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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 7 Juni 2026 | 02.00 WIB

Orang yang Jarang Membagikan Hal Pribadi di Media Sosial Biasanya Punya 7 Ciri Unik Ini Menurut Psikologi

seseorang yang jarang membagikan hal pribadi di media sosial / foto: Magnific/pvproductions - Image

seseorang yang jarang membagikan hal pribadi di media sosial / foto: Magnific/pvproductions

Pada akhirnya, tidak ada cara yang benar atau salah dalam menggunakan media sosial. Yang terpenting adalah bagaimana seseorang dapat memanfaatkannya secara sehat, sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan kenyamanan pribadinya.***
Editor: Setyo Adi Nugroho
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