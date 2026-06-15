Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 20.54 WIB

Sering Lupa Menaruh Barang? Tandanya Kamu Punya 6 Ciri Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi Kepribadian Unik dari Orang yang Sering Lupa Menaruh Barang (Pexels/cottonbro studio) - Image

Ilustrasi Kepribadian Unik dari Orang yang Sering Lupa Menaruh Barang (Pexels/cottonbro studio)

JawaPos.com – Banyak orang pernah mengalami situasi ketika mereka lupa meletakkan barang penting seperti kunci, ponsel, kacamata, atau benda lainnya dalam keseharian.

Dalam perspektif psikologi, kebiasaan mudah lupa seperti ini ternyata dapat mencerminkan beberapa karakteristik tertentu yang berkaitan dengan kepribadian seseorang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola kelupaan bukan sekadar hal sepele, tetapi bisa memberi gambaran tentang cara seseorang berpikir, mengelola perhatian, hingga menghadapi tekanan.

Mengutip Geediting, berikut tujuh hal yang mungkin dapat diungkap dari kebiasaan sering lupa dalam kehidupan sehari-hari.

1. Anda seorang pemikir kreatif

Orang-orang kreatif sering kali memiliki pikiran yang selalu penuh dengan ide, yang terkadang dapat menyebabkan mereka mengabaikan tugas atau objek biasa.

Hal ini menunjukkan bahwa mereka yang sering lupa mungkin lebih terlibat dalam proses berpikir dan pembangkitan idenya sendiri.

2. Anda seorang pemikir yang mendalam

Ciri lain yang dikaitkan dengan kelupaan Adalah kemampuan untuk berpikir secara mendalam.

Pemikir mendalam cenderung begitu asyik dengan pikirannya sendiri sehingga mereka kurang memperhatikan dunia sekitar, termasuk tempat mereka meletakkan barang-barang miliknya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Teman Dekat Biasanya Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 21.22 WIB

7 Hal Tentang Masa Lalu yang Sebaiknya Tidak Diungkapkan dalam Sebagian Besar Situasi Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Hal Tentang Masa Lalu yang Sebaiknya Tidak Diungkapkan dalam Sebagian Besar Situasi Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 21.20 WIB

Seni Membaca Orang: 10 Tanda Halus Seseorang Berbohong di Depan Anda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Seni Membaca Orang: 10 Tanda Halus Seseorang Berbohong di Depan Anda Menurut Psikologi

Senin, 15 Juni 2026 | 21.19 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore