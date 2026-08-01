Hubungan Renggang? 17 Aktivitas Menyenangkan Bisa Mempererat Kembali Hubungan Menurut Psikologi

pasangan/ foto : Magnific/ magnific
JawaPos.com - Hubungan dengan pasangan tak selalu berjalan mulus. Kadang, kesibukan, kesalahpahaman, atau rutinitas yang monoton bisa membuat hubungan terasa renggang.
Namun, kabar baiknya, hubungan yang terasa hambar bukanlah akhir segalanya. Dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan bersama, Anda bisa membangun kembali keintiman dan keharmonisan.
Dalam artikel ini, JawaPos.com telah merangkum dari verwellmind, 17 aktivitas seru yang didukung oleh psikologi untuk membantu mempererat kembali hubungan Anda dan pasangan.
1. Liburan Akhir Pekan
Pergilah ke destinasi favorit atau tempat baru untuk liburan akhir pekan. Liburan singkat bisa menyegarkan hubungan Anda dan memberikan waktu berkualitas bersama jauh dari rutinitas harian.
2. Tamasya di Dekat Rumah
Jika anggaran terbatas, pilih tamasya ke destinasi lokal yang belum pernah dikunjungi. Bisa menginap satu malam di penginapan unik melalui Airbnb atau HomeToGo.
3. Makan Malam di Restoran Baru
Eksplorasi restoran dengan konsep unik atau menu berbeda. Pengalaman bersantap di tempat baru bisa menjadi momen romantis dan mempererat ikatan Anda.
4. Menjelajahi Taman Nasional atau Lokal
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