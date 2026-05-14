6 Keterampilan Berbicara yang Hanya Butuh 5 Menit untuk Dipelajari, Namun Mampu Membuat Orang Terkesan Seumur Hidup

JawaPos.com - Percakapan belum pernah sepenting ini bagi kesejahteraan emosional dan spiritual Anda seperti saat ini. Pikirkanlah tentang komunikasi, khususnya, percakapan dan pelajaran apa yang dapat Anda ambil untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dan orang-orang yang Anda sayangi ke depannya. Dalam dunia psikologi komunikasi, ada keterampilan berbicara yang hanya butuh 5 menit untuk dipelajari, namun mampu membuat orang terkesan seumur hidup

.Percakapan yang baik dapat membuat kita merasa diperhatikan dan didengarkan. Baik secara tatap muka maupun berkomunikasi dari jarak ribuan mil, merasa diperhatikan dan didengarkan bisa berarti segalanya ketika percakapan berjalan efektif. Percakapan adalah keintiman.

Hal ini berbeda dari debat dan dialog. Banyak orang berbicara kepada orang lain dalam mode debat ketika Anda berargumen bahwa sudut pandang Anda benar dan sudut pandang mereka salah.

Jadi, Anda mendengarkan untuk mengalahkan pihak lain. Atau Anda melakukan dialog saat bertukar ide untuk meyakinkan atau membujuk seseorang menerima proposal, ide, atau mencapai solusi damai atas suatu masalah.

Debat dan dialog berfokus pada faktor eksternal. Percakapan berfokus pada keterbukaan internal dan kedekatan untuk mengenal orang lain dengan cara yang memperkuat hubungan.

Bagaimana cara Anda melakukan percakapan untuk membangun hubungan? Semua orang tahu cara berbicara, tetapi apakah Anda tahu cara mendengarkan? Secara khusus, mendengarkan untuk memperkuat hubungan Anda, bukan untuk mengatasi masalah atau mengelola proyek.

Dilansir dari yourtango pada Kamis (14/5), berikut adalah 6 keterampilan percakapan yang hanya membutuhkan beberapa menit untuk dipelajari tetapi akan meninggalkan kesan mendalam seumur hidup:

1. Memberikan waktu dan ruang untuk percakapan yang santai Sebagian besar hidup Anda seolah-olah dikuasai oleh rasa terburu-buru yang dipaksakan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Ya, memang ada saatnya untuk memfokuskan pembicaraan pada pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dengan kesepakatan untuk bertindak.

Namun, untuk percakapan yang menyenangkan dan mengangkat semangat hidup, sisihkan waktu dan energi untuk berinteraksi demi interaksi itu sendiri. Mungkin berjalan-jalan dengan teman, panggilan Zoom hanya untuk berbincang-bincang, atau percakapan saat makan malam bersama keluarga untuk menikmati kebersamaan. Ini bukanlah “percakapan kosong”, melainkan hidup dan mencintai secara aktif.