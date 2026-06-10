7 Tips Mengenali Orang dalam Lima Menit Pertama Menurut Psikologi, Apakah Baik atau Jahat?

Begini tips mengenali orang baik dalam lima menit pertama saat bertemu kata psikologi. (Freepik/ pressfoto)

JawaPos.com – Dalam psikologi, kesan yang terbentuk pada beberapa menit pertama pertemuan sering kali memberikan petunjuk penting mengenai karakter seseorang.

Lima menit awal saat berinteraksi dianggap sebagai waktu yang cukup berharga untuk mengamati berbagai sinyal, mulai dari bahasa tubuh, ekspresi wajah, hingga cara seseorang berkomunikasi.

Melalui pemahaman psikologi, berbagai tanda tersebut dapat membantu seseorang memperoleh gambaran awal tentang kepribadian dan sikap orang yang baru ditemui.

Meski tidak dapat menjadi ukuran mutlak, pengamatan pada pertemuan pertama sering memberikan wawasan yang berguna untuk mengenali niat, empati, dan kualitas positif yang dimiliki seseorang.

Mengutip geediting.com pada Rabu (10/6), terdapat tujuh cara yang dapat membantu mengenali sosok yang memiliki karakter baik hanya dalam lima menit pertama saat bertemu, berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Mereka membuat kamu merasa diperhatikan, bukan sekadar diamati

Banyak individu cenderung "memindai" orang lain saat pertama kali berjumpa dengan mencari petunjuk status sosial atau penampilan fisik.

Pendekatan ini terasa transaksional karena mereka menilai apakah kamu berguna atau menarik bagi kepentingan mereka sendiri.

Namun, manusia berkualitas memperlakukan kamu sebagai sosok manusia seutuhnya dengan kehadiran sosial yang tinggi.

Bahasa tubuh mereka terbuka, kontak mata terjalin natural, dan mereka terhubung melalui kehangatan serta rasa ingin tahu.

Dalam waktu singkat, bahu kamu rileks dan napas mengalir mudah karena mereka menciptakan efek menenangkan tanpa usaha keras.

2. Mereka tidak mendominasi percakapan, melainkan menciptakan ruang dialog