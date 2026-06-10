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Niko Sulpriyono
Kamis, 11 Juni 2026 | 04.14 WIB

6 Hal yang Sering Dilupakan Pria tentang Cara Perempuan Berkomunikasi dalam Hubungan

Ilustrasi Pria dan Perempuan (Freepik) - Image

Ilustrasi Pria dan Perempuan (Freepik)

JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak hanya dibangun melalui rasa cinta, tetapi juga melalui pemahaman yang mendalam terhadap cara pasangan berpikir, merasakan, dan berkomunikasi. 

Sayangnya, banyak konflik kecil yang sebenarnya muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, melainkan karena perbedaan cara memaknai interaksi sehari-hari.

Pria dan perempuan sering kali memandang komunikasi dari sudut yang berbeda. 

Apa yang dianggap sederhana oleh satu pihak dapat memiliki makna yang jauh lebih besar bagi pihak lainnya. 

Ketika perbedaan tersebut tidak dipahami, hubungan yang seharusnya berjalan harmonis justru dipenuhi kebingungan dan kesalahpahaman.

Memahami cara perempuan menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan harapan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih erat. 

Berikut 6 hal yang sering dilupakan pria tentang cara perempuan berkomunikasi dalam sebuah hubungan yang dirangkum  Psychology Today pada Rabu (10/06).

1. Diam Bukan Selalu Tanda Ketenangan, tetapi Bisa Menimbulkan Kecurigaan

Banyak pria memilih diam ketika sedang berpikir, menenangkan diri, atau mencari solusi atas suatu masalah. 

Bagi mereka, jeda dalam percakapan merupakan hal yang wajar dan tidak selalu memiliki makna negatif. 

Namun, perempuan sering kali menafsirkan diam secara berbeda.

Editor: Hanny Suwindari
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