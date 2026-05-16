Orang-orang yang Berhenti Mempedulikan 8 Hal Ini Menunjukkan Kebijaksanaan Langka Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di dunia yang bergerak cepat, penuh opini, dan terus menuntut validasi, banyak orang mengira kebijaksanaan berarti mengetahui segalanya. Padahal, menurut psikologi, kebijaksanaan sering kali justru terlihat dari kemampuan seseorang untuk melepaskan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terlalu dipikirkan.



Orang yang benar-benar matang secara emosional biasanya tidak hidup dalam reaksi terus-menerus. Mereka tidak mudah terseret drama, tidak sibuk membuktikan diri setiap saat, dan tidak menghabiskan energi mental untuk hal-hal yang tidak memberi nilai jangka panjang.



Menariknya, psikologi modern menemukan bahwa ketenangan batin sering bukan berasal dari mendapatkan lebih banyak, tetapi dari berhenti mempedulikan hal-hal tertentu.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (15/5), terdapat delapan hal yang sering kali sudah tidak terlalu dipedulikan oleh orang-orang bijaksana.



1. Mereka Tidak Lagi Terobsesi Menyenangkan Semua Orang



Salah satu tanda kedewasaan emosional terbesar adalah menyadari bahwa tidak semua orang akan menyukai kita—dan itu bukan masalah.



Banyak orang hidup dalam kelelahan mental karena terus mencoba memenuhi ekspektasi semua pihak. Mereka takut dianggap buruk, takut mengecewakan orang lain, atau takut ditolak. Akibatnya, mereka berkata “iya” ketika sebenarnya ingin berkata “tidak”.



Psikologi menyebut perilaku ini sebagai people-pleasing tendency, yaitu dorongan untuk mencari penerimaan sosial dengan mengorbankan kebutuhan pribadi.



Orang bijaksana memahami bahwa:



Tidak semua kritik berarti kita salah.

Tidak semua penolakan berarti kita tidak berharga.

Tidak semua hubungan harus dipertahankan.



Mereka tahu bahwa hidup yang sehat membutuhkan batasan.



Alih-alih sibuk disukai semua orang, mereka fokus menjadi pribadi yang jujur, konsisten, dan menghormati diri sendiri.



Dan ironisnya, ketika seseorang berhenti terlalu haus persetujuan, justru mereka terlihat lebih tenang, autentik, dan menarik.



2. Mereka Berhenti Membandingkan Diri Secara Berlebihan



Perbandingan sosial adalah salah satu sumber ketidakbahagiaan terbesar di era modern.



Media sosial membuat hidup orang lain terlihat lebih sukses, lebih bahagia, lebih kaya, lebih menarik, dan lebih sempurna. Tanpa sadar, banyak orang mengukur nilai dirinya berdasarkan pencapaian orang lain.



Namun psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan membandingkan diri terus-menerus dapat meningkatkan:



kecemasan,

rasa rendah diri,

stres,

bahkan depresi.



Orang yang bijaksana menyadari satu hal penting: setiap orang berjalan di jalur hidup yang berbeda.



Mereka tidak lagi merasa tertinggal hanya karena orang lain menikah lebih cepat, punya gaji lebih tinggi, tubuh lebih ideal, atau karier lebih gemilang.



Mereka memahami bahwa hidup bukan perlombaan yang memiliki garis finish yang sama.



Alih-alih bertanya:



“Kenapa hidup mereka lebih baik?”



Mereka lebih sering bertanya:



“Apakah aku berkembang dibanding diriku yang dulu?”



Itulah bentuk pertumbuhan yang lebih sehat.



3. Mereka Tidak Terlalu Mempedulikan Penilaian Orang Asing



Banyak keputusan hidup diambil bukan karena benar-benar diinginkan, tetapi karena takut dinilai.



Takut dianggap gagal. Takut dianggap aneh. Takut dianggap tidak sukses. Takut menjadi bahan omongan.



Padahal, sebagian besar orang sebenarnya terlalu sibuk memikirkan dirinya sendiri.



Fenomena ini dikenal dalam psikologi sebagai spotlight effect—kecenderungan manusia melebih-lebihkan seberapa besar orang lain memperhatikan mereka.



Orang bijaksana memahami bahwa opini publik sangat cepat berubah.



Hari ini dipuji. Besok dikritik. Lusa dilupakan.



Karena itu, mereka tidak membangun identitas berdasarkan tepuk tangan orang lain.



Mereka lebih memilih hidup sesuai nilai dan prinsip pribadi.



Bukan berarti mereka tidak peduli sama sekali terhadap pendapat orang lain. Mereka tetap terbuka terhadap masukan yang sehat.



Namun mereka tidak membiarkan komentar sembarangan menentukan arah hidup.



4. Mereka Berhenti Mengejar Kesempurnaan



Perfeksionisme sering terlihat seperti ambisi tinggi. Namun dalam banyak kasus, itu sebenarnya adalah ketakutan terhadap kegagalan.



Orang perfeksionis sering:



menunda memulai,

takut mencoba,

terlalu keras pada diri sendiri,

sulit merasa puas.



Psikologi menunjukkan bahwa perfeksionisme kronis berkaitan dengan stres tinggi, burnout, dan kecemasan.



Orang bijaksana akhirnya memahami bahwa kesempurnaan adalah target yang tidak realistis.



Mereka memilih progres dibanding sempurna.



Mereka tahu:



pekerjaan yang selesai lebih baik daripada rencana sempurna yang tidak pernah dimulai,

kegagalan adalah bagian normal dari pertumbuhan,

manusia memang tidak dirancang untuk tanpa cela.



Alih-alih sibuk terlihat sempurna, mereka fokus menjadi nyata.



Dan justru dari situlah ketenangan muncul.



5. Mereka Tidak Menghabiskan Energi untuk Membuktikan Diri



Ada fase dalam hidup ketika seseorang merasa harus membuktikan nilainya kepada semua orang.



Membuktikan bahwa dirinya sukses. Membuktikan bahwa dirinya pintar. Membuktikan bahwa dirinya layak dihargai.



Namun semakin matang seseorang, semakin ia sadar bahwa validasi eksternal tidak pernah benar-benar memuaskan.



Jika seseorang terus hidup demi pembuktian, maka hidupnya akan selalu dikendalikan oleh opini luar.



Orang bijaksana memahami bahwa harga diri yang sehat tidak dibangun dari pujian publik.



Mereka tidak merasa perlu menjelaskan semua keputusan hidup. Tidak merasa wajib memamerkan pencapaian. Tidak merasa harus menang dalam setiap perdebatan.



Ada ketenangan besar ketika seseorang tahu siapa dirinya tanpa harus terus mengumumkannya.



Kepercayaan diri sejati sering kali lebih sunyi daripada yang dibayangkan banyak orang.



6. Mereka Berhenti Terlalu Mempedulikan Hal-Hal Kecil yang Tidak Penting



Orang yang belum matang secara emosional sering menghabiskan energi untuk hal-hal sepele:



komentar kecil,

kesalahan kecil,

masalah kecil,

drama kecil.



Sedangkan orang bijaksana cenderung memiliki perspektif lebih luas.



Mereka bertanya:



“Apakah ini masih penting seminggu lagi?”



“Apakah ini layak menguras pikiranku?”



Mereka tidak mudah terpancing. Tidak semua hal harus dibalas. Tidak semua konflik harus dimenangkan.



Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai emotional regulation, yaitu kemampuan mengelola emosi tanpa bereaksi impulsif.



Dan kemampuan ini adalah salah satu indikator kedewasaan psikologis paling kuat.



Orang bijaksana memahami bahwa kedamaian mental jauh lebih berharga daripada memenangkan pertengkaran yang tidak berarti.



7. Mereka Tidak Lagi Takut Sendirian



Banyak orang bertahan dalam hubungan yang buruk hanya karena takut kesepian.



Padahal kesepian dan kesendirian bukan hal yang sama.



Kesendirian bisa menjadi ruang refleksi, pemulihan, dan pertumbuhan.



Psikologi menunjukkan bahwa orang yang nyaman dengan dirinya sendiri cenderung memiliki:



kestabilan emosi lebih baik,

identitas diri lebih kuat,

hubungan sosial lebih sehat.



Orang bijaksana tidak menjadikan hubungan sebagai pelarian dari kekosongan diri.



Mereka mampu menikmati waktu sendiri tanpa merasa hidupnya gagal.



Mereka tahu bahwa kualitas hubungan jauh lebih penting daripada sekadar memiliki banyak orang di sekitar.



Dan sering kali, seseorang baru benar-benar mengenal dirinya ketika ia mampu tenang dalam kesendirian.



8. Mereka Berhenti Mencoba Mengontrol Segalanya



Ini mungkin salah satu bentuk kebijaksanaan paling sulit.



Manusia secara alami ingin merasa aman. Karena itu, banyak orang mencoba mengontrol semua hal:



hasil,

masa depan,

pendapat orang,

hubungan,

situasi.



Namun hidup tidak pernah sepenuhnya bisa dikendalikan.



Semakin seseorang mencoba mengontrol semua hal, semakin besar kecemasan yang muncul.



Orang bijaksana memahami perbedaan antara:



apa yang bisa dikendalikan,

dan apa yang harus diterima.



Mereka fokus pada:



tindakan,

sikap,

respons,

pilihan pribadi.



Sementara hal-hal di luar kendali mereka lepaskan perlahan.



Bukan karena menyerah. Tetapi karena sadar bahwa ketenangan datang dari penerimaan, bukan dominasi.



Dalam psikologi, kemampuan menerima ketidakpastian adalah salah satu fondasi ketahanan mental.



Kebijaksanaan Sering Kali Terlihat dari Apa yang Dilepaskan



Banyak orang berpikir hidup yang baik berarti memiliki lebih banyak:



lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak pencapaian, lebih banyak perhatian.



Namun orang-orang yang benar-benar matang sering menemukan sesuatu yang berbeda.



Mereka justru menjadi lebih damai ketika berhenti memedulikan hal-hal yang tidak penting.



Mereka tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Mereka tidak lagi terjebak dalam perbandingan tanpa akhir. Mereka tidak lagi membiarkan opini luar menentukan harga diri.



Dan dari situlah muncul ketenangan yang jarang dimiliki banyak orang.



Kebijaksanaan bukan tentang menjadi paling pintar.



