencana Baru, Coba Gunakan Checklist Ini



Sebelum masuk ke ruang rapat atau mengirim pengumuman kepada tim, luangkan beberapa menit untuk menjawab tujuh pertanyaan berikut:



1. Apakah rencana ini sudah cukup jelas untuk dijelaskan?



Jika belum, sederhanakan terlebih dahulu.



2. Apa yang mungkin dirasakan rekan kerja ketika mendengarnya?



Identifikasi kekhawatiran yang masuk akal.



3. Mana yang sudah menjadi keputusan dan mana yang masih bisa didiskusikan?



Jangan menciptakan harapan palsu.



4. Apakah waktunya tepat?



Pertimbangkan beban kerja, tekanan, dan kondisi tim.



5. Apakah alasan di balik rencana ini sudah jelas?



Jelaskan konteks, bukan hanya keputusan.



6. Bagaimana rencana ini memengaruhi peran mereka?



Pertimbangkan rasa kompetensi, kendali, tanggung jawab, dan status.



7. Apakah saya siap mendengarkan keberatan?



Jangan mengundang diskusi jika Anda sama sekali tidak siap mendengarkan.



Penutup



Rencana baru tidak selalu harus diumumkan dengan cara yang sempurna. Dalam lingkungan kerja, perubahan, ketidakpastian, dan perbedaan pendapat adalah hal yang hampir tidak dapat dihindari.



Namun, kita dapat memilih bagaimana cara menyampaikannya.



Orang mungkin tidak selalu menyukai keputusan yang dibuat. Mereka juga tidak selalu langsung setuju dengan perubahan. Tetapi ada perbedaan besar antara tidak menyukai sebuah keputusan dan tidak mempercayai orang yang menyampaikannya.



Komunikasi yang mempertimbangkan psikologi manusia membantu menjaga perbedaan tersebut.



Sebelum mengumumkan rencana baru, jangan hanya bertanya, “Bagaimana supaya mereka setuju?”



Cobalah bertanya:



“Apa yang perlu mereka pahami agar dapat menghadapi perubahan ini dengan lebih baik?”



