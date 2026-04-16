5 Hal Positif yang Didapatkan dari Kebiasaan Memulai Pagi dengan Pergi ke Luar Rumah

JawaPos.com - Memulai hari dengan menghirup udara segar di luar rumah ternyata punya dampak yang luar biasa bagi kesehatan mental dan fisik.

Banyak orang yang langsung terpaku pada layar ponsel saat bangun tidur, padahal alam menawarkan sesuatu untuk meningkatkan energi.

Hanya dengan meluangkan waktu sekitar 10 hingga 20 menit saja di luar rumah, kamu bisa merasakan perubahan signifikan pada ritme tubuhmu sepanjang hari.

Dilansir dari Real Simple, berikut ini beberapa manfaat hebat yang bisa didapatkan tubuh hanya dengan memulai hari di luar rumah saat pagi.

1. Memperbaiki Kualitas Tidur pada Malam Hari

Paparan sinar matahari pagi bisa membantu mengatur jam biologis tubuh.

Cahaya matahari pagi hari mampu memberikan sinyal pada otak untuk berhenti memproduksi hormon melatonin.

Tubuh akan bersiap mengeluarkan hormon pengatur tidur tersebut saat malam hari sehingga akan mudah mengantuk di malam hari.

2. Lebih Bersemangat Menjalani Hari