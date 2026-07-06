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Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 21.29 WIB

Jika Anda Sering Menggunakan 15 Frasa Ini, Anda Lebih Cerdas daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi

seseorang yang lebih cerdas dari yang dirinya sadari./Magnific/tirachardz - Image

seseorang yang lebih cerdas dari yang dirinya sadari./Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Kecerdasan sering kali dikaitkan dengan nilai akademik, gelar pendidikan, atau kemampuan menyelesaikan soal-soal yang rumit.

Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kecerdasan memiliki banyak dimensi. Salah satu indikator yang sering luput dari perhatian adalah cara seseorang berkomunikasi.

Pilihan kata, cara menyampaikan pendapat, hingga respons terhadap situasi tertentu dapat mencerminkan kemampuan berpikir kritis, kecerdasan emosional, serta keterbukaan terhadap informasi baru.

Orang yang benar-benar cerdas tidak selalu terdengar paling keras atau paling yakin. Justru, mereka cenderung berbicara dengan penuh pertimbangan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat 15 frasa yang menurut berbagai temuan psikologi sering digunakan oleh orang-orang yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi.

1. "Saya tidak tahu."

Mengakui bahwa kita tidak mengetahui sesuatu bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini merupakan tanda kerendahan hati intelektual atau intellectual humility.

Orang cerdas memahami bahwa tidak mungkin mengetahui segala hal. Mereka lebih memilih mengakui ketidaktahuan daripada memberikan informasi yang salah. Sikap ini juga membuat mereka lebih mudah belajar karena tidak merasa harus selalu benar.

Mengucapkan "Saya tidak tahu" sering kali menjadi langkah pertama menuju pengetahuan yang lebih baik.

2. "Apa pendapat Anda?"

Editor: Hanny Suwindari
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