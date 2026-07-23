7 Alasan Mengapa Lebih Banyak Orang Tidak Berpacaran, Meskipun Mereka Menginginkannya Menurut Psikologi

seseorang yang memilih tidak berpacaran / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Di era media sosial dan aplikasi kencan yang semakin canggih, banyak orang beranggapan bahwa mencari pasangan kini menjadi lebih mudah. Namun, kenyataannya justru menunjukkan hal yang berbeda. Semakin banyak orang yang mengaku ingin memiliki hubungan romantis, tetapi tetap menjalani hidup tanpa pasangan dalam waktu yang lama.

Fenomena ini bukan semata-mata karena kurangnya kesempatan bertemu orang baru. Psikologi menjelaskan bahwa terdapat berbagai faktor emosional, pola pikir, hingga pengalaman hidup yang membuat seseorang sulit memulai hubungan, bahkan ketika mereka benar-benar menginginkannya.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (23/7), terdapat tujuh alasan utama menurut psikologi.



1. Takut Ditolak Lebih Besar daripada Keinginan untuk Menjalin Hubungan



Salah satu hambatan terbesar dalam memulai hubungan adalah rasa takut ditolak. Psikolog menyebutnya sebagai fear of rejection, yaitu kecemasan bahwa usaha mendekati seseorang akan berakhir dengan penolakan.



Ketakutan ini sering kali berasal dari pengalaman masa lalu, seperti pernah diputuskan secara menyakitkan, mengalami pengabaian, atau tumbuh di lingkungan yang kurang memberikan rasa aman secara emosional.



Akibatnya, seseorang lebih memilih tidak mencoba sama sekali daripada harus menghadapi kemungkinan gagal. Mereka mungkin mengatakan, "Belum menemukan yang cocok," padahal sebenarnya mereka takut mengambil langkah pertama.



Dalam psikologi, perilaku ini dikenal sebagai bentuk avoidance behavior, yaitu menghindari situasi yang dianggap berpotensi menimbulkan rasa sakit emosional.



2. Standar Pasangan yang Terlalu Tinggi



Memiliki standar dalam memilih pasangan adalah hal yang sehat. Namun, standar yang terlalu tinggi justru dapat menghambat seseorang menemukan hubungan yang bermakna.



Media sosial memperlihatkan pasangan yang tampak sempurna, sementara aplikasi kencan menawarkan ribuan pilihan. Kondisi ini memunculkan fenomena yang disebut paradox of choice, yaitu semakin banyak pilihan, semakin sulit seseorang merasa puas dengan keputusan yang diambil.



Orang akhirnya terus mencari sosok yang dianggap "lebih sempurna" dan menolak calon pasangan yang sebenarnya cukup kompatibel.



Psikologi menunjukkan bahwa hubungan yang langgeng lebih banyak ditentukan oleh kemampuan berkomunikasi, rasa saling menghargai, dan komitmen daripada kesempurnaan karakter.



3. Luka Emosional dari Hubungan Sebelumnya Belum Sembuh



Tidak semua orang benar-benar pulih setelah hubungan berakhir.



Trauma akibat perselingkuhan, kebohongan, manipulasi, atau hubungan yang penuh konflik dapat membuat seseorang membangun tembok emosional yang sulit ditembus.



Mereka mungkin merasa siap secara logika, tetapi secara emosional masih membawa rasa curiga dan takut terluka lagi.



Psikologi menjelaskan bahwa pengalaman negatif dapat membentuk attachment insecurity, yaitu pola keterikatan yang membuat seseorang sulit mempercayai pasangan baru.



Tanpa penyembuhan yang memadai, pengalaman lama sering kali memengaruhi hubungan berikutnya.



4. Terlalu Fokus Mengejar Kesuksesan



Banyak orang menunda kehidupan percintaan karena merasa harus mencapai berbagai target terlebih dahulu.



Mereka ingin mapan secara finansial, sukses dalam karier, memiliki rumah, atau mencapai pencapaian tertentu sebelum merasa pantas memiliki pasangan.



Di satu sisi, fokus pada pengembangan diri merupakan hal positif. Namun jika dilakukan secara berlebihan, kehidupan romantis terus tertunda tanpa batas waktu yang jelas.



Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai achievement-oriented identity, yaitu kondisi ketika identitas seseorang terlalu bergantung pada prestasi sehingga aspek hubungan interpersonal menjadi prioritas kedua.



Ironisnya, ketika tujuan demi tujuan berhasil dicapai, mereka tetap merasa belum siap untuk membuka hati.



5. Kepercayaan Diri yang Rendah



Harga diri atau self-esteem memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan percintaan.



Seseorang yang memiliki rasa percaya diri rendah sering merasa dirinya tidak cukup menarik, tidak cukup sukses, atau tidak layak dicintai.



Akibatnya, mereka enggan menunjukkan ketertarikan kepada orang lain karena sudah lebih dulu yakin akan ditolak.



Psikologi menunjukkan bahwa keyakinan negatif terhadap diri sendiri sering kali menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya (self-fulfilling prophecy). Ketika seseorang percaya dirinya tidak pantas dicintai, perilakunya menjadi lebih tertutup dan sulit membangun kedekatan.



6. Terlalu Nyaman dengan Zona Aman



Semakin lama seseorang hidup sendiri, semakin terbentuk rutinitas yang memberikan rasa nyaman.



Mereka bebas menentukan jadwal, mengatur keuangan, memilih aktivitas, dan menikmati waktu tanpa harus berkompromi dengan pasangan.



Hubungan romantis menuntut adanya penyesuaian, komunikasi, dan pengorbanan kecil setiap hari. Bagi sebagian orang, perubahan ini terasa mengganggu kenyamanan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun.



Psikologi menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan mempertahankan kondisi yang sudah dikenal, atau dikenal sebagai status quo bias.



Akibatnya, meskipun ingin memiliki pasangan, mereka terus menunda langkah nyata untuk memulai hubungan.



7. Sulit Membuka Diri Secara Emosional



Hubungan yang sehat membutuhkan kerentanan atau emotional vulnerability.



Artinya, seseorang harus bersedia menunjukkan perasaan, kelemahan, ketakutan, hingga harapannya kepada orang lain.



Namun tidak semua orang merasa nyaman melakukan hal tersebut.



Sebagian individu tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkan bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan. Ada pula yang pernah dikhianati sehingga memilih menjaga jarak dengan siapa pun.



Mereka mungkin tampak ramah dan mudah bergaul, tetapi selalu menghindari hubungan yang terlalu dekat.



Menurut psikologi, kemampuan membangun keintiman emosional merupakan salah satu prediktor terkuat keberhasilan hubungan jangka panjang.



Mengapa Fenomena Ini Semakin Umum?



Perubahan gaya hidup modern turut memperkuat berbagai faktor psikologis tersebut.



Kesibukan pekerjaan, tekanan ekonomi, penggunaan media sosial, serta meningkatnya ekspektasi terhadap pasangan membuat proses membangun hubungan menjadi lebih kompleks dibandingkan beberapa dekade lalu.



Di sisi lain, semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya kesehatan mental. Mereka memilih menunggu hingga merasa benar-benar siap daripada terburu-buru menjalin hubungan yang berpotensi tidak sehat.



Keputusan ini bukan berarti mereka tidak menginginkan cinta, melainkan ingin membangun hubungan yang lebih berkualitas.



Penutup



Tidak berpacaran bukan selalu berarti seseorang tidak ingin memiliki pasangan. Dalam banyak kasus, hambatan terbesar justru berasal dari faktor psikologis seperti rasa takut ditolak, luka emosional, rendahnya kepercayaan diri, hingga kesulitan membuka diri.



Memahami penyebab-penyebab tersebut merupakan langkah awal untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Ketika seseorang mulai mengenali pola pikir dan emosinya sendiri, peluang untuk menjalin hubungan yang bermakna pun menjadi lebih besar.





Pada akhirnya, hubungan yang baik bukan sekadar tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang mempersiapkan diri agar mampu mencintai, mempercayai, dan bertumbuh bersama orang lain.***