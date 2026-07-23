7 Ciri Perilaku Pria yang Berpotensi Berdampak Buruk pada Relasi, Apa Saja?

perilaku pria yang memiliki kepribadian buruk menurut Psikologi./Freepik.
JawaPos.com – Cara seseorang bersikap dan berinteraksi dengan orang lain dapat memberikan gambaran mengenai karakter serta kondisi psikologisnya.
Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah pola perilaku pada pria yang dinilai dapat mencerminkan kecenderungan kepribadian yang kurang sehat, terutama jika muncul secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
Sikap-sikap tersebut berpotensi memengaruhi hubungan sosial, komunikasi, hingga kualitas relasi dengan orang-orang di sekitarnya.
Melalui pendekatan psikologi, perilaku yang bersifat sesaat juga dapat dibedakan dari pola yang mengarah pada karakter yang lebih mendalam.
Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat tujuh perilaku yang disebut dapat menjadi indikasi kepribadian kurang sehat pada pria menurut perspektif psikologi.
1. Kurangnya kemampuan berempati
Salah satu tanda paling menonjol dari seseorang dengan kepribadian berkualitas rendah adalah ketidakmampuan untuk memahami perasaan orang lain.
Empati merupakan fondasi penting dalam membangun hubungan yang sehat, baik dalam lingkungan personal maupun profesional.
Individu dengan sifat ini cenderung hanya fokus pada kebutuhan dan perasaan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan dampak tindakan mereka terhadap orang lain.
Ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain ini seringkali menciptakan ketegangan dalam hubungan dan mengurangi tingkat kepercayaan.
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