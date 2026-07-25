7 Cara Mendapatkan Persetujuan dari Seseorang yang Tidak Mau Mendengarkan Anda Menurut Psikologi

seseorang yang mendapatkan persetujuan dari orang sulit / foto: Magnific/yanalya

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi ketika seseorang menolak mendengarkan pendapat kita. Entah itu rekan kerja, pasangan, teman, anggota keluarga, atau bahkan klien, mereka tampak sudah memiliki keputusan sendiri sebelum percakapan dimulai. Akibatnya, apa pun yang kita katakan terasa sia-sia.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa memengaruhi seseorang bukan hanya soal memiliki argumen yang paling kuat. Cara menyampaikan pesan, memahami emosi lawan bicara, dan membangun hubungan justru memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekadar memberikan fakta.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (25/7), jika Anda ingin membuat seseorang lebih terbuka terhadap pendapat Anda, berikut tujuh strategi yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi.



1. Dengarkan Terlebih Dahulu Sebelum Ingin Didengarkan



Kesalahan terbesar yang sering dilakukan adalah langsung berbicara panjang lebar tanpa memberi kesempatan orang lain menjelaskan sudut pandangnya. Padahal, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk merasa dipahami.



Psikolog Carl Rogers menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa diterima dan didengarkan tanpa dihakimi, tingkat defensif mereka akan menurun. Dalam kondisi tersebut, mereka lebih mudah menerima informasi baru.



Daripada langsung mengatakan, "Kamu salah," cobalah bertanya:



"Boleh tahu kenapa kamu berpikir seperti itu?"

"Apa yang membuatmu mengambil keputusan tersebut?"



Ketika mereka selesai berbicara, ulangi inti pendapat mereka dengan kata-kata Anda sendiri. Teknik ini disebut active listening atau mendengarkan secara aktif. Orang yang merasa dipahami cenderung lebih bersedia mendengarkan balik.



2. Bangun Kesamaan Sebelum Membahas Perbedaan



Psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia lebih mudah dipengaruhi oleh orang yang dianggap memiliki kesamaan nilai, tujuan, atau pengalaman.



Alih-alih langsung berdebat, mulailah dengan menemukan titik temu.



Contohnya:



"Saya sebenarnya setuju bahwa kita sama-sama ingin hasil terbaik."



Kalimat sederhana tersebut membuat lawan bicara merasa Anda berada di pihak yang sama, bukan sebagai lawan.



Fenomena ini dikenal sebagai similarity effect, yaitu kecenderungan manusia mempercayai orang yang memiliki kemiripan dengan dirinya.



3. Hindari Memaksa atau Menyerang Pendapat Mereka



Semakin keras seseorang dipaksa, semakin besar kemungkinan mereka mempertahankan pendapatnya. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai psychological reactance, yaitu dorongan untuk mempertahankan kebebasan ketika merasa ditekan.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Pokoknya kamu harus mengikuti saran saya."



Lebih baik gunakan pendekatan seperti:



"Kalau boleh memberi sudut pandang lain, mungkin ada hal yang bisa dipertimbangkan."



Kalimat yang memberi ruang pilihan membuat seseorang merasa tetap memiliki kendali atas keputusannya.



4. Gunakan Pertanyaan daripada Ceramah



Daripada memberikan penjelasan panjang, ajukan pertanyaan yang membuat mereka berpikir sendiri.



Misalnya:



"Menurutmu apa risiko terburuk jika keputusan itu diambil?"

"Kalau posisinya dibalik, bagaimana menurutmu?"



Teknik ini dikenal sebagai Socratic questioning. Ketika seseorang menemukan jawabannya sendiri, mereka cenderung lebih yakin dibanding jika jawaban tersebut datang dari orang lain.



Psikologi kognitif menunjukkan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sendiri lebih mudah diterima daripada informasi yang dipaksakan.



5. Kendalikan Emosi Anda



Emosi sangat mudah menular. Ketika Anda berbicara dengan nada tinggi atau terlihat frustrasi, lawan bicara juga cenderung menjadi defensif.



Sebaliknya, nada suara yang tenang dan bahasa tubuh yang terbuka dapat membantu menurunkan ketegangan.



Sebelum menjawab, tarik napas sejenak dan beri jeda beberapa detik. Respons yang tenang menunjukkan bahwa Anda mengendalikan situasi, bukan dikendalikan emosi.



Dalam banyak penelitian tentang komunikasi interpersonal, ketenangan sering kali lebih meyakinkan daripada argumentasi yang emosional.



6. Berikan Bukti Melalui Cerita, Bukan Hanya Data



Fakta memang penting, tetapi otak manusia lebih mudah mengingat cerita dibanding angka.



Misalnya, daripada berkata:



"Cara ini terbukti lebih efektif."



Anda bisa mengatakan:



"Saya pernah menangani situasi yang hampir sama. Awalnya hasilnya kurang baik, tetapi setelah menggunakan pendekatan ini, kondisinya berubah jauh lebih positif."



Cerita membantu seseorang membayangkan pengalaman tersebut sehingga pesan menjadi lebih mudah diterima secara emosional maupun logis.



Inilah sebabnya teknik storytelling banyak digunakan dalam dunia pendidikan, pemasaran, hingga kepemimpinan.



7. Terima Bahwa Anda Tidak Harus Menang Hari Ini



Tidak semua orang akan langsung berubah pikiran dalam satu percakapan.



Psikologi perubahan perilaku menunjukkan bahwa perubahan sikap sering terjadi secara bertahap. Sebuah ide bisa saja ditolak hari ini, tetapi diterima beberapa hari atau minggu kemudian setelah orang tersebut memiliki waktu untuk memikirkannya.



Karena itu, fokuslah menanamkan benih pemikiran daripada memaksakan kemenangan.



Akhiri percakapan dengan sikap positif, misalnya:



"Tidak apa-apa kalau kita masih berbeda pendapat. Semoga sudut pandang saya bisa menjadi bahan pertimbangan."



Pendekatan ini menjaga hubungan tetap baik sekaligus membuka peluang agar mereka mempertimbangkan pendapat Anda di kemudian hari.



Mengapa Cara-Cara Ini Efektif?



Ketujuh strategi di atas bekerja karena memanfaatkan cara alami otak manusia memproses informasi. Seseorang lebih mudah menerima pendapat ketika:



Merasa dihargai dan didengarkan.

Tidak merasa diserang.

Memiliki kebebasan untuk memilih.

Menemukan kesimpulan sendiri.

Merasakan adanya hubungan emosional.

Mendengar contoh nyata, bukan sekadar teori.

Tidak dipaksa untuk segera berubah.



Dengan kata lain, persuasi bukanlah tentang memenangkan perdebatan, melainkan membantu orang lain merasa cukup aman untuk mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda.



Penutup



Mendapatkan persetujuan dari seseorang yang awalnya tidak mau mendengarkan memang bukan hal yang mudah. Namun, psikologi mengajarkan bahwa pendekatan yang penuh empati jauh lebih efektif daripada memaksa atau berdebat tanpa henti.



Mulailah dengan mendengarkan, cari titik persamaan, gunakan pertanyaan yang membangun, kendalikan emosi, dan sampaikan pesan melalui cerita yang relevan. Ingatlah bahwa tujuan utama bukan sekadar membuat orang berkata "ya", tetapi membangun komunikasi yang saling menghargai.





Ketika seseorang merasa dihormati, peluang mereka untuk menerima pendapat Anda akan meningkat secara alami.***