10 Kebiasaan Penggunaan Ponsel yang Diam-Diam Menggerus Kemampuan Fokus

JawaPos.com - Di era digital saat ini, ponsel bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia telah menjadi pusat aktivitas: bekerja, belajar, hiburan, hingga bersosialisasi. Namun di balik kemudahan itu, ada konsekuensi yang sering tidak kita sadari—kemampuan fokus yang perlahan menurun. Banyak orang merasa sulit berkonsentrasi dalam waktu lama, mudah terdistraksi, atau cepat bosan. Tanpa disadari, beberapa kebiasaan kecil dalam menggunakan ponsel justru berkontribusi besar terhadap masalah ini. Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (24/4), terdapat 10 kebiasaan penggunaan ponsel yang mungkin diam-diam “mencuri” fokusmu.

1. Terlalu Sering Mengecek Notifikasi



Notifikasi dirancang untuk menarik perhatian. Setiap bunyi atau getaran memicu rasa penasaran. Bahkan ketika tidak penting, kita tetap terdorong untuk mengeceknya.



Masalahnya, setiap gangguan kecil ini memutus alur berpikir. Otak membutuhkan waktu untuk kembali ke kondisi fokus semula. Jika ini terjadi berulang kali, kemampuan untuk mempertahankan konsentrasi jangka panjang akan melemah.



2. Multitasking Berlebihan



Menggunakan ponsel sambil bekerja, belajar, atau menonton sering dianggap efisien. Padahal, otak manusia sebenarnya tidak benar-benar multitasking—melainkan berpindah-pindah fokus dengan cepat.



Perpindahan ini menguras energi mental dan membuat kita lebih mudah lelah. Akibatnya, kualitas fokus menurun dan pekerjaan menjadi kurang maksimal.



3. Scroll Tanpa Tujuan di Media Sosial



Kebiasaan scrolling tanpa henti (doomscrolling) membuat otak terbiasa dengan stimulasi cepat dan dangkal. Konten berganti dalam hitungan detik, membuat perhatian kita ikut menjadi pendek.



Lama-kelamaan, otak kesulitan untuk bertahan pada aktivitas yang membutuhkan fokus mendalam, seperti membaca buku atau mengerjakan tugas kompleks.



4. Menggunakan Ponsel Saat Bangun Tidur



Banyak orang langsung membuka ponsel begitu bangun. Ini membuat otak langsung “diserbu” informasi, notifikasi, dan distraksi.



Alih-alih memulai hari dengan tenang dan fokus, kita justru melatih otak untuk reaktif sejak awal. Hal ini dapat memengaruhi kualitas konsentrasi sepanjang hari.



5. Menggunakan Ponsel Sebelum Tidur



Paparan layar sebelum tidur tidak hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga memengaruhi kemampuan fokus keesokan harinya.



Kurang tidur membuat otak sulit berkonsentrasi, lebih mudah terdistraksi, dan kurang mampu menyimpan informasi dengan baik.



6. Ketergantungan pada Hiburan Instan



Video pendek, game cepat, dan konten instan memberikan kepuasan langsung tanpa usaha besar. Ini melatih otak untuk mencari reward cepat.



Akibatnya, aktivitas yang membutuhkan proses panjang terasa membosankan. Fokus pun menjadi lebih rapuh karena otak terbiasa dengan stimulasi instan.



7. Membuka Banyak Aplikasi Sekaligus



Sering berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain—chat, media sosial, email, video—membuat perhatian terfragmentasi.



Kebiasaan ini membuat otak sulit untuk benar-benar “tenggelam” dalam satu aktivitas, yang merupakan kunci dari fokus mendalam (deep work).



8. Menggunakan Ponsel sebagai “Pelarian” dari Kebosanan



Saat merasa bosan atau tidak nyaman, banyak orang langsung mengambil ponsel. Ini menghilangkan kesempatan untuk melatih toleransi terhadap kebosanan.



Padahal, kemampuan untuk tetap fokus meski merasa bosan adalah bagian penting dari konsentrasi jangka panjang.



9. Terlalu Bergantung pada Ponsel untuk Mengingat Segala Hal



Mulai dari catatan, nomor telepon, hingga jadwal—semuanya disimpan di ponsel. Ini memang praktis, tetapi bisa membuat otak jarang dilatih untuk mengingat.



Ketika memori aktif jarang digunakan, kemampuan kognitif termasuk fokus juga bisa ikut menurun.



10. Tidak Pernah Memberi “Istirahat” pada Otak



Ponsel membuat kita terus terhubung tanpa jeda. Bahkan saat santai, kita tetap terpapar informasi.



Otak yang terus-menerus menerima stimulus tanpa istirahat akan kelelahan. Dalam kondisi ini, fokus menjadi sulit dipertahankan.



Penutup



Ponsel bukanlah musuh. Ia adalah alat yang sangat berguna—selama kita menggunakannya dengan sadar. Masalah muncul ketika kebiasaan kecil yang tampak sepele dilakukan terus-menerus tanpa kontrol.



Mengembalikan kemampuan fokus tidak harus dengan langkah ekstrem. Mulailah dari hal sederhana: mematikan notifikasi yang tidak penting, menetapkan waktu bebas ponsel, atau melatih diri untuk tidak langsung meraih ponsel saat bosan.



Perubahan kecil yang konsisten dapat membantu otak kembali terbiasa dengan fokus yang lebih dalam. Dan di dunia yang penuh distraksi ini, kemampuan fokus adalah salah satu keunggulan paling berharga yang bisa kita miliki.***