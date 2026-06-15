Sering Lupa Menaruh Barang? Tandanya Kamu Punya 6 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang pernah mengalami situasi ketika mereka lupa meletakkan barang penting seperti kunci, ponsel, kacamata, atau benda lainnya dalam keseharian.

Dalam perspektif psikologi, kebiasaan mudah lupa seperti ini ternyata dapat mencerminkan beberapa karakteristik tertentu yang berkaitan dengan kepribadian seseorang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola kelupaan bukan sekadar hal sepele, tetapi bisa memberi gambaran tentang cara seseorang berpikir, mengelola perhatian, hingga menghadapi tekanan.

Mengutip Geediting, berikut tujuh hal yang mungkin dapat diungkap dari kebiasaan sering lupa dalam kehidupan sehari-hari.

1. Anda seorang pemikir kreatif

Orang-orang kreatif sering kali memiliki pikiran yang selalu penuh dengan ide, yang terkadang dapat menyebabkan mereka mengabaikan tugas atau objek biasa.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang sering lupa mungkin lebih terlibat dalam proses berpikir dan pembangkitan idenya sendiri.

2. Anda seorang pemikir yang mendalam

Ciri lain yang dikaitkan dengan kelupaan Adalah kemampuan untuk berpikir secara mendalam.