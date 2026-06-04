Orang yang Terkadang Menggulir dan Memeriksa Ponsel Mereka saat Orang Lain Berbicara Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut P

Ilustras seseorang yang memeriksa ponsel saat orang lain berbicara (Magnific/Thanyakij-12)
Bagi sebagian orang, perilaku ini dianggap tidak sopan atau menunjukkan kurangnya perhatian. Namun, psikologi menunjukkan bahwa perilaku manusia jarang memiliki satu penjelasan sederhana. Seseorang yang memeriksa ponselnya ketika sedang berbincang tidak selalu berarti ia tidak menghargai lawan bicara. Dalam banyak kasus, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan karakteristik kepribadian tertentu, pola pikir, maupun cara mereka berinteraksi dengan dunia modern yang penuh distraksi.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (4/6), terdapat tujuh ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang yang terkadang memeriksa ponselnya saat Anda berbicara.
1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi
Orang dengan tingkat rasa ingin tahu yang tinggi cenderung ingin selalu mengetahui apa yang sedang terjadi di sekitar mereka. Mereka memiliki dorongan kuat untuk mendapatkan informasi baru, baik dari percakapan langsung maupun dari dunia digital.
Ketika ponsel mereka bergetar atau muncul notifikasi, pikiran mereka sering kali langsung bertanya-tanya: "Apa itu?" atau "Apakah ada sesuatu yang penting?" Dorongan untuk memeriksa informasi tersebut bukan selalu karena mereka bosan dengan percakapan, melainkan karena rasa ingin tahu mereka yang besar.
Dalam psikologi kepribadian, sifat ini sering dikaitkan dengan keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience), yaitu kecenderungan untuk mencari pengetahuan, ide, dan pengalaman baru.
2. Mudah Terdistraksi oleh Stimulus Eksternal
Sebagian orang memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap rangsangan dari lingkungan sekitar. Bunyi notifikasi, getaran ponsel, atau bahkan sekadar layar yang menyala dapat dengan mudah mengalihkan perhatian mereka.
Ini tidak selalu berarti mereka tidak tertarik pada apa yang sedang Anda katakan. Sebaliknya, otak mereka memang lebih responsif terhadap berbagai stimulus yang muncul secara bersamaan.
Dalam konteks psikologi kognitif, kemampuan untuk mempertahankan fokus berbeda pada setiap individu. Beberapa orang dapat mengabaikan gangguan dengan mudah, sementara yang lain lebih rentan kehilangan konsentrasi ketika ada rangsangan baru yang menarik perhatian.
Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama
Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya