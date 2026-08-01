Menurut Psikologi, 8 Tanda Belum Siap Menjalin Hubungan dan Simak Cara Mengatasinya

Ilustrasi belum siap menjalin hubungan (Freepik)
JawaPos.com - Menjalin hubungan bukan hanya soal menemukan pasangan yang tepat, tetapi juga soal menjadi pribadi yang tepat.
Banyak orang terburu-buru masuk ke dalam hubungan tanpa menyadari bahwa mereka belum siap secara emosional maupun mental.
Akibatnya, hubungan yang dijalani berakhir rumit atau bahkan menyakiti kedua belah pihak.
Psikologi menunjukkan bahwa kesiapan menjalin hubungan sangat dipengaruhi oleh kondisi diri sendiri, mulai dari kepercayaan diri, pola pikir, hingga penyembuhan dari pengalaman masa lalu.
Jika beberapa kebiasaan dan pola tertentu masih Anda lakukan, besar kemungkinan Anda belum benar-benar siap membuka hati untuk orang baru.
Artikel ini membahas 8 tanda utama yang menunjukkan bahwa Anda belum siap menjalin hubungan yang dihimpun dari Your Tango.
Memahaminya akan membantu Anda memperbaiki diri terlebih dahulu, sehingga ketika saatnya tiba, Anda bisa membangun hubungan yang sehat, setara, dan membahagiakan.
Jika Anda merasa sering tertarik pada orang yang jelas-jelas bukan pasangan ideal, itu bisa menjadi tanda Anda belum siap untuk hubungan yang sehat.
Sering kali, hal ini terjadi karena pola tak sadar yang membuat Anda kembali pada tipe orang yang membawa masalah, bukan kebahagiaan.
Menurut psikologi, hal ini bisa dipicu oleh pengalaman masa lalu yang belum tuntas.
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